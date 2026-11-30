Thị trường Giá vàng 9999 hôm nay 30/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý Giá vàng hôm nay 30/11/2026 thấp hơn đỉnh tháng 11 tới 8,5 triệu đồng/lượng. Người mua vàng SJC ngày 5/11 vẫn chịu khoản lỗ 13,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 30/11/2026: Mua vàng vùng đáy tháng 11, giá phục hồi 2,5 triệu đồng vẫn chưa hòa vốn

Giá vàng hôm nay 30/11/2026 có mức bán ra gần nhất đạt 136 triệu đồng/lượng, phục hồi 2,5 triệu đồng so với ngày 22/11. Tuy nhiên, người mua vàng tại vùng giá thấp này vẫn lỗ nếu bán lại.

Từ mức 144,5 triệu đồng/lượng ghi nhận đầu tháng 11, vàng miếng SJC đã trải qua một đợt điều chỉnh mạnh trước khi lấy lại một phần mức giảm trong những phiên giao dịch gần đây.

Ngày 22/11, giá bán vàng miếng SJC từng xuống còn 133,5 triệu đồng/lượng. Đây là một trong những mức giá thấp đáng chú ý của thị trường vàng trong tháng.

Nếu bỏ ra 133,5 triệu đồng mua một lượng vàng SJC tại thời điểm đó, người mua đã chứng kiến giá bán của doanh nghiệp tăng thêm 2,5 triệu đồng/lượng, lên mức 136 triệu đồng.

Thị trường vàng bước vào tuần mới với sự khác biệt đáng kể giữa giá vàng nhẫn và vàng miếng. Trong khi hai dòng sản phẩm tại SJC chỉ cách nhau 200.000 đồng/lượng, khoảng cách tại một số doanh nghiệp khác lên tới vài triệu đồng.

Vàng miếng SJC hiện có giá mua vào 131 triệu đồng/lượng và bán ra 136 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn 9999, doanh nghiệp tiếp tục duy trì mức giá 130,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 135,8 triệu đồng/lượng chiều bán.

Như vậy, người mua vàng nhẫn SJC hiện chỉ cần bỏ ra số tiền ít hơn 200.000 đồng/lượng so với vàng miếng. Khoảng cách mua – bán của cả hai dòng sản phẩm đều là 5 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ Hà Nội, vàng miếng được niêm yết ở mức 131 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở dòng sản phẩm vàng nhẫn, sau khi tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều trong lần điều chỉnh gần nhất, giá mua vào hiện đạt 127,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra ở mức 133,7 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng nhẫn PNJ hiện thấp hơn vàng miếng cùng thương hiệu 2,3 triệu đồng/lượng.

DOJI hiện duy trì mức niêm yết vàng miếng 129,5 triệu đồng/lượng mua vào và 134,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng cũng đang được giao dịch ở mức 129,5–134,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Hai dòng sản phẩm có cùng mức giá ở cả hai chiều giao dịch.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC đang được thu mua ở mức 129,5 triệu đồng/lượng và bán ra 136 triệu đồng/lượng.

Giá nhẫn tròn trơn của doanh nghiệp hiện đạt 129,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 134,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Dù có cùng mức giá thu mua, vàng miếng tại đây vẫn có giá bán cao hơn vàng nhẫn 1,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải đang niêm yết vàng miếng SJC ở mức 131 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá thu mua nhẫn tròn 9999 hiện ở mức 129 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng 2 triệu đồng/lượng.

Sau khi điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều thu mua, vàng miếng tại Phú Quý hiện đạt 129,8 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn 9999 của doanh nghiệp cũng ghi nhận mức tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều trong lần cập nhật gần nhất, đưa giá giao dịch lên 129,8–133,8 triệu đồng/lượng.

Hiện giá thu mua vàng miếng và vàng nhẫn tại Phú Quý đã ngang bằng nhau, trong khi giá bán vàng nhẫn thấp hơn 2,2 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng tại Mi Hồng đang được niêm yết với giá mua vào 134,2 triệu đồng/lượng và bán ra 135,7 triệu đồng/lượng.

