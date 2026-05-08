Giá vàng 05/08/2026: SJC 138,8 - 141,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu
Giá vàng SJC lúc 15:09 ngày 05/08/2026: mua 138,8 triệu, bán 141,8 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1,3 triệu đồng so với lần cập nhật gần nhất trong ngày. (Cập nhật lúc 15:09)
Diễn biến giá vàng trong ngày
15:09: Lúc 15:09, giá SJC mua và bán cùng tăng 1.300.000 đồng so với lần cập nhật trước, lần lượt lên 138,8 và 141,8 triệu đồng/lượng.
13:39: Lúc 13:39, SJC tăng 500.000 đồng cả mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện ở mức 138 và 141 triệu đồng/lượng.
12:09: SJC tăng 500.000 đồng mỗi chiều so với lần cập nhật trước, giá mua 138 triệu và giá bán 141 triệu đồng/lượng.
10:39: Giá vàng SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, lên 138 triệu và 141 triệu đồng/lượng.
Cập nhật lúc 09:13 sáng 05/08/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng đều tăng so với hôm qua. Mức tăng giá bán dao động từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng; BTMC SJC ghi nhận mức tăng 1.000.000 đồng ở cả giá mua và giá bán.
PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội tăng 800.000 đồng ở chiều mua, 700.000 đồng ở chiều bán. Các dòng còn lại tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều.
Điểm nhanh lúc 09:13 sáng
- BTMC SJC: mua 138.000.000, tăng 1.000.000 đồng; bán 141.000.000, tăng 1.000.000 đồng.
- PNJ TP.HCM: mua 137.000.000, tăng 800.000 đồng; bán 140.900.000, tăng 700.000 đồng.
- PNJ Hà Nội: mua 137.000.000, tăng 800.000 đồng; bán 140.900.000, tăng 700.000 đồng.
- BTMC VRTL: mua 138.500.000, tăng 500.000 đồng; bán 142.500.000, tăng 500.000 đồng.
- SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMH và Phú Qúy SJC: cùng tăng 500.000 đồng ở giá mua và giá bán.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|138.000.000
|141.000.000
|+500.000
|+500.000
|DOJI HN
|138.000.000
|141.000.000
|+500.000
|+500.000
|DOJI SG
|138.000.000
|141.000.000
|+500.000
|+500.000
|BTMH
|138.000.000
|142.000.000
|+500.000
|+500.000
|BTMC VRTL
|138.500.000
|142.500.000
|+500.000
|+500.000
|BTMC SJC
|138.000.000
|141.000.000
|+1.000.000
|+1.000.000
|Phú Qúy SJC
|138.000.000
|141.000.000
|+500.000
|+500.000
|PNJ TP.HCM
|137.000.000
|140.900.000
|+800.000
|+700.000
|PNJ Hà Nội
|137.000.000
|140.900.000
|+800.000
|+700.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.