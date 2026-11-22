Thị trường Giá vàng 9999 hôm nay 22/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 22/11/2026 tiếp tục giảm, vàng miếng SJC, DOJI và PNJ cùng mất 700.000 đồng/lượng, đưa giá bán về 133,5 triệu đồng/lượng. Trái chiều thị trường, Mi Hồng bất ngờ tăng 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 22/11/2026: Vàng miếng về 133,5 triệu, nhẫn SJC vẫn cao hơn DOJI và PNJ

Giá vàng hôm nay 22/11/2026 ghi nhận vàng miếng SJC, DOJI và PNJ cùng bán ra ở mức 133,5 triệu đồng/lượng sau khi giảm 700.000 đồng trong phiên trước. Vàng nhẫn 9999 cũng chịu áp lực điều chỉnh, đặc biệt tại PNJ và DOJI, khiến khoảng cách giá giữa các thương hiệu tiếp tục có sự khác biệt.

Bước sang ngày 22/11, giá vàng trong nước chưa có dấu hiệu phục hồi đồng đều. Vàng miếng tại phần lớn doanh nghiệp giảm về cùng một mức bán ra, nhưng phân khúc vàng nhẫn lại có sự phân hóa rõ hơn về giá và biên độ điều chỉnh.

SJC: Sau khi giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên trước, giá vàng miếng hiện còn 128,5 triệu đồng/lượng mua vào và 133,5 triệu đồng/lượng bán ra. Cùng xu hướng, nhẫn 9999 của SJC cũng giảm 700.000 đồng ở mỗi chiều, xuống 127,3–133,3 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, vàng nhẫn tại đây chỉ thấp hơn vàng miếng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, nhưng giá thu mua lại thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng.

PNJ Hà Nội: Vàng miếng đang được niêm yết ở mức 128,5–133,5 triệu đồng/lượng, sau khi mất 700.000 đồng ở cả chiều mua và bán. Trong khi đó, vàng nhẫn PNJ ghi nhận mức điều chỉnh mạnh hơn ở chiều thu mua, giảm tới 1,8 triệu đồng/lượng, xuống còn 126,0 triệu đồng/lượng. Giá bán nhẫn giảm 500.000 đồng, hiện ở mức 131,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng cùng thương hiệu 2 triệu đồng.

DOJI: Giá vàng miếng hiện đứng ở mức 128,5 triệu đồng/lượng mua vào và 133,5 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn phiên trước 700.000 đồng ở mỗi chiều. Đối với nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999, doanh nghiệp đưa giá mua xuống 128,0 triệu đồng/lượng sau khi giảm 1,3 triệu đồng. Chiều bán ra giảm nhẹ hơn, mất 300.000 đồng, còn 133,0 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng nhẫn DOJI hiện rẻ hơn vàng miếng 500.000 đồng/lượng nếu xét theo giá bán.

Bảo Tín Mạnh Hải: Giá vàng miếng đã lùi về 128,5–133,5 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Riêng vàng nhẫn 9999 đang được doanh nghiệp thu mua với giá 127,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn mức thu mua vàng miếng 700.000 đồng/lượng. Giá bán nhẫn chưa được cập nhật trong dữ liệu hiện có.

Bảo Tín Minh Châu: Khác với nhiều thương hiệu cùng giảm giá thu mua, doanh nghiệp này vẫn giữ giá mua vàng miếng ở mức 128,3 triệu đồng/lượng. Giá bán đã hạ 700.000 đồng, về 133,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 đang giao dịch ở mức 127,3–132,3 triệu đồng/lượng. So với vàng miếng, giá bán vàng nhẫn thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng, còn giá mua thấp hơn 1 triệu đồng.

Phú Quý: Cả vàng miếng và vàng nhẫn đều ghi nhận đợt giảm 700.000 đồng/lượng ở hai chiều. Sau điều chỉnh, vàng miếng được mua vào ở mức 128,0 triệu đồng/lượng và bán ra 133,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 cũng có giá mua 128,0 triệu đồng/lượng nhưng giá bán thấp hơn, chỉ 132,0 triệu đồng/lượng. Với cùng mức thu mua, người mua vàng nhẫn tại Phú Quý đang phải trả ít hơn 1,5 triệu đồng/lượng so với vàng miếng.

