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Giá vàng 9999 hôm nay 15/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý

Văn Khoa 15/11/2026 5:00

Giá vàng hôm nay 15/11/2026 ghi nhận vàng nhẫn 9999 có nơi chỉ còn 136,8 triệu đồng/lượng sau đợt lao dốc, trong khi vàng miếng SJC bán ra 137,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 15/11/2026: Tiếp tục ở mức thấp, nhiều thương hiệu cùng bán 137,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 15/11/2026 vẫn chưa phục hồi sau đợt giảm 500.000 đồng/lượng. Vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp cùng bán ra 137,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn 9999 có nơi chỉ 136,8 triệu đồng/lượng.

Sau khi đồng loạt hạ 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên trước, SJC, DOJI, PNJ Hà Nội, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý hiện cùng niêm yết vàng miếng ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua – bán tại các thương hiệu này đang là 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu có mức thu mua thấp hơn, chỉ 133,8 triệu đồng/lượng. So với đầu phiên trước, giá mua vào đã giảm 200.000 đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 500.000 đồng/lượng xuống 137,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch hiện là 3,7 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, Mi Hồng vẫn trả giá thu mua cao hơn nhiều doanh nghiệp khác, ở mức 136 triệu đồng/lượng. Giá bán ra của thương hiệu này cũng là 137,5 triệu đồng/lượng, sau khi cả hai chiều cùng giảm 500.000 đồng/lượng. Với mức chênh lệch chỉ 1,5 triệu đồng/lượng, khoảng cách mua – bán tại Mi Hồng đang hẹp hơn so với các thương hiệu còn lại.

Như vậy, dù cùng đưa giá bán vàng miếng về 137,5 triệu đồng/lượng, mức thu mua giữa các doanh nghiệp vẫn có sự khác biệt. Người bán vàng tại Bảo Tín Minh Châu nhận mức giá thấp hơn Mi Hồng 2,2 triệu đồng/lượng, tính theo bảng niêm yết hiện tại.

