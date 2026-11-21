Thị trường Giá vàng 9999 hôm nay 21/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 21/11/2026 tại SJC, DOJI và PNJ tiếp tục ở mức thấp sau đợt giảm hàng triệu đồng mỗi lượng. Vàng miếng hiện giao dịch quanh 129,2–134,2 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 tại nhiều thương hiệu đã lùi về vùng 132–133 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay 21/11/2026: Giá bán SJC còn 134,2 triệu đồng, chênh lệch mua – bán tăng vọt

Giá vàng hôm nay 21/11/2026 ghi nhận vàng miếng SJC ở mức 129,2 – 134,2 triệu đồng/lượng sau đợt giảm tới 4 triệu đồng ở chiều mua vào. Nhiều doanh nghiệp cùng bán ra ở mức 134,2 triệu đồng nhưng giá thu mua có sự chênh lệch đáng kể. Vàng nhẫn 9999 cũng tiếp tục ở vùng giá thấp sau phiên giảm mạnh.

Đà đi xuống của thị trường vàng trong nước chưa có dấu hiệu được thu hẹp khi bước sang ngày 21/11. Giá vàng miếng tại nhiều thương hiệu đã lùi về sát 134 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi giá mua vào giảm sâu hơn, có nơi xuống dưới 129 triệu đồng/lượng.

Tính đến 5h00 ngày 21/11, SJC, PNJ Hà Nội, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng miếng ở mức 129,2 – 134,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Sau đợt điều chỉnh trong phiên trước, giá mua vào tại cả bốn doanh nghiệp giảm 4 triệu đồng, còn giá bán ra thấp hơn 2 triệu đồng/lượng.

Với mức giá này, người mua vàng miếng phải trả 134,2 triệu đồng cho mỗi lượng, nhưng nếu bán lại ngay tại cùng doanh nghiệp chỉ nhận về 129,2 triệu đồng. Khoảng cách giữa hai chiều lên tới 5 triệu đồng/lượng, cao hơn đáng kể so với mức 3 triệu đồng trước đợt giảm.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng mua vào hiện chỉ còn 128,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn ở mức 134,2 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp đã giảm 3,5 triệu đồng ở chiều mua và 2 triệu đồng ở chiều bán trong phiên trước, khiến chênh lệch hai chiều tăng lên 5,9 triệu đồng.

Phú Quý cũng bán vàng miếng ở mức 134,2 triệu đồng/lượng, song giá mua vào thấp hơn nhóm SJC, DOJI và PNJ, chỉ đạt 128,7 triệu đồng/lượng. Mức giá này được thiết lập sau khi doanh nghiệp giảm 3,8 triệu đồng ở chiều mua và 2 triệu đồng ở chiều bán.

Đáng chú ý, Mi Hồng đang có giá bán vàng miếng thấp hơn phần lớn thương hiệu khác, ở mức 132,2 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào được niêm yết 130,2 triệu đồng/lượng. Dù giá đã giảm mạnh trong phiên trước, khoảng cách mua – bán tại Mi Hồng vẫn duy trì ở mức 2 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với nhiều doanh nghiệp khác.

Giá vàng hôm nay Ngày 21/11/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 133,2 136,2 -4000 -2000 Tập đoàn DOJI 133,2 136,2 -4000 -2000 Mi Hồng 134,7 136,2 -4500 -4000 PNJ 133,2 136,2 -4000 -2000 Bảo Tín Minh Châu 131,8 136,2 -3500 -2000 Bảo Tín Mạnh Hải 133,2 136,2 -4000 -2000 Phú Quý 132,5 136,2 -3800 -2000

1. SJC - Cập nhật: 21/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) 128.000.000

▼ 4.000.000 134.000.000

▼ 2.000.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 129.200.000

▼ 4.000.000 134.220.000

▼ 2.000.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 129.200.000

▼ 4.000.000 134.230.000

▼ 2.000.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (0,5 chỉ, 0,3 chỉ) 128.000.000

