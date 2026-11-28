Thị trường Giá vàng 9999 hôm nay 28/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 28/11/2026 trở lại mốc 136 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán lên tới 7 triệu đồng. Vàng nhẫn 9999 bán ra từ 133–135,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 28/11/2026: Vàng đồng loạt tăng mạnh, giá nhẫn SJC áp sát vàng miếng

Giá vàng hôm nay 28/11/2026 đứng ở mức 136 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC. Sau phiên phục hồi mạnh, giá bán vàng nhẫn SJC cũng tiến sát mốc này, đạt 135,8 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước khép lại tuần giao dịch với đợt tăng giá đáng kể ở cả vàng miếng và vàng nhẫn. Đáng chú ý, giá vàng nhẫn SJC đã gần bắt kịp vàng miếng, trong khi một số doanh nghiệp vẫn duy trì khoảng cách khá lớn giữa hai loại vàng này.

Vàng miếng SJC hiện được mua vào với giá 131 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 136 triệu đồng/lượng. Mỗi chiều giao dịch cao hơn 1,5 triệu đồng so với phiên trước.

Mức tăng mạnh hơn xuất hiện ở vàng nhẫn 9999 khi giá thu mua được nâng thêm 2,8 triệu đồng, lên 130,8 triệu đồng/lượng. Giá bán ra cũng tăng 1,8 triệu đồng, đạt 135,8 triệu đồng/lượng.

Hiện giá vàng nhẫn và vàng miếng tại SJC chỉ còn cách nhau 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Tại PNJ Hà Nội, khách hàng mua vàng miếng hiện phải trả 136 triệu đồng/lượng, còn khi bán lại sẽ nhận được 131 triệu đồng/lượng. Mức giá này được thiết lập sau khi doanh nghiệp tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều.

Trái với đà tăng đồng đều của vàng miếng, vàng nhẫn PNJ có giá thu mua giảm 200.000 đồng xuống 126,8 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra tăng 500.000 đồng, lên 133 triệu đồng/lượng.

Sau đợt điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, vàng miếng tại DOJI hiện có giá giao dịch 131–136 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Đối với nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999, doanh nghiệp đang áp dụng giá thu mua 129 triệu đồng/lượng và bán ra 134 triệu đồng/lượng, cùng cao hơn phiên trước 500.000 đồng.

Bảo Tín Minh Châu đưa giá bán vàng miếng trở lại mốc 136 triệu đồng/lượng sau khi tăng thêm 1,5 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, giá thu mua tăng 500.000 đồng, hiện đạt 129 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 tại doanh nghiệp này có mức điều chỉnh đồng đều hơn, tăng 500.000 đồng ở mỗi chiều, lên 128 triệu đồng/lượng mua vào và 133 triệu đồng/lượng bán ra.

Mức giá vàng miếng tại Bảo Tín Mạnh Hải hiện là 131 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Cùng xu hướng đi lên, giá thu mua vàng nhẫn 9999 tại đây đã đạt 128,5 triệu đồng/lượng, tăng thêm 500.000 đồng sau lần điều chỉnh gần nhất.

Tại Phú Quý, vàng miếng và vàng nhẫn đang có cùng mức giá thu mua là 129,5 triệu đồng/lượng.

Trong đó, giá mua vàng miếng tăng 400.000 đồng, còn giá bán tăng 1,5 triệu đồng lên 136 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn 9999, doanh nghiệp nâng giá thêm 700.000 đồng ở mỗi chiều, đưa giá bán ra lên mức 133,5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng tiếp tục duy trì mức thu mua vàng miếng cao hơn nhiều doanh nghiệp khác, hiện đạt 134,2 triệu đồng/lượng. Giá bán ra được niêm yết ở mức 135,7 triệu đồng/lượng.

Sau phiên tăng 1,2 triệu đồng ở cả hai chiều, Mi Hồng đang có khoảng cách giữa giá mua và giá bán là 1,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát.

