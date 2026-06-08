Về Báo Hà Tĩnh

Giá vàng 06/08/2026: SJC 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, tăng

Vũ Sơn06/08/2026 10:39

Giá SJC hiện tại: mua 140.800.000 đồng/lượng, bán 143.800.000 đồng/lượng; cả hai cùng tăng 2.000.000 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 10:39)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:39: So với lần cập nhật trước, SJC tăng 2.000.000 đồng/lượng ở cả mua và bán; hiện mua 140.800.000, bán 143.800.000 đồng/lượng.

Lúc 09:12 sáng 06/08/2026, giá vàng hôm nay tại nhiều thương hiệu tăng so với hôm qua. Giá mua PNJ tăng 1.600.000 đồng, trong khi giá bán tại SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Qúy SJC cùng tăng 1.500.000 đồng.

Riêng BTMH giữ nguyên giá mua 140.200.000 đồng và giá bán 144.200.000 đồng so với hôm qua. Mức giá bán cao nhất trong bảng là 144.500.000 đồng tại BTMC VRTL.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:12 sáng

  • SJC: mua 140.300.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng; bán 143.300.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng.
  • DOJI HN và DOJI SG: mua 140.300.000 đồng, bán 143.300.000 đồng; cả hai mức giá cùng tăng 1.500.000 đồng.
  • BTMC VRTL: mua 140.500.000 đồng, tăng 1.300.000 đồng; bán 144.500.000 đồng, tăng 1.300.000 đồng.
  • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 139.500.000 đồng, tăng 1.600.000 đồng; bán 143.100.000 đồng, tăng 1.400.000 đồng.
  • BTMH: mua 140.200.000 đồng và bán 144.200.000 đồng, đều đi ngang so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC140.300.000 đồng143.300.000 đồng+1.500.000 đồng+1.500.000 đồng
DOJI HN140.300.000 đồng143.300.000 đồng+1.500.000 đồng+1.500.000 đồng
DOJI SG140.300.000 đồng143.300.000 đồng+1.500.000 đồng+1.500.000 đồng
BTMH140.200.000 đồng144.200.000 đồng0 đồng0 đồng
BTMC VRTL140.500.000 đồng144.500.000 đồng+1.300.000 đồng+1.300.000 đồng
BTMC SJC140.300.000 đồng143.300.000 đồng+1.500.000 đồng+1.500.000 đồng
Phú Qúy SJC140.300.000 đồng143.300.000 đồng+1.500.000 đồng+1.500.000 đồng
PNJ TP.HCM139.500.000 đồng143.100.000 đồng+1.600.000 đồng+1.400.000 đồng
PNJ Hà Nội139.500.000 đồng143.100.000 đồng+1.600.000 đồng+1.400.000 đồng

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thị trường
        Giá vàng 06/08/2026: SJC 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, tăng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO