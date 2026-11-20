Giá vàng 9999 hôm nay 20/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý
Giá vàng hôm nay 20/11/2026 ghi nhận nhiều thương hiệu cùng bán vàng miếng ở mức 136,2 triệu đồng/lượng, nhưng giá thu mua chênh nhau tới 2,9 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 20/11/2026: Cùng bán 136,2 triệu, giá thu mua chênh tới 2,9 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 20/11/2026 ghi nhận nhiều doanh nghiệp cùng bán vàng miếng SJC ở mức 136,2 triệu đồng/lượng sau đợt giảm mạnh. Tuy nhiên, giá mua vào giữa các thương hiệu chênh lệch tới 2,9 triệu đồng/lượng.
Sau phiên điều chỉnh giảm, thị trường vàng trong nước đang có diễn biến đáng chú ý khi giá bán vàng miếng tại các doanh nghiệp được khảo sát đều về cùng một mức. Trái lại, chiều mua vào vẫn có khoảng cách lớn, từ 131,8 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu đến 134,7 triệu đồng/lượng tại Mi Hồng.
Tính đến sáng 20/11, SJC, PNJ Hà Nội, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng miếng ở mức 133,2 triệu đồng/lượng mua vào và 136,2 triệu đồng/lượng bán ra. Cả bốn thương hiệu đều đã giảm 1 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều giao dịch trong phiên trước.
Ở mức thu mua thấp hơn, Bảo Tín Minh Châu đang mua vàng miếng SJC với giá 131,8 triệu đồng/lượng, sau khi điều chỉnh giảm 400.000 đồng. Giá bán ra tại đây cũng đã mất 1 triệu đồng, xuống còn 136,2 triệu đồng/lượng.
Phú Quý hiện giao dịch vàng miếng ở mức 132,5–136,2 triệu đồng/lượng. Trong phiên điều chỉnh gần nhất, doanh nghiệp giảm 700.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng ở chiều bán ra.
Đáng chú ý, Mi Hồng đang đưa ra mức giá mua vào 134,7 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 1,5 triệu đồng và cao hơn Bảo Tín Minh Châu tới 2,9 triệu đồng/lượng. Giá bán ra của Mi Hồng cũng ở mức 136,2 triệu đồng/lượng, sau khi giảm 800.000 đồng ở cả hai chiều.
Như vậy, dù cùng bán vàng miếng với giá 136,2 triệu đồng/lượng, số tiền khách hàng nhận được khi bán lại một lượng vàng vẫn phụ thuộc đáng kể vào thương hiệu thu mua.
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 20/11/2026
(Triệu đồng)
|Diễn biến hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC
|133,2
|136,2
|-1000
|-1000
|Tập đoàn DOJI
|133,2
|136,2
|-1000
|-1000
|Mi Hồng
|134,7
|136,2
|-800
|-800
|PNJ
|133,2
|136,2
|-1000
|-1000
|Bảo Tín Minh Châu
|131,8
|136,2
|-400
|-1000
|Bảo Tín Mạnh Hải
|133,2
|136,2
|-1000
|-1000
|Phú Quý
|132,5
|136,2
|-700
|-1000
|1. SJC - Cập nhật: 20/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|132.000.000
▼ 1.000.000
|136.000.000
▼ 1.000.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133.200.000
▼ 1.000.000
|136.200.000
▼ 1.000.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ
|133.200.000
▼ 1.000.000
|136.220.000
▼ 1.000.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|133.200.000
▼ 1.000.000
|136.230.000
▼ 1.000.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|132.000.000
▼ 1.000.000
|136.100.000
▼ 1.000.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%
|131.000.000
▼ 1.000.000
|135.000.000
▼ 1.000.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%
|126.663.000
▼ 990.000
|133.663.000
▼ 990.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%
|91.610.000
▼ 750.000
|101.410.000
▼ 750.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%
|82.159.000
▼ 680.000
|91.959.000
▼ 680.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%
|72.708.000
▼ 610.000
|82.508.000
▼ 610.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%
|69.063.000
▼ 583.000
|78.863.000
▼ 583.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%
|46.651.000
▼ 417.000
|56.451.000
▼ 417.000
|Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133.200.000
▼ 1.000.000
|136.200.000
▼ 1.000.000
|Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133.200.000
▼ 1.000.000
|136.200.000
▼ 1.000.000
|Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133.200.000
▼ 1.000.000
|136.200.000
▼ 1.000.000
|Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133.200.000
▼ 1.000.000
|136.200.000
▼ 1.000.000
|Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133.200.000
▼ 1.000.000
|136.200.000
▼ 1.000.000
|Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133.200.000
▼ 1.000.000
|136.200.000
▼ 1.000.000
|Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133.200.000
▼ 1.000.000
|136.200.000
▼ 1.000.000
|Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133.200.000
▼ 1.000.000
|136.200.000
