Thị trường Giá vàng 9999 hôm nay 23/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 23/11/2026 bước vào tuần giao dịch mới với vàng miếng SJC ở mức 128,5–133,5 triệu đồng/lượng, chưa có điều chỉnh mới sau đợt giảm cuối tuần. Mi Hồng là điểm sáng khi tăng 500.000 đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 tại nhiều thương hiệu vẫn ở mặt bằng thấp sau các đợt giảm mạnh.

Giá vàng hôm nay 23/11/2026: Đầu tuần, 7 thương hiệu cùng bán 133,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 23/11/2026 bắt đầu tuần mới với mức bán ra vàng miếng đồng loạt 133,5 triệu đồng/lượng tại bảy thương hiệu lớn. Trong khi SJC, DOJI và PNJ duy trì mặt bằng giá sau đợt giảm cuối tuần, Mi Hồng vẫn có giá thu mua cao hơn nhiều doanh nghiệp khác.

Thị trường vàng trong nước bước sang tuần mới với sự khác biệt đáng kể giữa giá mua và bán. Dù giá bán vàng miếng tại các thương hiệu đã về cùng một mức, người bán vàng có thể nhận số tiền chênh nhau tới 3,5 triệu đồng/lượng tùy doanh nghiệp. Đối với vàng nhẫn, PNJ và DOJI đang có mức giá thấp hơn sau những đợt điều chỉnh mạnh cuối tuần trước.

Tại SJC, PNJ Hà Nội, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng cùng được niêm yết ở mức 128,5–133,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá được duy trì sau khi bốn doanh nghiệp đồng loạt giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua – bán hiện là 5 triệu đồng/lượng.

Cùng có giá bán 133,5 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu lại niêm yết chiều mua vào thấp hơn nhóm trên 200.000 đồng, ở mức 128,3 triệu đồng/lượng. Trong đợt điều chỉnh cuối tuần, doanh nghiệp giữ nguyên giá thu mua nhưng giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Phú Quý hiện giao dịch vàng miếng tại 128,0–133,5 triệu đồng/lượng. Sau khi hai chiều cùng giảm 700.000 đồng/lượng vào cuối tuần trước, thương hiệu này đang có mức thu mua thấp nhất trong bảy doanh nghiệp, đồng thời duy trì khoảng cách mua – bán lên tới 5,5 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, Mi Hồng bước vào tuần mới với giá vàng miếng ở mức 131,5–133,5 triệu đồng/lượng. Giá mua và bán tại đây đã tăng 500.000 đồng/lượng trong phiên cuối tuần, đi ngược chiều các thương hiệu còn lại.

Như vậy, dù cùng bán vàng miếng ở mức 133,5 triệu đồng/lượng, giá mua vào giữa các doanh nghiệp vẫn chênh lệch đáng kể. Mi Hồng đang thu mua cao hơn SJC, DOJI và PNJ 3 triệu đồng/lượng, đồng thời cao hơn Phú Quý 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 23/11/2026

(Triệu đồng/lượng) Diễn biến tuần trước

(Nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 128,5 133,5 -700 -700 Tập đoàn DOJI 128,5 133,5 -700 -700 Mi Hồng 131,5 133,5 +500 +500 PNJ Hà Nội 128,5 133,5 -700 -700 Bảo Tín Minh Châu 128,3 133,5 0 -700 Bảo Tín Mạnh Hải 128,5 133,5 -700 -700 Phú Quý 128,0 133,5 -700 -700

1. SJC - Cập nhật: 23/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) 127.300.000

▼ 700.000 133.300.000

▼ 700.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 128.500.000

▼ 700.000 133.520.000

▼ 700.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 128.500.000

▼ 700.000 133.530.000

▼ 700.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (0,5 chỉ, 0,3 chỉ) 127.300.000

▼ 700.000 133.400.000

▼ 700.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 126.300.000

▼ 700.000 132.300.000

▼ 700.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 123.990.000

▼ 693.000 130.990.000

▼ 693.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 89.585.000

▼ 525.000 99.385.000

▼ 525.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 80.323.000

▼ 476.000 90.123.000

▼ 476.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71.061.000

▼ 427.000 80.861.000

▼ 427.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 67.489.000

▼ 408.000 77.289.000

▼ 408.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 45.525.000

▼ 292.000 55.325.000

▼ 292.000 Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000

2. PNJ - Cập nhật: 23/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - SJC 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 TPHCM - PNJ 126.000.000

▼ 1.800.000 131.500.000

▼ 500.000 TPHCM - SJC 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Hà Nội - PNJ 126.000.000

▼ 1.800.000 131.500.000

▼ 500.000 Đà Nẵng - PNJ 126.000.000

▼ 1.800.000 131.500.000

▼ 500.000 Đà Nẵng - SJC 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Miền Tây - PNJ 126.000.000

▼ 1.800.000 131.500.000

▼ 500.000 Miền Tây - SJC 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Tây Nguyên - PNJ 126.000.000