Mi Hồng: Trong bối cảnh phần lớn thị trường đi xuống, giá vàng miếng tại đây lại tăng thêm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Doanh nghiệp hiện mua vàng ở mức 131,5 triệu đồng/lượng và bán ra 133,5 triệu đồng/lượng. Giá thu mua cao hơn SJC, DOJI và PNJ Hà Nội tới 3 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán vẫn ngang bằng. Đây cũng là thương hiệu có khoảng cách mua – bán vàng miếng thấp nhất trong bảy doanh nghiệp được khảo sát, chỉ 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 22/11/2026

(Triệu đồng/lượng) Diễn biến phiên trước

(Nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 128,5 133,5 -700 -700 Tập đoàn DOJI 128,5 133,5 -700 -700 Mi Hồng 131,5 133,5 +500 +500 PNJ Hà Nội 128,5 133,5 -700 -700 Bảo Tín Minh Châu 128,3 133,5 0 -700 Bảo Tín Mạnh Hải 128,5 133,5 -700 -700 Phú Quý 128,0 133,5 -700 -700

1. SJC - Cập nhật: 22/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) 127.300.000

▼ 700.000 133.300.000

▼ 700.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 128.500.000

▼ 700.000 133.520.000

▼ 700.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 128.500.000

▼ 700.000 133.530.000

▼ 700.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (0,5 chỉ, 0,3 chỉ) 127.300.000

▼ 700.000 133.400.000

▼ 700.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 126.300.000

▼ 700.000 132.300.000

▼ 700.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 123.990.000

▼ 693.000 130.990.000

▼ 693.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 89.585.000

▼ 525.000 99.385.000

▼ 525.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 80.323.000

▼ 476.000 90.123.000

▼ 476.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71.061.000

▼ 427.000 80.861.000

▼ 427.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 67.489.000

▼ 408.000 77.289.000

▼ 408.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 45.525.000

▼ 292.000 55.325.000

▼ 292.000 Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000

2. PNJ - Cập nhật: 22/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - SJC 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 TPHCM - PNJ 126.000.000

▼ 1.800.000 131.500.000

▼ 500.000 TPHCM - SJC 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Hà Nội - PNJ 126.000.000

▼ 1.800.000 131.500.000

▼ 500.000 Đà Nẵng - PNJ 126.000.000

▼ 1.800.000 131.500.000

▼ 500.000 Đà Nẵng - SJC 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Miền Tây - PNJ 126.000.000

▼ 1.800.000 131.500.000

▼ 500.000 Miền Tây - SJC 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Tây Nguyên - PNJ 126.000.000

▼ 1.800.000 131.500.000

▼ 500.000 Tây Nguyên - SJC 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Đông Nam Bộ - PNJ 126.000.000

▼ 1.800.000 131.500.000

▼ 500.000 Đông Nam Bộ - SJC 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Giá vàng nữ trang - Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126.000.000

▼ 1.800.000 131.500.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 123.500.000

▼ 540.000 129.000.000

▼ 540.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 123.370.000

▼ 540.000 128.870.000

▼ 540.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 121.510.000

▼ 530.000 127.710.000

▼ 530.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 111.960.000

▼ 500.000 118.160.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 90.550.000

▼ 410.000 96.750.000

▼ 410.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 81.520.000

▼ 370.000 87.720.000

▼ 370.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 77.650.000

▼ 350.000 83.850.000

▼ 350.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 72.490.000

▼ 330.000 78.690.000

▼ 330.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 69.270.000

▼ 310.000 75.470.000

▼ 310.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 47.460.000

▼ 230.000 53.660.000

▼ 230.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 42.180.000

▼ 200.000 48.380.000

▼ 200.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 36.760.000

▼ 180.000 42.960.000

▼ 180.000 Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 126.000.000

▼ 1.800.000 131.500.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126.000.000

▼ 1.800.000 131.500.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 121.770.000

