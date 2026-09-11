Thị trường Giá vàng chiều 11/9/2026 tại SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng Giá vàng chiều 11/9/2026 lấy lại một phần mức giảm, nhiều thương hiệu tăng 400.000 đồng/lượng so với buổi sáng. Vàng nhẫn vẫn phân hóa, còn giá thế giới tăng trong ngày nhưng giảm gần 2% trong tuần.

Giá vàng chiều 11/9/2026: Hồi nhẹ sau buổi sáng, Mi Hồng giảm ít nhất

Giá vàng chiều 11/9/2026 đã bớt áp lực so với buổi sáng khi nhiều thương hiệu đồng loạt điều chỉnh tăng trở lại. Mặt bằng bán ra phổ biến hiện ở 145,4 triệu đồng/lượng, còn Mi Hồng duy trì mức thấp hơn tại 145 triệu đồng/lượng.

So với buổi sáng, SJC tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá mua lên 142,4 triệu đồng/lượng và bán ra 145,4 triệu đồng/lượng. Dù phục hồi trong phiên chiều, mức niêm yết này vẫn thấp hơn hôm qua 1,2 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ Hà Nội, vàng miếng cũng trở lại vùng 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng. Hai chiều cùng tăng 400.000 đồng/lượng so với buổi sáng, qua đó thu hẹp phần giảm so với phiên 10/9 còn 1,2 triệu đồng/lượng.

DOJI ghi nhận diễn biến tương tự nhưng điểm đáng chú ý nằm ở việc giá bán đã lấy lại mốc 145,4 triệu đồng/lượng. Chiều mua hiện ở 142,4 triệu đồng/lượng, cao hơn 400.000 đồng so với mức đầu ngày.

Với Phú Quý, giá mua vàng miếng được nâng lên 142,4 triệu đồng/lượng, còn bán ra đạt 145,4 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, mức giá cuối phiên cũng được kéo lên 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá vẫn thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu không nằm ngoài nhịp hồi chung khi tăng 400.000 đồng/lượng so với buổi sáng. Giá vàng miếng hiện ở 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với ngày trước.

Riêng Mi Hồng tăng mạnh hơn một chút, thêm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá mua vào lên 143,5 triệu đồng/lượng, còn bán ra 145 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, thương hiệu này chỉ giảm 800.000 đồng/lượng, nhẹ nhất trong nhóm được khảo sát.

Đáng chú ý, Mi Hồng đang mua vào cao hơn mặt bằng phổ biến 1,1 triệu đồng/lượng nhưng bán ra lại thấp hơn 400.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán chỉ 1,5 triệu đồng/lượng, bằng một nửa mức 3 triệu đồng/lượng tại nhiều thương hiệu khác.

Giá vàng hôm nay

Ngày 11/9/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

142,4 145,4

-1200 -1200 Tập đoàn DOJI

142,4 145,4

-1200 -1200 Mi Hồng

143,5 145,0

-800 -800 PNJ

142,4 145,4

-1200 -1200 Bảo Tín Minh Châu

142,4 145,4

-1200 -1200 Bảo Tín Mạnh Hải 142,4 145,4

-1200 -1200 Phú Quý 142,4 145,4

-1200 -1200

1. SJC - Cập nhật: 11/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 141.900.000 144.900.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.400.000 145.400.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 142.400.000 145.420.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 142.400.000 145.430.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 141.900.000 145.000.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 139.400.000 143.900.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 135.475.000 142.475.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 98.286.000 108.086.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 88.212.000 98.012.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 78.138.000 87.938.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 74.252.000 84.052.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 50.362.000 60.162.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.400.000 145.400.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.400.000 145.400.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.400.000 145.400.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.400.000 145.400.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.400.000 145.400.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.400.000 145.400.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.400.000 145.400.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.400.000 145.400.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.400.000 145.400.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.400.000 145.400.000

2. BTMC - Cập nhật: 11/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 142.400.000 145.400.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 140.600.000 145.600.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 140.400.000 145.400.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 142.600.000 146.600.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 142.600.000 146.600.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 142.600.000 146.600.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 140.000.000 0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 138.000.000 0