Giá vàng hôm nay Ngày 28/11/2026

(Triệu đồng/lượng) Diễn biến hôm qua

(Nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 130,8 135,8 +1500 +1500 Tập đoàn DOJI 130,8 135,8 +1500 +1500 Mi Hồng 134,2 135,7 +1200 +1200 PNJ Hà Nội 130,8 135,8 +1500 +1500 Bảo Tín Minh Châu 129,0 136,0 +500 +1500 Bảo Tín Mạnh Hải 130,8 135,8 +1500 +1500 Phú Quý 129,5 136,0 +700 +1500

1. SJC - Cập nhật: 28/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) 130.800.000

▲ 2.500.000 135.800.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▲ 1.500.000 136.000.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 131.000.000

▲ 1.500.000 136.020.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 131.000.000

▲ 1.500.000 136.030.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (0,5 chỉ, 0,3 chỉ) 130.800.000

▲ 2.500.000 135.900.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 129.800.000

▲ 2.500.000 134.800.000

▲ 1.500.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 126.465.000

▲ 1.485.000 133.465.000

▲ 1.485.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 91.460.000

▲ 1.125.000 101.260.000

▲ 1.125.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82.023.000

▲ 1.020.000 91.823.000

▲ 1.020.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 72.586.000

▲ 915.000 82.386.000

▲ 915.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 68.946.000

▲ 874.000 78.746.000

▲ 874.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46.567.000

▲ 625.000 56.367.000

▲ 625.000 Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▲ 1.500.000 136.000.000

▲ 1.500.000 Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▲ 1.500.000 136.000.000

▲ 1.500.000 Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▲ 1.500.000 136.000.000

▲ 1.500.000 Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▲ 1.500.000 136.000.000

▲ 1.500.000 Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▲ 1.500.000 136.000.000

▲ 1.500.000 Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▲ 1.500.000 136.000.000

▲ 1.500.000 Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▲ 1.500.000 136.000.000

▲ 1.500.000 Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▲ 1.500.000 136.000.000

▲ 1.500.000 Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▲ 1.500.000 136.000.000

▲ 1.500.000 Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▲ 1.500.000 136.000.000

▲ 1.500.000

2. DOJI - Cập nhật: 28/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - AVPL 129.000.000

▲ 500.000 134.000.000

▲ 500.000 Hà Nội - Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 129.000.000

