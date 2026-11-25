Thị trường Giá vàng 9999 hôm nay 25/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 25/11/2026 giữ mốc 135 triệu đồng/lượng sau nhịp phục hồi 1,5 triệu đồng trong phiên trước. Đáng chú ý, chênh lệch mua – bán vàng miếng tại Mi Hồng chỉ còn 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 25/11/2026: Vàng miếng neo ở 135 triệu đồng, vàng nhẫn có nơi thấp hơn 2,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 25/11/2026 duy trì mức bán ra cao nhất 135 triệu đồng/lượng đối với cả vàng miếng và vàng nhẫn. Tuy nhiên, giữa các doanh nghiệp vẫn có sự khác biệt lớn về giá thu mua, với mức cao nhất thuộc về Mi Hồng.

Thị trường vàng miếng bước vào ngày giao dịch mới với giá bán ra từ 134 – 135 triệu đồng/lượng. Sau nhịp tăng ở phiên trước, mức giá 135 triệu đồng/lượng tiếp tục được ghi nhận tại hầu hết hệ thống kinh doanh vàng lớn.

Cụ thể, SJC, PNJ Hà Nội, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 130 – 135 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Đây là mức giá được thiết lập sau đợt tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên trước. Người mua và bán vàng tại bốn thương hiệu này hiện chịu mức chênh lệch 5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu đang bán vàng miếng với giá 134 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1 triệu đồng so với SJC. Chiều mua vào đã được nâng thêm 500.000 đồng trong phiên gần nhất, đạt 130 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán hiện là 4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá bán vàng miếng vẫn giữ ở mốc 135 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã điều chỉnh giá thu mua từ 129,5 triệu đồng lên 129,7 triệu đồng/lượng trong phiên trước, đưa chênh lệch hai chiều về mức 5,3 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng tiếp tục tạo khác biệt khi thu mua vàng miếng ở mức 133,5 triệu đồng/lượng và bán ra 135 triệu đồng/lượng. So với mức giá trước lần điều chỉnh gần nhất, chiều mua vào cao hơn 700.000 đồng, còn chiều bán ra tăng 200.000 đồng/lượng.

Với cùng mức giá bán 135 triệu đồng/lượng, Mi Hồng hiện thu mua vàng miếng cao hơn SJC tới 3,5 triệu đồng/lượng. Đây cũng là doanh nghiệp có khoảng cách mua – bán thấp nhất trong bảy thương hiệu được khảo sát.

Giá vàng nhẫn 9999: Mức bán ra dao động từ 132,5 – 135 triệu đồng/lượng

Không đồng đều như vàng miếng, giá vàng nhẫn 9999 đang có sự khác biệt rõ rệt giữa các hệ thống kinh doanh. Mức giá bán cao nhất và thấp nhất cách nhau 2,5 triệu đồng/lượng.

Dẫn đầu về giá bán là nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI, hiện giao dịch ở ngưỡng 130 – 135 triệu đồng/lượng, sau khi tăng thêm 200.000 đồng ở mỗi chiều trong phiên trước.

Đứng ngay sau DOJI, SJC đang bán vàng nhẫn 9999 với giá 134,8 triệu đồng/lượng, còn giá mua vào là 128,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán ở mức 6 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu hiện có giá 129 triệu đồng/lượng mua vào và 134 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này cao hơn 500.000 đồng ở cả hai chiều so với trước lần điều chỉnh gần nhất.

Tại Phú Quý, vàng nhẫn tròn 9999 được niêm yết ở mức 129,7 – 133,7 triệu đồng/lượng. Sau nhịp tăng 200.000 đồng ở mỗi chiều, khoảng cách giữa giá mua và giá bán vẫn duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

PNJ hiện có mức giá bán vàng nhẫn thấp nhất trong số các thương hiệu có đầy đủ dữ liệu, ở ngưỡng 132,5 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào đạt 127 triệu đồng/lượng sau khi được điều chỉnh tăng thêm 1 triệu đồng trong phiên trước.

Riêng Bảo Tín Mạnh Hải đang thu mua vàng nhẫn 9999 với giá 129,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1 triệu đồng so với mức giá trước đợt điều chỉnh gần nhất.