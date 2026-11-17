Thị trường Giá vàng 9999 hôm nay 17/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 17/11/2026 giữ mốc 137,5 triệu đồng/lượng bán ra, nhưng giá thu mua chênh nhau tới 2,5 triệu đồng giữa các thương hiệu.

Giá vàng hôm nay 17/11/2026: Mi Hồng thu mua cao hơn SJC, vàng nhẫn có nơi chỉ còn 136,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 17/11/2026 đang giữ mức bán ra 137,5 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC. Tuy cùng mức bán, giá thu mua giữa các thương hiệu chênh nhau tới 2,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn 9999 có nơi bán chỉ 136,5 triệu đồng/lượng.

Sau phiên giao dịch ít biến động, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ở những mốc niêm yết quen thuộc. Vàng miếng chưa có dấu hiệu tăng trở lại, trong khi Bảo Tín Minh Châu là doanh nghiệp ghi nhận giảm giá mua vào. Với vàng nhẫn, sự khác biệt không chỉ nằm ở giá bán mà còn thể hiện rõ ở mức thu mua của từng thương hiệu.

SJC hiện giữ giá vàng miếng ở mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Cả hai chiều đều không thay đổi sau phiên trước. Với vàng nhẫn 9999, doanh nghiệp đang niêm yết giá mua vào 133,3 triệu đồng/lượng và bán ra 137,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng 200.000 đồng/lượng.

PNJ Hà Nội cũng chưa điều chỉnh giá vàng miếng, tiếp tục mua vào ở mức 134,5 triệu đồng/lượng và bán ra 137,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, vàng nhẫn 9999 tại PNJ đang có mức giá thấp hơn, với chiều mua vào 132,7 triệu đồng/lượng và bán ra 136,9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giá bán giữa hai loại vàng tại đây là 600.000 đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng miếng SJC vẫn được thu mua với giá 134,5 triệu đồng/lượng và bán ra 137,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên trước. Đáng chú ý, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 cũng có giá bán ra 137,5 triệu đồng/lượng, ngang vàng miếng, nhưng giá mua vào thấp hơn 1 triệu đồng, ở mức 133,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục giữ nguyên mức giá 134,5 – 137,5 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC. Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 được doanh nghiệp niêm yết giá mua vào 132,5 triệu đồng/lượng. Mức bán ra của sản phẩm nhẫn chưa được cập nhật trong dữ liệu hiện có.

Trái với diễn biến ổn định tại nhiều doanh nghiệp, Bảo Tín Minh Châu đã giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào vàng miếng trong phiên trước, đưa giá hiện tại xuống 133,5 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra vẫn ở mức 137,5 triệu đồng/lượng. Với nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999, giá mua vào đang là 131,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra ở mức 136,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng đúng 1 triệu đồng.

Ở Phú Quý, vàng miếng tiếp tục đứng tại 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên so với phiên trước. Riêng nhẫn tròn 9999 được thu mua ở mức 134,5 triệu đồng/lượng và bán ra 137,5 triệu đồng/lượng. Đây là một trong những doanh nghiệp niêm yết giá mua và bán vàng nhẫn ngang với vàng miếng.

Cuối cùng, Mi Hồng đang mua vàng miếng ở mức 136 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ tại 137,5 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều vẫn đi ngang so với phiên trước. So với SJC, mức thu mua vàng miếng tại Mi Hồng hiện cao hơn 1,5 triệu đồng/lượng, dù giá bán ra bằng nhau.

