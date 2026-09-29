Thị trường Giá vàng 9999 chiều nay 29/9/2026: Giá vàng nhẫn, vàng miếng SJC DOJI BTMC Giá vàng chiều 29/9/2026 phục hồi tại nhiều doanh nghiệp, trong khi BTMC giảm mạnh chiều mua; vàng thế giới lên 4.139,2 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay chiều 29/9/2026: Vàng miếng đồng loạt lên 142,5 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng trong nước chiều 29/9 diễn biến tích cực hơn khi nhiều doanh nghiệp nâng giá thêm 100 nghìn đồng/lượng. Giá vàng hôm nay chiều 29/9/2026 vì vậy ghi nhận mặt bằng bán ra vàng miếng phổ biến ở 142,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào tiếp tục có sự chênh lệch giữa các thương hiệu.

SJC đưa giá vàng miếng lên 139,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 142,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán, cùng tăng 100 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Tại PNJ Hà Nội, mức tăng tương tự giúp giá mua vào đạt 139,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra hiện được niêm yết 142,5 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng điều chỉnh tăng 100 nghìn đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch lên 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Không có nhiều khác biệt tại Phú Quý khi thương hiệu này mua vào vàng miếng với giá 139,5 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng, cao hơn hôm qua 100 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng thêm 100 nghìn đồng/lượng. Chiều mua vào hiện ở 139,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đạt 142,5 triệu đồng/lượng.

Trái với xu hướng tăng khá đồng đều kể trên, Bảo Tín Minh Châu lại hạ mạnh giá mua vào. Mức giảm 900 nghìn đồng/lượng đưa giá thu mua xuống 138,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 100 nghìn đồng/lượng lên 142,5 triệu đồng/lượng.

Ở Mi Hồng, người bán vàng được doanh nghiệp thu mua ở mức 141 triệu đồng/lượng, sau khi giá tăng thêm 100 nghìn đồng/lượng. Chiều bán ra cũng tăng tương ứng, lên 142,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Ngày 29/9/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

139,5 142,5

+100 +100 Tập đoàn DOJI

139,5 142,5

+100 +100 Mi Hồng

141,0 142,5

+100 +100 PNJ

139,5 142,5

+100 +100 Bảo Tín Minh Châu

138,5 142,5

-900 +100 Bảo Tín Mạnh Hải 139,5 142,5

+100 +100 Phú Quý 139,5 142,5

+100 +100

1. SJC - Cập nhật: 29/9/2026 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 139.000.000

▲ +100.000 142.000.000

▲ +100.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 139.500.000

▲ +100.000 142.520.000

▲ +100.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139.500.000

▲ +100.000 142.530.000

▲ +100.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 139.000.000

▲ +100.000 142.100.000

▲ +100.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 136.500.000

▲ +100.000 141.000.000

▲ +100.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 132.604.000

▲ +99.000 139.604.000

▲ +99.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 96.111.000

▲ +75.000 105.911.000

▲ +75.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 86.240.000

▲ +68.000 96.040.000

▲ +68.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 76.369.000

▲ +61.000 86.169.000

▲ +61.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 72.561.000

▲ +58.000 82.361.000

▲ +58.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 49.153.000

▲ +42.000 58.953.000

▲ +42.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000

2. BTMC - Cập nhật: 29/9/2026 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 138.500.000

▼ 900.000 142.500.000

▲ +100.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 136.500.000

▼ 1.000.000 141.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 136.300.000

▼ 1.000.000 141.300.000

▼ 1.000.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 138.500.000

▼ 1.000.000 142.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 138.500.000

▼ 1.000.000 142.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 138.500.000

▼ 1.000.000 142.500.000

▼ 1.000.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 133.200.000

▼ 800.000 0

±0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 131.200.000

▼ 800.000 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 29/9/2026 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 TPHCM PNJ 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 TPHCM SJC 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Hà Nội PNJ 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Đà Nẵng PNJ 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Đà Nẵng SJC 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Miền Tây PNJ 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Miền Tây SJC 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Tây Nguyên PNJ 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Tây Nguyên SJC 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Đông Nam Bộ PNJ 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Đông Nam Bộ SJC 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 136.500.000

▼ 300.000 141.500.000

▼ 300.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 136.360.000

▼ 300.000 141.360.000

▼ 300.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 133.890.000

▼ 290.000 140.090.000

▼ 290.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 123.410.000

▼ 280.000 129.610.000

▼ 280.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 96.230.000

▼ 220.000 106.130.000

▼ 220.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 86.320.000

▼ 200.000 96.220.000

▼ 200.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 82.080.000

▼ 190.000 91.980.000

▼ 190.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 76.420.000

▼ 180.000 86.320.000

▼ 180.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.880.000

▼ 170.000 82.780.000

▼ 170.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 48.960.000

▼ 130.000 58.860.000

▼ 130.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 43.160.000

▼ 120.000 53.060.000

▼ 120.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 37.220.000

▼ 100.000 47.120.000

▼ 100.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 134.170.000

▼ 300.000 140.370.000

▼ 300.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 131.800.000

▼ 450.000 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 129.230.000

▼ 450.000 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 29/9/2026 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Phú quý 1 lượng 99.9 139.400.000

