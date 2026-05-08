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Giá vàng 05/08/2026: SJC 138,8 - 141,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu

Vũ Sơn05/08/2026 15:09

Giá vàng SJC lúc 15:09 ngày 05/08/2026: mua 138,8 triệu, bán 141,8 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1,3 triệu đồng so với lần cập nhật gần nhất trong ngày. (Cập nhật lúc 15:09)

Diễn biến giá vàng trong ngày

15:09: Lúc 15:09, giá SJC mua và bán cùng tăng 1.300.000 đồng so với lần cập nhật trước, lần lượt lên 138,8 và 141,8 triệu đồng/lượng.

13:39: Lúc 13:39, SJC tăng 500.000 đồng cả mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện ở mức 138 và 141 triệu đồng/lượng.

12:09: SJC tăng 500.000 đồng mỗi chiều so với lần cập nhật trước, giá mua 138 triệu và giá bán 141 triệu đồng/lượng.

10:39: Giá vàng SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, lên 138 triệu và 141 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:13 sáng 05/08/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng đều tăng so với hôm qua. Mức tăng giá bán dao động từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng; BTMC SJC ghi nhận mức tăng 1.000.000 đồng ở cả giá mua và giá bán.

PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội tăng 800.000 đồng ở chiều mua, 700.000 đồng ở chiều bán. Các dòng còn lại tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:13 sáng

  • BTMC SJC: mua 138.000.000, tăng 1.000.000 đồng; bán 141.000.000, tăng 1.000.000 đồng.
  • PNJ TP.HCM: mua 137.000.000, tăng 800.000 đồng; bán 140.900.000, tăng 700.000 đồng.
  • PNJ Hà Nội: mua 137.000.000, tăng 800.000 đồng; bán 140.900.000, tăng 700.000 đồng.
  • BTMC VRTL: mua 138.500.000, tăng 500.000 đồng; bán 142.500.000, tăng 500.000 đồng.
  • SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMH và Phú Qúy SJC: cùng tăng 500.000 đồng ở giá mua và giá bán.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC138.000.000141.000.000+500.000+500.000
DOJI HN138.000.000141.000.000+500.000+500.000
DOJI SG138.000.000141.000.000+500.000+500.000
BTMH138.000.000142.000.000+500.000+500.000
BTMC VRTL138.500.000142.500.000+500.000+500.000
BTMC SJC138.000.000141.000.000+1.000.000+1.000.000
Phú Qúy SJC138.000.000141.000.000+500.000+500.000
PNJ TP.HCM137.000.000140.900.000+800.000+700.000
PNJ Hà Nội137.000.000140.900.000+800.000+700.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Giá vàng 05/08/2026: SJC 138,8 - 141,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu
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