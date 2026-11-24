Thị trường Giá vàng 9999 hôm nay 24/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 24/11/2026 ghi nhận SJC, PNJ, DOJI cùng bán vàng miếng ở mức 135 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, Mi Hồng thu mua cao hơn SJC tới 2 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn tiếp tục giữ mức tăng mạnh.

Giá vàng hôm nay 24/11/2026: SJC lên 135 triệu đồng, Mi Hồng có giá thu mua vượt trội

Giá vàng hôm nay 24/11/2026 tiếp tục giữ mức tăng từ phiên giao dịch trước, với vàng miếng SJC, DOJI và nhiều thương hiệu cùng bán ra 135 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, Mi Hồng đang thu mua vàng cao hơn SJC tới 2 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn DOJI tăng mạnh 1,8 triệu đồng.

Thị trường vàng trong nước bước sang ngày 24/11 với hai mốc giá bán vàng miếng đáng chú ý là 134 triệu và 135 triệu đồng/lượng. Sau đợt điều chỉnh tăng trong phiên trước, phần lớn doanh nghiệp chưa thay đổi niêm yết, song khoảng cách giữa giá mua và bán vẫn có sự khác biệt đáng kể.

Phú Quý cũng nâng giá vàng miếng thêm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán trong phiên trước. Hiện doanh nghiệp thu mua ở mức 129,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra đạt 135 triệu đồng/lượng. Như vậy, cùng bán ở mức 135 triệu đồng nhưng giá thu mua của Phú Quý đang thấp hơn nhóm SJC, PNJ, DOJI và BTMH 500.000 đồng/lượng.

Trong khi nhiều thương hiệu cùng tăng 1,5 triệu đồng, Bảo Tín Minh Châu chỉ nâng giá bán vàng miếng thêm 500.000 đồng/lượng, lên 134 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào tăng mạnh hơn, thêm 1,2 triệu đồng, đưa mức thu mua hiện tại lên 129,5 triệu đồng/lượng.

Điều này khiến chênh lệch giữa giá mua và bán của Bảo Tín Minh Châu thu hẹp còn 4,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn mức 5 triệu đồng tại SJC.

Một diễn biến khác biệt xuất hiện tại Mi Hồng khi doanh nghiệp không tăng giá thu mua trong lần cập nhật gần nhất. Giá mua vào hiện giữ nguyên ở mức 132 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra tăng 500.000 đồng, đạt 134 triệu đồng/lượng.

Với mức giá này, người bán một lượng vàng miếng tại Mi Hồng có thể nhận nhiều hơn 2 triệu đồng so với bán tại SJC, dù giá bán ra của Mi Hồng lại thấp hơn 1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán của Mi Hồng hiện chỉ 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 24/11/2026

(Triệu đồng/lượng) Diễn biến hôm qua

(Nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 130,0 135,0 +1500 +1500 Tập đoàn DOJI 130,0 135,0 +1500 +1500 Mi Hồng 132,0 134,0 - +500 PNJ Hà Nội 130,0 135,0 +1500 +1500 Bảo Tín Minh Châu 129,5 134,0 +1200 +1500 Bảo Tín Mạnh Hải 130,0 135,0 +1500 +1500 Phú Quý 129,5 135,0 +1500 +1500

1. SJC - Cập nhật: 24/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) 128.800.000

▲ 1.500.000 134.800.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 130.000.000

▲ 1.500.000 135.020.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 130.000.000

▲ 1.500.000 135.030.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (0,5 chỉ, 0,3 chỉ) 128.800.000

▲ 1.500.000 134.900.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 127.800.000

▲ 1.500.000 133.800.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 125.475.000

▲ 1.485.000 132.475.000

▲ 1.485.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 90.710.000

▲ 1.125.000 100.510.000

▲ 1.125.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 81.343.000

▲ 1.020.000 91.143.000

▲ 1.020.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71.976.000

▲ 915.000 81.776.000

▲ 915.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 68.363.000

▲ 874.000 78.163.000

▲ 874.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46.150.000

▲ 625.000 55.950.000

▲ 625.000 Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000

2. DOJI - Cập nhật: 24/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - AVPL 129.800.000

▲ 1.800.000 134.800.000

▲ 1.800.000 Hà Nội - Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 129.800.000