▼ 1.800.000 131.500.000

▼ 500.000 Tây Nguyên - SJC 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Đông Nam Bộ - PNJ 126.000.000

▼ 1.800.000 131.500.000

▼ 500.000 Đông Nam Bộ - SJC 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Giá vàng nữ trang - Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126.000.000

▼ 1.800.000 131.500.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 123.500.000

▼ 540.000 129.000.000

▼ 540.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 123.370.000

▼ 540.000 128.870.000

▼ 540.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 121.510.000

▼ 530.000 127.710.000

▼ 530.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 111.960.000

▼ 500.000 118.160.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 90.550.000

▼ 410.000 96.750.000

▼ 410.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 81.520.000

▼ 370.000 87.720.000

▼ 370.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 77.650.000

▼ 350.000 83.850.000

▼ 350.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 72.490.000

▼ 330.000 78.690.000

▼ 330.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 69.270.000

▼ 310.000 75.470.000

▼ 310.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 47.460.000

▼ 230.000 53.660.000

▼ 230.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 42.180.000

▼ 200.000 48.380.000

▼ 200.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 36.760.000

▼ 180.000 42.960.000

▼ 180.000 Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 126.000.000

▼ 1.800.000 131.500.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126.000.000

▼ 1.800.000 131.500.000

▼ 500.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 121.770.000

▼ 530.000 127.970.000

▼ 530.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 114.500.000

▼ 750.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 112.600.000

▼ 740.000 —

3. DOJI - Cập nhật: 23/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - AVPL 128.000.000

▼ 1.300.000 133.000.000

▼ 300.000 Hà Nội - Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 128.000.000

▼ 1.300.000 133.000.000

▼ 300.000 Hà Nội - Nữ trang 99.99 121.500.000

▼ 500.000 125.500.000

▼ 500.000 Hà Nội - Nữ trang 99.9 121.000.000

▼ 500.000 125.000.000

▼ 500.000 Hà Nội - Nữ trang 99 119.200.000

▼ 500.000 123.500.000

▼ 500.000

4. Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) - Cập nhật: 23/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 128.500.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 128.300.000

± 0 133.300.000

± 0 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 12.830.000

± 0 13.330.000

± 0 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 127.800.000

± 0 — Vàng trang sức 24K (999.9) 127.300.000

± 0 132.300.000

± 0 Vàng trang sức 24K (99.9) 127.200.000

± 0 132.200.000

± 0 Vàng nguyên liệu 999,9 115.000.000

▲ +1.000.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 114.500.000

▲ +1.000.000 —

5. Bảo Tín Minh Châu (BTMC) - Cập nhật: 23/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - Vàng miếng SJC 128.300.000

± 0 133.500.000

▼ 700.000 Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9 127.300.000

± 0 132.300.000

± 0 Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 99.9 127.100.000

± 0 132.100.000

± 0 Hà Nội - Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 128.300.000

± 0 133.300.000

± 0 Hà Nội - Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 128.300.000

± 0 133.300.000

± 0 Hà Nội - Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 128.300.000

± 0 133.300.000

± 0 Vàng HTBT - Vàng 999.9 (24K) 113.400.000

± 0 — Vàng thị trường - Vàng 999.9 (24K) 113.400.000

± 0 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 23/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 128.000.000

▼ 700.000 133.500.000

▼ 700.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 128.000.000

▼ 700.000 132.000.000

▼ 700.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 128.000.000

▼ 700.000 132.000.000

▼ 700.000 Phú Quý 1 lượng 99.9 127.900.000

▼ 700.000 131.900.000

▼ 700.000 Vàng trang sức 999 125.900.000

▼ 500.000 130.900.000

▼ 500.000 Vàng trang sức 99 124.740.000

▼ 495.000 129.690.000

▼ 495.000 Vàng trang sức 98 123.480.000

▼ 490.000 128.380.000

▼ 490.000 Vàng 999.9 phi SJC 113.000.000

▼ 2.000.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 23/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 131.500.000

▲ +500.000 133.500.000

▲ +500.000 Vàng 99,9% 131.500.000

▲ +500.000 133.500.000

▲ +500.000 Vàng 9T85 (98,5%) 113.500.000

▲ +500.000 116.500.000

▲ +500.000 Vàng 9T8 (98,0%) 112.800.000

▲ +500.000 115.800.000

▲ +500.000 Vàng 95 (95,0%) 109.500.000

▲ +500.000 — Vàng V75 (75,0%) 85.000.000

▲ +500.000 89.000.000

▲ +500.000 Vàng V68 (68,0%) 73.500.000

▲ +500.000 77.500.000

▲ +500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 70.500.000

▲ +500.000 74.500.000

▲ +500.000 Vàng 14K (58,0%) 64.500.000

▲ +500.000 68.500.000

▲ +500.000 Vàng 10K (41,0%) 39.000.000

▲ +500.000 43.000.000

▲ +500.000

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 23/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động cuối tuần trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 127.500.000

▼ 2.000.000 132.500.000

▼ 500.000 Vàng 18K (750) 84.590.000

▼ 390.000 90.090.000

▼ 390.000 Vàng trắng Au750 84.590.000

▼ 390.000 90.090.000

▼ 390.000

Vàng nhẫn 9999 bước sang ngày 23/11 với nhiều thương hiệu giữ mặt bằng giá sau đợt giảm cuối tuần trước.