▼ 4.000.000 134.100.000

▼ 2.000.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 127.000.000

▼ 4.000.000 133.000.000

▼ 2.000.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 124.683.000

▼ 1.980.000 131.683.000

▼ 1.980.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 90.110.000

▼ 1.500.000 99.910.000

▼ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 80.799.000

▼ 1.360.000 90.599.000

▼ 1.360.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71.488.000

▼ 1.220.000 81.288.000

▼ 1.220.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 67.897.000

▼ 1.166.000 77.697.000

▼ 1.166.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 45.817.000

▼ 834.000 55.617.000

▼ 834.000 Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000

2. PNJ - Cập nhật: 21/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - SJC 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 TP. Hồ Chí Minh - PNJ 127.800.000

▼ 1.400.000 132.000.000

▼ 1.400.000 TP. Hồ Chí Minh - SJC 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Hà Nội - PNJ 127.800.000

▼ 1.400.000 132.000.000

▼ 1.400.000 Đà Nẵng - PNJ 127.800.000

▼ 1.400.000 132.000.000

▼ 1.400.000 Đà Nẵng - SJC 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Miền Tây - PNJ 127.800.000

▼ 1.400.000 132.000.000

▼ 1.400.000 Miền Tây - SJC 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Tây Nguyên - PNJ 127.800.000

▼ 1.400.000 132.000.000

▼ 1.400.000 Tây Nguyên - SJC 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Đông Nam Bộ - PNJ 127.800.000

▼ 1.400.000 132.000.000

▼ 1.400.000 Đông Nam Bộ - SJC 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Giá vàng nữ trang - Nhẫn trơn PNJ 999,9 127.800.000

▼ 1.400.000 132.000.000

▼ 1.400.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999,9 124.040.000

▼ 3.420.000 129.540.000

▼ 3.710.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 123.910.000

▼ 3.420.000 129.410.000

▼ 3.710.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 122.040.000

▼ 3.680.000 128.240.000

▼ 3.680.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 112.460.000

▼ 3.400.000 118.660.000

▼ 3.400.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 90.960.000

▼ 2.780.000 97.160.000

▼ 2.780.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16,3K) 81.890.000

▼ 2.520.000 88.090.000

▼ 2.520.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15,6K) 78.000.000

▼ 2.410.000 84.200.000

▼ 2.410.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14,6K) 72.820.000

▼ 2.260.000 79.020.000

▼ 2.260.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 69.580.000

▼ 2.170.000 75.780.000

▼ 2.170.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 47.690.000

▼ 1.540.000 53.890.000

▼ 1.540.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 42.380.000

▼ 1.390.000 48.580.000

▼ 1.390.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 36.940.000

▼ 1.230.000 43.140.000

▼ 1.230.000 Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999,9 127.800.000

▼ 1.400.000 132.000.000

▼ 1.400.000 Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999,9 127.800.000

▼ 1.400.000 132.000.000

▼ 1.400.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 122.300.000

▼ 3.680.000 128.500.000

▼ 3.680.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99,99 114.000.000

▼ 6.500.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 112.110.000

▼ 6.720.000 —

3. DOJI - Cập nhật: 21/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - AVPL 129.300.000

▼ 2.700.000 133.300.000

▼ 2.700.000 Hà Nội - Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 129.300.000

▼ 2.700.000 133.300.000

▼ 2.700.000 Hà Nội - Nữ trang 99,99 122.000.000

▼ 5.500.000 126.000.000

▼ 5.500.000 Hà Nội - Nữ trang 99,9 121.500.000

▼ 5.500.000 125.500.000

▼ 5.500.000 Hà Nội - Nữ trang 99 119.700.000

▼ 4.500.000 124.000.000

▼ 4.500.000

4. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 21/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 129.200.000

▼ 4.000.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999,9) 128.300.000

▼ 3.500.000 133.300.000

▼ 2.500.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 12.830.000

▼ 350.000 13.330.000

▼ 250.000 Nhẫn tròn 999,9 BTMH 127.800.000

▼ 3.000.000 — Vàng trang sức 24K (999,9) 127.300.000

▼ 2.500.000 132.300.000

▼ 2.500.000 Vàng trang sức 24K (99,9) 127.200.000

▼ 2.500.000 132.200.000

▼ 2.500.000 Vàng nguyên liệu 999,9 114.000.000

▼ 6.000.000 — Vàng nguyên liệu 99,9 113.500.000

▼ 6.000.000 —

5. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 21/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - Vàng miếng SJC 128.300.000

