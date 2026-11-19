Giá vàng 9999 hôm nay 19/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý
Sau đợt điều chỉnh trong phiên trước, giá vàng hôm nay 19/11/2026 đang ở mức 137–137,2 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng. Giá vàng nhẫn 9999 tiếp tục có sự chênh lệch giữa các thương hiệu, với giá bán từ 135 đến 137 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 19/11/2026: Giá mua vào giảm tới 1,3 triệu đồng, vàng nhẫn và vàng miếng đang ở mức nào?
Giá vàng hôm nay 19/11/2026 đang ở mức 137–137,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra đối với vàng miếng, sau đợt giảm trong phiên trước. Đáng chú ý, BTMC hạ giá thu mua tới 1,3 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn 9999 tại các thương hiệu hiện có giá bán từ 135 đến 137 triệu đồng/lượng.
Thị trường vàng trong nước bước sang ngày 19/11 với giá vàng miếng tiếp tục ở vùng thấp hơn so với đầu phiên trước. Trong khi mức giảm tại nhiều doanh nghiệp là 500.000 đồng/lượng, một số thương hiệu điều chỉnh mạnh hơn ở chiều mua vào, khiến khoảng cách giữa giá mua và bán có sự khác biệt rõ rệt.
SJC: Giá vàng miếng hiện ở mức 134,2 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra, sau khi cả hai chiều cùng giảm 500.000 đồng. Với vàng nhẫn 9999, SJC đang niêm yết giá mua vào 133,0 triệu đồng/lượng và bán ra 137,0 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán vàng nhẫn tại đây hiện chỉ thấp hơn vàng miếng 200.000 đồng/lượng.
PNJ Hà Nội: Vàng miếng được mua vào ở mức 134,2 triệu đồng/lượng, bán ra 137,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 500.000 đồng ở cả hai chiều so với đầu phiên trước. Riêng vàng nhẫn 9999 của PNJ đang giao dịch ở mức 130,8–135,0 triệu đồng/lượng. Giá bán nhẫn thấp hơn vàng miếng 2,2 triệu đồng/lượng.
DOJI: Sau đợt giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, giá vàng miếng tại doanh nghiệp này hiện còn 134,2–137,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 đang được DOJI thu mua với giá 132,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 136,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng 700.000 đồng.
Bảo Tín Mạnh Hải: Giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 134,2 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra. So với đầu phiên trước, giá tại đây đã hạ 500.000 đồng ở mỗi chiều. Đối với vàng nhẫn 9999, doanh nghiệp đang công bố mức thu mua 131,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá thu mua vàng miếng 3 triệu đồng.
Bảo Tín Minh Châu: Đây là một trong những thương hiệu có mức điều chỉnh mạnh ở chiều mua vào. Giá thu mua vàng miếng giảm 1,3 triệu đồng/lượng, xuống còn 132,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 500.000 đồng, còn 137,2 triệu đồng/lượng. Với nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999, doanh nghiệp đang niêm yết mức 130,2–135,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán của cả vàng miếng và vàng nhẫn tại đây lần lượt là 4,9 triệu đồng và 5 triệu đồng/lượng.
Phú Quý: Vàng miếng tại doanh nghiệp này tiếp tục ở mức 133,2 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua vào đã giảm 1,1 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 500.000 đồng so với đầu phiên trước. Đối với vàng nhẫn tròn 9999, Phú Quý hiện mua vào 133,2 triệu đồng/lượng và bán ra 136,2 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, giá thu mua vàng nhẫn và vàng miếng tại đây đang bằng nhau, trong khi giá bán vàng miếng cao hơn 1 triệu đồng/lượng.
Mi Hồng: Khác với nhiều doanh nghiệp cùng niêm yết giá bán 137,2 triệu đồng/lượng, Mi Hồng hiện bán vàng miếng ở mức 137,0 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào được giữ ở mức 135,5 triệu đồng/lượng sau khi giảm 700.000 đồng. Giá bán ra cũng giảm tương ứng 700.000 đồng, đưa khoảng cách mua – bán về mức 1,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với các thương hiệu còn lại trong nhóm được khảo sát.
