Giá vàng 29/07/2026: SJC 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu Giá vàng SJC lúc 10:30 ngày 29/07/2026: mua 136.500.000 đồng/lượng, bán 140.500.000 đồng/lượng; cùng giảm 1.000.000 đồng so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:30)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:30: Lúc 10:30, giá SJC mua và bán cùng giảm 1.000.000 đồng so với lần cập nhật trước, lần lượt còn 136.500.000 và 140.500.000 đồng/lượng.

Lúc 09:00 sáng 29/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua giảm tại 8 trong 9 dòng được cập nhật. Mức giảm phổ biến là 800.000–1.000.000 ở cả giá mua và giá bán, trong khi BTMC SJC đi ngang.

Giá mua hiện nằm trong khoảng 135.400.000–137.500.000, còn giá bán dao động từ 140.400.000 đến 141.500.000.

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng

BTMC SJC : mua 137.500.000, bán 141.500.000; cả hai mức giá đi ngang, thay đổi 0.

: mua 137.500.000, bán 141.500.000; cả hai mức giá đi ngang, thay đổi 0. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội : mua 135.400.000, bán 140.400.000; cùng giảm 800.000 ở cả hai chiều.

: mua 135.400.000, bán 140.400.000; cùng giảm 800.000 ở cả hai chiều. SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC : mua 136.500.000, bán 140.500.000; cùng giảm 1.000.000 ở cả hai chiều.

: mua 136.500.000, bán 140.500.000; cùng giảm 1.000.000 ở cả hai chiều. BTMH và BTMC VRTL: mua 137.100.000, bán 141.000.000; cùng giảm 1.000.000 ở cả hai chiều.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 136.500.000 140.500.000 -1.000.000 -1.000.000 DOJI HN 136.500.000 140.500.000 -1.000.000 -1.000.000 DOJI SG 136.500.000 140.500.000 -1.000.000 -1.000.000 BTMH 137.100.000 141.000.000 -1.000.000 -1.000.000 BTMC VRTL 137.100.000 141.000.000 -1.000.000 -1.000.000 BTMC SJC 137.500.000 141.500.000 0 0 Phú Qúy SJC 136.500.000 140.500.000 -1.000.000 -1.000.000 PNJ TP.HCM 135.400.000 140.400.000 -800.000 -800.000 PNJ Hà Nội 135.400.000 140.400.000 -800.000 -800.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.