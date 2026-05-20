Giá USD neo sát đỉnh 6 tuần, thị trường dự báo Fed tăng lãi suất vào cuối năm Đồng USD duy trì sức mạnh tại phiên giao dịch ngày 20/5 khi kỳ vọng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ gia tăng do áp lực lạm phát và căng thẳng địa chính trị.

Trong phiên giao dịch sáng 20/5 tại thị trường châu Á, chỉ số USD Index duy trì ổn định ở mức 99,306 điểm, neo sát ngưỡng cao nhất trong 6 tuần qua. Đồng bạc xanh ghi nhận mức tăng hơn 1% trong tháng 5 nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn và sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Biến động mạnh trên thị trường ngoại hối toàn cầu

Dưới áp lực từ đồng USD mạnh, nhiều đồng tiền chủ chốt khác đã đồng loạt suy yếu. Cụ thể, đồng euro giảm xuống mức 1,1608 USD/EUR, tiến gần mức thấp nhất kể từ tháng 4. Bảng Anh cũng giao dịch quanh ngưỡng 1,3398 USD/GBP, duy trì gần đáy 6 tuần.

Chỉ số USD Index duy trì sức mạnh nhờ kỳ vọng lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng AUD giảm 0,14% xuống còn 0,7097 USD, trong khi đồng NZD mất 0,24% giá trị, giao dịch ở mức 0,5822 USD. Đáng chú ý, đồng yen Nhật đã giảm xuống 159,03 JPY/USD, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 4 và đang tiến sát ngưỡng tâm lý quan trọng 160 JPY/USD - mức từng khiến giới chức Nhật Bản phải can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Cặp tỷ giá Mức giao dịch Biến động USD Index 99,306 Ổn định EUR/USD 1,1608 Giảm GBP/USD 1,3398 Đi ngang USD/JPY 159,03 Tăng

Áp lực từ lạm phát và căng thẳng địa chính trị

Thị trường hiện đang định giá hơn 50% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 tới, theo dữ liệu từ công cụ CME FedWatch. Đây là sự đảo chiều đáng kể so với dự báo trước đó về hai đợt cắt giảm lãi suất. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2007, phản ánh lo ngại lạm phát kéo dài.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, tình hình chiến sự tại Trung Đông tiếp tục là nhân tố chi phối tâm lý nhà đầu tư. Việc phong tỏa eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu Brent lên mức 110,8 USD/thùng, duy trì ở ngưỡng cao hơn nhiều so với thời điểm trước xung đột. Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể tiếp tục các hành động quân sự nhưng cũng bỏ ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận để ổn định thị trường năng lượng.

Dự báo xu hướng ngắn hạn

Bà Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Commonwealth Bank of Australia, nhận định biên bản cuộc họp Fed công bố trong ngày 20/5 có thể mang quan điểm cứng rắn. Nhiều quan chức Fed đã đưa ra cảnh báo về việc lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao, điều này sẽ tạo thêm động lực hỗ trợ đồng USD.

Đối với đồng yen, ông Christopher Wong, chiến lược gia tại OCBC, cho rằng vùng giá 160 - 161 JPY/USD là ngưỡng trọng yếu. Rủi ro can thiệp trực tiếp từ chính phủ Nhật Bản vẫn đang hiện hữu nếu đồng yen tiếp tục mất giá quá nhanh, dù các đợt can thiệp trước đó vào cuối tháng 4 chỉ mang lại hiệu quả ngắn hạn.