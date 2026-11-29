Thị trường Giá vàng 9999 hôm nay 29/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 29/11/2026, vàng miếng SJC neo ở mức 131–136 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán tại một số doanh nghiệp vẫn ở mức cao.

Giá vàng hôm nay 29/11/2026: Vàng miếng neo ở 136 triệu đồng, chênh lệch mua bán tới 7 triệu

Giá vàng hôm nay 29/11/2026 ghi nhận nhiều doanh nghiệp cùng niêm yết vàng miếng ở mức 136 triệu đồng/lượng bán ra, trong khi giá vàng nhẫn 9999 dao động từ 133–135,8 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước ngày cuối tuần chứng kiến sự khác biệt đáng kể giữa giá mua vào của các doanh nghiệp. Dù cùng bán vàng miếng ở mức 136 triệu đồng/lượng, mỗi thương hiệu lại đưa ra mức thu mua khác nhau.

Bốn thương hiệu gồm SJC, PNJ Hà Nội, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải hiện cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 131 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, người bán vàng miếng hiện nhận được 129 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra đạt 136 triệu đồng/lượng. Đây cũng là doanh nghiệp có khoảng cách mua – bán lớn nhất trong nhóm khảo sát.

Giá vàng miếng tại Phú Quý đang ở mức 129,8–136 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), với mức chênh lệch giữa hai chiều là 6,2 triệu đồng/lượng.

Trái lại, Mi Hồng đang duy trì mức chênh lệch mua – bán chỉ 1,5 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp này thu mua vàng miếng với giá 134,2 triệu đồng/lượng và bán ra 135,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 29/11/2026

(Triệu đồng/lượng) Diễn biến hôm nay

(Nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 130,8 135,8 - - Tập đoàn DOJI 130,8 135,8 - - Mi Hồng 134,2 135,7 - - PNJ Hà Nội 130,8 135,8 - - Bảo Tín Minh Châu 129,0 136,0 - - Bảo Tín Mạnh Hải 130,8 135,8 - - Phú Quý 129,8 136,0 +300 -

1. SJC - Cập nhật: 29/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) 130.800.000 135.800.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000 136.000.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 131.000.000 136.020.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 131.000.000 136.030.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (0,5 chỉ, 0,3 chỉ) 130.800.000 135.900.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 129.800.000 134.800.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 126.465.000 133.465.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 91.460.000 101.260.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82.023.000 91.823.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 72.586.000 82.386.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 68.946.000 78.746.000 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46.567.000 56.367.000 Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000 136.000.000 Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000 136.000.000 Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000 136.000.000 Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000 136.000.000 Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000 136.000.000 Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000 136.000.000 Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000 136.000.000 Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000 136.000.000 Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000 136.000.000 Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000 136.000.000

2. DOJI - Cập nhật: 29/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - AVPL 129.500.000 134.500.000 Hà Nội - Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 129.500.000 134.500.000 Hà Nội - Nữ trang 99,99 125.500.000 129.500.000 Hà Nội - Nữ trang 99,9 125.000.000 129.000.000 Hà Nội - Nữ trang 99 123.200.000 127.500.000

3. PNJ - Cập nhật: 29/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - SJC 131.000.000 136.000.000 TP. Hồ Chí Minh - PNJ 127.500.000

▲ 700.000 133.700.000

▲ 700.000 TP. Hồ Chí Minh - SJC 131.000.000 136.000.000 Hà Nội - PNJ 127.500.000

▲ 700.000 133.700.000

▲ 700.000 Đà Nẵng - PNJ 127.500.000

▲ 700.000 133.700.000

▲ 700.000 Đà Nẵng - SJC 131.000.000 136.000.000 Miền Tây - PNJ 127.500.000

▲ 700.000 133.700.000

▲ 700.000 Miền Tây - SJC 131.000.000 136.000.000 Tây Nguyên - PNJ 127.500.000

▲ 700.000 133.700.000

▲ 700.000 Tây Nguyên - SJC 131.000.000 136.000.000 Đông Nam Bộ - PNJ 127.500.000

▲ 700.000 133.700.000

▲ 700.000 Đông Nam Bộ - SJC 131.000.000 136.000.000 Nhẫn trơn PNJ 999.9 127.500.000

