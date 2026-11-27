Thị trường Giá vàng 9999 hôm nay 27/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 27/11/2026 trở lại mốc 134,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng tăng mạnh giá thu mua thêm 1 triệu đồng/lượng, lên mức 133 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 27/11/2026: Vàng miếng tăng nửa triệu đồng, Mi Hồng nâng mạnh giá thu mua

Giá vàng hôm nay 27/11/2026 trở lại mốc 134,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Đáng chú ý, Mi Hồng nâng giá thu mua vàng miếng lên 133 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn SJC tiến sát mức giá vàng miếng.

Thị trường vàng trong nước có thêm một nhịp phục hồi, với mức tăng từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số thương hiệu vẫn chưa thay đổi giá niêm yết sau lần cập nhật gần nhất.

Tính đến 5h00 ngày 27/11/2026, giá vàng miếng tại SJC, PNJ Hà Nội, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đứng ở mức 129,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 134,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với phiên trước, mỗi chiều giao dịch đều tăng thêm 500.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu chưa tham gia đợt điều chỉnh tăng này. Doanh nghiệp tiếp tục thu mua vàng miếng với giá 128,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 134,1 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, người bán vàng miếng hiện có thể nhận 128,8 triệu đồng/lượng, cao hơn 300.000 đồng so với phiên trước. Ở chiều ngược lại, khách mua vàng phải chi 134,5 triệu đồng/lượng, tăng thêm nửa triệu đồng.

Mi Hồng đang dẫn đầu về giá thu mua vàng miếng trong nhóm doanh nghiệp được ghi nhận, đạt 133 triệu đồng/lượng sau khi tăng 1 triệu đồng. Giá bán ra cũng nhích thêm 500.000 đồng, lên 134,5 triệu đồng/lượng.

Với mức niêm yết hiện tại, chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng tại Mi Hồng chỉ còn 1,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn mức 5 triệu đồng/lượng tại SJC, PNJ Hà Nội, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải.

Giá vàng hôm nay Ngày 27/11/2026

(Triệu đồng/lượng) Diễn biến hôm nay

(Nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 128,3 134,3 +400 +400 Tập đoàn DOJI 128,3 134,3 +400 +400 Mi Hồng 133,0 134,5 +1000 +500 PNJ Hà Nội 128,3 134,3 +400 +400 Bảo Tín Minh Châu 128,5 134,5 - +400 Bảo Tín Mạnh Hải 128,3 134,3 +400 +400 Phú Quý 128,8 134,5 +300 +500

1. SJC - Cập nhật: 27/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) 128.300.000

▲ 400.000 134.300.000

▲ 400.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 129.500.000

▲ 400.000 134.520.000

▲ 400.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 129.500.000

▲ 400.000 134.530.000

▲ 400.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (0,5 chỉ, 0,3 chỉ) 128.300.000

▲ 400.000 134.400.000

▲ 400.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 127.300.000

▲ 400.000 133.300.000

▲ 400.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 124.980.000

▲ 396.000 131.980.000

▲ 396.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 90.335.000

▲ 300.000 100.135.000

▲ 300.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 81.003.000

▲ 272.000 90.803.000

▲ 272.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71.671.000

▲ 244.000 81.471.000

▲ 244.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 68.072.000

▲ 234.000 77.872.000

▲ 234.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 45.942.000

▲ 167.000 55.742.000

▲ 167.000 Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000

2. DOJI - Cập nhật: 27/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - AVPL 128.500.000

±0 133.500.000

±0 Hà Nội - Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 128.500.000

±0 133.500.000

±0 Hà Nội - Nữ trang 99,99% 124.000.000

▲ 1.000.000 128.000.000

▲ 1.000.000 Hà Nội - Nữ trang 99,9% 123.500.000

▲ 1.000.000 127.500.000

▲ 1.000.000 Hà Nội - Nữ trang 99% 121.700.000

▲ 1.000.000 126.000.000

▲ 1.000.000

3. PNJ - Cập nhật: 27/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - SJC 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 TP. Hồ Chí Minh - PNJ 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh - SJC 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Hà Nội - PNJ 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Đà Nẵng - PNJ 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Đà Nẵng - SJC 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Miền Tây - PNJ 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Miền Tây - SJC 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Tây Nguyên - PNJ 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Tây Nguyên - SJC 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Đông Nam Bộ - PNJ 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Đông Nam Bộ - SJC 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Nhẫn trơn PNJ 999.9 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Vàng nữ trang 999.9 124.300.000

