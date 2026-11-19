Thị trường Giá vàng 9999 hôm nay 19/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Sau đợt điều chỉnh trong phiên trước, giá vàng hôm nay 19/11/2026 đang ở mức 137–137,2 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng. Giá vàng nhẫn 9999 tiếp tục có sự chênh lệch giữa các thương hiệu, với giá bán từ 135 đến 137 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 19/11/2026: Giá mua vào giảm tới 1,3 triệu đồng, vàng nhẫn và vàng miếng đang ở mức nào?

Giá vàng hôm nay 19/11/2026 đang ở mức 137–137,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra đối với vàng miếng, sau đợt giảm trong phiên trước. Đáng chú ý, BTMC hạ giá thu mua tới 1,3 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn 9999 tại các thương hiệu hiện có giá bán từ 135 đến 137 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước bước sang ngày 19/11 với giá vàng miếng tiếp tục ở vùng thấp hơn so với đầu phiên trước. Trong khi mức giảm tại nhiều doanh nghiệp là 500.000 đồng/lượng, một số thương hiệu điều chỉnh mạnh hơn ở chiều mua vào, khiến khoảng cách giữa giá mua và bán có sự khác biệt rõ rệt.

SJC: Giá vàng miếng hiện ở mức 134,2 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra, sau khi cả hai chiều cùng giảm 500.000 đồng. Với vàng nhẫn 9999, SJC đang niêm yết giá mua vào 133,0 triệu đồng/lượng và bán ra 137,0 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán vàng nhẫn tại đây hiện chỉ thấp hơn vàng miếng 200.000 đồng/lượng.

PNJ Hà Nội: Vàng miếng được mua vào ở mức 134,2 triệu đồng/lượng, bán ra 137,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 500.000 đồng ở cả hai chiều so với đầu phiên trước. Riêng vàng nhẫn 9999 của PNJ đang giao dịch ở mức 130,8–135,0 triệu đồng/lượng. Giá bán nhẫn thấp hơn vàng miếng 2,2 triệu đồng/lượng.

DOJI: Sau đợt giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, giá vàng miếng tại doanh nghiệp này hiện còn 134,2–137,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 đang được DOJI thu mua với giá 132,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 136,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng 700.000 đồng.

Bảo Tín Mạnh Hải: Giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 134,2 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra. So với đầu phiên trước, giá tại đây đã hạ 500.000 đồng ở mỗi chiều. Đối với vàng nhẫn 9999, doanh nghiệp đang công bố mức thu mua 131,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá thu mua vàng miếng 3 triệu đồng.

Bảo Tín Minh Châu: Đây là một trong những thương hiệu có mức điều chỉnh mạnh ở chiều mua vào. Giá thu mua vàng miếng giảm 1,3 triệu đồng/lượng, xuống còn 132,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 500.000 đồng, còn 137,2 triệu đồng/lượng. Với nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999, doanh nghiệp đang niêm yết mức 130,2–135,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán của cả vàng miếng và vàng nhẫn tại đây lần lượt là 4,9 triệu đồng và 5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý: Vàng miếng tại doanh nghiệp này tiếp tục ở mức 133,2 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua vào đã giảm 1,1 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 500.000 đồng so với đầu phiên trước. Đối với vàng nhẫn tròn 9999, Phú Quý hiện mua vào 133,2 triệu đồng/lượng và bán ra 136,2 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, giá thu mua vàng nhẫn và vàng miếng tại đây đang bằng nhau, trong khi giá bán vàng miếng cao hơn 1 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng: Khác với nhiều doanh nghiệp cùng niêm yết giá bán 137,2 triệu đồng/lượng, Mi Hồng hiện bán vàng miếng ở mức 137,0 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào được giữ ở mức 135,5 triệu đồng/lượng sau khi giảm 700.000 đồng. Giá bán ra cũng giảm tương ứng 700.000 đồng, đưa khoảng cách mua – bán về mức 1,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với các thương hiệu còn lại trong nhóm được khảo sát.

Giá vàng hôm nay Ngày 19/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 134,2 137,2 -500 -500 Tập đoàn DOJI 134,2 137,2 -500 -500 Mi Hồng 135,7 137,2 -500 -500 PNJ 134,2 137,2 -500 -500 Bảo Tín Minh Châu 132,2 137,2 -1300 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 134,2 137,2 -500 -500 Phú Quý 133,2 137,2 -1100 -500

1. SJC - Cập nhật: 19/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 133.000.000

▼ 500.000 137.000.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 134.200.000

▼ 500.000 137.220.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 134.200.000

▼ 500.000 137.230.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 133.000.000

▼ 500.000 137.100.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 132.000.000

