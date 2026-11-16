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Giá vàng 9999 hôm nay 16/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý

Văn Khoa 16/11/2026 5:00

Giá vàng hôm nay 16/11/2026 ghi nhận SJC bán ra 137,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn dưới 138 triệu đồng. Thế giới giảm sâu, đối mặt nguy cơ lao dốc tiếp.

Giá vàng hôm nay 16/11/2026: SJC giữ mức 137,5 triệu đồng, vàng nhẫn nhiều nơi thấp hơn vàng miếng

Giá vàng miếng SJC hiện ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Sau khi giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều trong đợt điều chỉnh trước, giá vàng đang duy trì ở mức này và chưa ghi nhận thay đổi mới.

Cùng thời điểm, vàng nhẫn SJC 99,99% được thu mua ở mức 133,3 triệu đồng/lượng và bán ra 137,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán vàng nhẫn đang thấp hơn vàng miếng 200.000 đồng/lượng, trong khi chiều mua vào thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ Hà Nội, giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 134,5–137,5 triệu đồng/lượng, chưa thay đổi so với lần cập nhật gần nhất. Chênh lệch mua – bán vẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn 9999, PNJ đang niêm yết ở mức 132,7 triệu đồng/lượng mua vào và 136,9 triệu đồng/lượng bán ra. So với vàng miếng cùng hệ thống, giá bán vàng nhẫn thấp hơn 600.000 đồng/lượng, còn giá thu mua thấp hơn 1,8 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI hiện có mức bán ra 137,5 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC theo bảng giá được ghi nhận. Giá thu mua ở mức 133,5 triệu đồng/lượng, đưa khoảng cách giữa hai chiều giao dịch lên 4 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, sản phẩm Hưng Thịnh Vượng 9999 cũng đang giao dịch tại mức 133,5–137,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, cả vàng miếng và vàng nhẫn của doanh nghiệp đang có cùng giá mua vào và bán ra trong dữ liệu sử dụng.

Bảo Tín Minh Châu tiếp tục niêm yết vàng miếng SJC ở mức 133,8 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng chưa ghi nhận thay đổi mới so với lần cập nhật gần nhất, với chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 3,7 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 tại đây đang có giá mua vào 133,8 triệu đồng/lượng và bán ra 137,8 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng nhẫn vì thế cao hơn vàng miếng 300.000 đồng/lượng, dù giá thu mua của hai loại vàng đang ngang nhau.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC hiện được mua vào 135 triệu đồng/lượng và bán ra 138 triệu đồng/lượng. Mức niêm yết này cao hơn SJC 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, vàng nhẫn tròn 9999 tại doanh nghiệp đang có giá mua vào 132,8 triệu đồng/lượng, chưa có mức bán ra trong dữ liệu cập nhật. Với sản phẩm vàng Kim Gia Bảo 24K, giá giao dịch hiện ở mức 133,8–137,8 triệu đồng/lượng.

Sau đợt điều chỉnh giảm gần nhất, Phú Quý hiện niêm yết vàng miếng SJC ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, vàng nhẫn tròn 9999 của doanh nghiệp cũng đang được mua vào ở mức 134,5 triệu đồng/lượng và bán ra 137,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, hai dòng sản phẩm đang có cùng giá giao dịch.

Mi Hồng hiện đang thu mua vàng miếng với giá 136 triệu đồng/lượng và bán ra 137,5 triệu đồng/lượng. So với SJC, mức thu mua cao hơn 1,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra không có sự khác biệt.

