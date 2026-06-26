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Giá vàng 9999 chiều nay 26/6/2026: Giá vàng SJC BTMC DOJI và vàng thế giới

Văn Khoa 26/06/2026 17:30

Giá vàng chiều nay 26/6/2026 bật tăng; vàng miếng quanh 147 triệu/lượng, vàng nhẫn dưới mốc này, thế giới lên 129 triệu.

Giá vàng chiều nay 26/6/2026 bật tăng, nhiều thương hiệu trở lại mốc 147 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 26/6/2026 ghi nhận nhịp phục hồi rõ trên thị trường vàng miếng. Cập nhật lúc 16h00, nhiều thương hiệu lớn tăng từ 800.000 đồng đến 1,3 triệu đồng/lượng, kéo giá bán ra phổ biến lên quanh 147,0 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng tăng mạnh nhất trong nhóm khảo sát. Chiều mua vào cộng thêm 1,3 triệu đồng/lượng, lên 143,8 triệu đồng/lượng; chiều bán ra tăng 1 triệu đồng/lượng, đạt 147,0 triệu đồng/lượng. Đây là một trong những mức phục hồi nổi bật nhất phiên chiều nay.

Bảo Tín Minh Châu cũng nâng giá khá mạnh trong lần cập nhật lúc 16h00. Giá mua vào tăng 1 triệu đồng/lượng, lên 143,0 triệu đồng/lượng. Giá bán ra tăng 800.000 đồng/lượng, chốt ở 147,0 triệu đồng/lượng, trở lại cùng vùng giá với nhiều doanh nghiệp lớn.

Tại DOJI, mức tăng diễn ra đồng đều hơn khi cả hai chiều cùng cộng 1 triệu đồng/lượng. Sau điều chỉnh, giá mua vào đạt 144,0 triệu đồng/lượng, giá bán ra lên 147,0 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán tại DOJI giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Nhóm SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ có cùng diễn biến khi giá vàng miếng tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Cả ba thương hiệu cùng chốt giá mua vào ở 144,0 triệu đồng/lượng, giá bán ra 147,0 triệu đồng/lượng. Riêng tại BTMH, khoảng cách mua - bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng là thương hiệu có mức tăng đáng chú ý khi cả chiều mua vào và bán ra cùng tăng 1,3 triệu đồng/lượng. Giá mua vào lên 144,8 triệu đồng/lượng, cao hơn nhiều thương hiệu khác; giá bán ra đạt 146,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhẹ so với mốc 147,0 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán tại Mi Hồng chỉ còn 2 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng chiều nay 26/6/2026 phục hồi trên toàn bộ các thương hiệu lớn sau phiên giảm trước đó. Phú Quý và Mi Hồng là hai đơn vị tăng mạnh nhất ở chiều mua vào, còn mặt bằng bán ra chủ yếu quay lại vùng 147,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nayNgày 26/6/2026
(Triệu đồng)		Diễn biến hôm nay
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC144,0147,0+800+800
Tập đoàn DOJI144,0147,0+1000+1000
Mi Hồng144,8146,8+1300+1300
PNJ144,0147,0+800+800
Bảo Tín Minh Châu143,0147,0+1000+800
Bảo Tín Mạnh Hải144,0147,0+800+800
Phú Quý143,8146,8+1300+800
1. DOJI - Cập nhật: 26/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội144,000
▲1000K		147,000
▲1000K
Vàng miếng SJC DOJI HCM144,000
▲1000K		147,000
▲1000K
Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng144,000
▲1000K		147,000
▲1000K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội144,000
▲1000K		147,000
▲1000K
Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM144,000
▲1000K		147,000
▲1000K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng144,000
▲1000K		147,000
▲1000K
Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng144,000
▲1000K		147,000
▲1000K
Vàng 24K DOJI144,000
▲1000K		147,000
▲1000K
2. PNJ - Cập nhật: 26/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC 999.9 PNJ144,000
▲800K		147,000
▲800K
Nhẫn trơn PNJ 999.9144,000
▲800K		147,000
▲800K
Vàng Kim Bảo 999.9144,000
▲800K		147,000
▲800K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9144,000
▲800K		147,000
▲800K
Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng144,000
▲800K		147,000
▲800K
3. BTMC - Cập nhật: 26/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC BTMC143,000
▲1000K		147,000
▲800K
Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC143,000
▲1000K		147,000
▲800K
Nhẫn tròn trơn BTMC143,000
▲1000K		147,000
▲800K
Bản vị vàng BTMC143,000
▲1000K		147,000
▲800K
Trang sức Rồng Thăng Long 9999141,500
▲1000K		145,500
▲800K
Trang sức Rồng Thăng Long 999141,300
▲1000K		145,300
▲800K
4. SJC - Cập nhật: 26/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG144,000
▲800K		147,000
▲800K
Vàng SJC 5 chỉ144,000
▲800K		147,020
▲800K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ144,000
▲800K		147,030
▲800K