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 19/11/2026
(Triệu đồng)
|Diễn biến hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC
|134,2
|137,2
|-500
|-500
|Tập đoàn DOJI
|134,2
|137,2
|-500
|-500
|Mi Hồng
|135,7
|137,2
|-500
|-500
|PNJ
|134,2
|137,2
|-500
|-500
|Bảo Tín Minh Châu
|132,2
|137,2
|-1300
|-500
|Bảo Tín Mạnh Hải
|134,2
|137,2
|-500
|-500
|Phú Quý
|133,2
|137,2
|-1100
|-500
|1. SJC - Cập nhật: 19/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|133.000.000
▼ 500.000
|137.000.000
▼ 500.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.200.000
▼ 500.000
|137.200.000
▼ 500.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ
|134.200.000
▼ 500.000
|137.220.000
▼ 500.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|134.200.000
▼ 500.000
|137.230.000
▼ 500.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|133.000.000
▼ 500.000
|137.100.000
▼ 500.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%
|132.000.000
± 0
|136.000.000
▼ 500.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%
|127.653.000
▼ 496.000
|134.653.000
▼ 496.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%
|92.360.000
▼ 375.000
|102.160.000
▼ 375.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%
|82.839.000
▼ 340.000
|92.639.000
▼ 340.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%
|73.318.000
▼ 305.000
|83.118.000
▼ 305.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%
|69.646.000
▼ 291.000
|79.446.000
▼ 291.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%
|47.068.000
▼ 208.000
|56.868.000
▼ 208.000
|Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.200.000
▼ 500.000
|137.200.000
▼ 500.000
|Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.200.000
▼ 500.000
|137.200.000
▼ 500.000
|Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.200.000
▼ 500.000
|137.200.000
▼ 500.000
|Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.200.000
▼ 500.000
|137.200.000
▼ 500.000
|Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.200.000
▼ 500.000
|137.200.000
▼ 500.000
|Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.200.000
▼ 500.000
|137.200.000
▼ 500.000
|Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.200.000
▼ 500.000
|137.200.000
▼ 500.000
|Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.200.000
▼ 500.000
|137.200.000
▼ 500.000
|Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.200.000
▼ 500.000
|137.200.000
▼ 500.000
|Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|134.200.000
▼ 500.000
|137.200.000
▼ 500.000
|2. PNJ - Cập nhật: 19/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội SJC
|134.200.000
▼ 500.000
|137.200.000
▼ 500.000
|TPHCM PNJ
|130.800.000
▼ 2.200.000
|135.000.000
▼ 2.200.000
|TPHCM SJC
|134.200.000
▼ 500.000
|137.200.000
▼ 500.000
|Hà Nội PNJ
|130.800.000
▼ 2.200.000
|135.000.000
▼ 2.200.000
|Đà Nẵng PNJ
|130.800.000
▼ 2.200.000
|135.000.000
▼ 2.200.000
|Đà Nẵng SJC
|134.200.000
▼ 500.000
|137.200.000
▼ 500.000
|Miền Tây PNJ
|130.800.000
▼ 2.200.000
|135.000.000
▼ 2.200.000
|Miền Tây SJC
|134.200.000
▼ 500.000
|137.200.000
▼ 500.000
|Tây Nguyên PNJ
|130.800.000
▼ 2.200.000
|135.000.000
▼ 2.200.000
|Tây Nguyên SJC
|134.200.000
▼ 500.000
|137.200.000
▼ 500.000
|Đông Nam Bộ PNJ
|130.800.000
▼ 2.200.000
|135.000.000
▼ 2.200.000
|Đông Nam Bộ SJC
|134.200.000
▼ 500.000
|137.200.000
▼ 500.000
|Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|130.800.000
▼ 2.200.000
|135.000.000
▼ 2.200.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9
|128.180.000
▼ 990.000
|133.970.000
▼ 990.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999
|128.050.000
▼ 990.000
|133.840.000
▼ 990.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99
|126.430.000
▼ 980.000
|132.630.000
▼ 980.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)
|116.520.000
▼ 900.000
|122.720.000
▼ 900.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)
|94.280.000
▼ 740.000
|100.480.000
▼ 740.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)
|84.900.000
▼ 670.000
|91.100.000
▼ 670.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)
|80.880.000
▼ 640.000
|87.080.000
▼ 640.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)
|75.520.000
▼ 610.000
|81.720.000
▼ 610.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)
|72.170.000
▼ 580.000
|78.370.000
▼ 580.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)
|49.530.000
