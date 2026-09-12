Thị trường Giá vàng chiều 12/9/2026 tại SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng Khép lại phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng tại nhiều thương hiệu cùng tăng, đưa mức bán phổ biến lên 146 triệu đồng/lượng; riêng Mi Hồng chốt ở 145,8 triệu đồng.

Giá vàng chiều 12/9/2026: Chốt cuối tuần tăng trở lại, nhiều thương hiệu cùng bán 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều 12/9/2026 kết thúc tuần giao dịch bằng một nhịp hồi phục. Vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp cùng tăng 600.000 đồng/lượng, trong khi Mi Hồng và BTMC có mức điều chỉnh thấp hơn ở một số chiều.

SJC chốt phiên thứ Bảy tại 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày trước, hai chiều cùng tăng 600.000 đồng/lượng, giúp giá bán trở lại vùng 146 triệu đồng.

Ở PNJ Hà Nội, mức giá cuối ngày cũng là 143 triệu đồng/lượng chiều mua và 146 triệu đồng/lượng chiều bán. Doanh nghiệp nâng đồng đều 600.000 đồng/lượng, giữ biên mua - bán ở 3 triệu đồng.

DOJI kết phiên với cùng mức 143-146 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng. Đà tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều đưa doanh nghiệp này trở lại nhóm có giá bán phổ biến nhất thị trường.

Tại Phú Quý, giá mua vàng miếng được đẩy lên 143 triệu đồng/lượng, còn giá bán đạt 146 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, mỗi chiều tăng 600.000 đồng.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận mức tăng 600.000 đồng/lượng. Giá vàng miếng cuối phiên ở 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra, không tạo chênh lệch đáng kể so với SJC, PNJ hay Phú Quý.

Bảo Tín Minh Châu lại có nhịp điều chỉnh không hoàn toàn đồng nhất. Giá mua vào tăng 500.000 đồng lên 142,9 triệu đồng/lượng, còn giá bán tăng 600.000 đồng lên 146 triệu đồng/lượng. Đây là thương hiệu có giá thu mua thấp hơn 100.000 đồng so với nhóm phổ biến 143 triệu đồng.

Trong khi đó, Mi Hồng vẫn nổi bật ở chiều mua vào. Doanh nghiệp chốt giá thu mua 144,3 triệu đồng/lượng và bán ra 145,8 triệu đồng/lượng, cùng tăng 500.000 đồng. Khoảng cách mua - bán chỉ 1,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn khá nhiều so với nhiều thương hiệu lớn.

Nếu xét riêng vàng miếng, phiên thứ Bảy cho thấy sự hội tụ rõ ở chiều bán khi nhiều doanh nghiệp cùng đứng tại 146 triệu đồng/lượng. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở giá thu mua và biên chênh lệch mua - bán.