DOJI đang giao dịch nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 128,0–133,0 triệu đồng/lượng. Trước khi bước vào tuần mới, giá mua vào đã giảm 1,3 triệu đồng/lượng, trong khi chiều bán ra giảm 300.000 đồng/lượng.

Có cùng giá thu mua 128,0 triệu đồng/lượng, Phú Quý hiện bán vàng nhẫn ở mức 132,0 triệu đồng/lượng, thấp hơn DOJI 1 triệu đồng. Cả hai chiều giao dịch tại Phú Quý đều đã giảm 700.000 đồng/lượng trong phiên cuối tuần.

Trong khi đó, PNJ đang niêm yết vàng nhẫn ở mức 126,0–131,5 triệu đồng/lượng. Đây là mặt bằng giá sau khi doanh nghiệp giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra vào cuối tuần trước.

SJC hiện có giá vàng nhẫn 9999 ở mức 127,3–133,3 triệu đồng/lượng. Sau đợt giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều cuối tuần, giá bán vàng nhẫn tại đây vẫn cao hơn DOJI 300.000 đồng/lượng.

Đối với Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 được niêm yết ở mức 127,3–132,3 triệu đồng/lượng. Còn Bảo Tín Mạnh Hải đang ghi nhận giá mua vào nhẫn 9999 ở mức 127,8 triệu đồng/lượng.

So sánh các doanh nghiệp có đủ dữ liệu hai chiều, giá bán vàng nhẫn đầu tuần đang dao động từ 131,5 triệu đồng/lượng tại PNJ đến 133,3 triệu đồng/lượng tại SJC, chênh lệch 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới bất ngờ mất sức hút trú ẩn, chuyên gia chỉ ra nguyên nhân đằng sau đợt bán tháo

Giá vàng thế giới trải qua một tuần giao dịch khó khăn khi giảm mạnh bất chấp thị trường chứng khoán Mỹ liên tục biến động. Thông thường, những đợt bán tháo cổ phiếu có thể thúc đẩy nhu cầu tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, diễn biến lần này lại cho thấy bức tranh hoàn toàn khác.

Sau khi mở đầu tuần ở mức 3.869 USD/ounce và tăng lên đỉnh 3.901 USD/ounce, giá vàng nhanh chóng quay đầu từ giữa tuần. Áp lực bán gia tăng khiến kim loại quý xuyên thủng ngưỡng 3.800 USD/ounce, trước khi có thời điểm chạm mức thấp nhất 3.502 USD/ounce.

Nguyên nhân đáng chú ý đến từ sự kết hợp giữa đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ gia tăng và tâm lý phòng thủ lan rộng trên thị trường tài chính.

Theo Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường tại FxPro, đà giảm của vàng có liên quan mật thiết đến quá trình giảm đòn bẩy tài chính. Khi thị trường cổ phiếu suy yếu, nhà đầu tư không chỉ bán chứng khoán mà còn phải thu hẹp vị thế ở nhiều loại tài sản khác, trong đó có vàng.

Hoạt động này có thể xuất phát từ nhu cầu bổ sung tiền mặt, giảm rủi ro danh mục hoặc đáp ứng yêu cầu thanh khoản. Vì vậy, ngay cả một tài sản thường được xem là nơi trú ẩn như vàng cũng khó tránh khỏi áp lực bán.

Ở góc độ khác, chiến lược gia Colin Cieszynski của SIA Wealth Management cho rằng sự suy giảm trong kỳ vọng lạm phát đang làm thay đổi vai trò của vàng.

Khi giá năng lượng đi xuống và áp lực lạm phát được dự báo hạ nhiệt, động lực mua vàng để bảo toàn sức mua trở nên kém hấp dẫn hơn. Điều này góp phần khiến giá kim loại quý chịu sức ép, ngay cả khi thị trường tài chính xuất hiện những dấu hiệu bất ổn.

Tâm lý thận trọng được thể hiện rõ qua cuộc khảo sát của Kitco News. Có tới 60% chuyên gia Phố Wall và 46% nhà đầu tư cá nhân dự báo giá vàng tiếp tục đi xuống trong tuần tới.

Dù triển vọng ngắn hạn chưa mấy tích cực, giới phân tích vẫn cho rằng vàng chưa hoàn toàn đánh mất vai trò phòng vệ. Trong những giai đoạn rủi ro kinh tế và chính trị gia tăng về trung, dài hạn, kim loại quý vẫn có thể được nhà đầu tư lựa chọn để đa dạng hóa danh mục và giảm mức độ phụ thuộc vào các tài sản tài chính khác.