Giá vàng hôm nayNgày 15/11/2026
(Triệu đồng)		Diễn biến hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC134,5137,5-500-500
Tập đoàn DOJI134,5137,5-500-500
Mi Hồng136,0137,5-500-500
PNJ134,5137,5-500-500
Bảo Tín Minh Châu133,8137,5-200-500
Bảo Tín Mạnh Hải134,5137,5-500-500
Phú Quý134,5137,5-500-500
1. SJC - Cập nhật: 15/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ133.300.000
▼ 500.000		137.300.000
▼ 500.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ134.500.000
▼ 500.000		137.520.000
▼ 500.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ134.500.000
▼ 500.000		137.530.000
▼ 500.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ133.300.000
▼ 500.000		137.400.000
▼ 500.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%131.600.000
▼ 500.000		136.300.000
▼ 500.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%127.950.000
▼ 496.000		134.950.000
▼ 496.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%92.585.000
▼ 375.000		102.385.000
▼ 375.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%83.043.000
▼ 340.000		92.843.000
▼ 340.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%73.501.000
▼ 305.000		83.301.000
▼ 305.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%69.821.000
▼ 291.000		79.621.000
▼ 291.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%47.193.000
▼ 208.000		56.993.000
▼ 208.000
Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
2. PNJ - Cập nhật: 15/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội SJC134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
TPHCM PNJ132.700.000
▼ 500.000		136.900.000
▼ 500.000
TPHCM SJC134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Hà Nội PNJ132.700.000
▼ 500.000		136.900.000
▼ 500.000
Đà Nẵng PNJ132.700.000
▼ 500.000		136.900.000
▼ 500.000
Đà Nẵng SJC134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Miền Tây PNJ132.700.000
▼ 500.000		136.900.000
▼ 500.000
Miền Tây SJC134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Tây Nguyên PNJ132.700.000
▼ 500.000		136.900.000
▼ 500.000
Tây Nguyên SJC134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Đông Nam Bộ PNJ132.700.000
▼ 500.000		136.900.000
▼ 500.000
Đông Nam Bộ SJC134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9132.700.000
▼ 500.000		136.900.000
▼ 500.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9128.390.000
▼ 290.000		134.180.000
▼ 290.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999128.260.000
▼ 290.000		134.050.000
▼ 290.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99126.640.000
▼ 290.000		132.840.000
▼ 290.000
Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)116.710.000
▼ 260.000		122.910.000
▼ 260.000
Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)94.440.000
▼ 210.000		100.640.000
▼ 210.000
Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)85.040.000
▼ 200.000		91.240.000
▼ 200.000
Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)81.020.000
▼ 190.000		87.220.000
▼ 190.000
Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)75.650.000
▼ 180.000		81.850.000
▼ 180.000
Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)72.300.000
▼ 160.000		78.500.000
▼ 160.000
Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)49.620.000
▼ 120.000		55.820.000
▼ 120.000
Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)44.120.000
▼ 110.000		50.320.000
▼ 110.000
Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)38.480.000
▼ 100.000		44.680.000
▼ 100.000
Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9132.700.000
▼ 500.000		136.900.000
▼ 500.000
Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9132.700.000
▼ 500.000		136.900.000
▼ 500.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920126.910.000
▼ 280.000		133.110.000
▼ 280.000
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99124.250.000
▼ 250.000
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99122.540.000
▼ 250.000
3. DOJI - Cập nhật: 15/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội AVPL133.500.000
± 0		137.500.000
± 0
Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng133.500.000
± 0		137.500.000
± 0
Hà Nội Nữ trang 99.99132.000.000
± 0		136.000.000
± 0
Hà Nội Nữ trang 99.9131.500.000
± 0		135.500.000
± 0
Hà Nội Nữ trang 99129.700.000
± 0		134.000.000
± 0
4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 15/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)135.000.000
± 0		138.000.000
± 0
Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)133.800.000
▼ 200.000		137.800.000
▼ 200.000
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ13.380.000
▼ 20.000		13.780.000
▼ 20.000
Nhẫn tròn 999.9 BTMH132.800.000
▼ 200.000
Vàng trang sức 24K (999.9)131.800.000
▼ 200.000		136.800.000
▼ 200.000
Vàng trang sức 24K (99.9)131.700.000
▼ 200.000		136.700.000
▼ 200.000
Vàng nguyên liệu 999,9125.500.000
▼ 300.000
Vàng nguyên liệu 99.9125.000.000
▼ 300.000
5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 15/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC133.800.000
▼ 200.000		137.500.000
▼ 500.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9131.800.000
▼ 200.000		136.800.000
▼ 200.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9131.600.000
▼ 200.000		136.600.000
▼ 200.000
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU133.800.000
▼ 200.000		137.800.000
▼ 200.000
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU133.800.000
▼ 200.000		137.800.000
▼ 200.000
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU133.800.000
▼ 200.000		137.800.000
▼ 200.000
Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)121.000.000
▼ 3.000.000
Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)121.000.000
▼ 3.000.000
6. Phú Quý - Cập nhật: 15/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Phú Quý 1 Lượng 999.9134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Phú quý 1 lượng 99.9134.400.000
▼ 500.000		137.400.000
▼ 500.000
Vàng trang sức 999131.900.000
▼ 500.000		136.400.000
▼ 500.000
Vàng trang sức 99130.680.000
▼ 495.000		135.135.000
▼ 495.000
Vàng trang sức 98129.360.000
▼ 490.000		133.770.000
▼ 490.000
Vàng 999.9 phi SJC125.500.000
▼ 500.000
7. Mi Hồng - Cập nhật: 15/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC136.000.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Vàng 99,9%136.000.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Vàng 9T85 (98,5%)122.500.000
▲ +500.000		124.500.000
▲ +500.000
Vàng 9T8 (98,0%)121.800.000
▲ +500.000		123.800.000
▲ +500.000
Vàng 95 (95,0%)118.000.000
▲ +500.000
Vàng V75 (75,0%)91.000.000
▲ +500.000		94.000.000
▲ +500.000
Vàng V68 (68,0%)79.500.000
▲ +500.000		82.500.000
▲ +500.000
Vàng 6T1 (61,0%)76.500.000
▲ +500.000		79.500.000
▲ +500.000
Vàng 14K (58,0%)70.500.000
▲ +500.000		73.500.000
▲ +500.000
Vàng 10K (41,0%)45.000.000
± 0		48.000.000
± 0
8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 15/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC133.500.000
▼ 1.000.000		137.000.000
▼ 1.000.000
Vàng 18K (750)92.000.000
▼ 390.000		97.500.000
▼ 390.000
Vàng trắng Au75092.000.000
▼ 390.000		97.500.000
▼ 390.000

Bảo Tín Minh Châu tiếp tục là một trong những thương hiệu có giá bán vàng nhẫn thấp nhất, khi nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 giao dịch ở mức 131,8–136,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Nhỉnh hơn một chút, PNJ hiện thu mua vàng nhẫn với giá 132,7 triệu đồng/lượng và bán ra 136,9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch là 4,2 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá nhẫn 9999 đang ở ngưỡng 133,3–137,3 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch mua – bán duy trì ở 4 triệu đồng/lượng.

Cùng niêm yết giá bán ra 137,5 triệu đồng/lượng, DOJI và Phú Quý lại có mức thu mua khác nhau. Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI được mua vào với giá 133,5 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý thu mua vàng nhẫn 9999 ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 1 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Mạnh Hải hiện ghi nhận giá mua vào vàng nhẫn 9999 ở mức 132,8 triệu đồng/lượng. Mức bán ra chưa được cung cấp trong lần cập nhật này.

Giá vàng thế giới vẫn quanh 3.890 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, vàng khép lại tuần giao dịch ở vùng 3.890 USD/ounce. Trong nước, sau những phiên giảm liên tiếp, giá vàng miếng SJC hiện đã lùi về 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn cũng đang thấp hơn vàng miếng tại một số doanh nghiệp.

Đáng chú ý, khoảng cách mua – bán vẫn dao động từ 1,5 đến 3,7 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng và từ 3 đến 5 triệu đồng/lượng đối với các loại vàng nhẫn có đủ giá hai chiều trong dữ liệu. Điều này khiến số tiền thu về khi bán vàng có thể chênh lệch đáng kể tùy thương hiệu.

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          Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

          Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

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