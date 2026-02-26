Thị trường Giá vàng cập nhật 6h00 hôm nay 26/2/2026 ngày Vía Thần Tài Giá vàng cập nhật 6h00 hôm nay 26/2/2026 ngày Vía Thần Tài: Vàng miếng SJC tăng lên 185,3 triệu. Vàng nhẫn BTMC, BTMH giảm 300 nghìn. Cửa hàng SJC PNJ BTMC mở cửa từ 6h sáng

Giá vàng miếng SJC hôm nay 26/2/2026

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC tăng 700 nghìn đồng/lượng so với hôm qua, đưa giá vàng miếng SJC tại một số cửa hàng ở mức 182,3-185,3 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 182,3-185,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 182,3-185 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào - tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 2,7 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn BTMC và BTMH giảm 300 nghìn đồng/lượng

Tính đến 6h00 sáng nay 26/2/2026, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 182,2-185,2 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 181,5-184,5 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết giá vàng ở ngưỡng 181,8-184,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết giá vàng ở ngưỡng 182,2-185,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng ở ngưỡng 179,5-183,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3,9 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Bảng giá vàng hôm nay 26/2/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 26/2/2026

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

182,3 185,3

+700 +700 Tập đoàn DOJI

182,3

185,3

+700

+700 Mi Hồng

182,3 185

+200 +400 PNJ

182,3

185,3

+700 +700 Bảo Tín Minh Châu

182,3

185,3

+700 +700

Bảo Tín Mạnh Hải 182,3 185,3 +700 +700 Phú Quý 182,3 185,3

+700 +700

Giá vàng nhẫn hôm nay

Ngày 26/2/2026

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

182,2 185,2

+600 +600 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 181,8 184,8 +700 +700 Vàng nhẫn trơn BTMC

181,5

184,5

-300

-300 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999

181,8 184,8

+200 +200 Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải

179,5

183,4

-300 -300 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ

182,2

185,2

+600 +600

Giá vàng thế giới hôm nay 26/2/2026

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 6h0000 ngày 26/2/2026 theo giờ Việt Nam ở mức 5.180,05 USD/ounce, tăng 41,43 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.309 VND/USD), vàng thế giới có giá 163,67 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 21,63 triệu đồng/lượng.

Dù mưa rét kéo dài tại Hà Nội, từ khoảng 4h00 sáng nhiều người vẫn đội ô, mặc áo mưa xếp hàng trước các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông để mua vàng trước ngày vía Thần Tài.

Ngày vía Thần Tài năm 2026 diễn ra trong bối cảnh giá vàng trong nước ở mức cao và chênh lệch mua - bán rộng, xu hướng phổ biến là mua lượng nhỏ mang tính tượng trưng, ưu tiên yếu tố văn hóa và cầu may đầu năm hơn là mục tiêu đầu tư ngắn hạn.

Để đáp ứng nhu cầu mua vàng ngày Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) của người dân, nhiều công ty vàng bạc thông báo mở cửa giao dịch từ sáng sớm.

Công ty SJC thông báo sẽ mở cửa giao dịch từ 6h30 ngày 26/2. Công ty PNJ sẽ mở cửa đón khách từ 6h00 sáng. Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giờ khách hàng tới giao dịch ngày vía Thần Tài sẽ từ 6h30 tới 21h00 cùng ngày.