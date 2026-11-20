Thị trường Giá vàng 9999 hôm nay 20/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 20/11/2026 ghi nhận nhiều thương hiệu cùng bán vàng miếng ở mức 136,2 triệu đồng/lượng, nhưng giá thu mua chênh nhau tới 2,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 20/11/2026: Cùng bán 136,2 triệu, giá thu mua chênh tới 2,9 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 20/11/2026 ghi nhận nhiều doanh nghiệp cùng bán vàng miếng SJC ở mức 136,2 triệu đồng/lượng sau đợt giảm mạnh. Tuy nhiên, giá mua vào giữa các thương hiệu chênh lệch tới 2,9 triệu đồng/lượng.

Sau phiên điều chỉnh giảm, thị trường vàng trong nước đang có diễn biến đáng chú ý khi giá bán vàng miếng tại các doanh nghiệp được khảo sát đều về cùng một mức. Trái lại, chiều mua vào vẫn có khoảng cách lớn, từ 131,8 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu đến 134,7 triệu đồng/lượng tại Mi Hồng.

Tính đến sáng 20/11, SJC, PNJ Hà Nội, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng miếng ở mức 133,2 triệu đồng/lượng mua vào và 136,2 triệu đồng/lượng bán ra. Cả bốn thương hiệu đều đã giảm 1 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều giao dịch trong phiên trước.

Ở mức thu mua thấp hơn, Bảo Tín Minh Châu đang mua vàng miếng SJC với giá 131,8 triệu đồng/lượng, sau khi điều chỉnh giảm 400.000 đồng. Giá bán ra tại đây cũng đã mất 1 triệu đồng, xuống còn 136,2 triệu đồng/lượng.

Phú Quý hiện giao dịch vàng miếng ở mức 132,5–136,2 triệu đồng/lượng. Trong phiên điều chỉnh gần nhất, doanh nghiệp giảm 700.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng ở chiều bán ra.

Đáng chú ý, Mi Hồng đang đưa ra mức giá mua vào 134,7 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 1,5 triệu đồng và cao hơn Bảo Tín Minh Châu tới 2,9 triệu đồng/lượng. Giá bán ra của Mi Hồng cũng ở mức 136,2 triệu đồng/lượng, sau khi giảm 800.000 đồng ở cả hai chiều.

Như vậy, dù cùng bán vàng miếng với giá 136,2 triệu đồng/lượng, số tiền khách hàng nhận được khi bán lại một lượng vàng vẫn phụ thuộc đáng kể vào thương hiệu thu mua.

Giá vàng hôm nay Ngày 20/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 133,2 136,2 -1000 -1000 Tập đoàn DOJI 133,2 136,2 -1000 -1000 Mi Hồng 134,7 136,2 -800 -800 PNJ 133,2 136,2 -1000 -1000 Bảo Tín Minh Châu 131,8 136,2 -400 -1000 Bảo Tín Mạnh Hải 133,2 136,2 -1000 -1000 Phú Quý 132,5 136,2 -700 -1000

1. SJC - Cập nhật: 20/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 132.000.000

▼ 1.000.000 136.000.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 133.200.000

▼ 1.000.000 136.220.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 133.200.000

▼ 1.000.000 136.230.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 132.000.000

▼ 1.000.000 136.100.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 131.000.000

▼ 1.000.000 135.000.000

▼ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 126.663.000

▼ 990.000 133.663.000

▼ 990.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 91.610.000

▼ 750.000 101.410.000

▼ 750.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 82.159.000

▼ 680.000 91.959.000

▼ 680.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 72.708.000

▼ 610.000 82.508.000

▼ 610.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 69.063.000

▼ 583.000 78.863.000

▼ 583.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 46.651.000

▼ 417.000 56.451.000

▼ 417.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000

2. PNJ - Cập nhật: 20/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 TPHCM PNJ 128.800.000

▼ 2.000.000 133.000.000

▼ 2.000.000 TPHCM SJC 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Hà Nội PNJ 128.800.000

