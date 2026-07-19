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Giá vàng hôm nay 19/07/2026: SJC 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng, đi ngang

Vũ Sơn19/07/2026 13:46

Giá vàng SJC lúc 13:46 ngày 19/07/2026: mua vào 144.500.000 đồng/lượng, bán ra 147.500.000 đồng/lượng, không đổi 0 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 13:46)

Diễn biến giá vàng trong ngày

13:46: Giá vàng SJC đi ngang, không đổi 0 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày; mua 144,5 triệu, bán 147,5 triệu đồng/lượng.

12:16: Giá vàng SJC đi ngang so với lần cập nhật trước, mua 144.500.000 đồng và bán 147.500.000 đồng/lượng.

10:46: Giá SJC đi ngang, không đổi 0 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày; mua 144,5 triệu, bán 147,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:20 sáng 19/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua không thay đổi ở cả chiều mua và bán tại toàn bộ các thương hiệu trong bảng dữ liệu. SJC niêm yết giá mua 144.500.000 đồng và giá bán 147.500.000 đồng, đều đi ngang so với hôm qua.

Trong các mức giá được ghi nhận, DOJI HN và DOJI SG có giá mua 14.450.000 đồng, giá bán 14.750.000 đồng. Các mức chênh lệch mua và bán của những dòng còn lại cũng đều bằng 0.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:20

  • SJC: mua 144.500.000 đồng, thay đổi 0 đồng; bán 147.500.000 đồng, thay đổi 0 đồng.
  • DOJI HN: mua 14.450.000 đồng, thay đổi 0 đồng; bán 14.750.000 đồng, thay đổi 0 đồng.
  • DOJI SG: mua 14.450.000 đồng, thay đổi 0 đồng; bán 14.750.000 đồng, thay đổi 0 đồng.
  • BTMHBTMC VRTL: cùng mua 142.600.000 đồng, bán 146.600.000 đồng; cả hai chiều đều thay đổi 0 đồng.
  • BTMC SJC: mua 142.600.000 đồng, bán 147.500.000 đồng; cả hai chiều đều thay đổi 0 đồng.
  • Phú Qúy SJC: mua 144.000.000 đồng, bán 147.500.000 đồng; cả hai chiều đều thay đổi 0 đồng.
  • PNJ TP.HCMPNJ Hà Nội: cùng mua 142.500.000 đồng, bán 146.500.000 đồng; cả hai chiều đều thay đổi 0 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại hoặc thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC144.500.000 đồng147.500.000 đồng0 đồng0 đồng
DOJI HN14.450.000 đồng14.750.000 đồng0 đồng0 đồng
DOJI SG14.450.000 đồng14.750.000 đồng0 đồng0 đồng
BTMH142.600.000 đồng146.600.000 đồng0 đồng0 đồng
BTMC VRTL142.600.000 đồng146.600.000 đồng0 đồng0 đồng
BTMC SJC142.600.000 đồng147.500.000 đồng0 đồng0 đồng
Phú Qúy SJC144.000.000 đồng147.500.000 đồng0 đồng0 đồng
PNJ TP.HCM142.500.000 đồng146.500.000 đồng0 đồng0 đồng
PNJ Hà Nội142.500.000 đồng146.500.000 đồng0 đồng0 đồng

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.

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        Giá vàng hôm nay 19/07/2026: SJC 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng, đi ngang
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