Giá vàng hôm nayNgày 16/11/2026
(Triệu đồng)		Diễn biến cuối tuần
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC134,5137,5-500-500
Tập đoàn DOJI134,5137,5-500-500
Mi Hồng136,0137,5-500-500
PNJ134,5137,5-500-500
Bảo Tín Minh Châu133,8137,5-200-500
Bảo Tín Mạnh Hải134,5137,5-500-500
Phú Quý134,5137,5-500-500
1. SJC - Cập nhật: 16/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ133.300.000
▼ 500.000		137.300.000
▼ 500.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ134.500.000
▼ 500.000		137.520.000
▼ 500.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ134.500.000
▼ 500.000		137.530.000
▼ 500.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ133.300.000
▼ 500.000		137.400.000
▼ 500.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%131.600.000
▼ 500.000		136.300.000
▼ 500.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%127.950.000
▼ 496.000		134.950.000
▼ 496.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%92.585.000
▼ 375.000		102.385.000
▼ 375.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%83.043.000
▼ 340.000		92.843.000
▼ 340.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%73.501.000
▼ 305.000		83.301.000
▼ 305.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%69.821.000
▼ 291.000		79.621.000
▼ 291.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%47.193.000
▼ 208.000		56.993.000
▼ 208.000
Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
2. PNJ - Cập nhật: 16/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội SJC134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
TPHCM PNJ132.700.000
▼ 500.000		136.900.000
▼ 500.000
TPHCM SJC134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Hà Nội PNJ132.700.000
▼ 500.000		136.900.000
▼ 500.000
Đà Nẵng PNJ132.700.000
▼ 500.000		136.900.000
▼ 500.000
Đà Nẵng SJC134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Miền Tây PNJ132.700.000
▼ 500.000		136.900.000
▼ 500.000
Miền Tây SJC134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Tây Nguyên PNJ132.700.000
▼ 500.000		136.900.000
▼ 500.000
Tây Nguyên SJC134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Đông Nam Bộ PNJ132.700.000
▼ 500.000		136.900.000
▼ 500.000
Đông Nam Bộ SJC134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9132.700.000
▼ 500.000		136.900.000
▼ 500.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9128.390.000
▼ 290.000		134.180.000
▼ 290.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999128.260.000
▼ 290.000		134.050.000
▼ 290.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99126.640.000
▼ 290.000		132.840.000
▼ 290.000
Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)116.710.000
▼ 260.000		122.910.000
▼ 260.000
Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)94.440.000
▼ 210.000		100.640.000
▼ 210.000
Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)85.040.000
▼ 200.000		91.240.000
▼ 200.000
Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)81.020.000
▼ 190.000		87.220.000
▼ 190.000
Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)75.650.000
▼ 180.000		81.850.000
▼ 180.000
Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)72.300.000
▼ 160.000		78.500.000
▼ 160.000
Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)49.620.000
▼ 120.000		55.820.000
▼ 120.000
Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)44.120.000
▼ 110.000		50.320.000
▼ 110.000
Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)38.480.000
▼ 100.000		44.680.000
▼ 100.000
Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9132.700.000
▼ 500.000		136.900.000
▼ 500.000
Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9132.700.000
▼ 500.000		136.900.000
▼ 500.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920126.910.000
▼ 280.000		133.110.000
▼ 280.000
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99124.250.000
▼ 250.000
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99122.540.000
▼ 250.000
3. DOJI - Cập nhật: 16/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội AVPL133.500.000
± 0		137.500.000
± 0
Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng133.500.000
± 0		137.500.000
± 0
Hà Nội Nữ trang 99.99132.000.000
± 0		136.000.000
± 0
Hà Nội Nữ trang 99.9131.500.000
± 0		135.500.000
± 0
Hà Nội Nữ trang 99129.700.000
± 0		134.000.000
± 0
4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 16/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)135.000.000
± 0		138.000.000
± 0
Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)133.800.000
▼ 200.000		137.800.000
▼ 200.000
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ13.380.000
▼ 20.000		13.780.000
▼ 20.000
Nhẫn tròn 999.9 BTMH132.800.000
▼ 200.000
Vàng trang sức 24K (999.9)131.800.000
▼ 200.000		136.800.000
▼ 200.000
Vàng trang sức 24K (99.9)131.700.000
▼ 200.000		136.700.000
▼ 200.000
Vàng nguyên liệu 999,9125.500.000
▼ 300.000
Vàng nguyên liệu 99.9125.000.000
▼ 300.000
5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 16/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC133.800.000
▼ 200.000		137.500.000
▼ 500.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9131.800.000
▼ 200.000		136.800.000
▼ 200.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9131.600.000
▼ 200.000		136.600.000
▼ 200.000
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU133.800.000
▼ 200.000		137.800.000
▼ 200.000
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU133.800.000
▼ 200.000		137.800.000
▼ 200.000
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU133.800.000
▼ 200.000		137.800.000
▼ 200.000
Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)121.000.000
▼ 3.000.000
Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)121.000.000
▼ 3.000.000
6. Phú Quý - Cập nhật: 16/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Phú Quý 1 Lượng 999.9134.500.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Phú quý 1 lượng 99.9134.400.000
▼ 500.000		137.400.000
▼ 500.000
Vàng trang sức 999131.900.000
▼ 500.000		136.400.000
▼ 500.000
Vàng trang sức 99130.680.000
▼ 495.000		135.135.000
▼ 495.000
Vàng trang sức 98129.360.000
▼ 490.000		133.770.000
▼ 490.000
Vàng 999.9 phi SJC125.500.000
▼ 500.000
7. Mi Hồng - Cập nhật: 16/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC136.000.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Vàng 99,9%136.000.000
▼ 500.000		137.500.000
▼ 500.000
Vàng 9T85 (98,5%)122.500.000
▲ +500.000		124.500.000
▲ +500.000
Vàng 9T8 (98,0%)121.800.000
▲ +500.000		123.800.000
▲ +500.000
Vàng 95 (95,0%)118.000.000
▲ +500.000
Vàng V75 (75,0%)91.000.000
▲ +500.000		94.000.000
▲ +500.000
Vàng V68 (68,0%)79.500.000
▲ +500.000		82.500.000
▲ +500.000
Vàng 6T1 (61,0%)76.500.000
▲ +500.000		79.500.000
▲ +500.000
Vàng 14K (58,0%)70.500.000
▲ +500.000		73.500.000
▲ +500.000
Vàng 10K (41,0%)45.000.000
± 0		48.000.000
± 0
8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 16/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC133.500.000
▼ 1.000.000		137.000.000
▼ 1.000.000
Vàng 18K (750)92.000.000
▼ 390.000		97.500.000
▼ 390.000
Vàng trắng Au75092.000.000
▼ 390.000		97.500.000
▼ 390.000