± 0 136.000.000

▼ 500.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 127.653.000

▼ 496.000 134.653.000

▼ 496.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 92.360.000

▼ 375.000 102.160.000

▼ 375.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 82.839.000

▼ 340.000 92.639.000

▼ 340.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 73.318.000

▼ 305.000 83.118.000

▼ 305.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 69.646.000

▼ 291.000 79.446.000

▼ 291.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 47.068.000

▼ 208.000 56.868.000

▼ 208.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000

2. PNJ - Cập nhật: 19/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 TPHCM PNJ 130.800.000

▼ 2.200.000 135.000.000

▼ 2.200.000 TPHCM SJC 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Hà Nội PNJ 130.800.000

▼ 2.200.000 135.000.000

▼ 2.200.000 Đà Nẵng PNJ 130.800.000

▼ 2.200.000 135.000.000

▼ 2.200.000 Đà Nẵng SJC 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Miền Tây PNJ 130.800.000

▼ 2.200.000 135.000.000

▼ 2.200.000 Miền Tây SJC 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Tây Nguyên PNJ 130.800.000

▼ 2.200.000 135.000.000

▼ 2.200.000 Tây Nguyên SJC 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Đông Nam Bộ PNJ 130.800.000

▼ 2.200.000 135.000.000

▼ 2.200.000 Đông Nam Bộ SJC 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 130.800.000

▼ 2.200.000 135.000.000

▼ 2.200.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 128.180.000

▼ 990.000 133.970.000

▼ 990.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 128.050.000

▼ 990.000 133.840.000

▼ 990.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 126.430.000

▼ 980.000 132.630.000

▼ 980.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 116.520.000

▼ 900.000 122.720.000

▼ 900.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 94.280.000

▼ 740.000 100.480.000

▼ 740.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 84.900.000

▼ 670.000 91.100.000

▼ 670.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 80.880.000

▼ 640.000 87.080.000

▼ 640.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 75.520.000

▼ 610.000 81.720.000

▼ 610.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.170.000

▼ 580.000 78.370.000

▼ 580.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.530.000

▼ 410.000 55.730.000

▼ 410.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 44.040.000

▼ 370.000 50.240.000

▼ 370.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.410.000

▼ 330.000 44.610.000

▼ 330.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 130.800.000

▼ 2.200.000 135.000.000

▼ 2.200.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 130.800.000

▼ 2.200.000 135.000.000

▼ 2.200.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 126.700.000

▼ 980.000 132.900.000

▼ 980.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 122.000.000

▼ 2.500.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 120.310.000

▼ 2.480.000 —

3. DOJI - Cập nhật: 19/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 132.500.000

▼ 1.000.000 136.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 132.500.000

▼ 1.000.000 136.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 128.000.000

▼ 2.200.000 132.000.000

▼ 2.200.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 127.500.000

▼ 2.200.000 131.500.000

▼ 2.200.000 Hà Nội Nữ trang 99 124.700.000

▼ 3.200.000 129.000.000

▼ 3.200.000

4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 19/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 134.200.000

▼ 500.000 137.200.000

▼ 500.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 132.200.000

▼ 1.300.000 136.200.000

▼ 1.300.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.220.000

▼ 130.000 13.620.000

▼ 130.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 131.200.000

▼ 1.300.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 130.200.000

▼ 1.300.000 135.200.000

▼ 1.300.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 130.100.000

▼ 1.300.000 135.100.000

▼ 1.300.000 Vàng nguyên liệu 999,9 123.000.000

▼ 3.300.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 122.500.000

▼ 3.300.000 —

5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 19/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 132.200.000

▼ 1.300.000 137.200.000

▼ 500.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 130.200.000

▼ 1.300.000 135.200.000

▼ 1.300.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 130.000.000

▼ 1.300.000 135.000.000

▼ 1.300.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 132.200.000

▼ 1.300.000 136.200.000

▼ 1.300.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 132.200.000

▼ 1.300.000 136.200.000

▼ 1.300.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 132.200.000

▼ 1.300.000 136.200.000

▼ 1.300.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 119.700.000

▼ 1.300.000 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 119.700.000

▼ 1.300.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 19/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 133.200.000

▼ 1.100.000 137.200.000

▼ 500.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 133.200.000

▼ 1.100.000 136.200.000

▼ 1.100.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 133.200.000

▼ 1.100.000 136.200.000

▼ 1.100.000 Phú quý 1 lượng 99.9 133.100.000

▼ 1.100.000 136.100.000

▼ 1.100.000 Vàng trang sức 999 130.400.000

▼ 1.000.000 134.900.000

▼ 1.000.000 Vàng trang sức 99 129.195.000

▼ 990.000 133.650.000

▼ 990.000 Vàng trang sức 98 127.890.000

▼ 980.000 132.300.000

▼ 980.000 Vàng 999.9 phi SJC 122.000.000

▼ 3.800.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 19/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 135.500.000