▲ 1.800.000 134.800.000

▲ 1.800.000 Hà Nội - Nữ trang 99,99 123.000.000

▲ 1.500.000 127.000.000

▲ 1.500.000 Hà Nội - Nữ trang 99,9 122.500.000

▲ 1.500.000 126.500.000

▲ 1.500.000 Hà Nội - Nữ trang 99 120.700.000

▲ 1.500.000 125.000.000

▲ 1.500.000

3. PNJ - Cập nhật: 24/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - SJC 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - PNJ 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh - SJC 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Hà Nội - PNJ 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Đà Nẵng - PNJ 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Đà Nẵng - SJC 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Miền Tây - PNJ 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Miền Tây - SJC 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Tây Nguyên - PNJ 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Tây Nguyên - SJC 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Đông Nam Bộ - PNJ 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Đông Nam Bộ - SJC 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Giá vàng nữ trang - Nhẫn Trơn PNJ 999.9 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 125.000.000

▲ 1.500.000 130.500.000

▲ 1.500.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 124.870.000

▲ 1.500.000 130.370.000

▲ 1.500.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 123.000.000

▲ 1.490.000 129.200.000

▲ 1.490.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 113.340.000

▲ 1.380.000 119.540.000

▲ 1.380.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 91.680.000

▲ 1.130.000 97.880.000

▲ 1.130.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 82.540.000

▲ 1.020.000 88.740.000

▲ 1.020.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 78.630.000

▲ 980.000 84.830.000

▲ 980.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 73.410.000

▲ 920.000 79.610.000

▲ 920.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 70.140.000

▲ 870.000 76.340.000

▲ 870.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 48.090.000

▲ 630.000 54.290.000

▲ 630.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 42.740.000

▲ 560.000 48.940.000

▲ 560.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 37.260.000

▲ 500.000 43.460.000

▲ 500.000 Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 123.260.000

▲ 1.490.000 129.460.000

▲ 1.490.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài - 99.99 117.000.000

▲ 2.500.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài - 99 115.080.000

▲ 2.480.000 —

4. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 24/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - VÀNG MIẾNG SJC 129.500.000

▲ 1.200.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Hà Nội - TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 128.500.000

▲ 1.200.000 133.500.000

▲ 1.200.000 Hà Nội - TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 128.300.000

▲ 1.200.000 133.300.000

▲ 1.200.000 Hà Nội - VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 129.500.000

▲ 1.200.000 134.500.000

▲ 1.200.000 Hà Nội - NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 129.500.000

▲ 1.200.000 134.500.000

▲ 1.200.000 Hà Nội - QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 129.500.000

▲ 1.200.000 134.500.000

▲ 1.200.000 Vàng HTBT - Vàng 999.9 (24k) 117.500.000

▲ 4.100.000 — Vàng Thị Trường - Vàng 999.9 (24k) 117.500.000

▲ 4.100.000 —

5. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 24/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 130.000.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 129.500.000

▲ 1.200.000 134.500.000

▲ 1.200.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 12.950.000

▲ 120.000 13.450.000

▲ 120.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 129.000.000

▲ 1.200.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 128.500.000

▲ 1.200.000 133.500.000

▲ 1.200.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 128.400.000

▲ 1.200.000 133.400.000

▲ 1.200.000 Vàng nguyên liệu 999,9 117.000.000

▲ 1.000.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 116.500.000

▲ 1.000.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 24/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 129.500.000

▲ 1.500.000 135.000.000

▲ 1.500.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 129.500.000

▲ 1.500.000 133.500.000

▲ 1.500.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 129.500.000

▲ 1.500.000 133.500.000

▲ 1.500.000 Phú quý 1 lượng 99.9 129.400.000

▲ 1.500.000 133.400.000

▲ 1.500.000 Vàng trang sức 999 127.400.000

▲ 1.500.000 132.400.000

▲ 1.500.000 Vàng trang sức 99 126.225.000

▲ 1.485.000 131.175.000

▲ 1.485.000 Vàng trang sức 98 124.950.000

▲ 1.470.000 129.850.000

▲ 1.470.000 Vàng 999.9 phi SJC 117.000.000

▲ 4.000.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 24/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 132.000.000

±0 134.000.000

▲ 500.000 Vàng 99,9% 132.000.000

±0 134.000.000

▲ 500.000 Vàng 9T85 (98,5%) 114.000.000

▲ 500.000 117.000.000

▲ 500.000 Vàng 9T8 (98,0%) 113.300.000

▲ 500.000 116.300.000

▲ 500.000 Vàng 95 (95,0%) 110.000.000

▲ 500.000 — Vàng V75 (75,0%) 85.500.000

▲ 500.000 89.500.000

▲ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 74.000.000

▲ 500.000 78.000.000

▲ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 71.000.000

▲ 500.000 75.000.000

▲ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 65.000.000

▲ 500.000 69.000.000

▲ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 39.500.000

▲ 500.000 43.500.000

▲ 500.000

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 24/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong phiên trước. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 129.000.000

▲ 500.000 134.000.000

▲ 1.000.000 Vàng 18K (750) 86.310.000

▲ 1.720.000 91.810.000

▲ 1.720.000 Vàng trắng Au750 86.310.000

▲ 1.720.000 91.810.000

▲ 1.720.000

Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 được niêm yết ở mức 129,8–134,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Cả hai chiều đã tăng 1,8 triệu đồng/lượng, cao nhất trong các thương hiệu được khảo sát.