▲ 500.000 134.000.000

▲ 500.000 Hà Nội - Nữ trang 99,99% 125.000.000

▲ 1.000.000 129.000.000

▲ 1.000.000 Hà Nội - Nữ trang 99,9% 124.500.000

▲ 1.000.000 128.500.000

▲ 1.000.000 Hà Nội - Nữ trang 99% 122.700.000

▲ 1.000.000 127.000.000

▲ 1.000.000

3. PNJ - Cập nhật: 28/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - SJC 130.500.000

▲ 1.000.000 135.500.000

▲ 1.000.000 TP. Hồ Chí Minh - PNJ 126.800.000

▼ 200.000 133.000.000

▲ 500.000 TP. Hồ Chí Minh - SJC 130.500.000

▲ 1.000.000 135.500.000

▲ 1.000.000 Hà Nội - PNJ 126.800.000

▼ 200.000 133.000.000

▲ 500.000 Đà Nẵng - PNJ 126.800.000

▼ 200.000 133.000.000

▲ 500.000 Đà Nẵng - SJC 130.500.000

▲ 1.000.000 135.500.000

▲ 1.000.000 Miền Tây - PNJ 126.800.000

▼ 200.000 133.000.000

▲ 500.000 Miền Tây - SJC 130.500.000

▲ 1.000.000 135.500.000

▲ 1.000.000 Tây Nguyên - PNJ 126.800.000

▼ 200.000 133.000.000

▲ 500.000 Tây Nguyên - SJC 130.500.000

▲ 1.000.000 135.500.000

▲ 1.000.000 Đông Nam Bộ - PNJ 126.800.000

▼ 200.000 133.000.000

▲ 500.000 Đông Nam Bộ - SJC 130.500.000

▲ 1.000.000 135.500.000

▲ 1.000.000 Nhẫn trơn PNJ 999.9 126.800.000

▼ 200.000 133.000.000

▲ 500.000 Vàng nữ trang 999.9 125.300.000

▲ 1.000.000 130.800.000

▲ 1.000.000 Vàng nữ trang 999 125.170.000

▲ 1.000.000 130.670.000

▲ 1.000.000 Vàng nữ trang 99 123.290.000

▲ 990.000 129.490.000

▲ 990.000 Vàng 916 (22K) 113.610.000

▲ 910.000 119.810.000

▲ 910.000 Vàng 750 (18K) 91.900.000

▲ 750.000 98.100.000

▲ 750.000 Vàng 680 (16,3K) 82.740.000

▲ 680.000 88.940.000

▲ 680.000 Vàng 650 (15,6K) 78.820.000

▲ 650.000 85.020.000

▲ 650.000 Vàng 610 (14,6K) 73.590.000

▲ 610.000 79.790.000

▲ 610.000 Vàng 585 (14K) 70.320.000

▲ 590.000 76.520.000

▲ 590.000 Vàng 416 (10K) 48.210.000

▲ 410.000 54.410.000

▲ 410.000 Vàng 375 (9K) 42.850.000

▲ 370.000 49.050.000

▲ 370.000 Vàng 333 (8K) 37.360.000

▲ 340.000 43.560.000

▲ 340.000 Vàng Kim Bảo 999.9 126.800.000

▼ 200.000 133.000.000

▲ 500.000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126.800.000

▼ 200.000 133.000.000

▲ 500.000 Vàng nữ trang 9920 123.550.000

▲ 990.000 129.750.000

▲ 990.000 Vàng nguyên liệu mua ngoài 99,99% 118.000.000

▲ 1.000.000 — Vàng nguyên liệu mua ngoài 99% 116.070.000

▲ 990.000 —

4. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 28/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - Vàng miếng SJC 129.000.000

▲ 500.000 136.000.000

▲ 1.500.000 Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9 128.000.000

▲ 500.000 133.000.000

▲ 500.000 Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 99.9 127.800.000

▲ 500.000 132.800.000

▲ 500.000 Hà Nội - Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 129.000.000

▲ 500.000 134.000.000

▲ 500.000 Hà Nội - Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 129.000.000

▲ 500.000 134.000.000

▲ 500.000 Hà Nội - Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 129.000.000

▲ 500.000 134.000.000

▲ 500.000 Vàng HTBT - Vàng 999.9 (24K) 120.000.000

▲ 2.000.000 — Vàng thị trường - Vàng 999.9 (24K) 119.500.000

▲ 1.500.000 —

5. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 28/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 130.500.000

▲ 1.000.000 135.500.000

▲ 1.000.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 129.000.000

▲ 500.000 134.000.000

▲ 500.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 12.900.000

▲ 50.000 13.400.000

▲ 50.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 128.500.000

▲ 500.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 128.000.000

▲ 500.000 133.000.000

▲ 500.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 127.900.000

▲ 500.000 132.900.000

▲ 500.000 Vàng nguyên liệu 999,9 117.000.000

▲ 1.000.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 116.500.000

▲ 1.000.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 28/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 129.500.000

▲ 700.000 136.000.000

▲ 1.500.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 129.500.000

▲ 700.000 133.500.000

▲ 700.000 Phú Quý 1 lượng 999.9 129.500.000

▲ 700.000 133.500.000

▲ 700.000 Phú Quý 1 lượng 99.9 129.400.000

▲ 700.000 133.400.000

▲ 700.000 Vàng trang sức 999 126.900.000

▲ 500.000 131.900.000

▲ 500.000 Vàng trang sức 99 125.730.000

▲ 495.000 130.680.000

▲ 495.000 Vàng trang sức 98 124.460.000

▲ 490.000 129.360.000

▲ 490.000 Vàng 999.9 phi SJC 118.000.000

▲ 1.000.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 28/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 134.200.000