Giá vàng hôm nay

Ngày 12/9/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

143,0 146,0

+600 +600 Tập đoàn DOJI

143,0 146,0

+600 +600 Mi Hồng

144,5 146,0

+500 +500 PNJ

143,0 146,0

+600 +600 Bảo Tín Minh Châu

142,9 146,0

+500 +600 Bảo Tín Mạnh Hải 143,0 146,0

+600 +600 Phú Quý 143,0 146,0

+600 +600

Giá vàng SJC ngày 12/09/2026 Đơn vị: đồng/lượng Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 142.500.000 ▲ 600.000 145.500.000 ▲ 600.000 Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 Vàng SJC 5 chỉ 143.000.000 ▲ 600.000 146.020.000 ▲ 600.000 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143.000.000 ▲ 600.000 146.030.000 ▲ 600.000 Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 142.500.000 ▲ 600.000 145.600.000 ▲ 600.000 Nữ trang 99,99% 140.000.000 ▲ 600.000 144.500.000 ▲ 600.000 Nữ trang 99% 136.069.000 ▲ 594.000 143.069.000 ▲ 594.000 Nữ trang 75% 98.736.000 ▲ 450.000 108.536.000 ▲ 450.000 Nữ trang 68% 88.620.000 ▲ 408.000 98.420.000 ▲ 408.000 Nữ trang 61% 78.504.000 ▲ 366.000 88.304.000 ▲ 366.000 Nữ trang 58,3% 74.602.000 ▲ 350.000 84.402.000 ▲ 350.000 Nữ trang 41,7% 50.613.000 ▲ 251.000 60.413.000 ▲ 251.000 Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 {"version":3,"chartType":"pricetable","multiSeries":false,"title":"Giá vàng SJC ngày 12/09/2026","description":"","colorScheme":"default","showValues":true,"showLegend":true,"showAnimation":true,"showGrid":false,"numberFormat":"full","priceTable":{"mode":"snapshot","unit":"đồng/lượng","divisor":1,"columns":{"brand":false,"buy":true,"sell":true,"change":true,"spread":false},"rows":[{"label":"Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ","supplier":"SJC","buy":142500000,"sell":145500000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Vàng SJC 1L, 10L, 1KG","supplier":"SJC","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Vàng SJC 5 chỉ","supplier":"SJC","buy":143000000,"sell":146020000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ","supplier":"SJC","buy":143000000,"sell":146030000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ","supplier":"SJC","buy":142500000,"sell":145600000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Nữ trang 99,99%","supplier":"SJC","buy":140000000,"sell":144500000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Nữ trang 99%","supplier":"SJC","buy":136069000,"sell":143069000,"change":594000,"changeBuy":594000},{"label":"Nữ trang 75%","supplier":"SJC","buy":98736000,"sell":108536000,"change":450000,"changeBuy":450000},{"label":"Nữ trang 68%","supplier":"SJC","buy":88620000,"sell":98420000,"change":408000,"changeBuy":408000},{"label":"Nữ trang 61%","supplier":"SJC","buy":78504000,"sell":88304000,"change":366000,"changeBuy":366000},{"label":"Nữ trang 58,3%","supplier":"SJC","buy":74602000,"sell":84402000,"change":350000,"changeBuy":350000},{"label":"Nữ trang 41,7%","supplier":"SJC","buy":50613000,"sell":60413000,"change":251000,"changeBuy":251000},{"label":"Vàng SJC 1L, 10L, 1KG","supplier":"SJC","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG","supplier":"SJC","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG","supplier":"SJC","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Vàng SJC 1L, 10L, 1KG","supplier":"SJC","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Vàng SJC 1L, 10L, 1KG","supplier":"SJC","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG","supplier":"SJC","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Vàng SJC 1L, 10L, 1KG","supplier":"SJC","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Vàng SJC 1L, 10L, 1KG","supplier":"SJC","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG","supplier":"SJC","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Vàng SJC 1L, 10L, 1KG","supplier":"SJC","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000}]},"source":{"kind":"pricerepo","typeId":1,"productIds":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22],"mode":"snapshot","days":0,"priceKind":"both","divisor":1,"fetchedAt":"2026-09-12T15:30:00"},"updatedAt":"2026-09-12T15:30:00","showUpdatedAt":true}

