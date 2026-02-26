Về Báo Hà Tĩnh
Giá vàng cập nhật 6h00 hôm nay 26/2/2026 ngày Vía Thần Tài

Quốc Duẩn 26/02/2026 06:10

Giá vàng cập nhật 6h00 hôm nay 26/2/2026 ngày Vía Thần Tài: Vàng miếng SJC tăng lên 185,3 triệu. Vàng nhẫn BTMC, BTMH giảm 300 nghìn. Cửa hàng SJC PNJ BTMC mở cửa từ 6h sáng

Giá vàng miếng SJC hôm nay 26/2/2026

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC tăng 700 nghìn đồng/lượng so với hôm qua, đưa giá vàng miếng SJC tại một số cửa hàng ở mức 182,3-185,3 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 182,3-185,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 182,3-185 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào - tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 2,7 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn BTMC và BTMH giảm 300 nghìn đồng/lượng

Tính đến 6h00 sáng nay 26/2/2026, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 182,2-185,2 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 181,5-184,5 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết giá vàng ở ngưỡng 181,8-184,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết giá vàng ở ngưỡng 182,2-185,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng ở ngưỡng 179,5-183,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3,9 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Bảng giá vàng hôm nay 26/2/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 26/2/2026
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
182,3185,3
+700+700
Tập đoàn DOJI
182,3
185,3
+700
+700
Mi Hồng
182,3185
+200+400
PNJ
182,3
185,3
+700+700
Bảo Tín Minh Châu
182,3
185,3
+700+700
Bảo Tín Mạnh Hải182,3185,3+700+700
Phú Quý182,3185,3
+700+700
Giá vàng nhẫn hôm nay
Ngày 26/2/2026
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
182,2185,2
+600+600
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ181,8184,8+700+700
Vàng nhẫn trơn BTMC
181,5
184,5
-300
-300
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
181,8184,8
+200+200
Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải
179,5
183,4
-300-300
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
182,2
185,2
+600+600
1. DOJI - Cập nhật: 26/2/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
SJC -Bán Lẻ182,30 ▲700K185,30 ▲700K
Kim TT/AVPL182,35 ▲700K185,40 ▲700K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG182,20 ▲600K185,20 ▲600K
Nguyên Liệu 99.99176,00178,00
Nguyên Liệu 99.9175,50177,50
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ180,70 ▲600K184,70 ▲600K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ180,20 ▲600K184,20 ▲600K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ179,50 ▲600K184,00 ▲600K
2. PNJ - Cập nhật: 26/2/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TPHCM - PNJ182,200 ▲600K185,200 ▲600K
Hà Nội - PNJ182,200 ▲600K185,200 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ182,200 ▲600K185,200 ▲600K
Miền Tây - PNJ182,200 ▲600K185,200 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ182,200 ▲600K185,200 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ182,200 ▲600K185,200 ▲600K
3. SJC - Cập nhật: 26/2/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG182,300 ▲700K185,300 ▲700K
Vàng SJC 5 chỉ182,300 ▲700K185,320 ▲700K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ182,300 ▲700K185,330 ▲700K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ181,800 ▲700K184,800 ▲700K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ181,800 ▲700K184,900 ▲700K
Nữ trang 99,99%179,800 ▲700K183,300 ▲700K
Nữ trang 99%174,985 ▲693K181,485 ▲693K
Nữ trang 68%115,906 ▲476K124,806 ▲476K
Nữ trang 41,7%67,693 ▲291K76,593 ▲291K

Giá vàng thế giới hôm nay 26/2/2026

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 6h0000 ngày 26/2/2026 theo giờ Việt Nam ở mức 5.180,05 USD/ounce, tăng 41,43 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.309 VND/USD), vàng thế giới có giá 163,67 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 21,63 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-hom-nay-bieu-do-gia-vang-xauusd-kitco-02-25-2026_11_03_pm.png

Dù mưa rét kéo dài tại Hà Nội, từ khoảng 4h00 sáng nhiều người vẫn đội ô, mặc áo mưa xếp hàng trước các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông để mua vàng trước ngày vía Thần Tài.

Ngày vía Thần Tài năm 2026 diễn ra trong bối cảnh giá vàng trong nước ở mức cao và chênh lệch mua - bán rộng, xu hướng phổ biến là mua lượng nhỏ mang tính tượng trưng, ưu tiên yếu tố văn hóa và cầu may đầu năm hơn là mục tiêu đầu tư ngắn hạn.

Để đáp ứng nhu cầu mua vàng ngày Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) của người dân, nhiều công ty vàng bạc thông báo mở cửa giao dịch từ sáng sớm.

Công ty SJC thông báo sẽ mở cửa giao dịch từ 6h30 ngày 26/2. Công ty PNJ sẽ mở cửa đón khách từ 6h00 sáng. Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giờ khách hàng tới giao dịch ngày vía Thần Tài sẽ từ 6h30 tới 21h00 cùng ngày.