Cùng mức bán ra 134,8 triệu đồng/lượng là nhẫn 9999 của SJC. Tuy nhiên, giá mua vào tại SJC hiện chỉ đạt 128,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn DOJI 1 triệu đồng. Trong phiên trước, doanh nghiệp tăng 1,5 triệu đồng ở cả chiều mua và bán.

Ở nhóm giá thấp hơn, Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 128,5 triệu đồng/lượng mua vào và 133,5 triệu đồng/lượng bán ra. Cả hai chiều cùng tăng 1,2 triệu đồng/lượng.

Phú Quý cũng bán nhẫn tròn 9999 với giá 133,5 triệu đồng/lượng nhưng mức thu mua đạt 129,5 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 1 triệu đồng. Doanh nghiệp đã điều chỉnh tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa chênh lệch mua – bán về 4 triệu đồng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn hiện ở mức 127 triệu đồng/lượng mua vào và 132,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng so với trước lần điều chỉnh gần nhất. Đáng chú ý, giá bán nhẫn PNJ đang thấp hơn SJC và DOJI 2,3 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Mạnh Hải, giá thu mua nhẫn 9999 đã tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng, lên mức 129 triệu đồng/lượng. Giá bán ra chưa có trong dữ liệu cập nhật.

Giá vàng thế giới tăng gần 130 USD/ounce, nhà đầu tư tranh thủ mua vào sau tuần giảm sâu

Sau khi mất hơn 9% trong tuần trước, thị trường vàng thế giới bất ngờ đảo chiều tăng mạnh vào đầu tuần mới. Hoạt động mua vào ở vùng giá thấp đã giúp kim loại quý lấy lại một phần giá trị, dù áp lực từ chính sách lãi suất Mỹ chưa hoàn toàn biến mất.

Trong phiên 23/11, giá vàng giao ngay tăng 3,5%, lên mức 3.654,97 USD/ounce vào lúc 14h10 giờ New York. So với mức giá trước khi tăng, biên độ phục hồi tương đương khoảng 124 USD/ounce.

Giá vàng tương lai tại Mỹ cũng bật tăng 4%, lên 3.653,70 USD/ounce.

Diễn biến này đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý của thị trường sau khi giá vàng rơi xuống đáy thấp nhất trong hơn một năm vào cuối tuần trước.

Nguyên nhân của đợt lao dốc gần đây không chỉ đến từ triển vọng lãi suất. Hoạt động bán tháo trên thị trường cổ phiếu, đặc biệt ở nhóm doanh nghiệp liên quan đến AI, đã buộc nhiều nhà đầu tư bán vàng để thu hồi vốn và bổ sung tài sản bảo đảm cho các vị thế giao dịch.

Khi áp lực bán tạm thời suy yếu, dòng tiền bắt đáy quay trở lại, góp phần kéo giá kim loại quý đi lên.

Tuy nhiên, ông Jim Wyckoff, chuyên gia tại American Gold Exchange, nhận định vẫn còn quá sớm để kết luận thị trường đã thoát khỏi xu hướng giảm. Theo ông, diễn biến trong vài phiên tới sẽ cho thấy đợt tăng hiện tại có đủ sức duy trì hay không.

Một yếu tố khác đang được giới đầu tư theo dõi là cuộc họp chính sách tháng 12 của Fed. Dữ liệu từ CME FedWatch cho thấy thị trường vẫn tính đến khả năng lãi suất tăng thêm 25 điểm cơ bản, nhưng không còn đặt nhiều kỳ vọng vào mức tăng 50 điểm cơ bản.

Lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng do tài sản này không mang lại nguồn thu nhập cố định.

Bên cạnh cuộc họp Fed, báo cáo lạm phát PCE tháng 10 của Mỹ, dự kiến công bố trong ngày 25/11, được xem là thông tin quan trọng có thể tác động đến xu hướng tiếp theo của giá vàng.

Trên thị trường kim loại quý, bạc tăng lên 43,36 USD/ounce, bạch kim đạt 1.329,93 USD/ounce, còn palladium giao dịch quanh 891,98 USD/ounce.