▼ 2.000.000 133.000.000

▼ 2.000.000 Đà Nẵng PNJ 128.800.000

▼ 2.000.000 133.000.000

▼ 2.000.000 Đà Nẵng SJC 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Miền Tây PNJ 128.800.000

▼ 2.000.000 133.000.000

▼ 2.000.000 Miền Tây SJC 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Tây Nguyên PNJ 128.800.000

▼ 2.000.000 133.000.000

▼ 2.000.000 Tây Nguyên SJC 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Đông Nam Bộ PNJ 128.800.000

▼ 2.000.000 133.000.000

▼ 2.000.000 Đông Nam Bộ SJC 133.200.000

▼ 1.000.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 128.800.000

▼ 2.000.000 133.000.000

▼ 2.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 127.460.000

▼ 580.000 133.250.000

▼ 580.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 127.330.000

▼ 580.000 133.120.000

▼ 580.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 125.720.000

▼ 570.000 131.920.000

▼ 570.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 115.860.000

▼ 530.000 122.060.000

▼ 530.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 93.740.000

▼ 430.000 99.940.000

▼ 430.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 84.410.000

▼ 390.000 90.610.000

▼ 390.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 80.410.000

▼ 380.000 86.610.000

▼ 380.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 75.080.000

▼ 360.000 81.280.000

▼ 360.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 71.750.000

▼ 340.000 77.950.000

▼ 340.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.230.000

▼ 240.000 55.430.000

▼ 240.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 43.770.000

▼ 220.000 49.970.000

▼ 220.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.170.000

▼ 200.000 44.370.000

▼ 200.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 128.800.000

▼ 2.000.000 133.000.000

▼ 2.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 128.800.000

▼ 2.000.000 133.000.000

▼ 2.000.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 125.980.000

▼ 580.000 132.180.000

▼ 580.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 120.500.000

▼ 1.500.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 118.830.000

▼ 1.480.000 —

3. DOJI - Cập nhật: 20/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 132.000.000

▼ 500.000 136.000.000

▼ 500.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 132.000.000

▼ 500.000 136.000.000

▼ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 127.500.000

▼ 500.000 131.500.000

▼ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 127.000.000

▼ 500.000 131.000.000

▼ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99 124.200.000

▼ 500.000 128.500.000

▼ 500.000

4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 20/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 133.700.000

▼ 500.000 136.700.000

▼ 500.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 131.800.000

▼ 400.000 135.800.000

▼ 400.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 13.180.000

▼ 40.000 13.580.000

▼ 40.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 130.800.000

▼ 400.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 129.800.000

▼ 400.000 134.800.000

▼ 400.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 129.700.000

▼ 400.000 134.700.000

▼ 400.000 Vàng nguyên liệu 999,9 120.500.000

▼ 2.500.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 120.000.000

▼ 2.500.000 —

5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 20/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 131.800.000

▼ 400.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 129.800.000

▼ 400.000 134.800.000

▼ 400.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 129.600.000

▼ 400.000 134.600.000

▼ 400.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 131.800.000

▼ 400.000 135.800.000

▼ 400.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 131.800.000

▼ 400.000 135.800.000

▼ 400.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 131.800.000

▼ 400.000 135.800.000

▼ 400.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 119.500.000

▼ 200.000 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 119.500.000

▼ 200.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 20/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 132.500.000

▼ 700.000 136.200.000

▼ 1.000.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 132.500.000

▼ 700.000 135.500.000

▼ 700.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 132.500.000

▼ 700.000 135.500.000

▼ 700.000 Phú quý 1 lượng 99.9 132.400.000

▼ 700.000 135.400.000

▼ 700.000 Vàng trang sức 999 129.900.000

▼ 500.000 134.400.000

▼ 500.000 Vàng trang sức 99 128.700.000

▼ 495.000 133.155.000

▼ 495.000 Vàng trang sức 98 127.400.000

▼ 490.000 131.810.000

▼ 490.000 Vàng 999.9 phi SJC 121.500.000

▼ 500.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 20/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 134.700.000

