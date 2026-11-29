Giá vàng 9999 hôm nay 29/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý
Giá vàng hôm nay 29/11/2026, vàng miếng SJC neo ở mức 131–136 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán tại một số doanh nghiệp vẫn ở mức cao.
Giá vàng hôm nay 29/11/2026: Vàng miếng neo ở 136 triệu đồng, chênh lệch mua bán tới 7 triệu
Giá vàng hôm nay 29/11/2026 ghi nhận nhiều doanh nghiệp cùng niêm yết vàng miếng ở mức 136 triệu đồng/lượng bán ra, trong khi giá vàng nhẫn 9999 dao động từ 133–135,8 triệu đồng/lượng.
Thị trường vàng trong nước ngày cuối tuần chứng kiến sự khác biệt đáng kể giữa giá mua vào của các doanh nghiệp. Dù cùng bán vàng miếng ở mức 136 triệu đồng/lượng, mỗi thương hiệu lại đưa ra mức thu mua khác nhau.
Bốn thương hiệu gồm SJC, PNJ Hà Nội, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải hiện cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 131 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra.
Tại Bảo Tín Minh Châu, người bán vàng miếng hiện nhận được 129 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra đạt 136 triệu đồng/lượng. Đây cũng là doanh nghiệp có khoảng cách mua – bán lớn nhất trong nhóm khảo sát.
Giá vàng miếng tại Phú Quý đang ở mức 129,8–136 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), với mức chênh lệch giữa hai chiều là 6,2 triệu đồng/lượng.
Trái lại, Mi Hồng đang duy trì mức chênh lệch mua – bán chỉ 1,5 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp này thu mua vàng miếng với giá 134,2 triệu đồng/lượng và bán ra 135,7 triệu đồng/lượng.
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 29/11/2026
(Triệu đồng/lượng)
|Diễn biến hôm nay
(Nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC
|130,8
|135,8
|-
|-
|Tập đoàn DOJI
|130,8
|135,8
|-
|-
|Mi Hồng
|134,2
|135,7
|-
|-
|PNJ Hà Nội
|130,8
|135,8
|-
|-
|Bảo Tín Minh Châu
|129,0
|136,0
|-
|-
|Bảo Tín Mạnh Hải
|130,8
|135,8
|-
|-
|Phú Quý
|129,8
|136,0
|+300
|-
|1. SJC - Cập nhật: 29/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ)
|130.800.000
|135.800.000
|TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131.000.000
|136.000.000
|TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|131.000.000
|136.020.000
|TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|131.000.000
|136.030.000
|TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (0,5 chỉ, 0,3 chỉ)
|130.800.000
|135.900.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|129.800.000
|134.800.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|126.465.000
|133.465.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|91.460.000
|101.260.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|82.023.000
|91.823.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|72.586.000
|82.386.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|68.946.000
|78.746.000
|TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|46.567.000
|56.367.000
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131.000.000
|136.000.000
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131.000.000
|136.000.000
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131.000.000
|136.000.000
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131.000.000
|136.000.000
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131.000.000
|136.000.000
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131.000.000
|136.000.000
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131.000.000
|136.000.000
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131.000.000
|136.000.000
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131.000.000
|136.000.000
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131.000.000
|136.000.000
|2. DOJI - Cập nhật: 29/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Hà Nội - AVPL
|129.500.000
|134.500.000
|Hà Nội - Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng
|129.500.000
|134.500.000
|Hà Nội - Nữ trang 99,99
|125.500.000
|129.500.000
|Hà Nội - Nữ trang 99,9
|125.000.000
|129.000.000
|Hà Nội - Nữ trang 99
|123.200.000
|127.500.000
|3. PNJ - Cập nhật: 29/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Hà Nội - SJC
|131.000.000
|136.000.000
|TP. Hồ Chí Minh - PNJ
|127.500.000
▲ 700.000
|133.700.000
▲ 700.000
|TP. Hồ Chí Minh - SJC
|131.000.000
|136.000.000
|Hà Nội - PNJ
|127.500.000
▲ 700.000
|133.700.000
▲ 700.000
|Đà Nẵng - PNJ
|127.500.000
▲ 700.000
|133.700.000
▲ 700.000
|Đà Nẵng - SJC
|131.000.000
|136.000.000
|Miền Tây - PNJ
|127.500.000
▲ 700.000
|133.700.000
▲ 700.000
|Miền Tây - SJC
|131.000.000
|136.000.000
|Tây Nguyên - PNJ
|127.500.000
▲ 700.000
|133.700.000
▲ 700.000
|Tây Nguyên - SJC
|131.000.000
|136.000.000
|Đông Nam Bộ - PNJ
|127.500.000
▲ 700.000
|133.700.000
▲ 700.000
|Đông Nam Bộ - SJC
|131.000.000