▼ 3.500.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 999,9 127.300.000

▼ 2.500.000 132.300.000

▼ 2.500.000 Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 99,9 127.100.000

▼ 2.500.000 132.100.000

▼ 2.500.000 Hà Nội - Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 128.300.000

▼ 3.500.000 133.300.000

▼ 2.500.000 Hà Nội - Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 128.300.000

▼ 3.500.000 133.300.000

▼ 2.500.000 Hà Nội - Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 128.300.000

▼ 3.500.000 133.300.000

▼ 2.500.000 Vàng HTBT - Vàng 999,9 (24K) 113.400.000

▼ 6.100.000 — Vàng thị trường - Vàng 999,9 (24K) 113.400.000

▼ 6.100.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 21/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 128.700.000

▼ 3.800.000 134.200.000

▼ 2.000.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999,9 128.700.000

▼ 3.800.000 132.700.000

▼ 2.800.000 Phú Quý 1 lượng 999,9 128.700.000

▼ 3.800.000 132.700.000

▼ 2.800.000 Phú Quý 1 lượng 99,9 128.600.000

▼ 3.800.000 132.600.000

▼ 2.800.000 Vàng trang sức 999 126.400.000

▼ 3.500.000 131.400.000

▼ 3.000.000 Vàng trang sức 99 125.235.000

▼ 3.465.000 130.185.000

▼ 2.970.000 Vàng trang sức 98 123.970.000

▼ 3.430.000 128.870.000

▼ 2.940.000 Vàng 999,9 phi SJC 115.000.000

▼ 6.500.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 21/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 130.200.000

▼ 4.500.000 132.200.000

▼ 4.000.000 Vàng 99,9% 130.200.000

▼ 4.500.000 132.200.000

▼ 4.000.000 Vàng 9T85 (98,5%) 113.000.000

▼ 6.300.000 116.000.000

▼ 5.300.000 Vàng 9T8 (98,0%) 112.300.000

▼ 6.300.000 115.300.000

▼ 5.300.000 Vàng 95 (95,0%) 109.000.000

▼ 6.000.000 — Vàng V75 (75,0%) 84.500.000

▼ 4.500.000 88.500.000

▼ 3.500.000 Vàng V68 (68,0%) 73.000.000

▼ 4.500.000 77.000.000

▼ 3.500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 70.000.000

▼ 4.500.000 74.000.000

▼ 3.500.000 Vàng 14K (58,0%) 64.000.000

▼ 4.500.000 68.000.000

▼ 3.500.000 Vàng 10K (41,0%) 38.500.000

▼ 4.500.000 42.500.000

▼ 3.500.000

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 21/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 129.500.000

▼ 2.500.000 133.000.000

▼ 2.500.000 Vàng 18K (750) 86.150.000

▼ 3.510.000 91.650.000

▼ 3.510.000 Vàng trắng Au750 86.150.000

▼ 3.510.000 91.650.000

▼ 3.510.000

Cùng với vàng miếng, giá vàng nhẫn 9999 ngày 21/11 tiếp tục chịu tác động từ đợt giảm mạnh trước đó. Giá bán tại các thương hiệu được khảo sát dao động từ 132 đến 133,3 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 có giá mua vào 129,3 triệu đồng/lượng và bán ra 133,3 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá sau khi doanh nghiệp giảm đồng loạt 2,7 triệu đồng ở cả hai chiều trong phiên trước.

SJC đang bán vàng nhẫn ở mức 133 triệu đồng/lượng, còn giá mua vào chỉ 128 triệu đồng/lượng. Giá thu mua giảm mạnh 4 triệu đồng, gấp đôi mức giảm 2 triệu đồng ở chiều bán ra, đưa chênh lệch mua – bán lên 5 triệu đồng mỗi lượng.

