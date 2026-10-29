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Giá vàng 29/10/2026: SJC giữ mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng

Vũ Sơn29/10/2026 12:17

Cập nhật lúc 12:17 ngày 29/10/2026: Giá vàng SJC đi ngang so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 139,7 triệu đồng/lượng mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng bán ra. (Cập nhật lúc 12:17)

Diễn biến giá vàng trong ngày

12:17: Lúc 12:17 ngày 29/10/2026, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước.

10:47: Giá vàng SJC giữ nguyên 0 đồng so với lần cập nhật trước, niêm yết mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận vào lúc 09:18 sáng ngày 29/10/2026, giá vàng trong nước tại các hệ thống kinh doanh lớn đồng loạt đi ngang so với hôm qua. Các doanh nghiệp tiếp tục giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra đối với tất cả các dòng sản phẩm vàng miếng cũng như vàng nhẫn.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại thị trường trong nước duy trì giao dịch ở mức 139.700.000 đồng/lượng mua vào và 142.700.000 đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với cùng thời điểm phiên liền trước. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại phần lớn các thương hiệu tiếp tục duy trì từ 3.000.000 đồng đến 5.300.000 đồng/lượng.

Điểm nhanh lúc 09:18

  • SJC: Mua vào 139.700.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.700.000 đồng/lượng (0).
  • DOJI HN & SG: Mua vào 139.700.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.700.000 đồng/lượng (0).
  • BTMH: Mua vào 137.400.000 đồng/lượng (0), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (0).
  • BTMC VRTL: Mua vào 137.400.000 đồng/lượng (0), bán ra 141.400.000 đồng/lượng (0).
  • BTMC SJC: Mua vào 137.400.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.700.000 đồng/lượng (0).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 138.200.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.700.000 đồng/lượng (0).
  • PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 137.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 141.000.000 đồng/lượng (0).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC139.700.000142.700.00000
DOJI HN139.700.000142.700.00000
DOJI SG139.700.000142.700.00000
BTMH137.400.000141.400.00000
BTMC VRTL137.400.000141.400.00000
BTMC SJC137.400.000142.700.00000
Phú Qúy SJC138.200.000142.700.00000
PNJ TP.HCM137.000.000141.000.00000
PNJ Hà Nội137.000.000141.000.00000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Giá vàng 29/10/2026: SJC giữ mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng
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