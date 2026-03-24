Thị trường Giá vàng 16h chiều nay 24/3/2026 tăng gần 7 triệu/lượng Giá vàng chiều nay 24/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999 tăng gần 7 triệu lên mức 170,2 triệu đồng, giá vàng thế giới tăng vượt mức 4400 USD, thấp hơn 30 triệu so với giá vàng trong nước

Bảng giá vàng miếng SJC chiều nay 24/3/2026

Giá vàng hôm nay Ngày 24/3/2026

(Triệu đồng/lượng) So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 164,9 167,9 +1.900 +1.900 Tập đoàn DOJI 164,9 167,9 +4.100 +4.100 Mi Hồng 165 167,9 +1.500 +1.900 PNJ 164,9 167,9 +1.900 +1.900 Bảo Tín Minh Châu 164,9 167,9 +1.900 +1.900 Bảo Tín Mạnh Hải 164,9 167,9 +1.900 +1.900 Phú Quý 164,9 166 +1.900 +1.900

Giá vàng chiều nay 24/3/2026: Chi tiết từng thương hiệu

Cập nhật lúc 16h chiều ngày 24/3/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận đà tăng mạnh trở lại. Giá vàng miếng SJC chiều nay 24/3 tại hầu hết các doanh nghiệp lớn dao động trong khoảng 167,2–170,2 triệu đồng/lượng, tăng từ 4,2 đến 6,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Vàng miếng SJC tại hệ thống SJC chiều nay 24/3 được niêm yết ở mức 167,2 triệu đồng/lượng mua vào và 170,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Biên độ mua – bán duy trì quanh mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong ngày khi giá vàng miếng SJC chiều nay 24/3 tại đây vọt lên 167,2 triệu đồng/lượng mua vào và 170,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 6,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng miếng SJC tại PNJ chiều nay 24/3 phải trả thêm 4,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua, với mức giá hiện tại là 167,2 triệu đồng/lượng mua vào và 170,2 triệu đồng/lượng bán ra. Biên độ giao dịch tiếp tục duy trì quanh mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng miếng được niêm yết ở mức 167,2 triệu đồng/lượng mua vào và 170,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 4,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán ổn định ở khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu (BTMC) điều chỉnh giá vàng chiều nay 24/3 lên vùng 167,2 triệu đồng/lượng mua vào và 170,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Biên độ giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng được điều chỉnh lên mức 167,2 triệu đồng/lượng mua vào và 170,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 4,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua, chênh lệch mua – bán duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng có diễn biến khác biệt so với mặt bằng chung: giá tăng lên 168 triệu đồng/lượng mua vào và 170,2 triệu đồng/lượng bán ra, trong đó chiều mua vào tăng 4,5 triệu đồng/lượng còn chiều bán ra tăng 4,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Biên độ mua – bán tại đây ở mức 2,2 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng nhẫn chiều nay 24/3/2026

Giá vàng nhẫn hôm nay Ngày 24/3/2026

(Triệu đồng/lượng) So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 164,9 167,9 +4.600 +4.200 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 164,7 167,7 +1.900 +1.900 Vàng nhẫn trơn BTMC 165,5 168,5 +2.500 +2.500 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 164,9 167,9 +1.900 +1.900 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải 165,5 168,5 +2.500 +2.500 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ 164,8 167,8 +1.800 +1.800

Giá vàng nhẫn chiều nay 24/3/2026: Tăng 3,5–6,9 triệu tùy thương hiệu

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá vàng nhẫn chiều nay 24/3/2026 cũng tăng cao trở lại với mức tăng phổ biến từ 3,5 đến gần 6,9 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Mặt bằng giá hiện dao động trong khoảng 167–170,2 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI ghi nhận mức tăng lớn nhất trong nhóm vàng nhẫn chiều nay 24/3: 167,2 triệu đồng/lượng mua vào và 170,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 6,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 6,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Sản phẩm vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ tăng 4,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua, được giao dịch trong vùng 167–170 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn 9999 của Phú Quý niêm yết 167,2 triệu đồng/lượng mua vào và 170,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 4,2 triệu đồng/lượng đồng đều ở cả hai chiều. Khoảng cách mua – bán ổn định 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ được niêm yết trong vùng 167–170 triệu đồng/lượng, tăng 4 triệu đồng/lượng so với hôm qua — mức tăng thấp hơn nhẹ so với mặt bằng chung. Chênh lệch mua – bán 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC) chiều nay 24/3 neo ở mức 167,7 triệu đồng/lượng mua vào và 170,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 4,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua – bán 3 triệu đồng/lượng.

Sản phẩm vàng nhẫn Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 166,5 triệu đồng/lượng mua vào và 169,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 3,5 triệu đồng/lượng — mức tăng thấp nhất trong nhóm vàng nhẫn chiều nay. Chênh lệch mua – bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chiều nay 24/3/2026: 4.406,5 USD/ounce, thấp hơn SJC 30 triệu đồng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới chiều nay 24/3/2026 ghi nhận lúc 16h ở mức 4.406,5 USD/ounce, tăng nhẹ 0,4 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 140,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng trong nước hiện vẫn cao hơn vàng thế giới khoảng 30 triệu đồng/lượng — mức chênh lệch đặc thù của thị trường vàng Việt Nam.

Trong ngày 24/3/2026, thị trường vàng trong nước tiếp tục nóng lên khi giá vàng chiều nay 24/3 tăng trở lại, kéo theo nhu cầu mua vàng của người dân duy trì ở mức cao. Tại phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội), ngay từ sáng sớm đã xuất hiện cảnh người dân xếp hàng dài trước các cửa hàng kinh doanh vàng, tay cầm tiền mặt hoặc giấy tờ, kiên nhẫn chờ đến lượt giao dịch trong không khí sôi động. Bên trong, nhân viên làm việc liên tục để đáp ứng nhu cầu mua bán tăng cao.

So với những ngày trước, việc mua vàng đã thuận lợi hơn khi không còn áp dụng giới hạn số lượng. Tuy nhiên, lượng khách đổ về vẫn đông khiến không khí giao dịch luôn trong trạng thái nhộn nhịp. Đại diện cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại số 29 Trần Nhân Tông cho biết đơn vị hiện bán vàng theo nhu cầu của khách: với đơn mua từ 2 lượng trở xuống, khách hàng có thể nhận ngay sản phẩm; các đơn lớn hơn sẽ được cấp giấy hẹn nhận vàng vào ngày 9/4.

Đáng chú ý, thị trường vàng tự do vẫn duy trì sự sôi động. Trên các hội nhóm mạng xã hội, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu trên thị trường tự do phổ biến trong khoảng 170–171 triệu đồng/lượng, cao hơn từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng/lượng so với giá niêm yết tại cửa hàng.