▼ 1.000.000
|Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133.200.000
▼ 1.000.000
|136.200.000
▼ 1.000.000
|Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133.200.000
▼ 1.000.000
|136.200.000
▼ 1.000.000
|2. PNJ - Cập nhật: 20/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội SJC
|133.200.000
▼ 1.000.000
|136.200.000
▼ 1.000.000
|TPHCM PNJ
|128.800.000
▼ 2.000.000
|133.000.000
▼ 2.000.000
|TPHCM SJC
|133.200.000
▼ 1.000.000
|136.200.000
▼ 1.000.000
|Hà Nội PNJ
|128.800.000
▼ 2.000.000
|133.000.000
▼ 2.000.000
|Đà Nẵng PNJ
|128.800.000
▼ 2.000.000
|133.000.000
▼ 2.000.000
|Đà Nẵng SJC
|133.200.000
▼ 1.000.000
|136.200.000
▼ 1.000.000
|Miền Tây PNJ
|128.800.000
▼ 2.000.000
|133.000.000
▼ 2.000.000
|Miền Tây SJC
|133.200.000
▼ 1.000.000
|136.200.000
▼ 1.000.000
|Tây Nguyên PNJ
|128.800.000
▼ 2.000.000
|133.000.000
▼ 2.000.000
|Tây Nguyên SJC
|133.200.000
▼ 1.000.000
|136.200.000
▼ 1.000.000
|Đông Nam Bộ PNJ
|128.800.000
▼ 2.000.000
|133.000.000
▼ 2.000.000
|Đông Nam Bộ SJC
|133.200.000
▼ 1.000.000
|136.200.000
▼ 1.000.000
|Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|128.800.000
▼ 2.000.000
|133.000.000
▼ 2.000.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9
|127.460.000
▼ 580.000
|133.250.000
▼ 580.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999
|127.330.000
▼ 580.000
|133.120.000
▼ 580.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99
|125.720.000
▼ 570.000
|131.920.000
▼ 570.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)
|115.860.000
▼ 530.000
|122.060.000
▼ 530.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)
|93.740.000
▼ 430.000
|99.940.000
▼ 430.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)
|84.410.000
▼ 390.000
|90.610.000
▼ 390.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)
|80.410.000
▼ 380.000
|86.610.000
▼ 380.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)
|75.080.000
▼ 360.000
|81.280.000
▼ 360.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)
|71.750.000
▼ 340.000
|77.950.000
▼ 340.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)
|49.230.000
▼ 240.000
|55.430.000
▼ 240.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)
|43.770.000
▼ 220.000
|49.970.000
▼ 220.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)
|38.170.000
▼ 200.000
|44.370.000
▼ 200.000
|Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9
|128.800.000
▼ 2.000.000
|133.000.000
▼ 2.000.000
|Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|128.800.000
▼ 2.000.000
|133.000.000
▼ 2.000.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920
|125.980.000
▼ 580.000
|132.180.000
▼ 580.000
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99
|120.500.000
▼ 1.500.000
|—
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99
|118.830.000
▼ 1.480.000
|—
|3. DOJI - Cập nhật: 20/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội AVPL
|132.000.000
▼ 500.000
|136.000.000
▼ 500.000
|Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng
|132.000.000
▼ 500.000
|136.000.000
▼ 500.000
|Hà Nội Nữ trang 99.99
|127.500.000
▼ 500.000
|131.500.000
▼ 500.000
|Hà Nội Nữ trang 99.9
|127.000.000
▼ 500.000
|131.000.000
▼ 500.000
|Hà Nội Nữ trang 99
|124.200.000
▼ 500.000
|128.500.000
▼ 500.000
|4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 20/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|133.700.000
▼ 500.000
|136.700.000
▼ 500.000
|Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)
|131.800.000
▼ 400.000
|135.800.000
▼ 400.000
|Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ
|13.180.000
▼ 40.000
|13.580.000
▼ 40.000
|Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|130.800.000
▼ 400.000
|—
|Vàng trang sức 24K (999.9)
|129.800.000
▼ 400.000
|134.800.000
▼ 400.000
|Vàng trang sức 24K (99.9)
|129.700.000
▼ 400.000
|134.700.000
▼ 400.000
|Vàng nguyên liệu 999,9
|120.500.000
▼ 2.500.000
|—
|Vàng nguyên liệu 99.9
|120.000.000
▼ 2.500.000
|—
|5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 20/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC
|131.800.000
▼ 400.000
|136.200.000
▼ 1.000.000
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9
|129.800.000
▼ 400.000
|134.800.000
▼ 400.000
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9
|129.600.000
▼ 400.000
|134.600.000
▼ 400.000
|Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU
|131.800.000
▼ 400.000
|135.800.000
▼ 400.000
|Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU
|131.800.000
▼ 400.000
|135.800.000
▼ 400.000
|Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU
|131.800.000
▼ 400.000
