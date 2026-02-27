Về Báo Hà Tĩnh
Giá vàng cập nhật 9h30 hôm nay 27/2/2026: Vàng SJC, nhẫn 9999, thế giới đều giảm đầu giờ sáng

Kim Ngân 27/02/2026 09:49

Giá vàng cập nhật 9h30 hôm nay 27/2/2026: Giá vàng miếng SJC ở mức 184 triệu. Vàng nhẫn 9999 tiếp tục giảm. Vàng thế giới giảm nhẹ xuống 5171 USD

Giá vàng cập nhật 9h30 hôm nay 27/2/2026

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 6h00 ngày 27/2/2026 theo giờ Việt Nam ở mức 5.184,73 USD/ounce, tăng 4,4 USD/ounce so với hôm qua. Do ảnh hưởng giá vàng thế giới, giá vàng miếng SJC trong nước không thay đổi so với hôm qua.

gia-vang-the-gioi-hom-nay-bieu-do-gia-vang-xauusd-kitco-02-27-2026_09_37_am.jpg

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 181-184 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 181,2-184 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 2,8 triệu đồng.

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC giảm 200 nghìn đồng khi còn mua vào 180,8 triệu đồng và bán ra 183,8 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vàng nhẫn 180,9 triệu đồng và bán ra 183,9 triệu đồng như cuối ngày hôm qua; Phú Quý cũng giữ nguyên giá mua vàng nhẫn 180,5 triệu đồng và bán ra 183,5 triệu đồng...

Giá vàng nhẫn hôm nay
Ngày 27/2/2026
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
180,9183,9
--
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ180,8183,8-200-200
Vàng nhẫn trơn BTMC
181
184
-
-
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
180,5183,5
--
Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải
179
183
--
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
180,9
183,9
--

Giá vàng miếng SJC hôm nay 27/2/2026

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC đồng loạt giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua, đưa giá vàng miếng SJC tại các cửa hàng lớn giảm xuống 184 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 181-184 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 181,2-184 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 2,8 triệu đồng.

Giá vàng cập nhật 6h hôm nay 27/2/2026: Vàng SJC, nhẫn 9999, thế giới đều giảm đầu giờ sáng

Giá vàng nhẫn tăng giảm trái chiều tại các thương hiệu lớn

Tính đến 6h sáng nay 27/2/2026, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 180,9-183,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ niêm yết ở ngưỡng 181-184 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 181-184 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết giá vàng ở ngưỡng 180,5-183,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết giá vàng ở ngưỡng 180,9-183,9 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng ở ngưỡng 179-183 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 4 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào - giảm 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra.

Bảng giá vàng hôm nay 27/2/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 27/2/2026
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
181184
-1300-1300
Tập đoàn DOJI
181
184
-1300
-1300
Mi Hồng
181,2184
-1300-1300
PNJ
181
184
-1300-1300
Bảo Tín Minh Châu
181
184
-1300-1300
Bảo Tín Mạnh Hải181184-1300-1300
Phú Quý181184
-1300-1300
Giá vàng nhẫn hôm nay
Ngày 27/2/2026
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
180,9183,9
-1300-1300
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ181184-800-800
Vàng nhẫn trơn BTMC
181
184
-500
-500
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
180,5183,5
-1300-1300
Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải
179
183
-500-400
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
180,9
183,9
-900-900
1. DOJI - Cập nhật: 27/2/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
SJC -Bán Lẻ181,00 ▼1300K184,00 ▼1300K
Kim TT/AVPL181,05 ▼1300K184,10 ▼1300K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG180,90 ▼1300K183,90 ▼1300K
Nguyên Liệu 99.99173,00 ▼3000K175,50 ▼2500K
Nguyên Liệu 99.9172,50 ▼3000K175,00 ▼2500K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ179,60 ▼1100K183,60 ▼1100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ179,10 ▼1100K183,10 ▼1100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ178,40 ▼1100K182,90 ▼1100K
2. PNJ - Cập nhật: 27/2/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TPHCM - PNJ180,900 ▼1300K183,900 ▼1300K
Hà Nội - PNJ180,900 ▼1300K183,900 ▼1300K
Đà Nẵng - PNJ180,900 ▼1300K183,900 ▼1300K
Miền Tây - PNJ180,900 ▼1300K183,900 ▼1300K
Tây Nguyên - PNJ180,900 ▼1300K183,900 ▼1300K
Đông Nam Bộ - PNJ180,900 ▼1300K183,900 ▼1300K
3. SJC - Cập nhật: 27/2/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG181,000 ▼1300K184,000 ▼1300K
Vàng SJC 5 chỉ181,000 ▼1300K184,020 ▼1300K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ181,000 ▼1300K184,030 ▼1300K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ181,000 ▼800K184,000 ▼800K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ181,000 ▼800K184,100 ▼800K
Nữ trang 99,99%179,000 ▼800K182,500 ▼800K
Nữ trang 99%174,193 ▼495K180,693 ▼495K
Nữ trang 68%115,362 ▼340K124,262 ▼340K
Nữ trang 41,7%67,360 ▼208K76,260 ▼208K

Giá vàng thế giới hôm nay 27/2/2026

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 6h00 ngày 27/2/2026 theo giờ Việt Nam ở mức 5.171,89 USD/ounce, giảm 7,74 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.260 VND/USD), vàng thế giới có giá 162,79 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 21,21 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-hom-nay-bieu-do-gia-vang-xauusd-kitco-02-26-2026_09_47_pm.png

Thị trường vàng dịp vía Thần Tài 2026 ghi nhận xu hướng rõ rệt: các doanh nghiệp đồng loạt tung ra sản phẩm “vàng mini” với trọng lượng chỉ từ 0,05–0,1 chỉ nhằm phù hợp với khả năng chi trả của người dân trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh.

Khi giá vàng 1 chỉ đã vượt mốc 18 triệu đồng, việc giảm trọng lượng mỗi sản phẩm giúp người mua, đặc biệt là khách hàng trẻ, dễ dàng tiếp cận và duy trì phong tục mua vàng lấy may đầu năm.

Các thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Hải, PNJ đều giới thiệu nhiều mẫu vàng 0,1 chỉ với thiết kế hiện đại, mang tính kỷ niệm và trang trí cao. Dù giá tính theo đơn vị trọng lượng cao hơn vàng miếng truyền thống, các sản phẩm này vẫn thu hút nhờ tính thẩm mỹ, giá trị tinh thần và khả năng sử dụng như vật phẩm may mắn hoặc quà tặng.

Xu hướng này cho thấy thị trường vàng đang dịch chuyển từ nhu cầu tích trữ sang nhu cầu mua vàng mang tính biểu tượng, cầu may và tiêu dùng cá nhân, phản ánh sự thích ứng của doanh nghiệp trước mức giá vàng cao kỷ lục.