▼ 530.000 127.970.000

▼ 530.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 114.500.000

▼ 750.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 112.600.000

▼ 740.000 —

3. DOJI - Cập nhật: 22/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - AVPL 128.000.000

▼ 1.300.000 133.000.000

▼ 300.000 Hà Nội - Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 128.000.000

▼ 1.300.000 133.000.000

▼ 300.000 Hà Nội - Nữ trang 99.99 121.500.000

▼ 500.000 125.500.000

▼ 500.000 Hà Nội - Nữ trang 99.9 121.000.000

▼ 500.000 125.000.000

▼ 500.000 Hà Nội - Nữ trang 99 119.200.000

▼ 500.000 123.500.000

▼ 500.000

4. Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) - Cập nhật: 22/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 128.300.000

± 0 133.300.000

± 0 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 12.830.000

± 0 13.330.000

± 0 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 127.800.000

± 0 — Vàng trang sức 24K (999.9) 127.300.000

± 0 132.300.000

± 0 Vàng trang sức 24K (99.9) 127.200.000

± 0 132.200.000

± 0 Vàng nguyên liệu 999,9 115.000.000

▲ +1.000.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 114.500.000

▲ +1.000.000 —

5. Bảo Tín Minh Châu (BTMC) - Cập nhật: 22/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - Vàng miếng SJC 128.300.000

± 0 133.500.000

▼ 700.000 Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9 127.300.000

± 0 132.300.000

± 0 Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 99.9 127.100.000

± 0 132.100.000

± 0 Hà Nội - Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 128.300.000

± 0 133.300.000

± 0 Hà Nội - Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 128.300.000

± 0 133.300.000

± 0 Hà Nội - Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 128.300.000

± 0 133.300.000

± 0 Vàng HTBT - Vàng 999.9 (24K) 113.400.000

± 0 — Vàng thị trường - Vàng 999.9 (24K) 113.400.000

± 0 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 22/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 128.000.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 128.000.000

▼ 700.000 132.000.000

▼ 700.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 128.000.000

▼ 700.000 132.000.000

▼ 700.000 Phú Quý 1 lượng 99.9 127.900.000

▼ 700.000 131.900.000

▼ 700.000 Vàng trang sức 999 125.900.000

▼ 500.000 130.900.000

▼ 500.000 Vàng trang sức 99 124.740.000

▼ 495.000 129.690.000

▼ 495.000 Vàng trang sức 98 123.480.000

▼ 490.000 128.380.000

▼ 490.000 Vàng 999.9 phi SJC 113.000.000

▼ 2.000.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 22/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 131.500.000

▲ +500.000 133.500.000

▲ +500.000 Vàng 99,9% 131.500.000

▲ +500.000 133.500.000

▲ +500.000 Vàng 9T85 (98,5%) 113.500.000

▲ +500.000 116.500.000

▲ +500.000 Vàng 9T8 (98,0%) 112.800.000

▲ +500.000 115.800.000

▲ +500.000 Vàng 95 (95,0%) 109.500.000

▲ +500.000 — Vàng V75 (75,0%) 85.000.000

▲ +500.000 89.000.000

▲ +500.000 Vàng V68 (68,0%) 73.500.000

▲ +500.000 77.500.000

▲ +500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 70.500.000

▲ +500.000 74.500.000

▲ +500.000 Vàng 14K (58,0%) 64.500.000

▲ +500.000 68.500.000

▲ +500.000 Vàng 10K (41,0%) 39.000.000

▲ +500.000 43.000.000

▲ +500.000

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 22/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 127.500.000

▼ 2.000.000 132.500.000

▼ 500.000 Vàng 18K (750) 84.590.000

▼ 390.000 90.090.000

▼ 390.000 Vàng trắng Au750 84.590.000

▼ 390.000 90.090.000

▼ 390.000

Giá vàng miếng và vàng nhẫn chênh lệch ra sao?

Dù giá bán vàng miếng tại cả bảy thương hiệu đều ở mức 133,5 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn 9999 lại có sự khác biệt đáng kể.