Đây là thương hiệu có mức thu mua vàng miếng cao nhất trong nhóm khảo sát, đồng thời có khoảng cách giữa hai chiều giao dịch thấp nhất, chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.

1. SJC - Cập nhật: 30/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) 130.800.000

▼ 1.000.000 135.800.000

±0 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▼ 5.000.000 136.000.000

▼ 3.000.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 131.000.000

▼ 5.000.000 136.020.000

▼ 3.000.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 131.000.000

▼ 5.000.000 136.030.000

▼ 3.000.000 TP. Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99 (0,5 chỉ, 0,3 chỉ) 130.800.000

▼ 1.000.000 135.900.000

±0 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 129.800.000

±0 134.800.000

±0 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 126.465.000

±0 133.465.000

±0 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 91.460.000

±0 101.260.000

±0 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82.023.000

±0 91.823.000

±0 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 72.586.000

±0 82.386.000

±0 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 68.946.000

±0 78.746.000

±0 TP. Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46.567.000

±0 56.367.000

±0 Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▼ 5.000.000 136.000.000

▼ 3.000.000 Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▼ 5.000.000 136.000.000

▼ 3.000.000 Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▼ 5.000.000 136.000.000

▼ 3.000.000 Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▼ 5.000.000 136.000.000

▼ 3.000.000 Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▼ 5.000.000 136.000.000

▼ 3.000.000 Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▼ 5.000.000 136.000.000

▼ 3.000.000 Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▼ 5.000.000 136.000.000

▼ 3.000.000 Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▼ 5.000.000 136.000.000

▼ 3.000.000 Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▼ 5.000.000 136.000.000

▼ 3.000.000 Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131.000.000

▼ 5.000.000 136.000.000

▼ 3.000.000

2. DOJI - Cập nhật: 30/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - AVPL 129.500.000

▼ 4.500.000 134.500.000

▼ 3.500.000 Hà Nội - Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 129.500.000

