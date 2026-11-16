Thị trường Giá vàng 9999 hôm nay 16/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 16/11/2026 ghi nhận SJC bán ra 137,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn dưới 138 triệu đồng. Thế giới giảm sâu, đối mặt nguy cơ lao dốc tiếp.

Giá vàng hôm nay 16/11/2026: SJC giữ mức 137,5 triệu đồng, vàng nhẫn nhiều nơi thấp hơn vàng miếng

Giá vàng miếng SJC hiện ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Sau khi giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều trong đợt điều chỉnh trước, giá vàng đang duy trì ở mức này và chưa ghi nhận thay đổi mới.

Cùng thời điểm, vàng nhẫn SJC 99,99% được thu mua ở mức 133,3 triệu đồng/lượng và bán ra 137,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán vàng nhẫn đang thấp hơn vàng miếng 200.000 đồng/lượng, trong khi chiều mua vào thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ Hà Nội, giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 134,5–137,5 triệu đồng/lượng, chưa thay đổi so với lần cập nhật gần nhất. Chênh lệch mua – bán vẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn 9999, PNJ đang niêm yết ở mức 132,7 triệu đồng/lượng mua vào và 136,9 triệu đồng/lượng bán ra. So với vàng miếng cùng hệ thống, giá bán vàng nhẫn thấp hơn 600.000 đồng/lượng, còn giá thu mua thấp hơn 1,8 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI hiện có mức bán ra 137,5 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC theo bảng giá được ghi nhận. Giá thu mua ở mức 133,5 triệu đồng/lượng, đưa khoảng cách giữa hai chiều giao dịch lên 4 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, sản phẩm Hưng Thịnh Vượng 9999 cũng đang giao dịch tại mức 133,5–137,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, cả vàng miếng và vàng nhẫn của doanh nghiệp đang có cùng giá mua vào và bán ra trong dữ liệu sử dụng.

Bảo Tín Minh Châu tiếp tục niêm yết vàng miếng SJC ở mức 133,8 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng chưa ghi nhận thay đổi mới so với lần cập nhật gần nhất, với chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 3,7 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 tại đây đang có giá mua vào 133,8 triệu đồng/lượng và bán ra 137,8 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng nhẫn vì thế cao hơn vàng miếng 300.000 đồng/lượng, dù giá thu mua của hai loại vàng đang ngang nhau.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC hiện được mua vào 135 triệu đồng/lượng và bán ra 138 triệu đồng/lượng. Mức niêm yết này cao hơn SJC 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, vàng nhẫn tròn 9999 tại doanh nghiệp đang có giá mua vào 132,8 triệu đồng/lượng, chưa có mức bán ra trong dữ liệu cập nhật. Với sản phẩm vàng Kim Gia Bảo 24K, giá giao dịch hiện ở mức 133,8–137,8 triệu đồng/lượng.

Sau đợt điều chỉnh giảm gần nhất, Phú Quý hiện niêm yết vàng miếng SJC ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, vàng nhẫn tròn 9999 của doanh nghiệp cũng đang được mua vào ở mức 134,5 triệu đồng/lượng và bán ra 137,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, hai dòng sản phẩm đang có cùng giá giao dịch.

Mi Hồng hiện đang thu mua vàng miếng với giá 136 triệu đồng/lượng và bán ra 137,5 triệu đồng/lượng. So với SJC, mức thu mua cao hơn 1,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra không có sự khác biệt.

Giá vàng hôm nay Ngày 16/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến cuối tuần

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 134,5 137,5 -500 -500 Tập đoàn DOJI 134,5 137,5 -500 -500 Mi Hồng 136,0 137,5 -500 -500 PNJ 134,5 137,5 -500 -500 Bảo Tín Minh Châu 133,8 137,5 -200 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 134,5 137,5 -500 -500 Phú Quý 134,5 137,5 -500 -500

1. SJC - Cập nhật: 16/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 133.300.000

▼ 500.000 137.300.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 134.500.000

▼ 500.000 137.520.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 134.500.000

▼ 500.000 137.530.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 133.300.000

▼ 500.000 137.400.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 131.600.000

▼ 500.000 136.300.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 127.950.000

▼ 496.000 134.950.000

▼ 496.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 92.585.000

▼ 375.000 102.385.000

▼ 375.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 83.043.000

▼ 340.000 92.843.000

▼ 340.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 73.501.000

▼ 305.000 83.301.000

▼ 305.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 69.821.000

▼ 291.000 79.621.000

▼ 291.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 47.193.000

▼ 208.000 56.993.000

▼ 208.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000

2. PNJ - Cập nhật: 16/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 TPHCM PNJ 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 TPHCM SJC 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Hà Nội PNJ 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 Đà Nẵng PNJ 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 Đà Nẵng SJC 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Miền Tây PNJ 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 Miền Tây SJC 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Tây Nguyên PNJ 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 Tây Nguyên SJC 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Đông Nam Bộ PNJ 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 Đông Nam Bộ SJC 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 128.390.000

