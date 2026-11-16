Giá vàng 9999 hôm nay 16/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý
Giá vàng hôm nay 16/11/2026 ghi nhận SJC bán ra 137,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn dưới 138 triệu đồng. Thế giới giảm sâu, đối mặt nguy cơ lao dốc tiếp.
Giá vàng hôm nay 16/11/2026: SJC giữ mức 137,5 triệu đồng, vàng nhẫn nhiều nơi thấp hơn vàng miếng
Giá vàng miếng SJC hiện ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Sau khi giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều trong đợt điều chỉnh trước, giá vàng đang duy trì ở mức này và chưa ghi nhận thay đổi mới.
Cùng thời điểm, vàng nhẫn SJC 99,99% được thu mua ở mức 133,3 triệu đồng/lượng và bán ra 137,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán vàng nhẫn đang thấp hơn vàng miếng 200.000 đồng/lượng, trong khi chiều mua vào thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng.
Tại PNJ Hà Nội, giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 134,5–137,5 triệu đồng/lượng, chưa thay đổi so với lần cập nhật gần nhất. Chênh lệch mua – bán vẫn là 3 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn 9999, PNJ đang niêm yết ở mức 132,7 triệu đồng/lượng mua vào và 136,9 triệu đồng/lượng bán ra. So với vàng miếng cùng hệ thống, giá bán vàng nhẫn thấp hơn 600.000 đồng/lượng, còn giá thu mua thấp hơn 1,8 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn DOJI hiện có mức bán ra 137,5 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC theo bảng giá được ghi nhận. Giá thu mua ở mức 133,5 triệu đồng/lượng, đưa khoảng cách giữa hai chiều giao dịch lên 4 triệu đồng/lượng.
Ở phân khúc vàng nhẫn, sản phẩm Hưng Thịnh Vượng 9999 cũng đang giao dịch tại mức 133,5–137,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, cả vàng miếng và vàng nhẫn của doanh nghiệp đang có cùng giá mua vào và bán ra trong dữ liệu sử dụng.
Bảo Tín Minh Châu tiếp tục niêm yết vàng miếng SJC ở mức 133,8 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng chưa ghi nhận thay đổi mới so với lần cập nhật gần nhất, với chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 3,7 triệu đồng/lượng.
Đáng chú ý, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 tại đây đang có giá mua vào 133,8 triệu đồng/lượng và bán ra 137,8 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng nhẫn vì thế cao hơn vàng miếng 300.000 đồng/lượng, dù giá thu mua của hai loại vàng đang ngang nhau.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC hiện được mua vào 135 triệu đồng/lượng và bán ra 138 triệu đồng/lượng. Mức niêm yết này cao hơn SJC 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Trong khi đó, vàng nhẫn tròn 9999 tại doanh nghiệp đang có giá mua vào 132,8 triệu đồng/lượng, chưa có mức bán ra trong dữ liệu cập nhật. Với sản phẩm vàng Kim Gia Bảo 24K, giá giao dịch hiện ở mức 133,8–137,8 triệu đồng/lượng.
Sau đợt điều chỉnh giảm gần nhất, Phú Quý hiện niêm yết vàng miếng SJC ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.
Đáng chú ý, vàng nhẫn tròn 9999 của doanh nghiệp cũng đang được mua vào ở mức 134,5 triệu đồng/lượng và bán ra 137,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, hai dòng sản phẩm đang có cùng giá giao dịch.
Mi Hồng hiện đang thu mua vàng miếng với giá 136 triệu đồng/lượng và bán ra 137,5 triệu đồng/lượng. So với SJC, mức thu mua cao hơn 1,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra không có sự khác biệt.
