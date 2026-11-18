Thị trường Giá vàng 9999 hôm nay 18/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 18/11/2026 tăng 200.000 đồng/lượng, đưa vàng miếng SJC lên 137,7 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 vẫn thấp hơn vàng miếng.

Giá vàng hôm nay 18/11/2026: SJC lên 137,7 triệu đồng, vàng nhẫn tại nhiều thương hiệu vẫn thấp hơn

Giá vàng hôm nay 18/11/2026 đang giữ mức tăng nhẹ sau phiên điều chỉnh gần nhất. Vàng miếng SJC bán ra 137,7 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 tại PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu có giá bán thấp hơn.

Giá vàng trong nước bước vào ngày 18/11 với diễn biến tích cực hơn ở nhóm vàng miếng. Sau khi tăng 200.000 đồng/lượng trong phiên trước, nhiều doanh nghiệp đang niêm yết cùng mức bán ra 137,7 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng nhẫn lại có sự khác biệt đáng kể, khi không phải thương hiệu nào cũng điều chỉnh cùng chiều với vàng miếng.

SJC hiện niêm yết vàng miếng ở mức 134,7 triệu đồng/lượng mua vào và 137,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Đối với vàng nhẫn 9999, doanh nghiệp đang áp dụng mức giá 133,5–137,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán vàng nhẫn chỉ thấp hơn vàng miếng 200.000 đồng/lượng.

Tại PNJ Hà Nội, vàng miếng cũng đang được mua vào với giá 134,7 triệu đồng/lượng và bán ra 137,7 triệu đồng/lượng, sau khi tăng thêm 200.000 đồng ở cả hai chiều. Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 tại PNJ hiện giao dịch ở mức 132,4 triệu đồng/lượng mua vào và 136,6 triệu đồng/lượng bán ra. Giá bán vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng 1,1 triệu đồng/lượng.

DOJI tiếp tục duy trì giá vàng miếng ở mức 134,7–137,7 triệu đồng/lượng, cao hơn 200.000 đồng so với trước đợt điều chỉnh gần nhất. Với nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999, doanh nghiệp niêm yết mức mua vào 133,5 triệu đồng/lượng và bán ra 137,5 triệu đồng/lượng. Cả vàng miếng và vàng nhẫn tại DOJI hiện đều có mức bán ra trên 137 triệu đồng/lượng.

Ở Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng hiện đạt 137,7 triệu đồng/lượng bán ra, còn chiều mua vào ở mức 134,7 triệu đồng/lượng. Mức niêm yết này tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều sau phiên trước. Đối với vàng nhẫn 9999, doanh nghiệp đang thu mua ở mức 132,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá mua vào vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng đang được mua vào với giá 133,5 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng so với lần điều chỉnh trước. Giá bán ra đạt 137,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 đang được niêm yết ở mức 131,5–136,5 triệu đồng/lượng. So với vàng miếng, giá bán vàng nhẫn tại đây thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá mua vào vàng miếng giảm 200.000 đồng/lượng, xuống 134,3 triệu đồng/lượng, trong khi chiều bán ra tăng 200.000 đồng, lên 137,7 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, nhẫn tròn 9999 được giao dịch ở mức 134,3 triệu đồng/lượng mua vào và 137,3 triệu đồng/lượng bán ra. Hai dòng sản phẩm có cùng giá thu mua, nhưng giá bán vàng miếng cao hơn vàng nhẫn 400.000 đồng/lượng.

Cuối cùng, Mi Hồng đang niêm yết vàng miếng ở mức 136,2 triệu đồng/lượng mua vào và 137,7 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng tại doanh nghiệp tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên trước. Đáng chú ý, mức thu mua 136,2 triệu đồng/lượng hiện cao hơn SJC, PNJ và DOJI cùng 1,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại Mi Hồng chưa có trong dữ liệu cập nhật này.

