Giá vàng 06/08/2026: SJC 140,2 - 143,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu Giá vàng hôm nay 06/08/2026: SJC mua vào 140.200.000 đồng/lượng, bán ra 143.200.000 đồng/lượng; cả hai chiều cùng tăng 1.400.000 đồng so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 11:50)

Diễn biến giá vàng trong ngày

11:50: SJC tăng 1.400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện mua 140,2 triệu, bán 143,2 triệu.

10:39: So với lần cập nhật trước, SJC tăng 2.000.000 đồng/lượng ở cả mua và bán; hiện mua 140.800.000, bán 143.800.000 đồng/lượng.

Lúc 09:12 sáng 06/08/2026, giá vàng hôm nay tại nhiều thương hiệu tăng so với hôm qua. Giá mua PNJ tăng 1.600.000 đồng, trong khi giá bán tại SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Qúy SJC cùng tăng 1.500.000 đồng.

Riêng BTMH giữ nguyên giá mua 140.200.000 đồng và giá bán 144.200.000 đồng so với hôm qua. Mức giá bán cao nhất trong bảng là 144.500.000 đồng tại BTMC VRTL.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:12 sáng

SJC: mua 140.300.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng; bán 143.300.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng.

mua 140.300.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng; bán 143.300.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng. DOJI HN và DOJI SG: mua 140.300.000 đồng, bán 143.300.000 đồng; cả hai mức giá cùng tăng 1.500.000 đồng.

mua 140.300.000 đồng, bán 143.300.000 đồng; cả hai mức giá cùng tăng 1.500.000 đồng. BTMC VRTL: mua 140.500.000 đồng, tăng 1.300.000 đồng; bán 144.500.000 đồng, tăng 1.300.000 đồng.

mua 140.500.000 đồng, tăng 1.300.000 đồng; bán 144.500.000 đồng, tăng 1.300.000 đồng. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 139.500.000 đồng, tăng 1.600.000 đồng; bán 143.100.000 đồng, tăng 1.400.000 đồng.

mua 139.500.000 đồng, tăng 1.600.000 đồng; bán 143.100.000 đồng, tăng 1.400.000 đồng. BTMH: mua 140.200.000 đồng và bán 144.200.000 đồng, đều đi ngang so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 140.300.000 đồng 143.300.000 đồng +1.500.000 đồng +1.500.000 đồng DOJI HN 140.300.000 đồng 143.300.000 đồng +1.500.000 đồng +1.500.000 đồng DOJI SG 140.300.000 đồng 143.300.000 đồng +1.500.000 đồng +1.500.000 đồng BTMH 140.200.000 đồng 144.200.000 đồng 0 đồng 0 đồng BTMC VRTL 140.500.000 đồng 144.500.000 đồng +1.300.000 đồng +1.300.000 đồng BTMC SJC 140.300.000 đồng 143.300.000 đồng +1.500.000 đồng +1.500.000 đồng Phú Qúy SJC 140.300.000 đồng 143.300.000 đồng +1.500.000 đồng +1.500.000 đồng PNJ TP.HCM 139.500.000 đồng 143.100.000 đồng +1.600.000 đồng +1.400.000 đồng PNJ Hà Nội 139.500.000 đồng 143.100.000 đồng +1.600.000 đồng +1.400.000 đồng

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.