▼ 290.000 134.180.000

▼ 290.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 128.260.000

▼ 290.000 134.050.000

▼ 290.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 126.640.000

▼ 290.000 132.840.000

▼ 290.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 116.710.000

▼ 260.000 122.910.000

▼ 260.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 94.440.000

▼ 210.000 100.640.000

▼ 210.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 85.040.000

▼ 200.000 91.240.000

▼ 200.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 81.020.000

▼ 190.000 87.220.000

▼ 190.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 75.650.000

▼ 180.000 81.850.000

▼ 180.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.300.000

▼ 160.000 78.500.000

▼ 160.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.620.000

▼ 120.000 55.820.000

▼ 120.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 44.120.000

▼ 110.000 50.320.000

▼ 110.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.480.000

▼ 100.000 44.680.000

▼ 100.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 132.700.000

▼ 500.000 136.900.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 126.910.000

▼ 280.000 133.110.000

▼ 280.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 124.250.000

▼ 250.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 122.540.000

▼ 250.000 —

3. DOJI - Cập nhật: 16/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 133.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 133.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Hà Nội Nữ trang 99.99 132.000.000

± 0 136.000.000

± 0 Hà Nội Nữ trang 99.9 131.500.000

± 0 135.500.000

± 0 Hà Nội Nữ trang 99 129.700.000

± 0 134.000.000

± 0

4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 16/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 135.000.000

± 0 138.000.000

± 0 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 133.800.000

▼ 200.000 137.800.000

▼ 200.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.380.000

▼ 20.000 13.780.000

▼ 20.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 132.800.000

▼ 200.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 131.800.000

▼ 200.000 136.800.000

▼ 200.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 131.700.000

▼ 200.000 136.700.000

▼ 200.000 Vàng nguyên liệu 999,9 125.500.000

▼ 300.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 125.000.000

▼ 300.000 —

5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 16/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 133.800.000

▼ 200.000 137.500.000

▼ 500.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 131.800.000

▼ 200.000 136.800.000

▼ 200.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 131.600.000

▼ 200.000 136.600.000

▼ 200.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 133.800.000

▼ 200.000 137.800.000

▼ 200.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 133.800.000

▼ 200.000 137.800.000

▼ 200.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 133.800.000

▼ 200.000 137.800.000

▼ 200.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 121.000.000

▼ 3.000.000 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 121.000.000

▼ 3.000.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 16/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 134.500.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Phú quý 1 lượng 99.9 134.400.000

▼ 500.000 137.400.000

▼ 500.000 Vàng trang sức 999 131.900.000

▼ 500.000 136.400.000

▼ 500.000 Vàng trang sức 99 130.680.000

▼ 495.000 135.135.000

▼ 495.000 Vàng trang sức 98 129.360.000

▼ 490.000 133.770.000

▼ 490.000 Vàng 999.9 phi SJC 125.500.000

▼ 500.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 16/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 136.000.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Vàng 99,9% 136.000.000

▼ 500.000 137.500.000

▼ 500.000 Vàng 9T85 (98,5%) 122.500.000

▲ +500.000 124.500.000

▲ +500.000 Vàng 9T8 (98,0%) 121.800.000

▲ +500.000 123.800.000

▲ +500.000 Vàng 95 (95,0%) 118.000.000

▲ +500.000 — Vàng V75 (75,0%) 91.000.000

▲ +500.000 94.000.000

▲ +500.000 Vàng V68 (68,0%) 79.500.000

▲ +500.000 82.500.000

▲ +500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 76.500.000

▲ +500.000 79.500.000

▲ +500.000 Vàng 14K (58,0%) 70.500.000

▲ +500.000 73.500.000

▲ +500.000 Vàng 10K (41,0%) 45.000.000

± 0 48.000.000

± 0

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 16/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 133.500.000

▼ 1.000.000 137.000.000

▼ 1.000.000 Vàng 18K (750) 92.000.000

▼ 390.000 97.500.000

▼ 390.000 Vàng trắng Au750 92.000.000

▼ 390.000 97.500.000

▼ 390.000

Giá vàng thế giới lao dốc gần 200 USD, chuyên gia cảnh báo rủi ro bắt đáy

Sau một tuần biến động mạnh, giá vàng thế giới giảm 186 USD/ounce, từ 4.069 xuống còn 3.883 USD/ounce. Đáng chú ý, kim loại quý từng chạm mức 3.852 USD/ounce, khiến nguy cơ giảm sâu tiếp tục được giới phân tích đề cập.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng những thông tin mới về lạm phát và việc làm Mỹ đang gây bất lợi cho vàng. Đồng USD tăng giá cùng lợi suất trái phiếu đi lên khiến dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn với kim loại quý.

Theo chuyên gia này, giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực nếu không giữ được vùng 3.750 USD/ounce. Khi đó, mốc 3.500 USD/ounce có nguy cơ trở thành mục tiêu giảm tiếp theo.

Đáng chú ý, ông Daniel Pavilonis của StoneX Group cảnh báo vàng vẫn có thể trải qua một đợt bán tháo trước khi phục hồi bền vững. Ông nhắc tới vùng 3.200 USD/ounce như một kịch bản kỹ thuật nếu đà giảm kéo dài. Chuyên gia cũng lưu ý những nhịp tăng ngắn hạn có thể thu hút lực mua bắt đáy, nhưng rủi ro vẫn lớn khi xu hướng thị trường chưa thực sự ổn định.