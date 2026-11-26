Thị trường Giá vàng 9999 hôm nay 26/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 26/11/2026 tiếp tục ở mặt bằng thấp sau phiên giảm mạnh. Vàng miếng bán ra cao nhất 134,1 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn 9999 dao động từ 131,5–133,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 26/11/2026: SJC, DOJI, PNJ đồng loạt hạ giá, vàng nhẫn có nơi chỉ còn 131,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 26/11/2026 ghi nhận vàng miếng bán ra cao nhất ở mức 134,1 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 có nơi chỉ còn 131,5 triệu đồng/lượng sau phiên giao dịch giảm mạnh.

Thị trường vàng trong nước mở đầu ngày mới với cả vàng miếng và vàng nhẫn ở mặt bằng giá thấp hơn trước đợt điều chỉnh. Mức giảm tại các doanh nghiệp dao động từ 900.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/lượng, trong đó nhiều thương hiệu hạ giá thu mua mạnh hơn giá bán.

Sau nhịp giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên trước, vàng miếng SJC hiện có giá mua vào 129,1 triệu đồng/lượng và bán ra 134,1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn 9999, SJC đang thu mua ở mức 127,9 triệu đồng/lượng, bán ra 133,9 triệu đồng/lượng, cùng thấp hơn 900.000 đồng/lượng sau lần điều chỉnh gần nhất.

Đáng chú ý, giá bán vàng nhẫn SJC hiện chỉ thấp hơn vàng miếng 200.000 đồng/lượng, nhưng giá thu mua lại thấp hơn tới 1,2 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ Hà Nội, mức giá 129,1 triệu đồng/lượng mua vào và 134,1 triệu đồng/lượng bán ra đang được áp dụng đối với vàng miếng, sau khi doanh nghiệp hạ 900.000 đồng/lượng ở mỗi chiều trong phiên trước.

Trong khi đó, vàng nhẫn PNJ đã rời ngưỡng 132 triệu đồng/lượng ở chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 126 triệu đồng/lượng mua vào và 131,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giảm ghi nhận ở cả hai chiều là 1 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá bán vàng nhẫn tại PNJ hiện thấp hơn vàng miếng 2,6 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng tại DOJI đang giao dịch trong khoảng 129,1 – 134,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên trước.

Mức điều chỉnh đối với nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 mạnh hơn vàng miếng. Sau khi cùng mất 1,5 triệu đồng/lượng ở hai chiều, sản phẩm này hiện được mua vào với giá 128,5 triệu đồng/lượng và bán ra 133,5 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách giữa giá bán vàng miếng và vàng nhẫn tại DOJI hiện là 600.000 đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải đang niêm yết giá vàng miếng mua vào 129,1 triệu đồng/lượng và bán ra 134,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn 900.000 đồng/lượng ở mỗi chiều sau đợt giảm trong phiên trước.

Ở nhóm vàng nhẫn 9999, doanh nghiệp hiện thu mua với giá 128 triệu đồng/lượng, giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng. Mức điều chỉnh ở chiều mua vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 600.000 đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu là một trong những doanh nghiệp điều chỉnh mạnh giá thu mua vàng miếng trong phiên trước. Sau khi giảm 1,5 triệu đồng/lượng, giá mua vào hiện chỉ còn 128,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán ra đang ở mức 134,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn 900.000 đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 cũng có diễn biến tương tự khi giá mua giảm 1,5 triệu đồng/lượng và giá bán mất 900.000 đồng/lượng. Mức giao dịch hiện tại lần lượt là 127,5 triệu đồng/lượng mua vào và 132,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Chênh lệch mua – bán vàng miếng tại doanh nghiệp hiện lên tới 5,6 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng hiện ở mức 128,5 triệu đồng/lượng mua vào và 134 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên trước, doanh nghiệp đã hạ 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Vàng nhẫn tròn 9999 của Phú Quý cũng được thu mua ở mức 128,5 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán chỉ là 132,5 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều giao dịch đều giảm 1,2 triệu đồng/lượng sau lần điều chỉnh gần nhất.

Đây là thương hiệu có cùng mức giá thu mua đối với vàng miếng và vàng nhẫn, song giá bán giữa hai sản phẩm chênh nhau 1,5 triệu đồng/lượng.

Mặc dù cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên trước, Mi Hồng vẫn giữ mức giá thu mua vàng miếng cao hơn các doanh nghiệp còn lại.

Cụ thể, giá vàng miếng tại Mi Hồng hiện được niêm yết ở mức 132,5 triệu đồng/lượng mua vào và 134 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều chỉ là 1,5 triệu đồng/lượng.

So với SJC, giá thu mua vàng miếng tại Mi Hồng đang cao hơn 3,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra lại thấp hơn 100.000 đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 26/11/2026 đang có sự khác biệt rõ rệt giữa các doanh nghiệp ở chiều thu mua, dù giá bán vàng miếng gần như ngang nhau. Với vàng nhẫn 9999, SJC tiếp tục giữ mức bán ra cao nhất, còn DOJI và Phú Quý cùng đứng đầu về giá thu mua trong số các thương hiệu được khảo sát.