|136.000.000
|Nhẫn trơn PNJ 999.9
|127.500.000
▲ 700.000
|133.700.000
▲ 700.000
|Vàng nữ trang 999.9
|125.500.000
▲ 200.000
|131.000.000
▲ 200.000
|Vàng nữ trang 999
|125.370.000
▲ 200.000
|130.870.000
▲ 200.000
|Vàng nữ trang 99
|123.490.000
▲ 200.000
|129.690.000
▲ 200.000
|Vàng 916 (22K)
|113.800.000
▲ 190.000
|120.000.000
▲ 190.000
|Vàng 750 (18K)
|92.050.000
▲ 150.000
|98.250.000
▲ 150.000
|Vàng 680 (16,3K)
|82.880.000
▲ 140.000
|89.080.000
▲ 140.000
|Vàng 650 (15,6K)
|78.950.000
▲ 130.000
|85.150.000
▲ 130.000
|Vàng 610 (14,6K)
|73.710.000
▲ 120.000
|79.910.000
▲ 120.000
|Vàng 585 (14K)
|70.440.000
▲ 120.000
|76.640.000
▲ 120.000
|Vàng 416 (10K)
|48.300.000
▲ 90.000
|54.500.000
▲ 90.000
|Vàng 375 (9K)
|42.930.000
▲ 80.000
|49.130.000
▲ 80.000
|Vàng 333 (8K)
|37.420.000
▲ 60.000
|43.620.000
▲ 60.000
|Vàng Kim Bảo 999.9
|127.500.000
▲ 700.000
|133.700.000
▲ 700.000
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|127.500.000
▲ 700.000
|133.700.000
▲ 700.000
|Vàng nữ trang 9920
|123.750.000
▲ 200.000
|129.950.000
▲ 200.000
|Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99
|118.500.000
▲ 500.000
|—
|Vàng nguyên liệu mua ngoài 99
|116.560.000
▲ 490.000
|—
|4. Bảo Tín Minh Châu (BTMC) - Cập nhật: 29/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Hà Nội - Vàng miếng SJC
|129.500.000
|136.000.000
|Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9
|128.500.000
|133.500.000
|Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 99.9
|128.300.000
|133.300.000
|Hà Nội - Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu
|129.500.000
|134.500.000
|Hà Nội - Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu
|129.500.000
|134.500.000
|Hà Nội - Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
|129.500.000
|134.500.000
|Vàng HTBT - Vàng 999.9 (24K)
|119.200.000
▼ 800.000
|—
|Vàng thị trường - Vàng 999.9 (24K)
|118.700.000
▼ 800.000
|—
|5. Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) - Cập nhật: 29/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|131.000.000
|136.000.000
|Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)
|129.500.000
|134.500.000
|Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ
|12.950.000
|13.450.000
|Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|129.000.000
|—
|Vàng trang sức 24K (999.9)
|128.500.000
|133.500.000
|Vàng trang sức 24K (99.9)
|128.400.000
|133.400.000
|Vàng nguyên liệu 999,9
|119.200.000
▲ 1.500.000
|—
|Vàng nguyên liệu 99.9
|118.700.000
▲ 1.500.000
|—
|6. Phú Quý - Cập nhật: 29/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Vàng miếng SJC
|129.800.000
▲ 300.000
|136.000.000
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|129.800.000
▲ 300.000
|133.800.000
▲ 300.000
|Phú Quý 1 lượng 999.9
|129.800.000
▲ 300.000
|133.800.000
▲ 300.000
|Phú Quý 1 lượng 99.9
|129.700.000
▲ 300.000
|133.700.000
▲ 300.000
|Vàng trang sức 999
|126.900.000
|131.900.000
|Vàng trang sức 99
|125.730.000
|130.680.000
|Vàng trang sức 98
|124.460.000
|129.360.000
|Vàng 999.9 phi SJC
|118.000.000
|—
|7. Mi Hồng - Cập nhật: 29/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Vàng miếng SJC
|134.200.000
|135.700.000
|Vàng 99,9%
|134.200.000
|135.700.000
|Vàng 9T85 (98,5%)
|116.000.000
|118.000.000
|Vàng 9T8 (98,0%)
|115.300.000
|117.300.000
|Vàng 95 (95,0%)
|111.900.000
|—
|Vàng V75 (75,0%)
|87.500.000
|90.500.000
|Vàng V68 (68,0%)
|76.000.000
|79.000.000
|Vàng 6T1 (61,0%)
|73.000.000
|76.000.000
|Vàng 14K (58,0%)
|67.000.000
|70.000.000
|Vàng 10K (41,0%)
|41.500.000
|44.500.000
|8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 29/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua vào (VNĐ/lượng)
|Bán ra (VNĐ/lượng)
|Vàng miếng SJC
|131.000.000
▲ 500.000
|135.000.000
|Vàng 18K (750)
|86.930.000
|92.430.000
|Vàng trắng Au750
|86.930.000
|92.430.000
Khác với vàng miếng, giá bán vàng nhẫn 9999 giữa các thương hiệu hiện chênh nhau tới 2,8 triệu đồng/lượng. SJC tiếp tục dẫn đầu về giá bán ra, trong khi PNJ và Bảo Tín Minh Châu cùng giữ mức 133 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, SJC chưa thay đổi giá vàng nhẫn 9999 so với phiên trước, hiện mua vào 130,8 triệu đồng/lượng và bán ra 135,8 triệu đồng/lượng.
Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI tiếp tục giữ mức 129 triệu đồng/lượng mua vào và 134 triệu đồng/lượng bán ra.
Sau khi điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều thu mua trong phiên trước, giá vàng nhẫn tại Phú Quý hiện đạt 129,8 triệu đồng/lượng. Giá bán vẫn ở mức 133,8 triệu đồng/lượng.
Cùng niêm yết giá bán vàng nhẫn ở mức 133 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu và PNJ đều không ghi nhận biến động mới. Tuy nhiên, giá mua vào tại hai doanh nghiệp lần lượt là 128 triệu đồng/lượng và 126,8 triệu đồng/lượng.
Với Bảo Tín Mạnh Hải, mức giá thu mua nhẫn 9999 hiện vẫn đứng tại 128,5 triệu đồng/lượng.