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 16/11/2026
(Triệu đồng)
|Diễn biến cuối tuần
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC
|134,5
|137,5
|-500
|-500
|Tập đoàn DOJI
|134,5
|137,5
|-500
|-500
|Mi Hồng
|136,0
|137,5
|-500
|-500
|PNJ
|134,5
|137,5
|-500
|-500
|Bảo Tín Minh Châu
|133,8
|137,5
|-200
|-500
|Bảo Tín Mạnh Hải
|134,5
|137,5
|-500
|-500
|Phú Quý
|134,5
|137,5
|-500
|-500
|1. SJC - Cập nhật: 16/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|133.300.000
▼ 500.000
|137.300.000
▼ 500.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ
|134.500.000
▼ 500.000
|137.520.000
▼ 500.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|134.500.000
▼ 500.000
|137.530.000
▼ 500.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|133.300.000
▼ 500.000
|137.400.000
▼ 500.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%
|131.600.000
▼ 500.000
|136.300.000
▼ 500.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%
|127.950.000
▼ 496.000
|134.950.000
▼ 496.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%
|92.585.000
▼ 375.000
|102.385.000
▼ 375.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%
|83.043.000
▼ 340.000
|92.843.000
▼ 340.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%
|73.501.000
▼ 305.000
|83.301.000
▼ 305.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%
|69.821.000
▼ 291.000
|79.621.000
▼ 291.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%
|47.193.000
▼ 208.000
|56.993.000
▼ 208.000
|Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|2. PNJ - Cập nhật: 16/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội SJC
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|TPHCM PNJ
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|TPHCM SJC
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Hà Nội PNJ
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|Đà Nẵng PNJ
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|Đà Nẵng SJC
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Miền Tây PNJ
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|Miền Tây SJC
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Tây Nguyên PNJ
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|Tây Nguyên SJC
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Đông Nam Bộ PNJ
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|Đông Nam Bộ SJC
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9
|128.390.000
▼ 290.000
|134.180.000
▼ 290.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999
|128.260.000
▼ 290.000
|134.050.000
▼ 290.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99
|126.640.000
▼ 290.000
|132.840.000
▼ 290.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)
|116.710.000
▼ 260.000
|122.910.000
▼ 260.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)
|94.440.000
▼ 210.000
|100.640.000
▼ 210.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)
|85.040.000
▼ 200.000
|91.240.000
▼ 200.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)
|81.020.000
▼ 190.000
|87.220.000
▼ 190.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)
|75.650.000
▼ 180.000
|81.850.000
▼ 180.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)
|72.300.000
▼ 160.000
|78.500.000
▼ 160.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)
|49.620.000
▼ 120.000
|55.820.000
▼ 120.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)
|44.120.000
▼ 110.000
|50.320.000
▼ 110.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)
|38.480.000
▼ 100.000
|44.680.000
▼ 100.000
|Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|132.700.000
▼ 500.000
|136.900.000
▼ 500.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920
|126.910.000
▼ 280.000
|133.110.000
▼ 280.000
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99
|124.250.000
▼ 250.000
|—
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99
|122.540.000
▼ 250.000
|—
|3. DOJI - Cập nhật: 16/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội AVPL
|133.500.000
± 0
|137.500.000
± 0
|Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng
|133.500.000
± 0
|137.500.000
± 0
|Hà Nội Nữ trang 99.99
|132.000.000
± 0
|136.000.000