▼ 800.000 136.200.000

▼ 800.000 Vàng 99,9% 134.700.000

▼ 800.000 136.200.000

▼ 800.000 Vàng 9T85 (98,5%) 119.300.000

▼ 1.000.000 121.300.000

▼ 1.000.000 Vàng 9T8 (98,0%) 118.600.000

▼ 1.000.000 120.600.000

▼ 1.000.000 Vàng 95 (95,0%) 115.000.000

▼ 1.000.000 — Vàng V75 (75,0%) 89.000.000

▼ 500.000 92.000.000

▼ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 77.500.000

▼ 500.000 80.500.000

▼ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 74.500.000

▼ 500.000 77.500.000

▼ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 68.500.000

▼ 500.000 71.500.000

▼ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 43.000.000

▼ 500.000 46.000.000

▼ 500.000

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 20/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 132.000.000

▼ 500.000 135.500.000

▼ 500.000 Vàng 18K (750) 89.660.000

▼ 780.000 95.160.000

▼ 780.000 Vàng trắng Au750 89.660.000

▼ 780.000 95.160.000

▼ 780.000

Trên thị trường vàng nhẫn, SJC và DOJI cùng niêm yết mức giá 132–136 triệu đồng/lượng. Trong đó, DOJI áp dụng giá này cho sản phẩm nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999.

Thấp hơn hai thương hiệu trên, Phú Quý đang giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 132,5 triệu đồng/lượng mua vào và 135,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Minh Châu đưa giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 về mức 129,8–134,8 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá thu mua nhẫn 9999 ở mức 130,8 triệu đồng/lượng.

Riêng PNJ đang có giá bán vàng nhẫn thấp hơn các thương hiệu còn lại, ở mức 133 triệu đồng/lượng. Giá mua vào tại doanh nghiệp này hiện là 128,8 triệu đồng/lượng.

Ở mức giá hiện tại, chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra của vàng nhẫn dao động từ 3 đến 5 triệu đồng/lượng tại phần lớn thương hiệu có đủ hai chiều niêm yết, riêng PNJ là 4,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chạm đáy 14 tháng, chuyên gia chỉ ra điều kiện để thị trường phục hồi

Sau chuỗi phiên chịu áp lực từ đồng USD và chính sách tiền tệ Mỹ, giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống trong ngày 19/11. Giới phân tích nhận định kim loại quý cần lực mua mới từ người tiêu dùng và các ngân hàng trung ương để thoát khỏi vùng giá thấp nhất hơn một năm.

Trong phiên giao dịch, vàng giao ngay từng giảm xuống 3.693,13 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Đến 14h15 GMT, giá nhích lên 3.710,29 USD/ounce nhưng vẫn giảm 0,3%. Vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ mất 0,8%, còn 3.711,50 USD/ounce.

Ông Chris Gaffney, Giám đốc thị trường toàn cầu tại EverBank, cho rằng hai lực cản lớn nhất đối với vàng hiện nay là đồng USD mạnh và kỳ vọng lãi suất tiếp tục tăng. Các dữ liệu lạm phát mới cùng biên bản họp Fed đã củng cố nhận định rằng Mỹ cần duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.

Đặc biệt, thị trường đang nghiêng hoàn toàn về khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 12. Theo FedWatch, xác suất tăng 25 điểm cơ bản lên tới 91%, trong khi khả năng điều chỉnh mạnh hơn 50 điểm cơ bản ở mức gần 9%.

Kỳ vọng này khiến vàng chịu bất lợi bởi kim loại quý không mang lại thu nhập từ lãi. Trong khi đó, chỉ số USD tăng lên đỉnh kể từ đầu tháng 4/2025 càng làm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với người mua quốc tế.

Dù triển vọng ngắn hạn còn nhiều thách thức, ông Gaffney cho rằng nhu cầu vàng vật chất và hoạt động tích lũy của ngân hàng trung ương có thể hỗ trợ thị trường. Ngoài ra, những lo ngại về sự cố công nghệ và rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo có thể khiến nhà đầu tư quan tâm trở lại các tài sản hữu hình.

Ở các kim loại quý khác, bạc và bạch kim lần lượt tăng 0,6% và 0,7%, trong khi palladium giảm 1,4%.