Tại Phú Quý, vàng nhẫn 9999 được giao dịch ở mức 128,7 triệu đồng/lượng mua vào và 132,7 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giảm tương ứng trong phiên trước là 3,8 triệu đồng và 2,8 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 127,3 – 132,3 triệu đồng/lượng. Giá hiện tại thấp hơn 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước.

Đối với PNJ, giá vàng nhẫn đang ở mức 127,8 triệu đồng/lượng mua vào và 132 triệu đồng/lượng bán ra. Đây cũng là mức bán ra thấp nhất trong nhóm thương hiệu có đủ giá mua – bán được khảo sát.

Riêng Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vàng nhẫn 9999 hiện giảm về 127,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 3 triệu đồng so với phiên trước.

Như vậy, sau đợt điều chỉnh mạnh, giá vàng miếng và vàng nhẫn đều giảm đáng kể. Trong khi giá bán vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp cùng ở mức 134,2 triệu đồng/lượng, sự khác biệt về giá thu mua đang khiến người nắm giữ vàng cần chú ý hơn đến khoảng cách mua – bán khi giao dịch.

Giá vàng thế giới mất khoảng 8% trong tuần, người mua tại Trung Quốc và Ấn Độ tranh thủ bắt đáy

Trong khi giá vàng thế giới liên tục suy yếu và rơi xuống vùng thấp nhất hơn một năm, nhu cầu mua vàng vật chất tại hai thị trường lớn là Trung Quốc và Ấn Độ lại có dấu hiệu khởi sắc. Diễn biến trái chiều cho thấy đợt giảm giá mạnh đang thu hút một bộ phận người mua quay trở lại thị trường.

Reuters cho biết trong phiên giao dịch ngày 20/11, giá vàng giao ngay có lúc xuống 3.513,54 USD/ounce, thấp nhất kể từ ngày 4/9/2025.

Đến 11h13 GMT, kim loại quý được giao dịch quanh 3.585,92 USD/ounce, giảm 1% so với phiên trước. Vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ giảm mạnh hơn, mất 2,7% và lùi về 3.587,90 USD/ounce.

Tính chung cả tuần, vàng đã giảm khoảng 8%, mức sụt giảm theo tuần lớn nhất kể từ tháng 3 nếu xu hướng hiện tại được duy trì đến khi đóng cửa.

Tuy nhiên, giá giảm sâu lại tạo động lực cho hoạt động mua vàng vật chất. Tại Trung Quốc, nhiều nhà đầu tư đánh giá đợt điều chỉnh là cơ hội để tích lũy kim loại quý ở mức giá thấp hơn.

Nhu cầu tại Ấn Độ cũng cải thiện trong tuần khi người mua tranh thủ tận dụng diễn biến giảm giá.

Dù vậy, thị trường vàng quốc tế vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi.

Trước hết là triển vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Những cảnh báo về lạm phát từ Chủ tịch Fed Philadelphia Anna Paulson và các nhà hoạch định chính sách khác khiến thị trường dự báo khả năng nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 lên tới 99%, theo CME FedWatch.

Ông Tony Sage, Giám đốc điều hành Critical Metals, cho rằng lãi suất thực tăng cùng sự phục hồi của đồng USD đang làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng.

Ngoài ra, đà bán tháo cổ phiếu AI cũng tác động tiêu cực đến giá kim loại quý. Khi chứng khoán châu Á hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ năm 2020, một số nhà đầu tư phải bán vàng để bù đắp các khoản lỗ ở thị trường khác.

Áp lực không chỉ tập trung ở vàng mà còn lan sang bạc, bạch kim và palladium.

Trong phiên, bạc giảm 0,4% xuống 42,58 USD/ounce; bạch kim mất 2,6%, còn 1.309,36 USD/ounce; palladium giảm 0,3% xuống 906,67 USD/ounce.

Cả ba kim loại đang hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp. Theo ông Sage, bên cạnh áp lực chung từ đồng USD và lãi suất, bạch kim cùng palladium còn nhạy cảm với triển vọng tăng trưởng kinh tế khi chính sách tiền tệ trở nên thắt chặt hơn.