|135.800.000
▼ 400.000
|Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)
|119.500.000
▼ 200.000
|—
|Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)
|119.500.000
▼ 200.000
|—
|6. Phú Quý - Cập nhật: 20/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|132.500.000
▼ 700.000
|136.200.000
▼ 1.000.000
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|132.500.000
▼ 700.000
|135.500.000
▼ 700.000
|Phú Quý 1 Lượng 999.9
|132.500.000
▼ 700.000
|135.500.000
▼ 700.000
|Phú quý 1 lượng 99.9
|132.400.000
▼ 700.000
|135.400.000
▼ 700.000
|Vàng trang sức 999
|129.900.000
▼ 500.000
|134.400.000
▼ 500.000
|Vàng trang sức 99
|128.700.000
▼ 495.000
|133.155.000
▼ 495.000
|Vàng trang sức 98
|127.400.000
▼ 490.000
|131.810.000
▼ 490.000
|Vàng 999.9 phi SJC
|121.500.000
▼ 500.000
|—
|7. Mi Hồng - Cập nhật: 20/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|134.700.000
▼ 800.000
|136.200.000
▼ 800.000
|Vàng 99,9%
|134.700.000
▼ 800.000
|136.200.000
▼ 800.000
|Vàng 9T85 (98,5%)
|119.300.000
▼ 1.000.000
|121.300.000
▼ 1.000.000
|Vàng 9T8 (98,0%)
|118.600.000
▼ 1.000.000
|120.600.000
▼ 1.000.000
|Vàng 95 (95,0%)
|115.000.000
▼ 1.000.000
|—
|Vàng V75 (75,0%)
|89.000.000
▼ 500.000
|92.000.000
▼ 500.000
|Vàng V68 (68,0%)
|77.500.000
▼ 500.000
|80.500.000
▼ 500.000
|Vàng 6T1 (61,0%)
|74.500.000
▼ 500.000
|77.500.000
▼ 500.000
|Vàng 14K (58,0%)
|68.500.000
▼ 500.000
|71.500.000
▼ 500.000
|Vàng 10K (41,0%)
|43.000.000
▼ 500.000
|46.000.000
▼ 500.000
|8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 20/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|132.000.000
▼ 500.000
|135.500.000
▼ 500.000
|Vàng 18K (750)
|89.660.000
▼ 780.000
|95.160.000
▼ 780.000
|Vàng trắng Au750
|89.660.000
▼ 780.000
|95.160.000
▼ 780.000
Trên thị trường vàng nhẫn, SJC và DOJI cùng niêm yết mức giá 132–136 triệu đồng/lượng. Trong đó, DOJI áp dụng giá này cho sản phẩm nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999.
Thấp hơn hai thương hiệu trên, Phú Quý đang giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 132,5 triệu đồng/lượng mua vào và 135,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Bảo Tín Minh Châu đưa giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 về mức 129,8–134,8 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá thu mua nhẫn 9999 ở mức 130,8 triệu đồng/lượng.
Riêng PNJ đang có giá bán vàng nhẫn thấp hơn các thương hiệu còn lại, ở mức 133 triệu đồng/lượng. Giá mua vào tại doanh nghiệp này hiện là 128,8 triệu đồng/lượng.
Ở mức giá hiện tại, chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra của vàng nhẫn dao động từ 3 đến 5 triệu đồng/lượng tại phần lớn thương hiệu có đủ hai chiều niêm yết, riêng PNJ là 4,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng chạm đáy 14 tháng, chuyên gia chỉ ra điều kiện để thị trường phục hồi
Sau chuỗi phiên chịu áp lực từ đồng USD và chính sách tiền tệ Mỹ, giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống trong ngày 19/11. Giới phân tích nhận định kim loại quý cần lực mua mới từ người tiêu dùng và các ngân hàng trung ương để thoát khỏi vùng giá thấp nhất hơn một năm.
Trong phiên giao dịch, vàng giao ngay từng giảm xuống 3.693,13 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Đến 14h15 GMT, giá nhích lên 3.710,29 USD/ounce nhưng vẫn giảm 0,3%. Vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ mất 0,8%, còn 3.711,50 USD/ounce.
Ông Chris Gaffney, Giám đốc thị trường toàn cầu tại EverBank, cho rằng hai lực cản lớn nhất đối với vàng hiện nay là đồng USD mạnh và kỳ vọng lãi suất tiếp tục tăng. Các dữ liệu lạm phát mới cùng biên bản họp Fed đã củng cố nhận định rằng Mỹ cần duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.
Đặc biệt, thị trường đang nghiêng hoàn toàn về khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 12. Theo FedWatch, xác suất tăng 25 điểm cơ bản lên tới 91%, trong khi khả năng điều chỉnh mạnh hơn 50 điểm cơ bản ở mức gần 9%.
Kỳ vọng này khiến vàng chịu bất lợi bởi kim loại quý không mang lại thu nhập từ lãi. Trong khi đó, chỉ số USD tăng lên đỉnh kể từ đầu tháng 4/2025 càng làm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với người mua quốc tế.
Dù triển vọng ngắn hạn còn nhiều thách thức, ông Gaffney cho rằng nhu cầu vàng vật chất và hoạt động tích lũy của ngân hàng trung ương có thể hỗ trợ thị trường. Ngoài ra, những lo ngại về sự cố công nghệ và rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo có thể khiến nhà đầu tư quan tâm trở lại các tài sản hữu hình.
Ở các kim loại quý khác, bạc và bạch kim lần lượt tăng 0,6% và 0,7%, trong khi palladium giảm 1,4%.