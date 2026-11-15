Giá vàng 9999 hôm nay 15/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý
Giá vàng hôm nay 15/11/2026 ghi nhận vàng nhẫn 9999 có nơi chỉ còn 136,8 triệu đồng/lượng sau đợt lao dốc, trong khi vàng miếng SJC bán ra 137,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 15/11/2026: Tiếp tục ở mức thấp, nhiều thương hiệu cùng bán 137,5 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 15/11/2026 vẫn chưa phục hồi sau đợt giảm 500.000 đồng/lượng. Vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp cùng bán ra 137,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn 9999 có nơi chỉ 136,8 triệu đồng/lượng.
Sau khi đồng loạt hạ 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên trước, SJC, DOJI, PNJ Hà Nội, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý hiện cùng niêm yết vàng miếng ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua – bán tại các thương hiệu này đang là 3 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu có mức thu mua thấp hơn, chỉ 133,8 triệu đồng/lượng. So với đầu phiên trước, giá mua vào đã giảm 200.000 đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 500.000 đồng/lượng xuống 137,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch hiện là 3,7 triệu đồng/lượng.
Ngược lại, Mi Hồng vẫn trả giá thu mua cao hơn nhiều doanh nghiệp khác, ở mức 136 triệu đồng/lượng. Giá bán ra của thương hiệu này cũng là 137,5 triệu đồng/lượng, sau khi cả hai chiều cùng giảm 500.000 đồng/lượng. Với mức chênh lệch chỉ 1,5 triệu đồng/lượng, khoảng cách mua – bán tại Mi Hồng đang hẹp hơn so với các thương hiệu còn lại.
Như vậy, dù cùng đưa giá bán vàng miếng về 137,5 triệu đồng/lượng, mức thu mua giữa các doanh nghiệp vẫn có sự khác biệt. Người bán vàng tại Bảo Tín Minh Châu nhận mức giá thấp hơn Mi Hồng 2,2 triệu đồng/lượng, tính theo bảng niêm yết hiện tại.
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 15/11/2026
(Triệu đồng)
|Diễn biến hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC
|134,5
|137,5
|-500
|-500
|Tập đoàn DOJI
|134,5
|137,5
|-500
|-500
|Mi Hồng
|136,0
|137,5
|-500
|-500
|PNJ
|134,5
|137,5
|-500
|-500
|Bảo Tín Minh Châu
|133,8
|137,5
|-200
|-500
|Bảo Tín Mạnh Hải
|134,5
|137,5
|-500
|-500
|Phú Quý
|134,5
|137,5
|-500
|-500
|1. SJC - Cập nhật: 15/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|133.300.000
▼ 500.000
|137.300.000
▼ 500.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ
|134.500.000
▼ 500.000
|137.520.000
▼ 500.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|134.500.000
▼ 500.000
|137.530.000
▼ 500.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|133.300.000
▼ 500.000
|137.400.000
▼ 500.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%
|131.600.000
▼ 500.000
|136.300.000
▼ 500.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%
|127.950.000
▼ 496.000
|134.950.000
▼ 496.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%
|92.585.000
▼ 375.000
|102.385.000
▼ 375.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%
|83.043.000
▼ 340.000
|92.843.000
▼ 340.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%
|73.501.000
▼ 305.000
|83.301.000
▼ 305.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%
|69.821.000
▼ 291.000
|79.621.000
▼ 291.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%
|47.193.000
▼ 208.000
|56.993.000
▼ 208.000
|Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|2. PNJ - Cập nhật: 15/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội SJC
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|TPHCM PNJ
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|TPHCM SJC
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Hà Nội PNJ
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|Đà Nẵng PNJ
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|Đà Nẵng SJC
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Miền Tây PNJ
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|Miền Tây SJC
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Tây Nguyên PNJ
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|Tây Nguyên SJC
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Đông Nam Bộ PNJ
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|Đông Nam Bộ SJC
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9
|128.390.000
▼ 290.000
|134.180.000
▼ 290.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999
|128.260.000
▼ 290.000
|134.050.000
▼ 290.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99
|126.640.000
▼ 290.000
|132.840.000
▼ 290.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)
|116.710.000
▼ 260.000
|122.910.000
▼ 260.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)
|94.440.000
▼ 210.000
|100.640.000
▼ 210.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)
|85.040.000
▼ 200.000
|91.240.000
▼ 200.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)
|81.020.000
▼ 190.000
|87.220.000
▼ 190.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)
|75.650.000
▼ 180.000
|81.850.000
▼ 180.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)
|72.300.000
▼ 160.000
|78.500.000
▼ 160.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)
|49.620.000
▼ 120.000
|55.820.000
▼ 120.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)
|44.120.000
▼ 110.000
|50.320.000
