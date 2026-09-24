Thị trường Giá vàng 9999 chiều nay 24/9/2026: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tại PNJ Giá vàng PNJ chiều 24/9/2026 giảm mạnh, vàng miếng SJC và nhẫn trơn 9999 cùng mất 1,1 triệu đồng/lượng, bán ra còn 144,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng PNJ chiều hôm nay 24/9/2026: Vàng miếng, nhẫn 9999 cùng giảm 1,1 triệu

Theo bảng giá cập nhật lúc 13:48, PNJ niêm yết vàng SJC tại Hà Nội ở mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày hôm qua, giá ở cả hai chiều cùng giảm 1,1 triệu đồng/lượng.

Tại TP.HCM, Đà Nẵng, miền Tây, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, các dòng vàng PNJ và vàng SJC cũng phổ biến ở mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Sản phẩm Mua vào Bán ra Biến động Vàng SJC tại PNJ 141,4 triệu 144,4 triệu Giảm 1,1 triệu Nhẫn trơn PNJ 999.9 141,4 triệu 144,4 triệu Giảm 1,1 triệu Vàng Kim Bảo 999.9 141,4 triệu 144,4 triệu Giảm 1,1 triệu Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 141,4 triệu 144,4 triệu Giảm 1,1 triệu Vàng nữ trang 999.9 138,4 triệu 143,4 triệu Giảm 1,1 triệu Vàng nữ trang 999 138,26 triệu 143,26 triệu Giảm 1,1 triệu Vàng nữ trang 99 135,77 triệu 141,97 triệu Giảm 1,09 triệu

Đơn vị: đồng/lượng. Giá cập nhật lúc 13:48 ngày 24/9/2026.

Nhẫn trơn PNJ 999.9 hiện được niêm yết mua vào ở mức 141,4 triệu đồng/lượng và bán ra 144,4 triệu đồng/lượng. Giá nhẫn giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày hôm qua.

Hai dòng Vàng Kim Bảo 999.9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 cũng đang có cùng mức giao dịch 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nữ trang 999.9 có mức giá thấp hơn, với 138,4 triệu đồng/lượng mua vào và 143,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng PNJ cao hơn giá vàng thế giới bao nhiêu?

Giá vàng thế giới quy đổi tham khảo trong ngày ở khoảng 135,6 triệu đồng/lượng. Với mức bán ra 144,4 triệu đồng/lượng, cả vàng SJC tại PNJ và nhẫn trơn PNJ 999.9 hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 8,8 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 999.9 bán ra 143,4 triệu đồng/lượng cao hơn mức quy đổi thế giới khoảng 7,8 triệu đồng/lượng. Dù giá nhiều sản phẩm tại PNJ đã giảm mạnh trong chiều 24/9, mặt bằng vàng 9999 trong nước vẫn đang cao hơn đáng kể so với giá vàng quốc tế.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh thị trường ngày càng chú ý tới quan điểm duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt của Fed sau lần tăng lãi suất mới nhất.

Ông Ross Maxwell, Giám đốc chiến lược tại VT Markets, cho rằng nhà đầu tư đang theo dõi đồng thời chính sách của Fed, diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và những rủi ro tại Trung Đông có thể ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng.

Nếu Fed phát đi tín hiệu mạnh hơn về một đợt tăng lãi suất tiếp theo, vàng có thể tiếp tục chịu áp lực.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ cũng đang củng cố kỳ vọng này. Hoạt động kinh doanh trong tháng 9 đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 5 năm, trong khi nhu cầu mạnh tiếp tục gây sức ép lên chuỗi cung ứng và giá cả.

Cùng với áp lực lạm phát, sức khỏe của nền kinh tế Mỹ khiến giới giao dịch tăng đặt cược vào khả năng Fed có thể tiếp tục thắt chặt chính sách vào cuối tháng 10.

Trong môi trường lãi suất cao, vàng thường gặp bất lợi do không mang lại thu nhập cố định như trái phiếu hoặc các tài sản sinh lãi khác.

Ở chiều khác, giá dầu tiếp tục tăng sau mức tăng 4% trong phiên trước, do các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa tạo ra dấu hiệu đột phá rõ ràng.

Theo chuyên gia Daniela Corsini của Intesa Sanpaolo, kim loại quý nhiều khả năng vẫn chưa có xu hướng rõ nét trong thời gian tới. Giá vàng có thể dao động với biên độ lớn và duy trì quanh mức trung bình 4.200 USD/ounce trong một vài quý.

Trên thị trường kim loại quý, bạc giảm 0,8% xuống 63,94 USD/ounce, bạch kim giảm 0,2% xuống 1.746,02 USD/ounce, còn palladium tăng 0,4% lên 1.265,51 USD/ounce.