Giá vàng thế giới lao dốc gần 200 USD, chuyên gia cảnh báo rủi ro bắt đáy

Sau một tuần biến động mạnh, giá vàng thế giới giảm 186 USD/ounce, từ 4.069 xuống còn 3.883 USD/ounce. Đáng chú ý, kim loại quý từng chạm mức 3.852 USD/ounce, khiến nguy cơ giảm sâu tiếp tục được giới phân tích đề cập.

Giá vàng thế giới hôm nay 15 11 2026 chốt tuần ở dưới mức 3.900 USD ounce

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng những thông tin mới về lạm phát và việc làm Mỹ đang gây bất lợi cho vàng. Đồng USD tăng giá cùng lợi suất trái phiếu đi lên khiến dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn với kim loại quý.

Theo chuyên gia này, giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực nếu không giữ được vùng 3.750 USD/ounce. Khi đó, mốc 3.500 USD/ounce có nguy cơ trở thành mục tiêu giảm tiếp theo.

Đáng chú ý, ông Daniel Pavilonis của StoneX Group cảnh báo vàng vẫn có thể trải qua một đợt bán tháo trước khi phục hồi bền vững. Ông nhắc tới vùng 3.200 USD/ounce như một kịch bản kỹ thuật nếu đà giảm kéo dài. Chuyên gia cũng lưu ý những nhịp tăng ngắn hạn có thể thu hút lực mua bắt đáy, nhưng rủi ro vẫn lớn khi xu hướng thị trường chưa thực sự ổn định.

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