▲ 300.000 129.800.000

▲ 300.000 Vàng nữ trang 999 124.170.000

▲ 300.000 129.670.000

▲ 300.000 Vàng nữ trang 99 122.300.000

▲ 290.000 128.500.000

▲ 290.000 Vàng 916 (22K) 112.700.000

▲ 280.000 118.900.000

▲ 280.000 Vàng 750 (18K) 91.150.000

▲ 220.000 97.350.000

▲ 220.000 Vàng 680 (16,3K) 82.060.000

▲ 200.000 88.260.000

▲ 200.000 Vàng 650 (15,6K) 78.170.000

▲ 190.000 84.370.000

▲ 190.000 Vàng 610 (14,6K) 72.980.000

▲ 180.000 79.180.000

▲ 180.000 Vàng 585 (14K) 69.730.000

▲ 170.000 75.930.000

▲ 170.000 Vàng 416 (10K) 47.800.000

▲ 130.000 54.000.000

▲ 130.000 Vàng 375 (9K) 42.480.000

▲ 120.000 48.680.000

▲ 120.000 Vàng 333 (8K) 37.020.000

▲ 100.000 43.220.000

▲ 100.000 Vàng Kim Bảo 999.9 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 127.000.000

▲ 1.000.000 132.500.000

▲ 1.000.000 Vàng nữ trang 9920 122.560.000

▲ 300.000 128.760.000

▲ 300.000 Vàng nguyên liệu mua ngoài 99,99% 117.000.000

▲ 1.000.000 — Vàng nguyên liệu mua ngoài 99% 115.080.000

▲ 990.000 —

4. Bảo Tín Minh Châu (BTMC) - Cập nhật: 27/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - Vàng miếng SJC 128.500.000

±0 134.500.000

▲ 400.000 Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9 127.500.000

±0 132.500.000

±0 Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 99.9 127.300.000

±0 132.300.000

±0 Hà Nội - Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 128.500.000

±0 133.500.000

±0 Hà Nội - Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 128.500.000

±0 133.500.000

±0 Hà Nội - Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 128.500.000

±0 133.500.000

±0 Vàng HTBT - Vàng 999.9 (24K) 116.000.000

±0 — Vàng thị trường - Vàng 999.9 (24K) 116.000.000

±0 —

5. Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) - Cập nhật: 27/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC (Công ty CP BTMH) 129.500.000

▲ 400.000 134.500.000

▲ 400.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 128.500.000

±0 133.500.000

±0 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 12.850.000

±0 13.350.000

±0 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 128.000.000

±0 — Vàng trang sức 24K (999.9) 127.500.000

±0 132.500.000

±0 Vàng trang sức 24K (99.9) 127.400.000

±0 132.400.000

±0 Vàng nguyên liệu 999,9 116.000.000

▲ 500.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 115.500.000

▲ 500.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 27/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 128.800.000

▲ 300.000 134.500.000

▲ 500.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 128.800.000

▲ 300.000 132.800.000

▲ 300.000 Phú Quý 1 lượng 999.9 128.800.000

▲ 300.000 132.800.000

▲ 300.000 Phú Quý 1 lượng 99.9 128.700.000

▲ 300.000 132.700.000

▲ 300.000 Vàng trang sức 999 126.400.000

±0 131.400.000

±0 Vàng trang sức 99 125.235.000

±0 130.185.000

±0 Vàng trang sức 98 123.970.000

±0 128.870.000

±0 Vàng 999.9 phi SJC 117.000.000

▲ 1.000.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 27/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 133.000.000