▼ 110.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)
|38.480.000
▼ 100.000
|44.680.000
▼ 100.000
|Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920
|126.910.000
▼ 280.000
|133.110.000
▼ 280.000
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99
|124.250.000
▼ 250.000
|—
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99
|122.540.000
▼ 250.000
|—
|3. DOJI - Cập nhật: 15/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội AVPL
|133.500.000
± 0
|137.500.000
± 0
|Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng
|133.500.000
± 0
|137.500.000
± 0
|Hà Nội Nữ trang 99.99
|132.000.000
± 0
|136.000.000
± 0
|Hà Nội Nữ trang 99.9
|131.500.000
± 0
|135.500.000
± 0
|Hà Nội Nữ trang 99
|129.700.000
± 0
|134.000.000
± 0
|4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 15/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|135.000.000
± 0
|138.000.000
± 0
|Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)
|133.800.000
▼ 200.000
|137.800.000
▼ 200.000
|Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ
|13.380.000
▼ 20.000
|13.780.000
▼ 20.000
|Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|132.800.000
▼ 200.000
|—
|Vàng trang sức 24K (999.9)
|131.800.000
▼ 200.000
|136.800.000
▼ 200.000
|Vàng trang sức 24K (99.9)
|131.700.000
▼ 200.000
|136.700.000
▼ 200.000
|Vàng nguyên liệu 999,9
|125.500.000
▼ 300.000
|—
|Vàng nguyên liệu 99.9
|125.000.000
▼ 300.000
|—
|5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 15/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC
|133.800.000
▼ 200.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9
|131.800.000
▼ 200.000
|136.800.000
▼ 200.000
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9
|131.600.000
▼ 200.000
|136.600.000
▼ 200.000
|Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU
|133.800.000
▼ 200.000
|137.800.000
▼ 200.000
|Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU
|133.800.000
▼ 200.000
|137.800.000
▼ 200.000
|Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU
|133.800.000
▼ 200.000
|137.800.000
▼ 200.000
|Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)
|121.000.000
▼ 3.000.000
|—
|Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)
|121.000.000
▼ 3.000.000
|—
|6. Phú Quý - Cập nhật: 15/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Phú Quý 1 Lượng 999.9
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Phú quý 1 lượng 99.9
|134.400.000
▼ 500.000
|137.400.000
▼ 500.000
|Vàng trang sức 999
|131.900.000
▼ 500.000
|136.400.000
▼ 500.000
|Vàng trang sức 99
|130.680.000
▼ 495.000
|135.135.000
▼ 495.000
|Vàng trang sức 98
|129.360.000
▼ 490.000
|133.770.000
▼ 490.000
|Vàng 999.9 phi SJC
|125.500.000
▼ 500.000
|—
|7. Mi Hồng - Cập nhật: 15/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|136.000.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Vàng 99,9%
|136.000.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Vàng 9T85 (98,5%)
|122.500.000
▲ +500.000
|124.500.000
▲ +500.000
|Vàng 9T8 (98,0%)
|121.800.000
▲ +500.000
|123.800.000
▲ +500.000
|Vàng 95 (95,0%)
|118.000.000
▲ +500.000
|—
|Vàng V75 (75,0%)
|91.000.000
▲ +500.000
|94.000.000
▲ +500.000
|Vàng V68 (68,0%)
|79.500.000
▲ +500.000
|82.500.000
▲ +500.000
|Vàng 6T1 (61,0%)
|76.500.000
▲ +500.000
|79.500.000
▲ +500.000
|Vàng 14K (58,0%)
|70.500.000
▲ +500.000
|73.500.000
▲ +500.000
|Vàng 10K (41,0%)
|45.000.000
± 0
|48.000.000
± 0
|8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 15/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|133.500.000
▼ 1.000.000
|137.000.000
▼ 1.000.000
|Vàng 18K (750)
|92.000.000
▼ 390.000
|97.500.000
▼ 390.000
|Vàng trắng Au750
|92.000.000
▼ 390.000
|97.500.000
▼ 390.000
Bảo Tín Minh Châu tiếp tục là một trong những thương hiệu có giá bán vàng nhẫn thấp nhất, khi nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 giao dịch ở mức 131,8–136,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán lên tới 5 triệu đồng/lượng.
Nhỉnh hơn một chút, PNJ hiện thu mua vàng nhẫn với giá 132,7 triệu đồng/lượng và bán ra 136,9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch là 4,2 triệu đồng/lượng.
Tại SJC, giá nhẫn 9999 đang ở ngưỡng 133,3–137,3 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch mua – bán duy trì ở 4 triệu đồng/lượng.
Cùng niêm yết giá bán ra 137,5 triệu đồng/lượng, DOJI và Phú Quý lại có mức thu mua khác nhau. Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI được mua vào với giá 133,5 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý thu mua vàng nhẫn 9999 ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 1 triệu đồng/lượng.
Riêng Bảo Tín Mạnh Hải hiện ghi nhận giá mua vào vàng nhẫn 9999 ở mức 132,8 triệu đồng/lượng. Mức bán ra chưa được cung cấp trong lần cập nhật này.
Giá vàng thế giới vẫn quanh 3.890 USD/ounce
Trên thị trường quốc tế, vàng khép lại tuần giao dịch ở vùng 3.890 USD/ounce. Trong nước, sau những phiên giảm liên tiếp, giá vàng miếng SJC hiện đã lùi về 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn cũng đang thấp hơn vàng miếng tại một số doanh nghiệp.
Đáng chú ý, khoảng cách mua – bán vẫn dao động từ 1,5 đến 3,7 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng và từ 3 đến 5 triệu đồng/lượng đối với các loại vàng nhẫn có đủ giá hai chiều trong dữ liệu. Điều này khiến số tiền thu về khi bán vàng có thể chênh lệch đáng kể tùy thương hiệu.