▼ 410.000
|55.730.000
▼ 410.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)
|44.040.000
▼ 370.000
|50.240.000
▼ 370.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)
|38.410.000
▼ 330.000
|44.610.000
▼ 330.000
|Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9
|130.800.000
▼ 2.200.000
|135.000.000
▼ 2.200.000
|Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|130.800.000
▼ 2.200.000
|135.000.000
▼ 2.200.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920
|126.700.000
▼ 980.000
|132.900.000
▼ 980.000
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99
|122.000.000
▼ 2.500.000
|—
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99
|120.310.000
▼ 2.480.000
|—
|3. DOJI - Cập nhật: 19/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội AVPL
|132.500.000
▼ 1.000.000
|136.500.000
▼ 1.000.000
|Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng
|132.500.000
▼ 1.000.000
|136.500.000
▼ 1.000.000
|Hà Nội Nữ trang 99.99
|128.000.000
▼ 2.200.000
|132.000.000
▼ 2.200.000
|Hà Nội Nữ trang 99.9
|127.500.000
▼ 2.200.000
|131.500.000
▼ 2.200.000
|Hà Nội Nữ trang 99
|124.700.000
▼ 3.200.000
|129.000.000
▼ 3.200.000
|4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 19/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|134.200.000
▼ 500.000
|137.200.000
▼ 500.000
|Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)
|132.200.000
▼ 1.300.000
|136.200.000
▼ 1.300.000
|Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ
|13.220.000
▼ 130.000
|13.620.000
▼ 130.000
|Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|131.200.000
▼ 1.300.000
|—
|Vàng trang sức 24K (999.9)
|130.200.000
▼ 1.300.000
|135.200.000
▼ 1.300.000
|Vàng trang sức 24K (99.9)
|130.100.000
▼ 1.300.000
|135.100.000
▼ 1.300.000
|Vàng nguyên liệu 999,9
|123.000.000
▼ 3.300.000
|—
|Vàng nguyên liệu 99.9
|122.500.000
▼ 3.300.000
|—
|5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 19/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC
|132.200.000
▼ 1.300.000
|137.200.000
▼ 500.000
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9
|130.200.000
▼ 1.300.000
|135.200.000
▼ 1.300.000
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9
|130.000.000
▼ 1.300.000
|135.000.000
▼ 1.300.000
|Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU
|132.200.000
▼ 1.300.000
|136.200.000
▼ 1.300.000
|Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU
|132.200.000
▼ 1.300.000
|136.200.000
▼ 1.300.000
|Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU
|132.200.000
▼ 1.300.000
|136.200.000
▼ 1.300.000
|Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)
|119.700.000
▼ 1.300.000
|—
|Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)
|119.700.000
▼ 1.300.000
|—
|6. Phú Quý - Cập nhật: 19/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|133.200.000
▼ 1.100.000
|137.200.000
▼ 500.000
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|133.200.000
▼ 1.100.000
|136.200.000
▼ 1.100.000
|Phú Quý 1 Lượng 999.9
|133.200.000
▼ 1.100.000
|136.200.000
▼ 1.100.000
|Phú quý 1 lượng 99.9
|133.100.000
▼ 1.100.000
|136.100.000
▼ 1.100.000
|Vàng trang sức 999
|130.400.000
▼ 1.000.000
|134.900.000
▼ 1.000.000
|Vàng trang sức 99
|129.195.000
▼ 990.000
|133.650.000
▼ 990.000
|Vàng trang sức 98
|127.890.000
▼ 980.000
|132.300.000
▼ 980.000
|Vàng 999.9 phi SJC
|122.000.000
▼ 3.800.000
|—
|7. Mi Hồng - Cập nhật: 19/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|135.500.000
▼ 700.000
|137.000.000
▼ 700.000
|Vàng 99,9%
|135.500.000
▼ 700.000
|137.000.000
▼ 700.000
|Vàng 9T85 (98,5%)
|120.300.000
▼ 1.500.000
|122.300.000
▼ 1.500.000
|Vàng 9T8 (98,0%)
|119.600.000
▼ 1.500.000
|121.600.000
▼ 1.500.000
|Vàng 95 (95,0%)
|116.000.000
▼ 1.500.000
|—
|Vàng V75 (75,0%)
|89.500.000
▼ 1.000.000
|92.500.000
▼ 1.000.000
|Vàng V68 (68,0%)
|78.000.000
▼ 1.000.000
|81.000.000
▼ 1.000.000
|Vàng 6T1 (61,0%)
|75.000.000
▼ 1.000.000
|78.000.000
▼ 1.000.000
|Vàng 14K (58,0%)
|69.000.000
▼ 1.000.000
|72.000.000
▼ 1.000.000
|Vàng 10K (41,0%)
|43.500.000
▼ 1.000.000
|46.500.000
▼ 1.000.000
|8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 19/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|132.500.000
▼ 1.000.000
|136.000.000
▼ 1.000.000
|Vàng 18K (750)
|90.440.000
▼ 1.170.000
|95.940.000
▼ 1.170.000
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Giá vàng đang chênh lệch ra sao giữa các doanh nghiệp?
