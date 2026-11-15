Thị trường Giá vàng 9999 hôm nay 15/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 15/11/2026 ghi nhận vàng nhẫn 9999 có nơi chỉ còn 136,8 triệu đồng/lượng sau đợt lao dốc, trong khi vàng miếng SJC bán ra 137,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 15/11/2026: Tiếp tục ở mức thấp, nhiều thương hiệu cùng bán 137,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 15/11/2026 vẫn chưa phục hồi sau đợt giảm 500.000 đồng/lượng. Vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp cùng bán ra 137,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn 9999 có nơi chỉ 136,8 triệu đồng/lượng.

Sau khi đồng loạt hạ 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên trước, SJC, DOJI, PNJ Hà Nội, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý hiện cùng niêm yết vàng miếng ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua – bán tại các thương hiệu này đang là 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu có mức thu mua thấp hơn, chỉ 133,8 triệu đồng/lượng. So với đầu phiên trước, giá mua vào đã giảm 200.000 đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 500.000 đồng/lượng xuống 137,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch hiện là 3,7 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, Mi Hồng vẫn trả giá thu mua cao hơn nhiều doanh nghiệp khác, ở mức 136 triệu đồng/lượng. Giá bán ra của thương hiệu này cũng là 137,5 triệu đồng/lượng, sau khi cả hai chiều cùng giảm 500.000 đồng/lượng. Với mức chênh lệch chỉ 1,5 triệu đồng/lượng, khoảng cách mua – bán tại Mi Hồng đang hẹp hơn so với các thương hiệu còn lại.

Như vậy, dù cùng đưa giá bán vàng miếng về 137,5 triệu đồng/lượng, mức thu mua giữa các doanh nghiệp vẫn có sự khác biệt. Người bán vàng tại Bảo Tín Minh Châu nhận mức giá thấp hơn Mi Hồng 2,2 triệu đồng/lượng, tính theo bảng niêm yết hiện tại.

Giá vàng hôm nay Ngày 15/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 134,5 137,5 -500 -500 Tập đoàn DOJI 134,5 137,5 -500 -500 Mi Hồng 136,0 137,5 -500 -500 PNJ 134,5 137,5 -500 -500 Bảo Tín Minh Châu 133,8 137,5 -200 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 134,5 137,5 -500 -500 Phú Quý 134,5 137,5 -500 -500

1. SJC - Cập nhật: 15/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 133.300.000

▼ 500.000 137.300.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 134.500.000

▼ 500.000 137.520.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 134.500.000

▼ 500.000 137.530.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 133.300.000

▼ 500.000 137.400.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 131.600.000

▼ 500.000 136.300.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 127.950.000

▼ 496.000 134.950.000

▼ 496.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 92.585.000

▼ 375.000 102.385.000

▼ 375.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 83.043.000

▼ 340.000 92.843.000

▼ 340.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 73.501.000

▼ 305.000 83.301.000

▼ 305.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 69.821.000

▼ 291.000 79.621.000

▼ 291.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 47.193.000

▼ 208.000 56.993.000

▼ 208.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000

2. PNJ - Cập nhật: 15/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 TPHCM PNJ 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 TPHCM SJC 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Hà Nội PNJ 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 Đà Nẵng PNJ 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 Đà Nẵng SJC 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Miền Tây PNJ 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 Miền Tây SJC 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Tây Nguyên PNJ 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 Tây Nguyên SJC 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Đông Nam Bộ PNJ 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 Đông Nam Bộ SJC 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 128.390.000

▼ 290.000 134.180.000

▼ 290.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 128.260.000

▼ 290.000 134.050.000

▼ 290.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 126.640.000

▼ 290.000 132.840.000

▼ 290.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 116.710.000

▼ 260.000 122.910.000

▼ 260.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 94.440.000

▼ 210.000 100.640.000

▼ 210.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 85.040.000

▼ 200.000 91.240.000

▼ 200.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 81.020.000

▼ 190.000 87.220.000

▼ 190.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 75.650.000

▼ 180.000 81.850.000

▼ 180.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.300.000

▼ 160.000 78.500.000

▼ 160.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.620.000

▼ 120.000 55.820.000

▼ 120.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 44.120.000

▼ 110.000 50.320.000

▼ 110.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.480.000

▼ 100.000 44.680.000

▼ 100.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 126.910.000

▼ 280.000 133.110.000

▼ 280.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 124.250.000

▼ 250.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 122.540.000

▼ 250.000 —

3. DOJI - Cập nhật: 15/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 133.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 133.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Hà Nội Nữ trang 99.99 132.000.000