Giá vàng hôm nay Ngày 18/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 134,7 137,7 +200 +200 Tập đoàn DOJI 134,7 137,7 +200 +200 Mi Hồng 136,2 137,7 +200 +200 PNJ 134,7 137,7 +200 +200 Bảo Tín Minh Châu 133,5 137,7 +200 +200 Bảo Tín Mạnh Hải 134,7 137,7 +200 +200 Phú Quý 134,3 137,7 -200 +200

1. SJC - Cập nhật: 18/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 133.500.000

▲ +200.000 137.500.000

▲ +200.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 134.700.000

▲ +200.000 137.720.000

▲ +200.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 134.700.000

▲ +200.000 137.730.000

▲ +200.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 133.500.000

▲ +200.000 137.600.000

▲ +200.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 132.000.000

▲ +400.000 136.500.000

▲ +200.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 128.149.000

▲ +199.000 135.149.000

▲ +199.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 92.735.000

▲ +150.000 102.535.000

▲ +150.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 83.179.000

▲ +136.000 92.979.000

▲ +136.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 73.623.000

▲ +122.000 83.423.000

▲ +122.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 69.937.000

▲ +116.000 79.737.000

▲ +116.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 47.276.000

▲ +83.000 57.076.000

▲ +83.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000

2. PNJ - Cập nhật: 18/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 TPHCM PNJ 133.000.000

▲ +300.000 137.200.000

▲ +300.000 TPHCM SJC 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Hà Nội PNJ 133.000.000

▲ +300.000 137.200.000

▲ +300.000 Đà Nẵng PNJ 133.000.000

▲ +300.000 137.200.000

▲ +300.000 Đà Nẵng SJC 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Miền Tây PNJ 133.000.000

▲ +300.000 137.200.000

▲ +300.000 Miền Tây SJC 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Tây Nguyên PNJ 133.000.000

▲ +300.000 137.200.000

▲ +300.000 Tây Nguyên SJC 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Đông Nam Bộ PNJ 133.000.000

▲ +300.000 137.200.000

▲ +300.000 Đông Nam Bộ SJC 134.700.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 133.000.000

▲ +300.000 137.200.000

▲ +300.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 129.170.000

▼ 240.000 134.960.000

▼ 240.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 129.040.000

▼ 230.000 134.830.000

▼ 230.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 127.410.000

▼ 240.000 133.610.000

▼ 240.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 117.420.000

▼ 220.000 123.620.000

▼ 220.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 95.020.000

▼ 180.000 101.220.000

▼ 180.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 85.570.000

▼ 170.000 91.770.000

▼ 170.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 81.520.000

▼ 160.000 87.720.000

▼ 160.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 76.130.000

▼ 140.000 82.330.000

▼ 140.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.750.000

▼ 140.000 78.950.000

▼ 140.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.940.000

▼ 100.000 56.140.000

▼ 100.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 44.410.000

▼ 90.000 50.610.000

▼ 90.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.740.000

▼ 80.000 44.940.000

▼ 80.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 133.000.000

▲ +300.000 137.200.000

▲ +300.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 133.000.000

▲ +300.000 137.200.000

▲ +300.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 127.680.000

▼ 240.000 133.880.000

▼ 240.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 124.500.000

± 0 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 122.790.000

± 0 —

3. DOJI - Cập nhật: 18/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 133.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 133.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Hà Nội Nữ trang 99.99 130.200.000

▼ 800.000 134.200.000

▼ 800.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 129.700.000

▼ 800.000 133.700.000

▼ 800.000 Hà Nội Nữ trang 99 127.900.000

▼ 800.000 132.200.000

▼ 800.000

4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 18/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 134.700.000

▼ 300.000 137.700.000

▼ 300.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 133.500.000

± 0 137.500.000

± 0 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.350.000

± 0 13.750.000

± 0 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 132.500.000

± 0 — Vàng trang sức 24K (999.9) 131.500.000

± 0 136.500.000

± 0 Vàng trang sức 24K (99.9) 131.400.000

± 0 136.400.000

± 0 Vàng nguyên liệu 999,9 124.900.000

▲ +900.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 124.400.000

▲ +900.000 —

5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 18/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 133.500.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 131.500.000

▲ +200.000 136.500.000

▲ +200.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 131.300.000

▲ +200.000 136.300.000

▲ +200.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 133.500.000

▲ +200.000 137.500.000

▲ +200.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 133.500.000

▲ +200.000 137.500.000

▲ +200.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 133.500.000

▲ +200.000 137.500.000

▲ +200.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 121.000.000

± 0 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 121.000.000

± 0 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 18/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 134.300.000