SJC đang bán vàng nhẫn với giá 133,3 triệu đồng/lượng, chỉ thấp hơn vàng miếng 200.000 đồng. Tại DOJI, khoảng cách này là 500.000 đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức chênh 1,2 triệu đồng/lượng.

Phú Quý và PNJ có giá bán vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng lần lượt 1,5 triệu đồng và 2 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, mức chênh lệch mua – bán cũng không giống nhau. Vàng nhẫn SJC có khoảng cách 6 triệu đồng/lượng, PNJ là 5,5 triệu đồng, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 5 triệu đồng, trong khi Phú Quý là 4 triệu đồng.

Những khác biệt này cho thấy dù cùng chịu tác động từ xu hướng giảm giá chung, mỗi doanh nghiệp vẫn có chính sách điều chỉnh riêng đối với vàng miếng và vàng nhẫn 9999.

Vì sao giá vàng lao dốc? Chuyên gia chỉ ra 4 sức ép đẩy kim loại quý xuống thấp

Giá vàng thế giới tiếp tục hứng chịu làn sóng bán tháo trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp kỳ vọng phục hồi trước đó. Theo chuyên gia Walsh Trading, sự kết hợp giữa hoạt động thanh lý tài sản, áp lực từ chứng khoán, triển vọng lãi suất và yếu tố mùa vụ đang khiến kim loại quý rơi vào tình thế khó khăn.

Ông Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, cho rằng đợt giảm hiện nay không thể giải thích bằng một nguyên nhân riêng lẻ.

Áp lực đầu tiên đến từ việc nhà đầu tư đã dành tỷ trọng vốn quá lớn cho vàng và các kim loại quý. Khi giá liên tục đi xuống, nhiều vị thế mua ở vùng cao rơi vào trạng thái bất lợi, khiến nhu cầu thoát hàng ngày càng gia tăng.

Yếu tố thứ hai là sự suy yếu của thị trường chứng khoán. Khi các khoản đầu tư cổ phiếu ghi nhận thua lỗ, một bộ phận nhà đầu tư buộc phải thanh lý những tài sản khác nhằm bổ sung tiền mặt hoặc cân đối lại danh mục.

Điều này khiến vàng cũng chịu áp lực bán, thay vì được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn như trong một số giai đoạn biến động trước đây.

Bên cạnh đó, nguy cơ Fed tiếp tục nâng lãi suất tạo thêm trở ngại đối với triển vọng phục hồi. Môi trường lãi suất cao có thể làm tăng sức hấp dẫn của những tài sản sinh lợi, đồng thời gây bất lợi cho vàng.

Yếu tố cuối cùng được ông Lusk đề cập là tính mùa vụ. Theo chuyên gia, tháng 11 thường chứng kiến diễn biến không thuận lợi đối với kim loại quý, và năm nay cũng đang ghi nhận xu hướng tương tự.

Sự cộng hưởng của những tác động trên đã khiến vàng mất khoảng 20% giá trị kể từ đầu năm. Dù mới hai tuần trước ông Lusk còn kỳ vọng thị trường tăng trở lại, triển vọng ngắn hạn hiện đã thay đổi đáng kể.

Về mặt kỹ thuật, chuyên gia đặc biệt chú ý tới mức 3.500 USD/ounce của vàng giao ngay, tương đương 3.573 USD/ounce trên thị trường tương lai.

Nếu ngưỡng này không thể giữ vững, giá vàng có khả năng giảm thêm khoảng 300 USD/ounce, hướng về khu vực từng hình thành đáy vào mùa hè năm 2025.

Ông Lusk nhắc lại rằng vàng từng xuống mức 3.263 USD/ounce trong tháng 7/2025 trước khi giao dịch đi ngang. Nếu mức giảm từ đầu năm mở rộng lên 25%, vùng 3.256–3.280 USD/ounce có thể trở thành mục tiêu kiểm tra tiếp theo.

Trong bối cảnh nhiều áp lực chưa được giải tỏa, chuyên gia nhận định khả năng xuất hiện lực mua đủ mạnh để đảo ngược xu hướng trong hai tuần tới là không cao.