▲ 1.000.000 134.500.000

▲ 500.000 Vàng 99,9% 133.000.000

▲ 1.000.000 134.500.000

▲ 500.000 Vàng 9T85 (98,5%) 116.000.000

▲ 500.000 118.500.000

±0 Vàng 9T8 (98,0%) 115.300.000

▲ 500.000 117.800.000

±0 Vàng 95 (95,0%) 111.900.000

▲ 500.000 — Vàng V75 (75,0%) 87.500.000

▲ 500.000 91.000.000

±0 Vàng V68 (68,0%) 76.000.000

▲ 500.000 79.500.000

±0 Vàng 6T1 (61,0%) 73.000.000

▲ 500.000 76.500.000

±0 Vàng 14K (58,0%) 67.000.000

▲ 500.000 70.500.000

±0 Vàng 10K (41,0%) 41.500.000

▲ 500.000 45.000.000

±0

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 27/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 130.000.000

▲ 2.000.000 134.000.000

▲ 1.000.000 Vàng 18K (750) 86.540.000

▲ 780.000 92.040.000

▲ 780.000 Vàng trắng Au750 86.540.000

▲ 780.000 92.040.000

▲ 780.000

Cùng với sự phục hồi của vàng miếng, giá vàng nhẫn tại SJC, PNJ và Phú Quý cũng được điều chỉnh tăng. Mức bán ra tại các thương hiệu có đầy đủ số liệu đang dao động từ 132–134,3 triệu đồng/lượng.

SJC hiện bán vàng nhẫn 9999 với giá 134,3 triệu đồng/lượng, chỉ thấp hơn vàng miếng 200.000 đồng/lượng. Giá thu mua đạt 128,3 triệu đồng/lượng. Hai chiều giao dịch cùng tăng 400.000 đồng sau phiên điều chỉnh trước.

Tại PNJ, mức tăng 500.000 đồng/lượng đưa giá vàng nhẫn lên 126,5 triệu đồng/lượng mua vào và 132 triệu đồng/lượng bán ra.

Phú Quý đang mua vàng nhẫn 9999 với giá 128,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 132,8 triệu đồng/lượng, cao hơn phiên trước 300.000 đồng ở mỗi chiều.

Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI có giá giao dịch 128,5–133,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Ở nhóm chưa ghi nhận điều chỉnh mới, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu giữ mức 127,5–132,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá thu mua vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục đứng ở 128 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lao dốc, chuyên gia vẫn dự báo khả năng hướng tới 5.000 USD/ounce năm 2027

Mặc dù giá vàng thế giới đang chịu sức ép giảm từ triển vọng tăng lãi suất của Fed, một số tổ chức phân tích vẫn đánh giá tích cực về triển vọng dài hạn. TD Securities nhận định kim loại quý có khả năng hướng tới vùng 5.000 USD/ounce trong nửa cuối năm 2027 nếu chính sách tiền tệ Mỹ chuyển sang nới lỏng.

Trong phiên ngày 26/11, vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 3.571,17 USD/ounce vào lúc 21h00 theo giờ Việt Nam. Trước đó một ngày, giá từng xuyên thủng mốc 3.500 USD/ounce, xuống vùng thấp nhất kể từ tháng 9/2025.

Áp lực chủ yếu đến từ tình trạng lạm phát kéo dài tại Mỹ. Dữ liệu mới công bố cho thấy áp lực giá cả cơ bản trong tháng 10 tăng mạnh nhất theo năm kể từ cuối năm 2023. Điều này khiến thị trường dự đoán Fed tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12 và có thể thực hiện thêm một đợt tăng vào đầu năm 2027.

Theo TD Securities, môi trường lãi suất cao khiến vàng khó phục hồi ngay trong ngắn hạn. Tuy nhiên, khi nhà đầu tư bắt đầu kỳ vọng Fed chuyển sang giảm lãi suất, triển vọng tăng giá của vàng và các kim loại quý khác có thể được cải thiện đáng kể.

Chuyên gia Han Tan của Bybit cũng cho rằng vàng cần thêm tín hiệu về thời điểm kết thúc chu kỳ tăng lãi suất để hình thành đà hồi phục bền vững. Bên cạnh đó, những bất ổn tài chính và nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương vẫn là các yếu tố hỗ trợ thị trường.

Dù có những dự báo tích cực cho năm tới, rủi ro giảm giá trước mắt chưa kết thúc. HSBC cảnh báo vàng có thể xuống dưới 3.400 USD/ounce nếu thị trường cổ phiếu toàn cầu tiếp tục suy yếu.