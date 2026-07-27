Giá vàng 27/07/2026: SJC 139 - 143 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu Giá vàng SJC lúc 13:30 ngày 27/07/2026: mua vào 139 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 13:30)

Diễn biến giá vàng trong ngày

13:30: SJC tăng 1.500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, lên 139.000.000 và 143.000.000 đồng/lượng.

12:00: SJC tăng 1.500.000 đồng cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện lần lượt 139.000.000 và 143.000.000 đồng/lượng.

10:30: Lúc 10:30, giá SJC mua và bán cùng tăng 1.500.000 đồng so với cập nhật trước, lần lượt đạt 139.000.000 và 143.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay được cập nhật lúc 09:07 sáng 27/07/2026. So với hôm qua, giá mua và giá bán tại hầu hết thương hiệu tăng từ 1.400.000 đến 1.500.000; riêng BTMC SJC giữ nguyên ở cả hai chiều.

Trong bảng dữ liệu, BTMH và BTMC VRTL có giá bán hôm nay cao nhất ở mức 144.200.000. Mức tăng giá bán phổ biến là 1.500.000, trong khi BTMC SJC không thay đổi so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:07 sáng

BTMH và BTMC VRTL : mua 140.300.000, tăng 1.400.000; bán 144.200.000, tăng 1.500.000.

: mua 140.300.000, tăng 1.400.000; bán 144.200.000, tăng 1.500.000. SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC : mua 139.000.000, tăng 1.500.000; bán 143.000.000, tăng 1.500.000.

: mua 139.000.000, tăng 1.500.000; bán 143.000.000, tăng 1.500.000. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội : mua 137.600.000, tăng 1.400.000; bán 142.600.000, tăng 1.400.000.

: mua 137.600.000, tăng 1.400.000; bán 142.600.000, tăng 1.400.000. BTMC SJC: mua 137.500.000 và bán 141.500.000, không thay đổi so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 139.000.000 143.000.000 +1.500.000 +1.500.000 DOJI HN 139.000.000 143.000.000 +1.500.000 +1.500.000 DOJI SG 139.000.000 143.000.000 +1.500.000 +1.500.000 BTMH 140.300.000 144.200.000 +1.400.000 +1.500.000 BTMC VRTL 140.300.000 144.200.000 +1.400.000 +1.500.000 BTMC SJC 137.500.000 141.500.000 0 0 Phú Qúy SJC 139.000.000 143.000.000 +1.500.000 +1.500.000 PNJ TP.HCM 137.600.000 142.600.000 +1.400.000 +1.400.000 PNJ Hà Nội 137.600.000 142.600.000 +1.400.000 +1.400.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.