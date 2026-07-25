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Giá vàng 25/07/2026: SJC 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, tăng so mốc trước

Vũ Sơn25/07/2026 13:36

Giá vàng SJC lúc 13:36 ngày 25/07/2026: mua 137,5 triệu, bán 141,5 triệu đồng/lượng; tăng lần lượt 2 triệu và 1 triệu đồng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 13:36)

Diễn biến giá vàng trong ngày

13:36: SJC tăng 2.000.000 đồng chiều mua và 1.000.000 đồng chiều bán, lên 137.500.000 và 141.500.000 đồng/lượng lúc 13:36.

12:06: SJC tăng 2.000.000 đồng giá mua và 1.000.000 đồng giá bán so với lần cập nhật trước, hiện ở mức 137.500.000–141.500.000 đồng/lượng.

10:36: Giá vàng SJC tăng 2.000.000 đồng/lượng ở chiều mua và 1.000.000 đồng/lượng ở chiều bán, lên 137.500.000-141.500.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay được cập nhật lúc 09:14 sáng 25/07/2026. So với hôm qua, các thương hiệu trong bảng đều tăng hoặc đi ngang; mức tăng giá mua cao nhất là 2.500.000 tại Phú Qúy SJC, còn BTMH giữ nguyên cả hai chiều.

Ở chiều bán, Phú Qúy SJC tăng 1.500.000. BTMC VRTL tăng 50.000 ở cả giá mua và giá bán, là mức thay đổi thấp nhất trong các dòng có điều chỉnh.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:14

  • Phú Qúy SJC: mua 137.500.000, tăng 2.500.000; bán 141.500.000, tăng 1.500.000.
  • SJC, DOJI HN, DOJI SG và BTMC SJC: cùng mua 137.500.000, tăng 2.000.000; bán 141.500.000, tăng 1.000.000.
  • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua 136.200.000, tăng 700.000; bán 141.200.000, tăng 700.000.
  • BTMC VRTL: mua 138.900.000, tăng 50.000; bán 142.700.000, tăng 50.000.
  • BTMH: mua 138.800.000 và bán 142.600.000, không thay đổi so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại hoặc thương hiệuMua hôm nayBán hôm nayChênh lệch muaChênh lệch bán
SJC137.500.000141.500.000+2.000.000+1.000.000
DOJI HN137.500.000141.500.000+2.000.000+1.000.000
DOJI SG137.500.000141.500.000+2.000.000+1.000.000
BTMH138.800.000142.600.00000
BTMC VRTL138.900.000142.700.000+50.000+50.000
BTMC SJC137.500.000141.500.000+2.000.000+1.000.000
Phú Qúy SJC137.500.000141.500.000+2.500.000+1.500.000
PNJ TP.HCM136.200.000141.200.000+700.000+700.000
PNJ Hà Nội136.200.000141.200.000+700.000+700.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.

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        Giá vàng 25/07/2026: SJC 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, tăng so mốc trước
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