± 0 136.000.000

± 0 Hà Nội Nữ trang 99.9 131.500.000

± 0 135.500.000

± 0 Hà Nội Nữ trang 99 129.700.000

± 0 134.000.000

± 0

4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 15/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 135.000.000

± 0 138.000.000

± 0 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 133.800.000

▼ 200.000 137.800.000

▼ 200.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.380.000

▼ 20.000 13.780.000

▼ 20.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 132.800.000

▼ 200.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 131.800.000

▼ 200.000 136.800.000

▼ 200.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 131.700.000

▼ 200.000 136.700.000

▼ 200.000 Vàng nguyên liệu 999,9 125.500.000

▼ 300.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 125.000.000

▼ 300.000 —

5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 15/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 133.800.000

▼ 200.000 137.500.000

▼ 500.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 131.800.000

▼ 200.000 136.800.000

▼ 200.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 131.600.000

▼ 200.000 136.600.000

▼ 200.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 133.800.000

▼ 200.000 137.800.000

▼ 200.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 133.800.000

▼ 200.000 137.800.000

▼ 200.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 133.800.000

▼ 200.000 137.800.000

▼ 200.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 121.000.000

▼ 3.000.000 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 121.000.000

▼ 3.000.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 15/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Phú quý 1 lượng 99.9 134.400.000

▼ 500.000 137.400.000

▼ 500.000 Vàng trang sức 999 131.900.000

▼ 500.000 136.400.000

▼ 500.000 Vàng trang sức 99 130.680.000

▼ 495.000 135.135.000

▼ 495.000 Vàng trang sức 98 129.360.000

▼ 490.000 133.770.000

▼ 490.000 Vàng 999.9 phi SJC 125.500.000

▼ 500.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 15/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 136.000.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Vàng 99,9% 136.000.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Vàng 9T85 (98,5%) 122.500.000

▲ +500.000 124.500.000

▲ +500.000 Vàng 9T8 (98,0%) 121.800.000

▲ +500.000 123.800.000

▲ +500.000 Vàng 95 (95,0%) 118.000.000

▲ +500.000 — Vàng V75 (75,0%) 91.000.000

▲ +500.000 94.000.000

▲ +500.000 Vàng V68 (68,0%) 79.500.000

▲ +500.000 82.500.000

▲ +500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 76.500.000

▲ +500.000 79.500.000

▲ +500.000 Vàng 14K (58,0%) 70.500.000

▲ +500.000 73.500.000

▲ +500.000 Vàng 10K (41,0%) 45.000.000

± 0 48.000.000

± 0

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 15/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 133.500.000

▼ 1.000.000 137.000.000

▼ 1.000.000 Vàng 18K (750) 92.000.000

▼ 390.000 97.500.000

▼ 390.000 Vàng trắng Au750 92.000.000

▼ 390.000 97.500.000

▼ 390.000

Bảo Tín Minh Châu tiếp tục là một trong những thương hiệu có giá bán vàng nhẫn thấp nhất, khi nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 giao dịch ở mức 131,8–136,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Nhỉnh hơn một chút, PNJ hiện thu mua vàng nhẫn với giá 132,7 triệu đồng/lượng và bán ra 136,9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch là 4,2 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá nhẫn 9999 đang ở ngưỡng 133,3–137,3 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch mua – bán duy trì ở 4 triệu đồng/lượng.

Cùng niêm yết giá bán ra 137,5 triệu đồng/lượng, DOJI và Phú Quý lại có mức thu mua khác nhau. Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI được mua vào với giá 133,5 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý thu mua vàng nhẫn 9999 ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 1 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Mạnh Hải hiện ghi nhận giá mua vào vàng nhẫn 9999 ở mức 132,8 triệu đồng/lượng. Mức bán ra chưa được cung cấp trong lần cập nhật này.

Giá vàng thế giới vẫn quanh 3.890 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, vàng khép lại tuần giao dịch ở vùng 3.890 USD/ounce. Trong nước, sau những phiên giảm liên tiếp, giá vàng miếng SJC hiện đã lùi về 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn cũng đang thấp hơn vàng miếng tại một số doanh nghiệp.

Đáng chú ý, khoảng cách mua – bán vẫn dao động từ 1,5 đến 3,7 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng và từ 3 đến 5 triệu đồng/lượng đối với các loại vàng nhẫn có đủ giá hai chiều trong dữ liệu. Điều này khiến số tiền thu về khi bán vàng có thể chênh lệch đáng kể tùy thương hiệu.