Giá vàng hôm nay Ngày 17/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 134,5 137,5 - - Tập đoàn DOJI 134,5 137,5 - - Mi Hồng 136,0 137,5 - - PNJ 134,5 137,5 - - Bảo Tín Minh Châu 133,5 137,5 -300 - Bảo Tín Mạnh Hải 134,5 137,5 - - Phú Quý 134,5 137,5 - -

1. SJC - Cập nhật: 17/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 133.300.000

± 0 137.300.000

± 0 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 134.500.000

± 0 137.520.000

± 0 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 134.500.000

± 0 137.530.000

± 0 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 133.300.000

± 0 137.400.000

± 0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 131.600.000

± 0 136.300.000

± 0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 127.950.000

± 0 134.950.000

± 0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 92.585.000

± 0 102.385.000

± 0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 83.043.000

± 0 92.843.000

± 0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 73.501.000

± 0 83.301.000

± 0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 69.821.000

± 0 79.621.000

± 0 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 47.193.000

± 0 56.993.000

± 0 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0

2. PNJ - Cập nhật: 17/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 TPHCM PNJ 132.700.000

± 0 136.900.000

± 0 TPHCM SJC 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Hà Nội PNJ 132.700.000

± 0 136.900.000

± 0 Đà Nẵng PNJ 132.700.000

± 0 136.900.000

± 0 Đà Nẵng SJC 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Miền Tây PNJ 132.700.000

± 0 136.900.000

± 0 Miền Tây SJC 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Tây Nguyên PNJ 132.700.000

± 0 136.900.000

± 0 Tây Nguyên SJC 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Đông Nam Bộ PNJ 132.700.000

± 0 136.900.000

± 0 Đông Nam Bộ SJC 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 132.700.000

± 0 136.900.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 128.140.000

▼ 250.000 133.930.000

▼ 250.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 128.010.000

▼ 250.000 133.800.000

▼ 250.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 126.390.000

▼ 250.000 132.590.000

▼ 250.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 116.480.000

▼ 230.000 122.680.000

▼ 230.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 94.250.000

▼ 190.000 100.450.000

▼ 190.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 84.870.000

▼ 170.000 91.070.000

▼ 170.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 80.850.000

▼ 170.000 87.050.000

▼ 170.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 75.500.000

▼ 150.000 81.700.000

▼ 150.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.150.000

▼ 150.000 78.350.000

▼ 150.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.510.000

▼ 110.000 55.710.000

▼ 110.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 44.020.000

▼ 100.000 50.220.000

▼ 100.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.400.000

▼ 80.000 44.600.000

▼ 80.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 132.700.000

± 0 136.900.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 132.700.000

± 0 136.900.000

± 0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 126.660.000

▼ 250.000 132.860.000

▼ 250.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 124.500.000

▲ +250.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 122.790.000

▲ +250.000 —

3. DOJI - Cập nhật: 17/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 133.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 133.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Hà Nội Nữ trang 99.99 131.000.000

▼ 1.000.000 135.000.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 130.500.000

▼ 1.000.000 134.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99 128.700.000

▼ 1.000.000 133.000.000

▼ 1.000.000

4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 17/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 135.000.000

± 0 138.000.000

± 0 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 133.800.000

± 0 137.800.000

± 0 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.380.000

± 0 13.780.000

± 0 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 132.800.000

± 0 — Vàng trang sức 24K (999.9) 131.800.000

± 0 136.800.000

± 0 Vàng trang sức 24K (99.9) 131.700.000

± 0 136.700.000

± 0 Vàng nguyên liệu 999,9 125.200.000

▼ 300.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 124.700.000

▼ 300.000 —

5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 17/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 133.500.000

▼ 300.000 137.500.000

± 0 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 131.500.000

▼ 300.000 136.500.000

▼ 300.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 131.300.000

▼ 300.000 136.300.000

▼ 300.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 133.500.000

▼ 300.000 137.500.000

▼ 300.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 133.500.000

▼ 300.000 137.500.000

▼ 300.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 133.500.000

▼ 300.000 137.500.000

▼ 300.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 121.000.000

± 0 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 121.000.000

± 0 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 17/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Phú Quý 1 Lượng 999.9 134.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Phú quý 1 lượng 99.9 134.400.000

± 0 137.400.000

± 0 Vàng trang sức 999 131.900.000

± 0 136.400.000

± 0 Vàng trang sức 99 130.680.000

± 0 135.135.000

± 0 Vàng trang sức 98 129.360.000

± 0 133.770.000

± 0 Vàng 999.9 phi SJC 125.500.000

± 0 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 17/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 136.000.000

