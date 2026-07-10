Thị trường Giá vàng chiều 10/7/2026: Giá vàng miếng, nhẫn SJC 9999 chốt tăng phiên thứ 2 liên tiếp Giá vàng hôm nay chiều 10/7/2026 ghi nhận đợt tăng thứ hai trong tuần, đưa giá bán vàng miếng tại nhiều thương hiệu lên 149,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 16h30 thứ Sáu (10/7/2026), thị trường vàng trong nước tiếp tục khởi sắc. So với cùng thời điểm ngày 9/7, mức điều chỉnh phổ biến dao động từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng, tập trung chủ yếu ở chiều mua vào.

Giá vàng hôm nay chiều 10/7/2026 tăng tại từng thương hiệu

Giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn tăng thêm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Sau lần điều chỉnh này, giá mua đạt 146,9 triệu đồng/lượng, giá bán lên 149,9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giao dịch giữa hai chiều giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng đưa giá vàng miếng lên vùng 146,9 – 149,9 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, mỗi chiều đều tăng 900.000 đồng/lượng. Với mức giá mới, người mua vàng tại đây đang trả cao hơn giá doanh nghiệp thu mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng chung nhịp tăng, PNJ cộng thêm 900.000 đồng/lượng cho cả hai chiều giao dịch. Doanh nghiệp hiện mua vàng miếng ở mức 146,9 triệu đồng/lượng và bán ra 149,9 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán không thay đổi, tiếp tục duy trì ở 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng cũng tăng 900.000 đồng/lượng so với cùng kỳ hôm trước. Mức mua vào hiện đạt 146,9 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra chạm 149,9 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai đầu giá đang là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu có mức điều chỉnh không đồng đều. Giá mua vào chỉ tăng 400.000 đồng/lượng, lên 145 triệu đồng/lượng; chiều bán ra tăng 900.000 đồng/lượng và đạt 149,9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán vì thế nới lên 4,9 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát.

Phú Quý gây chú ý khi tăng giá mua vàng miếng thêm 1 triệu đồng/lượng, mức cao nhất trên thị trường hiện tại. Giá mua vào sau điều chỉnh đạt 146,3 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra tăng 900.000 đồng/lượng, lên 149,9 triệu đồng/lượng, đưa chênh lệch hai chiều về mức 3,6 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tại Mi Hồng có phần thận trọng hơn. Giá mua vàng miếng tăng 300.000 đồng/lượng, từ mức cũ lên 147,8 triệu đồng/lượng. Giá bán ra không đổi, tiếp tục ở 149 triệu đồng/lượng. Khoảng cách chỉ 1,2 triệu đồng/lượng giúp Mi Hồng có biên độ mua – bán thấp nhất trong nhóm.

Giá vàng hôm nay Ngày 10/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,9 149,9 +900 +900 Tập đoàn DOJI 146,9 149,9 +900 +900 Mi Hồng 147,5 149,0 +300 - PNJ 146,9 149,9 +900 +900 Bảo Tín Minh Châu 145,0 149,9 +400 +900 Bảo Tín Mạnh Hải 146,9 149,9 +900 +900 Phú Quý 146,3 149,9 +1000 +900

1. DOJI - Cập nhật: 10/7/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 146,900

▲900K 149,900

▲900K Vàng miếng SJC DOJI HCM 146,900

▲900K 149,900

▲900K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 146,900

▲900K 149,900

▲900K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 146,900

▲900K 149,900

▲900K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 146,900

▲900K 149,900

▲900K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 146,900

▲900K 149,900

▲900K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 146,900

▲900K 149,900

▲900K Vàng 24K DOJI 146,900

▲900K 149,900

▲900K

2. PNJ - Cập nhật: 10/7/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 146,900

▲900K 149,900

▲900K Nhẫn trơn PNJ 999.9 146,900

▲900K 149,900

▲900K Vàng Kim Bảo 999.9 146,900

▲900K 149,900

▲900K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 146,900

▲900K 149,900

▲900K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 146,900

▲900K 149,900

▲900K

3. BTMC - Cập nhật: 10/7/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 145,000

▲400K 149,900

▲900K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 145,000

▲400K 149,900

▲900K Nhẫn tròn trơn BTMC 145,000

▲400K 149,900

▲900K Bản vị vàng BTMC 145,000

▲400K 149,900

▲900K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 145,000

▲400K 149,900

▲900K Trang sức Rồng Thăng Long 999 145,000

▲400K 149,900

▲900K

4. SJC - Cập nhật: 10/7/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146,900

▲900K 149,900

▲900K Vàng SJC 5 chỉ 146,900

▲900K 149,920

▲900K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146,900

▲900K 149,930

▲900K

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 10/7/2026

Vàng nhẫn SJC đang được mua vào với giá 146,9 triệu đồng/lượng và bán ra 149,6 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch giữa hai chiều tương ứng 2,7 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải đưa giá vàng nhẫn 9999 lên mức 146,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào. Khách hàng mua ra phải trả 149,9 triệu đồng/lượng, cao hơn 3 triệu đồng so với giá thu mua.

Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có mức mua vào thấp hơn phần lớn thương hiệu, ở 145 triệu đồng/lượng. Giá bán ra đạt 149 triệu đồng/lượng, tạo khoảng cách 4 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được giao dịch trong khoảng 146 – 149,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán hiện ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

PNJ áp dụng giá mua vàng nhẫn là 145,7 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra ở 149,2 triệu đồng/lượng. Hai chiều đang cách nhau 3,5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng mua vàng nhẫn với giá 147,8 triệu đồng/lượng, cao nhất trong các doanh nghiệp được đề cập. Giá bán ra ở 149,3 triệu đồng/lượng, qua đó thu hẹp khoảng cách mua – bán còn 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 10/7/2026 tăng 12,9 USD/ounce

Tính đến 16h30 ngày 10/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đạt 4.096,4 USD/ounce, giảm 26,1 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank ở mức 26.474 đồng/USD, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 130,8 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các khoản phí liên quan.

So với mức bán ra 149,9 triệu đồng/lượng của vàng miếng SJC trong nước, giá vàng thế giới quy đổi đang thấp hơn khoảng 19,1 triệu đồng/lượng. Khoảng cách lớn tiếp tục khiến người mua trong nước phải cân nhắc rủi ro từ chênh lệch giá và biên độ mua – bán tại từng doanh nghiệp.

Giá vàng thế giới hôm nay 10 7 2026 giảm xuống dưới mức 4.100 USD Ounce

Giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần, khi thị trường lo ngại xung đột Mỹ - Iran có thể đẩy giá dầu và lạm phát đi lên, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chưa thể nới lỏng chính sách tiền tệ.

Lúc 7h35 GMT, vàng giao ngay được giao dịch ở mức 4.113,02 USD/ounce, thấp hơn 0,2% so với phiên trước. Tính chung cả tuần, giá vàng đang trên đà giảm khoảng 1,5%.

Trên sàn kỳ hạn Mỹ, hợp đồng vàng giao tháng 8 giảm 0,4%, xuống 4.121,90 USD/ounce.

Sau mức tăng ghi nhận trong phiên liền trước, giá vàng chưa thể nối dài đà phục hồi. Theo ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng của KCM Trade, thị trường đang bước vào trạng thái giằng co khi giới giao dịch chưa sẵn sàng đặt cược vào một đợt tăng mới.

Tâm lý thận trọng chủ yếu xuất phát từ những bất ổn xoay quanh quan hệ Mỹ - Iran. Hai bên tiếp tục trao đổi các đòn tấn công, trong đó lực lượng Iran đã nhắm tới hạ tầng quân sự của Mỹ tại các quốc gia thuộc vùng Vịnh.

Căng thẳng địa chính trị giúp giá dầu hướng tới một tuần tăng, nhưng lại tạo ra ảnh hưởng trái chiều đối với vàng. Giá năng lượng cao có thể làm lạm phát nóng trở lại, đồng thời củng cố khả năng Fed nâng lãi suất.

Khả năng lãi suất Mỹ được điều chỉnh tăng vào tháng 9 hiện đã lên 63%, theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME. Một tuần trước, xác suất này mới ở khoảng 54%.

Mặc dù vàng thường được xem là tài sản bảo vệ sức mua trong giai đoạn lạm phát, môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hút của kim loại quý do vàng không tạo ra thu nhập định kỳ.

Ông Waterer cho rằng nhà đầu tư vẫn có thể mua vào khi giá vàng điều chỉnh, với điều kiện giá dầu không tăng quá mạnh. Nếu dầu bất ngờ bứt phá, thị trường sẽ phải đối mặt với nỗi lo mới về lạm phát và lãi suất, bất lợi cho triển vọng của vàng.

Những lo ngại này phần nào được củng cố sau khi biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed cho thấy các quan chức ngày càng quan tâm tới áp lực giá cả kéo dài.

HSBC trong ngày thứ Năm cũng điều chỉnh giảm dự báo giá vàng trung bình cho hai năm 2026 và 2027. Lý do được đưa ra là kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ chuyển sang hướng cứng rắn hơn, trong khi đồng USD tiếp tục mạnh lên.

Trên thị trường kim loại khác, bạc tăng 0,2% lên 60,10 USD/ounce. Bạch kim nhích 1,2%, đạt 1.629,03 USD/ounce, trong khi palladium tăng mạnh hơn 2,2% lên 1.274,34 USD/ounce. Tuy nhiên, bạc, bạch kim và palladium đều chưa thoát khỏi nguy cơ giảm giá tính chung cả tuần.