± 0
|Hà Nội Nữ trang 99.9
|131.500.000
± 0
|135.500.000
± 0
|Hà Nội Nữ trang 99
|129.700.000
± 0
|134.000.000
± 0
|4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 16/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|135.000.000
± 0
|138.000.000
± 0
|Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)
|133.800.000
▼ 200.000
|137.800.000
▼ 200.000
|Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ
|13.380.000
▼ 20.000
|13.780.000
▼ 20.000
|Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|132.800.000
▼ 200.000
|—
|Vàng trang sức 24K (999.9)
|131.800.000
▼ 200.000
|136.800.000
▼ 200.000
|Vàng trang sức 24K (99.9)
|131.700.000
▼ 200.000
|136.700.000
▼ 200.000
|Vàng nguyên liệu 999,9
|125.500.000
▼ 300.000
|—
|Vàng nguyên liệu 99.9
|125.000.000
▼ 300.000
|—
|5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 16/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC
|133.800.000
▼ 200.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9
|131.800.000
▼ 200.000
|136.800.000
▼ 200.000
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9
|131.600.000
▼ 200.000
|136.600.000
▼ 200.000
|Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU
|133.800.000
▼ 200.000
|137.800.000
▼ 200.000
|Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU
|133.800.000
▼ 200.000
|137.800.000
▼ 200.000
|Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU
|133.800.000
▼ 200.000
|137.800.000
▼ 200.000
|Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)
|121.000.000
▼ 3.000.000
|—
|Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)
|121.000.000
▼ 3.000.000
|—
|6. Phú Quý - Cập nhật: 16/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Phú Quý 1 Lượng 999.9
|134.500.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Phú quý 1 lượng 99.9
|134.400.000
▼ 500.000
|137.400.000
▼ 500.000
|Vàng trang sức 999
|131.900.000
▼ 500.000
|136.400.000
▼ 500.000
|Vàng trang sức 99
|130.680.000
▼ 495.000
|135.135.000
▼ 495.000
|Vàng trang sức 98
|129.360.000
▼ 490.000
|133.770.000
▼ 490.000
|Vàng 999.9 phi SJC
|125.500.000
▼ 500.000
|—
|7. Mi Hồng - Cập nhật: 16/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|136.000.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Vàng 99,9%
|136.000.000
▼ 500.000
|137.500.000
▼ 500.000
|Vàng 9T85 (98,5%)
|122.500.000
▲ +500.000
|124.500.000
▲ +500.000
|Vàng 9T8 (98,0%)
|121.800.000
▲ +500.000
|123.800.000
▲ +500.000
|Vàng 95 (95,0%)
|118.000.000
▲ +500.000
|—
|Vàng V75 (75,0%)
|91.000.000
▲ +500.000
|94.000.000
▲ +500.000
|Vàng V68 (68,0%)
|79.500.000
▲ +500.000
|82.500.000
▲ +500.000
|Vàng 6T1 (61,0%)
|76.500.000
▲ +500.000
|79.500.000
▲ +500.000
|Vàng 14K (58,0%)
|70.500.000
▲ +500.000
|73.500.000
▲ +500.000
|Vàng 10K (41,0%)
|45.000.000
± 0
|48.000.000
± 0
|8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 16/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|133.500.000
▼ 1.000.000
|137.000.000
▼ 1.000.000
|Vàng 18K (750)
|92.000.000
▼ 390.000
|97.500.000
▼ 390.000
|Vàng trắng Au750
|92.000.000
▼ 390.000
|97.500.000
▼ 390.000
Giá vàng thế giới lao dốc gần 200 USD, chuyên gia cảnh báo rủi ro bắt đáy
Sau một tuần biến động mạnh, giá vàng thế giới giảm 186 USD/ounce, từ 4.069 xuống còn 3.883 USD/ounce. Đáng chú ý, kim loại quý từng chạm mức 3.852 USD/ounce, khiến nguy cơ giảm sâu tiếp tục được giới phân tích đề cập.
Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng những thông tin mới về lạm phát và việc làm Mỹ đang gây bất lợi cho vàng. Đồng USD tăng giá cùng lợi suất trái phiếu đi lên khiến dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn với kim loại quý.
Theo chuyên gia này, giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực nếu không giữ được vùng 3.750 USD/ounce. Khi đó, mốc 3.500 USD/ounce có nguy cơ trở thành mục tiêu giảm tiếp theo.
Đáng chú ý, ông Daniel Pavilonis của StoneX Group cảnh báo vàng vẫn có thể trải qua một đợt bán tháo trước khi phục hồi bền vững. Ông nhắc tới vùng 3.200 USD/ounce như một kịch bản kỹ thuật nếu đà giảm kéo dài. Chuyên gia cũng lưu ý những nhịp tăng ngắn hạn có thể thu hút lực mua bắt đáy, nhưng rủi ro vẫn lớn khi xu hướng thị trường chưa thực sự ổn định.