▼ 4.500.000 134.500.000

▼ 3.500.000 Hà Nội - Nữ trang 99,99 125.500.000

▼ 7.000.000 129.500.000

▼ 7.000.000 Hà Nội - Nữ trang 99,9 125.000.000

▼ 7.000.000 129.000.000

▼ 7.000.000 Hà Nội - Nữ trang 99 123.200.000

▼ 7.000.000 127.500.000

▼ 7.000.000

3. PNJ - Cập nhật: 30/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - SJC 131.000.000

▼ 5.000.000 136.000.000

▼ 3.000.000 TP. Hồ Chí Minh - PNJ 127.500.000

▼ 6.100.000 133.700.000

▼ 3.900.000 TP. Hồ Chí Minh - SJC 131.000.000

▼ 5.000.000 136.000.000

▼ 3.000.000 Hà Nội - PNJ 127.500.000

▼ 6.100.000 133.700.000

▼ 3.900.000 Đà Nẵng - PNJ 127.500.000

▼ 6.100.000 133.700.000

▼ 3.900.000 Đà Nẵng - SJC 131.000.000

▼ 5.000.000 136.000.000

▼ 3.000.000 Miền Tây - PNJ 127.500.000

▼ 6.100.000 133.700.000

▼ 3.900.000 Miền Tây - SJC 131.000.000

▼ 5.000.000 136.000.000

▼ 3.000.000 Tây Nguyên - PNJ 127.500.000

▼ 6.100.000 133.700.000

▼ 3.900.000 Tây Nguyên - SJC 131.000.000

▼ 5.000.000 136.000.000

▼ 3.000.000 Đông Nam Bộ - PNJ 127.500.000

▼ 6.100.000 133.700.000

▼ 3.900.000 Đông Nam Bộ - SJC 131.000.000

▼ 5.000.000 136.000.000

▼ 3.000.000 Nhẫn trơn PNJ 999.9 127.500.000

▼ 6.100.000 133.700.000

▼ 3.900.000 Vàng nữ trang 999.9 125.500.000

▼ 5.000.000 131.000.000

▼ 4.000.000 Vàng nữ trang 999 125.370.000

▼ 5.000.000 130.870.000

▼ 4.000.000 Vàng nữ trang 99 123.490.000

▼ 3.960.000 129.690.000

▼ 3.960.000 Vàng 916 (22K) 113.800.000

▼ 3.660.000 120.000.000

▼ 3.660.000 Vàng 750 (18K) 92.050.000

▲ 700.000 98.250.000

▼ 3.000.000 Vàng 680 (16,3K) 82.880.000

▲ 980.000 89.080.000

▼ 2.720.000 Vàng 650 (15,6K) 78.950.000

▲ 1.100.000 85.150.000

▼ 2.600.000 Vàng 610 (14,6K) 73.710.000

▲ 1.260.000 79.910.000

▼ 2.440.000 Vàng 585 (14K) 70.440.000

▲ 1.360.000 76.640.000

▼ 2.340.000 Vàng 416 (10K) 48.300.000

▲ 2.040.000 54.500.000

▼ 1.660.000 Vàng 375 (9K) 42.930.000

▲ 2.200.000 49.130.000

▼ 1.500.000 Vàng 333 (8K) 37.420.000

▲ 2.360.000 43.620.000

▼ 1.340.000 Vàng Kim Bảo 999.9 127.500.000

▼ 6.100.000 133.700.000

▼ 3.900.000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 127.500.000

▼ 6.100.000 133.700.000

▼ 3.900.000 Vàng nữ trang 9920 123.750.000

▼ 3.970.000 129.950.000

▼ 3.970.000 Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 118.500.000

▼ 7.000.000 — Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 116.560.000

▼ 5.940.000 —

4. Bảo Tín Minh Châu (BTMC) - Cập nhật: 30/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Hà Nội - Vàng miếng SJC 129.500.000

▼ 4.300.000 136.000.000

▼ 3.000.000 Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9 128.500.000

▼ 3.300.000 133.500.000

▼ 3.300.000 Hà Nội - Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 99.9 128.300.000

▼ 3.300.000 133.300.000

▼ 3.300.000 Hà Nội - Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 129.500.000

▼ 4.300.000 134.500.000

▼ 3.300.000 Hà Nội - Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 129.500.000

▼ 4.300.000 134.500.000

▼ 3.300.000 Hà Nội - Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 129.500.000

▼ 4.300.000 134.500.000

▼ 3.300.000 Vàng HTBT - Vàng 999.9 (24K) 119.200.000

▼ 1.800.000 — Vàng thị trường - Vàng 999.9 (24K) 118.700.000

▼ 2.300.000 —

5. Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) - Cập nhật: 30/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 131.000.000