Giá vàng miếng hôm nay Ngày 26/11/2026

(Triệu đồng/lượng) Diễn biến hôm qua

(Nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 129,1 134,1 -900 -900 Tập đoàn DOJI 129,1 134,1 -900 -900 PNJ Hà Nội 129,1 134,1 -900 -900 Bảo Tín Minh Châu 128,5 134,1 -1500 -900 Bảo Tín Mạnh Hải 129,1 134,1 -900 -900 Phú Quý 128,5 134,0 -1200 -1000 Mi Hồng 132,5 134,0 -1000 -1000

1. SJC - Cập nhật: 26/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) 127.900.000

▼ 900.000 133.900.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 129.100.000

▼ 900.000 134.120.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 129.100.000

▼ 900.000 134.130.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (0,5 chỉ, 0,3 chỉ) 127.900.000

▼ 900.000 134.000.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 126.900.000

▼ 900.000 132.900.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 124.584.000

▼ 891.000 131.584.000

▼ 891.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 90.035.000

▼ 675.000 99.835.000

▼ 675.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 80.731.000

▼ 612.000 90.531.000

▼ 612.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71.427.000

▼ 549.000 81.227.000

▼ 549.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 67.838.000

▼ 525.000 77.638.000

▼ 525.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 45.775.000

▼ 375.000 55.575.000

▼ 375.000 Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000

2. DOJI - Cập nhật: 26/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - AVPL 128.500.000

▼ 1.500.000 133.500.000

▼ 1.500.000 Hà Nội - Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 128.500.000

▼ 1.500.000 133.500.000

▼ 1.500.000 Hà Nội - Nữ trang 99.99 123.000.000

▼ 1.000.000 127.000.000

▼ 1.000.000 Hà Nội - Nữ trang 99.9 122.500.000

▼ 1.000.000 126.500.000

▼ 1.000.000 Hà Nội - Nữ trang 99 120.700.000

±0 125.000.000

±0

3. PNJ - Cập nhật: 26/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - SJC 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 TPHCM - PNJ 126.000.000

▼ 1.000.000 131.500.000

▼ 1.000.000 TPHCM - SJC 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Hà Nội - PNJ 126.000.000

▼ 1.000.000 131.500.000

▼ 1.000.000 Đà Nẵng - PNJ 126.000.000

▼ 1.000.000 131.500.000

▼ 1.000.000 Đà Nẵng - SJC 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Miền Tây - PNJ 126.000.000

▼ 1.000.000 131.500.000

▼ 1.000.000 Miền Tây - SJC 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Tây Nguyên - PNJ 126.000.000

▼ 1.000.000 131.500.000

▼ 1.000.000 Tây Nguyên - SJC 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Đông Nam Bộ - PNJ 126.000.000

▼ 1.000.000 131.500.000

▼ 1.000.000 Đông Nam Bộ - SJC 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Giá vàng nữ trang - Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126.000.000

▼ 1.000.000 131.500.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 124.000.000

▼ 1.000.000 129.500.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 123.870.000

▼ 1.000.000 129.370.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 122.010.000

▼ 990.000 128.210.000

▼ 990.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 112.420.000

▼ 920.000 118.620.000

▼ 920.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 90.930.000

▼ 750.000 97.130.000

▼ 750.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 81.860.000

▼ 680.000 88.060.000

▼ 680.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 77.980.000

▼ 650.000 84.180.000

▼ 650.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 72.800.000

▼ 610.000 79.000.000

▼ 610.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 69.560.000

▼ 580.000 75.760.000

▼ 580.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 47.670.000

▼ 420.000 53.870.000

▼ 420.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 42.360.000

▼ 380.000 48.560.000

▼ 380.000 Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 36.920.000

▼ 340.000 43.120.000

▼ 340.000 Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 126.000.000

▼ 1.000.000 131.500.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126.000.000

▼ 1.000.000 131.500.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 122.260.000

▼ 1.000.000 128.460.000

▼ 1.000.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài - 99.99 116.000.000

▼ 1.000.000 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài - 99 114.090.000

▼ 990.000 —

4. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 26/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - VÀNG MIẾNG SJC 128.500.000

▼ 1.500.000 134.100.000

▼ 900.000 Hà Nội - TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 127.500.000

▼ 1.500.000 132.500.000

▼ 1.500.000 Hà Nội - TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 127.300.000

▼ 1.500.000 132.300.000

▼ 1.500.000 Hà Nội - VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 128.500.000

▼ 1.500.000 133.500.000

▼ 1.500.000 Hà Nội - NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 128.500.000

▼ 1.500.000 133.500.000

▼ 1.500.000 Hà Nội - QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 128.500.000

▼ 1.500.000 133.500.000

▼ 1.500.000 Vàng HTBT - Vàng 999.9 (24k) 116.000.000

▼ 2.500.000 — Vàng Thị Trường - Vàng 999.9 (24k) 116.000.000

▼ 2.500.000 —

5. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 26/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 129.100.000