Giá vàng BTMC ngày 12/09/2026 Đơn vị: đồng/lượng Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra VÀNG MIẾNG SJC 142.900.000 ▲ 500.000 146.000.000 ▲ 600.000 TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 140.900.000 ▲ 300.000 145.900.000 ▲ 300.000 TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 140.700.000 ▲ 300.000 145.700.000 ▲ 300.000 VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 142.900.000 ▲ 300.000 146.900.000 ▲ 300.000 NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 142.900.000 ▲ 300.000 146.900.000 ▲ 300.000 QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 142.900.000 ▲ 300.000 146.900.000 ▲ 300.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 140.000.000 — 0 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 138.000.000 — 0 — {"version":3,"chartType":"pricetable","multiSeries":false,"title":"Giá vàng BTMC ngày 12/09/2026","description":"","colorScheme":"default","showValues":true,"showLegend":true,"showAnimation":true,"showGrid":false,"numberFormat":"full","priceTable":{"mode":"snapshot","unit":"đồng/lượng","divisor":1,"columns":{"brand":false,"buy":true,"sell":true,"change":true,"spread":false},"rows":[{"label":"VÀNG MIẾNG SJC","supplier":"BTMC","buy":142900000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":500000},{"label":"TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9","supplier":"BTMC","buy":140900000,"sell":145900000,"change":300000,"changeBuy":300000},{"label":"TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9","supplier":"BTMC","buy":140700000,"sell":145700000,"change":300000,"changeBuy":300000},{"label":"VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU","supplier":"BTMC","buy":142900000,"sell":146900000,"change":300000,"changeBuy":300000},{"label":"NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU","supplier":"BTMC","buy":142900000,"sell":146900000,"change":300000,"changeBuy":300000},{"label":"QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU","supplier":"BTMC","buy":142900000,"sell":146900000,"change":300000,"changeBuy":300000},{"label":"Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)","supplier":"BTMC","buy":140000000,"sell":0,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)","supplier":"BTMC","buy":138000000,"sell":0,"change":0,"changeBuy":0}]},"source":{"kind":"pricerepo","typeId":1,"productIds":[23,24,25,26,27,28,88,89],"mode":"snapshot","days":0,"priceKind":"both","divisor":1,"fetchedAt":"2026-09-12T15:30:00"},"updatedAt":"2026-09-12T15:30:00","showUpdatedAt":true}

Giá vàng PNJ ngày 12/09/2026 Đơn vị: đồng/lượng Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra SJC — PNJ 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 TPHCM PNJ 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 TPHCM SJC 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 PNJ — PNJ 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 PNJ — PNJ 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 SJC — PNJ 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 PNJ — PNJ 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 SJC — PNJ 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 Tây Nguyên PNJ 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 Tây Nguyên SJC 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 Đông Nam Bộ PNJ 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 Đông Nam Bộ SJC 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 140.500.000 ▲ 600.000 145.500.000 ▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 140.350.000 ▲ 590.000 145.350.000 ▲ 590.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 137.850.000 ▲ 600.000 144.050.000 ▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 127.080.000 ▲ 550.000 133.280.000 ▲ 550.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 99.230.000 ▲ 450.000 109.130.000 ▲ 450.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 89.040.000 ▲ 410.000 98.940.000 ▲ 410.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 84.680.000 ▲ 390.000 94.580.000 ▲ 390.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 78.860.000 ▲ 370.000 88.760.000 ▲ 370.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 75.220.000 ▲ 350.000 85.120.000 ▲ 350.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 50.630.000 ▲ 250.000 60.530.000 ▲ 250.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 44.660.000 ▲ 220.000 54.560.000 ▲ 220.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.550.000 ▲ 200.000 48.450.000 ▲ 200.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 138.140.000 ▲ 600.000 144.340.000 ▲ 600.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 135.800.000 ▲ 500.000 0 — Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 133.190.000 ▲ 490.000 0 — {"version":3,"chartType":"pricetable","multiSeries":false,"title":"Giá vàng PNJ ngày 12/09/2026","description":"","colorScheme":"default","showValues":true,"showLegend":true,"showAnimation":true,"showGrid":false,"numberFormat":"full","priceTable":{"mode":"snapshot","unit":"đồng/lượng","divisor":1,"columns":{"brand":false,"buy":true,"sell":true,"change":true,"spread":false},"rows":[{"label":"SJC","supplier":"PNJ","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"TPHCM PNJ","supplier":"PNJ","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"TPHCM SJC","supplier":"PNJ","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"PNJ","supplier":"PNJ","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"PNJ","supplier":"PNJ","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"SJC","supplier":"PNJ","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"PNJ","supplier":"PNJ","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"SJC","supplier":"PNJ","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Tây Nguyên PNJ","supplier":"PNJ","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Tây Nguyên SJC","supplier":"PNJ","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Đông Nam Bộ PNJ","supplier":"PNJ","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Đông Nam Bộ SJC","supplier":"PNJ","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9","supplier":"PNJ","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9","supplier":"PNJ","buy":140500000,"sell":145500000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999","supplier":"PNJ","buy":140350000,"sell":145350000,"change":590000,"changeBuy":590000},{"label":"Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99","supplier":"PNJ","buy":137850000,"sell":144050000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)","supplier":"PNJ","buy":127080000,"sell":133280000,"change":550000,"changeBuy":550000},{"label":"Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)","supplier":"PNJ","buy":99230000,"sell":109130000,"change":450000,"changeBuy":450000},{"label":"Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)","supplier":"PNJ","buy":89040000,"sell":98940000,"change":410000,"changeBuy":410000},{"label":"Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)","supplier":"PNJ","buy":84680000,"sell":94580000,"change":390000,"changeBuy":390000},{"label":"Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)","supplier":"PNJ","buy":78860000,"sell":88760000,"change":370000,"changeBuy":370000},{"label":"Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)","supplier":"PNJ","buy":75220000,"sell":85120000,"change":350000,"changeBuy":350000},{"label":"Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)","supplier":"PNJ","buy":50630000,"sell":60530000,"change":250000,"changeBuy":250000},{"label":"Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)","supplier":"PNJ","buy":44660000,"sell":54560000,"change":220000,"changeBuy":220000},{"label":"Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)","supplier":"PNJ","buy":38550000,"sell":48450000,"change":200000,"changeBuy":200000},{"label":"Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9","supplier":"PNJ","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9","supplier":"PNJ","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920","supplier":"PNJ","buy":138140000,"sell":144340000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99","supplier":"PNJ","buy":135800000,"sell":0,"change":0,"changeBuy":500000},{"label":"Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99","supplier":"PNJ","buy":133190000,"sell":0,"change":0,"changeBuy":490000}]},"source":{"kind":"pricerepo","typeId":1,"productIds":[29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,90,91,92,93,94],"mode":"snapshot","days":0,"priceKind":"both","divisor":1,"fetchedAt":"2026-09-12T15:30:00"},"updatedAt":"2026-09-12T15:30:00","showUpdatedAt":true}