3. PNJ - Cập nhật: 11/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 142.400.000 145.400.000 TPHCM PNJ 142.400.000 145.400.000 TPHCM SJC 142.400.000 145.400.000 Hà Nội PNJ 142.400.000 145.400.000 Đà Nẵng PNJ 142.400.000 145.400.000 Đà Nẵng SJC 142.400.000 145.400.000 Miền Tây PNJ 142.400.000 145.400.000 Miền Tây SJC 142.400.000 145.400.000 Tây Nguyên PNJ 142.400.000 145.400.000 Tây Nguyên SJC 142.400.000 145.400.000 Đông Nam Bộ PNJ 142.400.000 145.400.000 Đông Nam Bộ SJC 142.400.000 145.400.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 142.400.000 145.400.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 142.400.000 145.400.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 142.400.000 145.400.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 139.900.000 144.900.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 139.760.000 144.760.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 137.540.000 143.740.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 137.250.000 143.450.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 126.530.000 132.730.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 98.780.000 108.680.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 88.630.000 98.530.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 84.290.000 94.190.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 78.490.000 88.390.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 74.870.000 84.770.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 50.380.000 60.280.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 44.440.000 54.340.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.350.000 48.250.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 135.300.000 0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 132.700.000 0

4. Phú Quý - Cập nhật: 11/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 142.400.000 145.400.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 142.400.000 145.800.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 142.400.000 145.800.000 Phú Quý 1 lượng 99.9 142.300.000 145.700.000 Vàng trang sức 999 139.400.000 144.400.000 Vàng trang sức 99 138.105.000 143.055.000 Vàng trang sức 98 136.710.000 141.610.000 Vàng 999.9 phi SJC 137.000.000 0

5. DOJI - Cập nhật: 11/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 142.500.000 146.500.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 142.500.000 146.500.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 142.000.000 146.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 141.500.000 145.500.000 Hà Nội Nữ trang 99 139.800.000 144.500.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 11/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 143.500.000 145.000.000 Vàng 99,9% 143.500.000 145.000.000 Vàng 9T85 (98,5%) 133.000.000 135.000.000 Vàng 9T8 (98,0%) 132.200.000 134.200.000 Vàng 95 (95,0%) 128.200.000 0 Vàng V75 (75,0%) 96.000.000 99.000.000 Vàng V68 (68,0%) 84.500.000 87.500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 81.500.000 84.500.000 Vàng 14K (58,0%) 75.500.000 78.500.000 Vàng 10K (41,0%) 50.000.000 53.000.000

7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 11/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 141.500.000 145.000.000 Nhẫn 999.9 135.000.000 139.000.000 Vàng Ta 999.9 135.000.000 139.000.000 Vàng Ta 990 133.000.000 137.000.000 Vàng 18K (750) 98.320.000 103.820.000 Vàng trắng Au750 98.320.000 103.820.000

8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 11/9/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 142.400.000 145.400.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 142.600.000 146.600.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 14.260.000 14.660.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 141.600.000 0 Vàng trang sức 24K (999.9) 140.600.000 145.600.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 140.500.000 145.500.000 Vàng nguyên liệu 999,9 137.000.000 0 Vàng nguyên liệu 99.9 136.500.000 0

Vàng nhẫn 9999: DOJI tiếp tục có giá bán cao nhất

Ở nhóm vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 145,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải đang đưa giá mua vàng nhẫn 9999 lên 141,6 triệu đồng/lượng.

Mức bán cao nhất thuộc về DOJI, khi nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 giao dịch ở 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn 9999 có giá 142,4 - 145,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn DOJI 700.000 đồng/lượng ở chiều bán.

PNJ niêm yết vàng nhẫn tại 142 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, SJC đang để nhẫn 9999 ở 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 144,5 triệu đồng/lượng bán ra, thấp nhất về giá bán trong nhóm trên.

Giá vàng thế giới vẫn hướng tới tuần giảm thứ ba liên tiếp

Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên thứ Sáu nhưng chưa đủ bù mức giảm từ đầu tuần. Đến 6h39 GMT, vàng giao ngay đạt 4.351,97 USD/ounce, tăng 0,8% trong phiên nhưng vẫn mất gần 2% trong tuần. Vàng tương lai tháng 12 tại Mỹ giảm 0,3% xuống 4.393,10 USD/ounce.

Sức ép đối với kim loại quý gia tăng sau khi PPI Mỹ tháng 8 tăng 0,4%, khiến thị trường nâng kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất trong cuộc họp tuần tới. Tâm điểm tiếp theo là báo cáo CPI Mỹ.

Theo chuyên gia Wael Makarem của Exness, nếu lạm phát cao hơn dự báo, lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD có thể tiếp tục tăng, qua đó gây thêm áp lực lên vàng. Căng thẳng tại Trung Đông cũng đang tác động đến kỳ vọng lạm phát và triển vọng của thị trường kim loại quý.