Thị trường Giá vải thiều cao kỷ lục dù mất mùa Giá vải thiều 2026 cao kỷ lục dù mất mùa: u trứng trắng đầu vụ 120.000 đồng/kg, hiện 80.000 đồng/kg, hợp đồng xuất Mỹ 40.000 đồng/kg. Hà Đông sôi động thu mua vải sớm

Năm 2026, thời tiết bất thuận khiến năng suất và sản lượng vải tại Hải Phòng thấp hơn năm trước. Tuy vậy, giá vải thiều đầu vụ tăng cao bù đắp phần nào cho người trồng.

Đến thời điểm hiện tại, giá vải thiều u trứng trắng loại quả to, đều và đẹp nhất vẫn giữ ở mức khoảng 80.000 đồng/kg tại vườn. Xã Hà Đông có 1.600 ha vải, chủ yếu là vải sớm – giống được người tiêu dùng ưa chuộng và đẩy giá lên cao mỗi đầu vụ.

Sau trà vải u trứng trắng, hiện tại các vườn vải u trứng gai và một số diện tích vải u hồng lần lượt được thu hái. Hà Đông là thủ phủ vải sớm của Hải Phòng và đang là điểm thu mua sôi động nhất trong những ngày này.

Tháng 3/2026, Công ty TNHH DragonBerry International Việt Nam đã ký kết với tổ sản xuất thu mua vải số lượng lớn để xuất khẩu sang Hoa Kỳ với giá ổn định 40.000 đồng/kg, cam kết liên tiếp 5 năm. Mức giá vải thiều này cao gấp đôi so với năm 2025. Bà con nông dân có thể yên tâm tập trung sản xuất đảm bảo chất lượng và không phải lo nghĩ về việc tiêu thụ.

Toàn thành phố Hải Phòng năm 2026 có khoảng 9.500 ha vải. Khoảng 8.800 ha trồng chủ yếu ở khu vực phía tây thành phố (Hải Dương cũ) tại các xã Hà Đông, Thanh Hà và phường Nguyễn Trãi. Khu vực phía Đông (Hải Phòng cũ) có khoảng 700 ha vải, trồng tại xã An Trường. Cao điểm thu hoạch vải thiều tập trung trong tháng 5 và tháng 6/2026.

Các diện tích vải ở khu vực phía Tây Hải Phòng, đặc biệt là Hà Đông và Thanh Hà, đều được trồng theo các quy trình sản xuất sạch. Nông dân trồng vải xuất khẩu tuân thủ nghiêm các quy định về chăm sóc vải được cơ quan chuyên môn và cán bộ kỹ thuật của các đối tác doanh nghiệp xuất khẩu hướng dẫn để giữ vững thương hiệu vải thiều Thanh Hà.

Để việc thu hoạch và tiêu thụ vải thiều thuận lợi, Ủy ban nhân dân các xã Hà Đông và Thanh Hà đã sớm triển khai các biện pháp xúc tiến thương mại và kết nối cung – cầu, mở rộng thị trường. Xã Hà Đông chủ động liên hệ với doanh nghiệp, thương nhân thu mua vải thiều trong và ngoài thành phố, ưu tiên xuất khẩu, đồng thời tham dự các diễn đàn xúc tiến thương mại ở các tỉnh thành lân cận.

Địa phương cũng đẩy mạnh xúc tiến thương mại trên nền tảng số, quảng bá sản phẩm qua mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiktok shop. Đối với diện tích vải phục vụ xuất khẩu, xã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố phổ biến các quy định, tập huấn kỹ thuật theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu.