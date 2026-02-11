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Giá vàng 02/11/2026: SJC 137 - 140 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu

Vũ Sơn02/11/2026 12:17

Cập nhật trưa 02/11/2026: Giá vàng miếng SJC tăng 1.000.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện niêm yết ở ngưỡng mua vào 137,0 triệu và bán ra 140,0 triệu đồng/lượng. (Cập nhật lúc 12:17)

Diễn biến giá vàng trong ngày

12:17: Giá vàng SJC tăng 1.000.000 đồng/lượng so với mốc trước, giao dịch ở mức 137,0 - 140,0 triệu đồng/lượng.

10:47: Lúc 10:47, giá vàng SJC tăng 1.000.000 đồng/lượng so với mốc trước, giao dịch ở mức 137,0 - 140,0 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:19 sáng 02/11/2026, giá vàng trong nước ghi nhận cả 9 thương hiệu trong bảng đều tăng so với hôm qua. Mức tăng ở chiều bán ra dao động từ 400.000 đến 1.000.000 đồng.

Giá vàng hôm nay 02/11/2026
Giá vàng hôm nay

Cụ thể, SJC, DOJI HN và DOJI SG cùng niêm yết mua vào 137.000.000 đồng, bán ra 140.000.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng ở cả hai chiều. Trong khi đó, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều, là mức tăng nhỏ nhất trong bảng.

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng

  • SJC: mua 137.000.000 đồng (+1.000.000), bán 140.000.000 đồng (+1.000.000)
  • DOJI HN: mua 137.000.000 đồng (+1.000.000), bán 140.000.000 đồng (+1.000.000)
  • DOJI SG: mua 137.000.000 đồng (+1.000.000), bán 140.000.000 đồng (+1.000.000)
  • BTMH: mua 134.500.000 đồng (+700.000), bán 138.500.000 đồng (+700.000)
  • BTMC VRTL: mua 134.500.000 đồng (+700.000), bán 138.500.000 đồng (+700.000)
  • BTMC SJC: mua 134.500.000 đồng (+700.000), bán 140.000.000 đồng (+1.000.000)
  • Phú Quý SJC: mua 135.500.000 đồng (+1.000.000), bán 140.000.000 đồng (+1.000.000)
  • PNJ TP.HCM: mua 134.000.000 đồng (+400.000), bán 138.000.000 đồng (+400.000)
  • PNJ Hà Nội: mua 134.000.000 đồng (+400.000), bán 138.000.000 đồng (+400.000)

Không có thương hiệu nào giảm giá hoặc đi ngang so với hôm qua. Ở chiều bán ra, bốn đơn vị gồm SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Quý SJC cùng BTMC SJC cùng ở mức 140.000.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC137.000.000140.000.000+1.000.000+1.000.000
DOJI HN137.000.000140.000.000+1.000.000+1.000.000
DOJI SG137.000.000140.000.000+1.000.000+1.000.000
BTMH134.500.000138.500.000+700.000+700.000
BTMC VRTL134.500.000138.500.000+700.000+700.000
BTMC SJC134.500.000140.000.000+700.000+1.000.000
Phú Quý SJC135.500.000140.000.000+1.000.000+1.000.000
PNJ TP.HCM134.000.000138.000.000+400.000+400.000
PNJ Hà Nội134.000.000138.000.000+400.000+400.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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