Nhìn vào mức niêm yết hiện tại, giá vàng miếng tại các thương hiệu không chênh lệch nhiều ở chiều bán ra, nhưng lại khác biệt khá lớn ở chiều thu mua.
Bảo Tín Minh Châu đang có giá mua vào vàng miếng thấp nhất trong nhóm, ở mức 132,3 triệu đồng/lượng. Ngược lại, Mi Hồng thu mua tới 135,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 3,2 triệu đồng.
Với vàng nhẫn 9999, SJC đang có giá bán 137 triệu đồng/lượng, cao hơn DOJI 500.000 đồng và cao hơn PNJ 2 triệu đồng. Mức giá mua vào cũng có sự chênh lệch giữa các thương hiệu, từ 130,2 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu đến 133,2 triệu đồng/lượng tại Phú Quý.
Diễn biến này cho thấy người mua vàng hôm nay 19/11/2026 cần theo dõi đồng thời giá mua vào và bán ra, bởi cùng một loại vàng nhưng mức chênh lệch giữa các doanh nghiệp có thể khác nhau tới hàng triệu đồng mỗi lượng.
Fed phát tín hiệu tiếp tục nâng lãi suất, giá vàng thế giới mất hơn 2% trong một phiên
Những tuyên bố cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang tạo sức ép lớn lên thị trường vàng. Trong phiên 18/11, kim loại quý giảm hơn 2%, xuống mức thấp nhất trong hơn một năm khi nhà đầu tư gia tăng kỳ vọng lãi suất Mỹ sẽ tiếp tục đi lên.
Giá vàng giao ngay giảm 2,1%, còn 3.769,68 USD/ounce vào lúc 10h50 GMT, sau khi có thời điểm chạm đáy 3.757 USD/ounce. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Cùng thời điểm, hợp đồng vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ giảm 2,4%, xuống 3.772,20 USD/ounce.
Sức ép lên giá vàng gia tăng sau những phát biểu mới nhất của các quan chức Fed. Chủ tịch Fed New York John Williams cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể cần thực hiện thêm một đợt tăng lãi suất nhằm đối phó với áp lực lạm phát.
Trong khi đó, Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem đưa ra đánh giá cứng rắn hơn khi cho rằng Mỹ có thể phải nâng lãi suất thêm nhiều lần để kiểm soát lạm phát.
Các tín hiệu này khiến thị trường gần như nghiêng hoàn toàn về kịch bản Fed tăng lãi suất trong tháng 12. Theo CME FedWatch, xác suất nâng 25 điểm cơ bản được đánh giá ở mức 95%, còn khả năng tăng mạnh hơn, thêm 50 điểm cơ bản, ở mức gần 5%.
Triển vọng lãi suất tiếp tục đi lên đã hỗ trợ đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong 19 tháng. Diễn biến này đồng thời tạo ra hai bất lợi đối với vàng: làm tăng chi phí mua kim loại quý bằng các đồng tiền khác và khiến những tài sản có lợi suất trở nên hấp dẫn hơn.
Theo ông Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại Bybit, biên bản cuộc họp chính sách của Fed ngày 27–28/10 có thể cung cấp thêm thông tin về quan điểm của các nhà hoạch định chính sách. Nội dung này cũng sẽ kiểm chứng kỳ vọng của thị trường về khả năng Fed thực hiện thêm ba lần nâng lãi suất từ nay đến giữa năm 2027.
Biên bản dự kiến được công bố lúc 19h GMT ngày 18/11 và được xem là thông tin đáng chú ý đối với diễn biến tiếp theo của giá vàng.
Cùng xu hướng giảm, giá bạc mất 3,4%, xuống 45,79 USD/ounce, trong khi bạch kim giảm về 1.382,26 USD/ounce. Palladium cũng lùi 2,2%, còn 950 USD/ounce.