Giá vàng chiều nay 26/6/2026 ở nhóm vàng nhẫn 9999 vẫn chủ yếu xoay quanh vùng dưới 147 triệu đồng/lượng

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 chốt phiên với giá mua vào 143,9 triệu đồng/lượng, giá bán ra 146,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn mốc 147 triệu đồng/lượng khoảng 100.000 đồng/lượng.

Nhóm Bảo Tín Mạnh HảiDOJI Hà Nội cùng có giá bán ra đạt 147,0 triệu đồng/lượng. Trong đó, nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải được mua vào ở mức 144,0 triệu đồng/lượng, cao hơn chiều bán ra 3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI Hà Nội cũng ghi nhận giá mua vào 144,0 triệu đồng/lượng, bán ra 147,0 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, dòng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long chốt giá mua vào 142,8 triệu đồng/lượng, bán ra 146,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức bán ra thấp hơn nhóm Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI.

Với Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 khép phiên chiều nay với giá thu mua 143,5 triệu đồng/lượng, bán ra 146,5 triệu đồng/lượng. Mức bán ra này ngang Bảo Tín Minh Châu và thấp hơn nhóm SJC, BTMH, DOJI.

Giá vàng chiều nay 26/6/2026 trên thị trường thế giới tăng nhẹ nhưng vẫn chịu áp lực lớn từ đồng USD mạnh và kỳ vọng Fed sớm nâng lãi suất

Tính đến 17h00 ngày 26/6/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.045,7 USD/ounce, tăng 20,5 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.454 VND/USD, vàng thế giới tương đương khoảng 129,0 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí.

So với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày ở mức 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng, vàng SJC vẫn cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chiều nay 26 6 2026 rút ngắn khoảng cách với vàng trong nước, tăng quanh 0,5%

Dù tăng trong phiên chiều, giá vàng thế giới vẫn hướng tới tuần giảm thứ tư liên tiếp. Tính đến 7h52 GMT, vàng giao ngay ở mức 4.027,91 USD/ounce, gần như đi ngang; hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 giảm 0,1%, còn 4.043,40 USD/ounce.

Tính chung cả tuần, vàng có thể mất khoảng 3,2%. Trước đó, giá kim loại quý đã có thời điểm rơi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce lần đầu tiên kể từ tháng 11/2025.

Theo ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích cấp cao tại OANDA, kỳ vọng Fed cứng rắn hơn đã thúc đẩy đồng USD tăng mạnh, qua đó kéo giá vàng đi xuống. Chỉ số USD cũng hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Vàng thường được xem là kênh phòng ngừa lạm phát, nhưng lại kém hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao vì không mang lại lợi suất. Thị trường hiện dự báo Fed có thể tăng lãi suất 3 lần trong năm nay, với xác suất khoảng 64% cho một đợt tăng vào tháng 9.

Từ mức kỷ lục 5.594,82 USD/ounce lập ngày 29/1, giá vàng đã giảm khoảng 29%. Ông Kelvin Wong cho rằng nhịp điều chỉnh kéo dài nhiều tháng có thể còn tiếp diễn, với vùng giá dài hạn được nhắc tới quanh 3.400 USD/ounce.

Ở nhóm kim loại quý khác, bạc giao ngay giảm 0,1% xuống 57,80 USD/ounce, bạch kim mất 0,3% còn 1.605,18 USD/ounce, trong khi palladium tăng 1,4% lên 1.200,75 USD/ounce. Dù vậy, cả nhóm kim loại quý vẫn hướng tới một tuần giảm giá.

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