▼ 900.000 134.100.000

▼ 900.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 128.500.000

▼ 1.500.000 133.500.000

▼ 1.500.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 12.850.000

▼ 150.000 13.350.000

▼ 150.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 128.000.000

▼ 1.500.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 127.500.000

▼ 1.500.000 132.500.000

▼ 1.500.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 127.400.000

▼ 1.500.000 132.400.000

▼ 1.500.000 Vàng nguyên liệu 999,9 115.500.000

▼ 2.500.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 115.000.000

▼ 2.500.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 26/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 128.500.000

▼ 1.200.000 134.000.000

▼ 1.000.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 128.500.000

▼ 1.200.000 132.500.000

▼ 1.200.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 128.500.000

▼ 1.200.000 132.500.000

▼ 1.200.000 Phú Quý 1 lượng 99.9 128.400.000

▼ 1.200.000 132.400.000

▼ 1.200.000 Vàng trang sức 999 126.400.000

▼ 1.000.000 131.400.000

▼ 1.000.000 Vàng trang sức 99 125.235.000

▼ 990.000 130.185.000

▼ 990.000 Vàng trang sức 98 123.970.000

▼ 980.000 128.870.000

▼ 980.000 Vàng 999.9 phi SJC 115.500.000

▼ 1.500.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 26/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 132.500.000

▼ 1.000.000 134.000.000

▼ 1.000.000 Vàng 99,9% 132.500.000

▼ 1.000.000 134.000.000

▼ 1.000.000 Vàng 9T85 (98,5%) 115.500.000

▼ 500.000 118.500.000

▼ 500.000 Vàng 9T8 (98,0%) 114.800.000

▼ 500.000 117.800.000

▼ 500.000 Vàng 95 (95,0%) 111.400.000

▼ 500.000 — Vàng V75 (75,0%) 87.000.000

▼ 500.000 91.000.000

▼ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 75.500.000

▼ 500.000 79.500.000

▼ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 72.500.000

▼ 500.000 76.500.000

▼ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 66.500.000

▼ 500.000 70.500.000

▼ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 41.000.000

▼ 500.000 45.000.000

▼ 500.000

Giá vàng thế giới chưa thoát đà giảm, chuyên gia cảnh báo khả năng về 3.400 USD/ounce

Đồng USD phục hồi cùng triển vọng Mỹ tiếp tục tăng lãi suất đang khiến thị trường vàng thế giới đối mặt với nguy cơ thiết lập những vùng giá thấp hơn.

Phiên giao dịch ngày 25/11 ghi nhận vàng giao ngay giảm thêm 0,8%, còn 3.524,36 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 tại Mỹ cũng không tránh khỏi xu hướng đi xuống khi mất 1,1%, giao dịch quanh mức 3.523,10 USD/ounce.

Đây là diễn biến nối tiếp phiên lao dốc hơn 2% trước đó, cho thấy áp lực bán vẫn chưa được giải tỏa. Tính từ mức giá kỷ lục hồi đầu năm, vàng giao ngay đã đánh mất khoảng 37% giá trị.

Động lực tăng của kim loại quý đang bị hạn chế bởi sức mạnh của đồng USD. Khi đồng bạc xanh lên giá, nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác phải bỏ ra nhiều chi phí hơn để mua vàng.

Thị trường hiện tập trung vào các báo cáo kinh tế sắp được Mỹ công bố, đặc biệt là chỉ số PCE, một thước đo lạm phát quan trọng được Fed theo dõi.

Theo chuyên gia Ricardo Evangelista của ActivTrades, khả năng vàng giảm về 3.400 USD/ounce có thể xuất hiện nếu dữ liệu lạm phát vượt dự báo, làm gia tăng kỳ vọng về các đợt nâng lãi suất tiếp theo.

Dù vậy, cơ hội đảo chiều vẫn hiện hữu. Nếu PCE cho thấy lạm phát dịu đi nhanh hơn dự kiến, đồng USD có thể chịu áp lực giảm, qua đó hỗ trợ vàng trở lại vùng 3.600–3.650 USD/ounce.

Sau lần tăng lãi suất vào tháng 9, Fed được thị trường kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng lãi suất tại cuộc họp cuối năm. Công cụ CME FedWatch cho thấy kịch bản này đã được phản ánh đầy đủ vào giá thị trường.

Ở một diễn biến khác, chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến sớm công bố kết quả điều tra về tình trạng dư thừa công suất công nghiệp tại 16 đối tác thương mại lớn của Mỹ. Kết quả điều tra có thể mở đường cho các mức thuế nhập khẩu mới áp dụng trên nhiều nhóm sản phẩm.

Sắc đỏ cũng bao trùm thị trường kim loại quý khi bạc giảm xuống 40,234 USD/ounce, bạch kim còn 1.251,72 USD/ounce và palladium giao dịch ở mức 847,46 USD/ounce.