▼ 5.000.000 136.000.000

▼ 3.000.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 129.500.000

▼ 4.300.000 134.500.000

▼ 3.300.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 12.950.000

▼ 430.000 13.450.000

▼ 330.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 129.000.000

▼ 3.800.000 — Vàng trang sức 24K (999.9) 128.500.000

▼ 3.300.000 133.500.000

▼ 3.300.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 128.400.000

▼ 3.300.000 133.400.000

▼ 3.300.000 Vàng nguyên liệu 999,9 119.200.000

▼ 5.400.000 — Vàng nguyên liệu 99.9 118.700.000

▼ 5.400.000 —

6. Phú Quý - Cập nhật: 30/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 129.800.000

▼ 4.700.000 136.000.000

▼ 3.000.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 129.800.000

▼ 4.700.000 133.800.000

▼ 3.700.000 Phú Quý 1 lượng 999.9 129.800.000

▼ 4.700.000 133.800.000

▼ 3.700.000 Phú Quý 1 lượng 99.9 129.700.000

▼ 4.700.000 133.700.000

▼ 3.700.000 Vàng trang sức 999 126.900.000

▼ 5.000.000 131.900.000

▼ 4.500.000 Vàng trang sức 99 125.730.000

▼ 4.950.000 130.680.000

▼ 4.455.000 Vàng trang sức 98 124.460.000

▼ 4.900.000 129.360.000

▼ 4.410.000 Vàng 999.9 phi SJC 118.000.000

▼ 7.000.000 —

7. Mi Hồng - Cập nhật: 30/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 134.200.000

▼ 3.300.000 135.700.000

▼ 3.300.000 Vàng 99,9% 134.200.000

▼ 3.300.000 135.700.000

▼ 3.300.000 Vàng 9T85 (98,5%) 116.000.000

▼ 7.300.000 118.000.000

▼ 7.300.000 Vàng 9T8 (98,0%) 115.300.000

▼ 7.300.000 117.300.000

▼ 7.300.000 Vàng 95 (95,0%) 111.900.000

▼ 7.000.000 — Vàng V75 (75,0%) 87.500.000

▼ 3.000.000 90.500.000

▼ 3.000.000 Vàng V68 (68,0%) 76.000.000

▼ 3.000.000 79.000.000

▼ 3.000.000 Vàng 6T1 (61,0%) 73.000.000

▼ 3.000.000 76.000.000

▼ 3.000.000 Vàng 14K (58,0%) 67.000.000

▼ 3.000.000 70.000.000

▼ 3.000.000 Vàng 10K (41,0%) 41.500.000

▼ 2.000.000 44.500.000

▼ 2.000.000

8. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 30/11/2026 5:00 - Thời gian bảng giá website cung cấp - Biến động trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua vào (VNĐ/lượng) Bán ra (VNĐ/lượng) Vàng miếng SJC 131.000.000

▼ 4.000.000 135.000.000

▼ 3.500.000 Vàng 18K (750) 86.930.000

▼ 6.240.000 92.430.000

▼ 6.240.000 Vàng trắng Au750 86.930.000

▼ 6.240.000 92.430.000

▼ 6.240.000

Giá vàng thế giới phục hồi 6,6% từ đáy 15 tháng, chấm dứt chuỗi giảm giá

Giá vàng thế giới ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong ba tuần, bất chấp có thời điểm rơi xuống 3.426 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8/2025.

Sau khi mất gần 9% trong tuần trước, giá vàng lần lượt phục hồi lên 3.584 USD/ounce ngày 23/11 và 3.637 USD/ounce ngày 24/11. Tuy nhiên, áp lực bán khiến kim loại quý lao dốc trong phiên 25/11 trước khi lấy lại mốc 3.600 USD/ounce vào ngày 26/11.

Chốt tuần, vàng giao ngay đạt 3.653 USD/ounce, tăng 227 USD/ounce (6,6%) từ đáy và cao hơn 115 USD/ounce (3,3%) so với cuối tuần trước.

Lực mua khi giá xuống thấp, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và áp lực bán tháo cổ phiếu công nghệ hạ nhiệt đã hỗ trợ đà phục hồi.

Dù vậy, lạm phát PCE tháng 10 của Mỹ tăng 3,8% so với cùng kỳ, PCE lõi tăng 3,3%, trong khi GDP quý III tăng 4,3%, củng cố kỳ vọng Fed nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào ngày 8-9/12.

Chuyên gia Fawad Razaqzada cho rằng thị trường cần thêm thời gian để xác nhận áp lực bán đã kết thúc. Báo cáo việc làm Mỹ ngày 4/12 sẽ là yếu tố quan trọng đối với triển vọng lãi suất.

Trong khi đó, chuyên gia Zain Vawda nhận định vùng 3.750-3.800 USD/ounce có thể xuất hiện áp lực bán. Về dài hạn, JPMorgan và Commerzbank dự báo giá vàng cuối năm 2027 lần lượt đạt 4.500 và 4.100 USD/ounce.

Nhu cầu vàng vật chất tại Ấn Độ và Trung Quốc cũng cải thiện, góp phần hỗ trợ thị trường.