± 0 137.500.000

± 0 Vàng 99,9% 136.000.000

± 0 137.500.000

± 0 Vàng 9T85 (98,5%) 121.500.000

▼ 1.000.000 123.500.000

▼ 1.000.000 Vàng 9T8 (98,0%) 121.000.000

▼ 800.000 123.000.000

▼ 800.000 Vàng 95 (95,0%) 117.000.000

▼ 1.000.000 — Vàng V75 (75,0%) 90.500.000

▼ 500.000 93.500.000

▼ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 79.000.000

▼ 500.000 82.000.000

▼ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 76.000.000

▼ 500.000 79.000.000

▼ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 70.000.000

▼ 500.000 73.000.000

▼ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 44.500.000

▼ 500.000 47.500.000

▼ 500.000

Giá vàng 17/11 tiếp tục đi ngang, chênh lệch mua – bán vẫn đáng chú ý

Ở thời điểm đầu ngày 17/11, các thương hiệu lớn đang cùng niêm yết vàng miếng ở mốc 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tuy nhiên, giá thu mua có sự khác biệt khá lớn, từ 133,5 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu đến 136 triệu đồng/lượng tại Mi Hồng.

Đối với vàng nhẫn 9999, Phú Quý đang có giá thu mua cao nhất trong nhóm được cập nhật, ở mức 134,5 triệu đồng/lượng. Ngược lại, Bảo Tín Minh Châu mua nhẫn Vàng Rồng Thăng Long với giá 131,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 3 triệu đồng.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 17/11/2026 vẫn chưa xuất hiện biến động lớn trên các bảng niêm yết mới nhất. Trong lúc giá bán vàng miếng gần như đồng nhất, chênh lệch giá thu mua và sự khác biệt giữa vàng nhẫn với vàng miếng là những yếu tố người giao dịch cần lưu ý.

Giá vàng thế giới giảm sâu, bạc lao dốc hơn 3% khi đồng USD áp sát đỉnh nhiều tháng

Giá vàng cùng hàng loạt kim loại quý đồng loạt đi xuống trong phiên 16/11 khi đồng USD tiếp tục mạnh lên và thị trường nghiêng về khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng tới. Vàng đã chạm mức thấp nhất hơn một năm, trong khi bạc ghi nhận mức giảm trên 3%.

Cụ thể, vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 3.871,39 USD/ounce vào lúc 21h33 theo giờ Việt Nam, sau khi có thời điểm rơi xuống 3.830 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025. Giá vàng tương lai tháng 12 của Mỹ cũng giảm 0,3%, còn 3.874,60 USD/ounce.

Đồng USD hiện giao dịch gần mức cao nhất kể từ tháng 4/2025, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng những đồng tiền khác. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu tăng cũng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý vốn không tạo ra lãi suất.

Những số liệu lạm phát Mỹ mới công bố đang củng cố khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo FedWatch của CME Group, có tới 91% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12, trong khi xác suất nâng 0,5 điểm phần trăm là 9%.

Các quan chức Fed cũng tiếp tục thể hiện lập trường ưu tiên kiểm soát lạm phát. Chủ tịch Fed Kansas City Jeffrey Schmid cảnh báo áp lực giá cả vẫn cao, còn Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho rằng lạm phát dịch vụ kéo dài là lý do cần cân nhắc nâng lãi suất thêm.

Trên thị trường bạc, giá giao ngay giảm tới 3,1% xuống 47,22 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 11/2025.

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Nikos Tzabouras nhận định bạc đang chịu tác động kép từ môi trường lãi suất cao, lợi suất tăng và đồng USD mạnh. Những lo ngại ngắn hạn liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) cũng góp phần gây áp lực lên kim loại này.

Hai kim loại quý khác cũng suy yếu, với bạch kim giảm 2,8% xuống 1.452,22 USD/ounce và palladium lùi 1,4%, còn 986,50 USD/ounce.

Trong bối cảnh đó, phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh cùng biên bản cuộc họp chính sách tháng 10 được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm manh mối về hướng đi tiếp theo của lãi suất Mỹ.