▲ 700.000 133.700.000

▲ 700.000 Vàng nữ trang 999.9 125.500.000

▲ 200.000 131.000.000

▲ 200.000 Vàng nữ trang 999 125.370.000

▲ 200.000 130.870.000

▲ 200.000 Vàng nữ trang 99 123.490.000

▲ 200.000 129.690.000

▲ 200.000 Vàng 916 (22K) 113.800.000

▲ 190.000 120.000.000

▲ 190.000 Vàng 750 (18K) 92.050.000

▲ 150.000 98.250.000

▲ 150.000 Vàng 680 (16,3K) 82.880.000

▲ 140.000 89.080.000

▲ 140.000 Vàng 650 (15,6K) 78.950.000

▲ 130.000 85.150.000

▲ 130.000 Vàng 610 (14,6K) 73.710.000

▲ 120.000 79.910.000

▲ 120.000 Vàng 585 (14K) 70.440.000

▲ 120.000 76.640.000

▲ 120.000 Vàng 416 (10K) 48.300.000

▲ 90.000 54.500.000

▲ 90.000 Vàng 375 (9K) 42.930.000

▲ 80.000 49.130.000

▲ 80.000 Vàng 333 (8K) 37.420.000

▲ 60.000 43.620.000

▲ 60.000 Vàng Kim Bảo 999.9 127.500.000

▲ 700.000 133.700.000

▲ 700.000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 127.500.000

▲ 700.000 133.700.000

▲ 700.000 Vàng nữ trang 9920 123.750.000

▲ 200.000 129.950.000

▲ 200.000 Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 118.500.000

▲ 500.000 — Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 116.560.000

▲ 490.000 —

4. Bảo Tín Minh Châu (BTMC) - Cập nhật: 29/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - Vàng miếng SJC 129.500.000 136.000.000 Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9 128.500.000 133.500.000 Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 99.9 128.300.000 133.300.000 Hà Nội - Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 129.500.000 134.500.000 Hà Nội - Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 129.500.000 134.500.000 Hà Nội - Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 129.500.000 134.500.000 Vàng HTBT - Vàng 999.9 (24K) 119.200.000

▼ 800.000 — Vàng thị trường - Vàng 999.9 (24K) 118.700.000

▼ 800.000 —

5. Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) - Cập nhật: 29/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 131.000.000 136.000.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 129.500.000 134.500.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 12.950.000 13.450.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 129.000.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 128.500.000 133.500.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 128.400.000 133.400.000 Vàng nguyên liệu 999,9 119.200.000

▲ 1.500.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 118.700.000

▲ 1.500.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 29/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 129.800.000

▲ 300.000 136.000.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 129.800.000

▲ 300.000 133.800.000

▲ 300.000 Phú Quý 1 lượng 999.9 129.800.000

▲ 300.000 133.800.000

▲ 300.000 Phú Quý 1 lượng 99.9 129.700.000

▲ 300.000 133.700.000

▲ 300.000 Vàng trang sức 999 126.900.000 131.900.000 Vàng trang sức 99 125.730.000 130.680.000 Vàng trang sức 98 124.460.000 129.360.000 Vàng 999.9 phi SJC 118.000.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 29/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 134.200.000 135.700.000 Vàng 99,9% 134.200.000 135.700.000 Vàng 9T85 (98,5%) 116.000.000 118.000.000 Vàng 9T8 (98,0%) 115.300.000 117.300.000 Vàng 95 (95,0%) 111.900.000 — Vàng V75 (75,0%) 87.500.000 90.500.000 Vàng V68 (68,0%) 76.000.000 79.000.000 Vàng 6T1 (61,0%) 73.000.000 76.000.000 Vàng 14K (58,0%) 67.000.000 70.000.000 Vàng 10K (41,0%) 41.500.000 44.500.000

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 29/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 131.000.000

▲ 500.000 135.000.000 Vàng 18K (750) 86.930.000 92.430.000 Vàng trắng Au750 86.930.000 92.430.000

Khác với vàng miếng, giá bán vàng nhẫn 9999 giữa các thương hiệu hiện chênh nhau tới 2,8 triệu đồng/lượng. SJC tiếp tục dẫn đầu về giá bán ra, trong khi PNJ và Bảo Tín Minh Châu cùng giữ mức 133 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC chưa thay đổi giá vàng nhẫn 9999 so với phiên trước, hiện mua vào 130,8 triệu đồng/lượng và bán ra 135,8 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI tiếp tục giữ mức 129 triệu đồng/lượng mua vào và 134 triệu đồng/lượng bán ra.

Sau khi điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều thu mua trong phiên trước, giá vàng nhẫn tại Phú Quý hiện đạt 129,8 triệu đồng/lượng. Giá bán vẫn ở mức 133,8 triệu đồng/lượng.

Cùng niêm yết giá bán vàng nhẫn ở mức 133 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu và PNJ đều không ghi nhận biến động mới. Tuy nhiên, giá mua vào tại hai doanh nghiệp lần lượt là 128 triệu đồng/lượng và 126,8 triệu đồng/lượng.

Với Bảo Tín Mạnh Hải, mức giá thu mua nhẫn 9999 hiện vẫn đứng tại 128,5 triệu đồng/lượng.