▼ 700.000 137.000.000

▼ 700.000 Vàng 99,9% 135.500.000

▼ 700.000 137.000.000

▼ 700.000 Vàng 9T85 (98,5%) 120.300.000

▼ 1.500.000 122.300.000

▼ 1.500.000 Vàng 9T8 (98,0%) 119.600.000

▼ 1.500.000 121.600.000

▼ 1.500.000 Vàng 95 (95,0%) 116.000.000

▼ 1.500.000 — Vàng V75 (75,0%) 89.500.000

▼ 1.000.000 92.500.000

▼ 1.000.000 Vàng V68 (68,0%) 78.000.000

▼ 1.000.000 81.000.000

▼ 1.000.000 Vàng 6T1 (61,0%) 75.000.000

▼ 1.000.000 78.000.000

▼ 1.000.000 Vàng 14K (58,0%) 69.000.000

▼ 1.000.000 72.000.000

▼ 1.000.000 Vàng 10K (41,0%) 43.500.000

▼ 1.000.000 46.500.000

▼ 1.000.000

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 19/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 132.500.000

▼ 1.000.000 136.000.000

▼ 1.000.000 Vàng 18K (750) 90.440.000

▼ 1.170.000 95.940.000

▼ 1.170.000 Vàng trắng Au750 90.440.000

▼ 1.170.000 95.940.000

▼ 1.170.000

Giá vàng đang chênh lệch ra sao giữa các doanh nghiệp?

Nhìn vào mức niêm yết hiện tại, giá vàng miếng tại các thương hiệu không chênh lệch nhiều ở chiều bán ra, nhưng lại khác biệt khá lớn ở chiều thu mua.

Bảo Tín Minh Châu đang có giá mua vào vàng miếng thấp nhất trong nhóm, ở mức 132,3 triệu đồng/lượng. Ngược lại, Mi Hồng thu mua tới 135,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 3,2 triệu đồng.

Với vàng nhẫn 9999, SJC đang có giá bán 137 triệu đồng/lượng, cao hơn DOJI 500.000 đồng và cao hơn PNJ 2 triệu đồng. Mức giá mua vào cũng có sự chênh lệch giữa các thương hiệu, từ 130,2 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu đến 133,2 triệu đồng/lượng tại Phú Quý.

Diễn biến này cho thấy người mua vàng hôm nay 19/11/2026 cần theo dõi đồng thời giá mua vào và bán ra, bởi cùng một loại vàng nhưng mức chênh lệch giữa các doanh nghiệp có thể khác nhau tới hàng triệu đồng mỗi lượng.

Fed phát tín hiệu tiếp tục nâng lãi suất, giá vàng thế giới mất hơn 2% trong một phiên

Những tuyên bố cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang tạo sức ép lớn lên thị trường vàng. Trong phiên 18/11, kim loại quý giảm hơn 2%, xuống mức thấp nhất trong hơn một năm khi nhà đầu tư gia tăng kỳ vọng lãi suất Mỹ sẽ tiếp tục đi lên.

Giá vàng giao ngay giảm 2,1%, còn 3.769,68 USD/ounce vào lúc 10h50 GMT, sau khi có thời điểm chạm đáy 3.757 USD/ounce. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Cùng thời điểm, hợp đồng vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ giảm 2,4%, xuống 3.772,20 USD/ounce.

Sức ép lên giá vàng gia tăng sau những phát biểu mới nhất của các quan chức Fed. Chủ tịch Fed New York John Williams cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể cần thực hiện thêm một đợt tăng lãi suất nhằm đối phó với áp lực lạm phát.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem đưa ra đánh giá cứng rắn hơn khi cho rằng Mỹ có thể phải nâng lãi suất thêm nhiều lần để kiểm soát lạm phát.

Các tín hiệu này khiến thị trường gần như nghiêng hoàn toàn về kịch bản Fed tăng lãi suất trong tháng 12. Theo CME FedWatch, xác suất nâng 25 điểm cơ bản được đánh giá ở mức 95%, còn khả năng tăng mạnh hơn, thêm 50 điểm cơ bản, ở mức gần 5%.

Triển vọng lãi suất tiếp tục đi lên đã hỗ trợ đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong 19 tháng. Diễn biến này đồng thời tạo ra hai bất lợi đối với vàng: làm tăng chi phí mua kim loại quý bằng các đồng tiền khác và khiến những tài sản có lợi suất trở nên hấp dẫn hơn.

Theo ông Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại Bybit, biên bản cuộc họp chính sách của Fed ngày 27–28/10 có thể cung cấp thêm thông tin về quan điểm của các nhà hoạch định chính sách. Nội dung này cũng sẽ kiểm chứng kỳ vọng của thị trường về khả năng Fed thực hiện thêm ba lần nâng lãi suất từ nay đến giữa năm 2027.

Biên bản dự kiến được công bố lúc 19h GMT ngày 18/11 và được xem là thông tin đáng chú ý đối với diễn biến tiếp theo của giá vàng.

Cùng xu hướng giảm, giá bạc mất 3,4%, xuống 45,79 USD/ounce, trong khi bạch kim giảm về 1.382,26 USD/ounce. Palladium cũng lùi 2,2%, còn 950 USD/ounce.