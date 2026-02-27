Thị trường Giá vàng cập nhật 9h30 hôm nay 27/2/2026: Vàng SJC, nhẫn 9999, thế giới đều giảm đầu giờ sáng Giá vàng cập nhật 9h30 hôm nay 27/2/2026: Giá vàng miếng SJC ở mức 184 triệu. Vàng nhẫn 9999 tiếp tục giảm. Vàng thế giới giảm nhẹ xuống 5171 USD

Giá vàng cập nhật 9h30 hôm nay 27/2/2026

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 6h00 ngày 27/2/2026 theo giờ Việt Nam ở mức 5.184,73 USD/ounce, tăng 4,4 USD/ounce so với hôm qua. Do ảnh hưởng giá vàng thế giới, giá vàng miếng SJC trong nước không thay đổi so với hôm qua.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 181-184 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 181,2-184 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 2,8 triệu đồng.

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC giảm 200 nghìn đồng khi còn mua vào 180,8 triệu đồng và bán ra 183,8 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vàng nhẫn 180,9 triệu đồng và bán ra 183,9 triệu đồng như cuối ngày hôm qua; Phú Quý cũng giữ nguyên giá mua vàng nhẫn 180,5 triệu đồng và bán ra 183,5 triệu đồng...

Giá vàng nhẫn hôm nay

Ngày 27/2/2026

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

180,9 183,9

- - Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 180,8 183,8 -200 -200 Vàng nhẫn trơn BTMC

181

184

-

- Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999

180,5 183,5

- - Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải

179

183

- - Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ

180,9

183,9

- -

Giá vàng miếng SJC hôm nay 27/2/2026

Giá vàng thế giới hôm nay 27/2/2026

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 6h00 ngày 27/2/2026 theo giờ Việt Nam ở mức 5.171,89 USD/ounce, giảm 7,74 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.260 VND/USD), vàng thế giới có giá 162,79 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 21,21 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng dịp vía Thần Tài 2026 ghi nhận xu hướng rõ rệt: các doanh nghiệp đồng loạt tung ra sản phẩm “vàng mini” với trọng lượng chỉ từ 0,05–0,1 chỉ nhằm phù hợp với khả năng chi trả của người dân trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh.

Khi giá vàng 1 chỉ đã vượt mốc 18 triệu đồng, việc giảm trọng lượng mỗi sản phẩm giúp người mua, đặc biệt là khách hàng trẻ, dễ dàng tiếp cận và duy trì phong tục mua vàng lấy may đầu năm.

Các thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Hải, PNJ đều giới thiệu nhiều mẫu vàng 0,1 chỉ với thiết kế hiện đại, mang tính kỷ niệm và trang trí cao. Dù giá tính theo đơn vị trọng lượng cao hơn vàng miếng truyền thống, các sản phẩm này vẫn thu hút nhờ tính thẩm mỹ, giá trị tinh thần và khả năng sử dụng như vật phẩm may mắn hoặc quà tặng.

Xu hướng này cho thấy thị trường vàng đang dịch chuyển từ nhu cầu tích trữ sang nhu cầu mua vàng mang tính biểu tượng, cầu may và tiêu dùng cá nhân, phản ánh sự thích ứng của doanh nghiệp trước mức giá vàng cao kỷ lục.