▲ 1.200.000 135.700.000

▲ 1.200.000 Vàng 99,9% 134.200.000

▲ 1.200.000 135.700.000

▲ 1.200.000 Vàng 9T85 (98,5%) 116.000.000

± 0 118.000.000

▼ 500.000 Vàng 9T8 (98,0%) 115.300.000

± 0 117.300.000

▼ 500.000 Vàng 95 (95,0%) 111.900.000

± 0 — Vàng V75 (75,0%) 87.500.000

± 0 90.500.000

▼ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 76.000.000

± 0 79.000.000

▼ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 73.000.000

± 0 76.000.000

▼ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 67.000.000

± 0 70.000.000

▼ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 41.500.000

± 0 44.500.000

▼ 500.000

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 28/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 130.500.000

▲ 500.000 135.000.000

▲ 1.000.000 Vàng 18K (750) 86.930.000

▲ 390.000 92.430.000

▲ 390.000 Vàng trắng Au750 86.930.000

▲ 390.000 92.430.000

▲ 390.000

Giá vàng thế giới đảo chiều ngoạn mục, hướng tới tuần tăng 4% sau cú rơi xuống đáy

Từ vùng giá thấp nhất hơn một năm, vàng thế giới đang lấy lại phần giá trị đã mất khi lực mua bắt đáy xuất hiện và những biến động trên thị trường tài chính quốc tế dần lắng xuống.

Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 27/11, giá vàng giao ngay tăng 2,8% lên 3.664,97 USD/ounce, ghi nhận lúc 19h51 theo giờ Việt Nam. Cùng thời điểm, vàng kỳ hạn tháng 12 tại Mỹ tiến lên 3.663,80 USD/ounce, tương ứng mức tăng 3,6%.

Nhịp đi lên diễn ra chỉ hai ngày sau khi giá vàng chạm mức thấp nhất kể từ tháng 8/2025. Nếu duy trì được thành quả hiện tại, kim loại quý có thể kết thúc tuần với mức tăng khoảng 4%.

Áp lực bán vàng đang có dấu hiệu suy yếu khi thị trường chứng khoán ổn định hơn sau giai đoạn điều chỉnh mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ và AI.

Chuyên gia Carlo Alberto De Casa của Swissquote nhận định, việc nhà đầu tư phải bán vàng để bù đắp thua lỗ từ các danh mục khác là một trong những nguyên nhân gây sức ép lên giá vàng thời gian qua. Khi thị trường cổ phiếu cân bằng trở lại, nhu cầu mua vàng cũng dần được khôi phục.

Vị chuyên gia đánh giá mốc 5.000 USD/ounce vẫn còn xa, nhưng không loại trừ khả năng kim loại quý quay lại khoảng 4.000–4.200 USD/ounce.

Bên cạnh sự cải thiện của dòng tiền, đồng USD không còn duy trì đà tăng mạnh sau khi lập đỉnh 22 tháng cũng hỗ trợ giá vàng trong phiên cuối tuần.

Tuy nhiên, thị trường chưa hoàn toàn thoát khỏi những rủi ro liên quan đến lãi suất. Các báo cáo kinh tế Mỹ công bố hôm thứ Tư cho thấy GDP quý III tăng nhanh hơn dự kiến và lạm phát tháng 10 tiếp tục nóng lên.

Những dữ liệu này làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 12/2026 và đầu năm 2027, qua đó có thể hạn chế dư địa tăng giá của vàng.

Ở chiều cầu, thị trường vàng vật chất tại hai quốc gia tiêu thụ lớn là Trung Quốc và Ấn Độ ghi nhận sức mua tích cực hơn trong tuần này.

Không riêng vàng, các kim loại quý khác cũng có triển vọng khép lại tuần trong sắc xanh. Giá bạc đạt 43,88 USD/ounce, tăng 5,7%; bạch kim tăng 3,6%, còn palladium tăng 3,5%.