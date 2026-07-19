Giá vàng 19/07/2026: SJC 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng, đi ngang Giá vàng SJC hiện mua vào 144,5 triệu, bán ra 147,5 triệu đồng/lượng, không đổi 0 đồng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước trong ngày 19/07/2026. (Cập nhật lúc 10:46)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:46: Giá SJC đi ngang, không đổi 0 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày; mua 144,5 triệu, bán 147,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:20 sáng 19/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua không thay đổi ở cả chiều mua và bán tại toàn bộ các thương hiệu trong bảng dữ liệu. SJC niêm yết giá mua 144.500.000 đồng và giá bán 147.500.000 đồng, đều đi ngang so với hôm qua.

Trong các mức giá được ghi nhận, DOJI HN và DOJI SG có giá mua 14.450.000 đồng, giá bán 14.750.000 đồng. Các mức chênh lệch mua và bán của những dòng còn lại cũng đều bằng 0.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:20

SJC : mua 144.500.000 đồng, thay đổi 0 đồng; bán 147.500.000 đồng, thay đổi 0 đồng.

: mua 144.500.000 đồng, thay đổi 0 đồng; bán 147.500.000 đồng, thay đổi 0 đồng. DOJI HN : mua 14.450.000 đồng, thay đổi 0 đồng; bán 14.750.000 đồng, thay đổi 0 đồng.

: mua 14.450.000 đồng, thay đổi 0 đồng; bán 14.750.000 đồng, thay đổi 0 đồng. DOJI SG : mua 14.450.000 đồng, thay đổi 0 đồng; bán 14.750.000 đồng, thay đổi 0 đồng.

: mua 14.450.000 đồng, thay đổi 0 đồng; bán 14.750.000 đồng, thay đổi 0 đồng. BTMH và BTMC VRTL : cùng mua 142.600.000 đồng, bán 146.600.000 đồng; cả hai chiều đều thay đổi 0 đồng.

và : cùng mua 142.600.000 đồng, bán 146.600.000 đồng; cả hai chiều đều thay đổi 0 đồng. BTMC SJC : mua 142.600.000 đồng, bán 147.500.000 đồng; cả hai chiều đều thay đổi 0 đồng.

: mua 142.600.000 đồng, bán 147.500.000 đồng; cả hai chiều đều thay đổi 0 đồng. Phú Qúy SJC : mua 144.000.000 đồng, bán 147.500.000 đồng; cả hai chiều đều thay đổi 0 đồng.

: mua 144.000.000 đồng, bán 147.500.000 đồng; cả hai chiều đều thay đổi 0 đồng. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua 142.500.000 đồng, bán 146.500.000 đồng; cả hai chiều đều thay đổi 0 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại hoặc thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 144.500.000 đồng 147.500.000 đồng 0 đồng 0 đồng DOJI HN 14.450.000 đồng 14.750.000 đồng 0 đồng 0 đồng DOJI SG 14.450.000 đồng 14.750.000 đồng 0 đồng 0 đồng BTMH 142.600.000 đồng 146.600.000 đồng 0 đồng 0 đồng BTMC VRTL 142.600.000 đồng 146.600.000 đồng 0 đồng 0 đồng BTMC SJC 142.600.000 đồng 147.500.000 đồng 0 đồng 0 đồng Phú Qúy SJC 144.000.000 đồng 147.500.000 đồng 0 đồng 0 đồng PNJ TP.HCM 142.500.000 đồng 146.500.000 đồng 0 đồng 0 đồng PNJ Hà Nội 142.500.000 đồng 146.500.000 đồng 0 đồng 0 đồng

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.