▲ +100.000 142.400.000

▲ +100.000 Vàng trang sức 999 136.400.000

▼ 500.000 141.400.000

▼ 500.000 Vàng trang sức 99 135.135.000

▼ 495.000 140.085.000

▼ 495.000 Vàng trang sức 98 133.770.000

▼ 490.000 138.670.000

▼ 490.000 Vàng 999.9 phi SJC 134.000.000

▼ 500.000 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 29/9/2026 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 138.500.000

▼ 1.000.000 142.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 138.500.000

▼ 1.000.000 142.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 138.000.000

±0 141.000.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 137.500.000

±0 140.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99 135.700.000

±0 139.000.000

▼ 1.000.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 29/9/2026 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 141.000.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Vàng 99,9% 141.000.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Vàng 9T85 (98,5%) 130.500.000

▲ +500.000 132.500.000

▲ +500.000 Vàng 9T8 (98,0%) 129.700.000

▲ +500.000 131.700.000

▲ +500.000 Vàng 95 (95,0%) 125.900.000

▲ +600.000 0

±0 Vàng V75 (75,0%) 95.500.000

▲ +1.500.000 98.500.000

▲ +1.500.000 Vàng V68 (68,0%) 84.000.000

▲ +1.500.000 87.000.000

▲ +1.500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 81.000.000

▲ +1.500.000 84.000.000

▲ +1.500.000 Vàng 14K (58,0%) 75.000.000

▲ +1.500.000 78.000.000

▲ +1.500.000 Vàng 10K (41,0%) 48.500.000

▲ +1.500.000 51.500.000

▲ +1.500.000

7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 29/9/2026 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 138.500.000

▼ 500.000 142.000.000

▼ 500.000 Nhẫn 999.9 133.500.000

▲ +1.500.000 137.000.000

▲ +1.500.000 Vàng Ta 999.9 133.500.000

▲ +1.500.000 137.000.000

▲ +1.500.000 Vàng Ta 990 131.000.000

▲ +1.500.000 135.000.000

▲ +1.500.000 Vàng 18K (750) 95.580.000

▼ 230.000 101.080.000

▼ 230.000 Vàng trắng Au750 95.580.000

▼ 230.000 101.080.000

▼ 230.000

8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 29/9/2026 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 139.500.000

▲ +100.000 142.500.000

▲ +100.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 138.500.000

▼ 1.000.000 142.500.000

▼ 1.000.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.850.000

▼ 100.000 14.250.000

▼ 100.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 137.500.000

▼ 1.000.000 0

±0 Vàng trang sức 24K (999.9) 136.500.000

▼ 1.000.000 141.500.000

▼ 1.000.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 136.400.000

▼ 1.000.000 141.400.000

▼ 1.000.000 Vàng nguyên liệu 999,9 133.000.000

±0 0

±0 Vàng nguyên liệu 99.9 132.500.000

±0 0

±0

Phân khúc vàng nhẫn chiều nay tiếp tục có khoảng cách đáng kể về giá thu mua.

Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 đang có giá 136,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đây cũng là thương hiệu có khoảng cách mua - bán rộng nhất trong nhóm khảo sát.

Bảo Tín Mạnh Hải mua vào nhẫn vàng 9999 ở mức 137,5 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI được giao dịch ở mức 138,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 142,5 triệu đồng/lượng chiều bán.

Cao hơn ở chiều thu mua, Phú Quý niêm yết nhẫn 9999 ở mức 139,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra đạt 142,5 triệu đồng/lượng.

Mức mua vào 139,5 triệu đồng/lượng cũng xuất hiện tại PNJ, còn giá bán ra đứng ở 142,5 triệu đồng/lượng.

Riêng vàng nhẫn 9999 của SJC có giá mua vào 139 triệu đồng/lượng và bán ra 142 triệu đồng/lượng, thấp hơn 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với phần lớn thương hiệu còn lại.

Nhìn tổng thể, giá vàng nhẫn chiều 29/9 tập trung quanh mức 142 - 142,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Tuy nhiên, giá mua vào trải rộng từ 136,5 đến 139,5 triệu đồng/lượng, cho thấy mức chênh lệch mua - bán vẫn khá lớn tại một số doanh nghiệp.

Giá vàng thế giới bật tăng sau phiên giảm mạnh

Giá vàng thế giới chiều 29/9 giao ngay ở mức 4.139,2 USD/ounce, tăng 25,3 USD/ounce so với ngày trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 25.933 đồng/USD, vàng thế giới tương đương khoảng 129,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí và các chi phí phát sinh. So với mức 142,5 triệu đồng/lượng của vàng miếng SJC, giá vàng trong nước đang cao hơn khoảng 13,1 triệu đồng/lượng so với giá quốc tế quy đổi.