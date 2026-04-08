Giá vàng 04/08/2026: SJC 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng, bán giảm 500.000 đồng 16:39 ngày 04/08/2026, giá vàng SJC mua vào 137,5 triệu đồng/lượng, bán ra 140,5 triệu đồng/lượng; mua đi ngang, bán giảm 500.000 đồng so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 16:39)

Diễn biến giá vàng trong ngày

16:39: 16:39 ngày 04/08/2026, SJC mua vào đi ngang ở 137.500.000 đồng/lượng, bán ra giảm 500.000 đồng còn 140.500.000 đồng/lượng.

15:09: SJC giữ giá mua 137.500.000 đồng, giá bán giảm 500.000 đồng xuống 140.500.000 đồng so với lần cập nhật trước.

13:39: Lúc 13:39 ngày 04/08/2026, SJC giảm 500.000 đồng giá mua và 1.000.000 đồng giá bán, hiện lần lượt 137.000.000 và 140.000.000 đồng.

12:09: SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán; hiện lần lượt 137 và 140 triệu đồng/lượng.

10:39: SJC giảm 500.000 đồng giá mua và 1.000.000 đồng giá bán so với lần cập nhật trước, hiện lần lượt 137 và 140 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:10 sáng 04/08/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận nhiều thương hiệu giảm giá. Giá bán SJC, DOJI và BTMC SJC giảm 1.000.000 đồng, trong khi giá bán PNJ giảm 1.100.000 đồng.

Ở chiều ngược lại, BTMH và BTMC VRTL giữ nguyên giá mua, giá bán so với hôm qua. Mức giá trong bảng được thể hiện bằng đồng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:10

SJC, DOJI HN, DOJI SG và BTMC SJC : giá mua giảm 500.000 đồng, giá bán giảm 1.000.000 đồng so với hôm qua.

: giá mua giảm 500.000 đồng, giá bán giảm 1.000.000 đồng so với hôm qua. Phú Qúy SJC : giá mua giảm 500.000 đồng, giá bán giảm 1.000.000 đồng.

: giá mua giảm 500.000 đồng, giá bán giảm 1.000.000 đồng. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội : giá mua giảm 300.000 đồng, giá bán giảm 1.100.000 đồng.

: giá mua giảm 300.000 đồng, giá bán giảm 1.100.000 đồng. BTMH và BTMC VRTL : giá mua, giá bán đi ngang so với hôm qua.

: giá mua, giá bán đi ngang so với hôm qua. BTMC VRTL có giá mua hôm nay 138.000.000 đồng và giá bán 142.000.000 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 137.000.000 đồng 140.000.000 đồng -500.000 đồng -1.000.000 đồng DOJI HN 137.000.000 đồng 140.000.000 đồng -500.000 đồng -1.000.000 đồng DOJI SG 137.000.000 đồng 140.000.000 đồng -500.000 đồng -1.000.000 đồng BTMH 137.200.000 đồng 141.200.000 đồng 0 đồng 0 đồng BTMC VRTL 138.000.000 đồng 142.000.000 đồng 0 đồng 0 đồng BTMC SJC 137.000.000 đồng 140.000.000 đồng -500.000 đồng -1.000.000 đồng Phú Qúy SJC 137.000.000 đồng 140.000.000 đồng -500.000 đồng -1.000.000 đồng PNJ TP.HCM 135.800.000 đồng 139.800.000 đồng -300.000 đồng -1.100.000 đồng PNJ Hà Nội 135.800.000 đồng 139.800.000 đồng -300.000 đồng -1.100.000 đồng

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.