▼ 200.000 137.700.000

▲ +200.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 134.300.000

▼ 200.000 137.300.000

▼ 200.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 134.300.000

▼ 200.000 137.300.000

▼ 200.000 Phú quý 1 lượng 99.9 134.200.000

▼ 200.000 137.200.000

▼ 200.000 Vàng trang sức 999 131.400.000

▼ 500.000 135.900.000

▼ 500.000 Vàng trang sức 99 130.185.000

▼ 495.000 134.640.000

▼ 495.000 Vàng trang sức 98 128.870.000

▼ 490.000 133.280.000

▼ 490.000 Vàng 999.9 phi SJC 125.800.000

▲ +300.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 18/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 136.200.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Vàng 99,9% 136.200.000

▲ +200.000 137.700.000

▲ +200.000 Vàng 9T85 (98,5%) 121.800.000

▲ +300.000 123.800.000

▲ +300.000 Vàng 9T8 (98,0%) 121.100.000

▲ +300.000 123.100.000

▲ +300.000 Vàng 95 (95,0%) 117.500.000

▲ +300.000 — Vàng V75 (75,0%) 90.500.000

± 0 93.500.000

± 0 Vàng V68 (68,0%) 79.000.000

± 0 82.000.000

± 0 Vàng 6T1 (61,0%) 76.000.000

± 0 79.000.000

± 0 Vàng 14K (58,0%) 70.000.000

± 0 73.000.000

± 0 Vàng 10K (41,0%) 44.500.000

± 0 47.500.000

± 0

Giá vàng thế giới thoát đáy 3.830 USD, nhà đầu tư thận trọng trước tín hiệu từ Fed

Sau khi giảm sâu xuống 3.830 USD/ounce, giá vàng thế giới đã lấy lại một phần giá trị trong phiên 17/11. Tuy nhiên, sự phục hồi vẫn khá yếu khi thị trường tiếp tục đánh giá rủi ro từ chính sách lãi suất của Mỹ.

Giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 3.868,99 USD/ounce vào lúc 11h48 GMT, trong khi hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tăng 0,5% lên 3.872 USD/ounce.

Phiên tăng này giúp vàng tạm thời rời khỏi mức thấp nhất trong hơn một năm được thiết lập ngày 16/11. Dù vậy, việc giá chưa thể phục hồi mạnh cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường.

Diễn biến của đồng USD là một trong những nguyên nhân đáng chú ý. Sau 5 phiên liên tiếp tăng giá, đồng tiền Mỹ đã tạm ngừng đà đi lên trong ngày 17/11, tạo điều kiện để vàng hồi phục nhẹ.

Tuy nhiên, yếu tố quyết định xu hướng giá vẫn nằm ở chính sách của Fed. Dữ liệu từ công cụ CME FedWatch cho thấy nhà đầu tư đang nghiêng mạnh về kịch bản ngân hàng trung ương Mỹ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12, với xác suất 96%. Chỉ 4% khả năng được dành cho phương án tăng 50 điểm cơ bản.

Theo ông Fawad Razaqzada, chuyên gia tại Forex.com, thị trường vàng đang chịu tác động đồng thời từ đồng USD mạnh và lập trường thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương. Các đợt tăng giá ngắn hạn thường nhanh chóng bị thu hẹp do nhà đầu tư tranh thủ chốt lời hoặc gia tăng vị thế bán khống.

Mối quan tâm tiếp theo của giới giao dịch là biên bản cuộc họp FOMC, dự kiến được công bố ngày 18/11. Ông Frank Walbaum của Naga.com cảnh báo vàng có thể chịu thêm áp lực nếu biên bản cho thấy sự đồng thuận lớn hơn trong Fed về việc duy trì lãi suất ở mức hạn chế tăng trưởng kinh tế hoặc tiếp tục nâng lãi suất.

Lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng bởi đây là tài sản không mang lại thu nhập từ lãi, trong khi những công cụ đầu tư có lợi suất trở nên cạnh tranh hơn.

BMI cũng đưa ra triển vọng thận trọng khi dự báo giá vàng tiếp tục chịu áp lực trong quý I/2027. Dẫu vậy, tổ chức này không kỳ vọng thị trường trở lại mặt bằng giá trước Covid-19.

Ở nhóm kim loại quý, bạc tăng 1,4% lên 47,66 USD/ounce. Giá bạch kim nhích 0,1% lên 1.453,21 USD/ounce và palladium tăng 2,3%, đạt 990,70 USD/ounce.