Giá vàng Phú Quý ngày 12/09/2026 Đơn vị: đồng/lượng Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Vàng miếng SJC 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 143.000.000 ▲ 600.000 146.400.000 ▲ 600.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 143.000.000 ▲ 600.000 146.400.000 ▲ 600.000 Phú quý 1 lượng 99.9 142.900.000 ▲ 600.000 146.300.000 ▲ 600.000 Vàng trang sức 999 139.900.000 ▲ 500.000 144.900.000 ▲ 500.000 Vàng trang sức 99 138.600.000 ▲ 495.000 143.550.000 ▲ 495.000 Vàng trang sức 98 137.200.000 ▲ 490.000 142.100.000 ▲ 490.000 Vàng 999.9 phi SJC 137.500.000 ▲ 500.000 0 — {"version":3,"chartType":"pricetable","multiSeries":false,"title":"Giá vàng Phú Quý ngày 12/09/2026","description":"","colorScheme":"default","showValues":true,"showLegend":true,"showAnimation":true,"showGrid":false,"numberFormat":"full","priceTable":{"mode":"snapshot","unit":"đồng/lượng","divisor":1,"columns":{"brand":false,"buy":true,"sell":true,"change":true,"spread":false},"rows":[{"label":"Vàng miếng SJC","supplier":"Phú Quý","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Nhẫn tròn Phú Quý 999.9","supplier":"Phú Quý","buy":143000000,"sell":146400000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Phú Quý 1 Lượng 999.9","supplier":"Phú Quý","buy":143000000,"sell":146400000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Phú quý 1 lượng 99.9","supplier":"Phú Quý","buy":142900000,"sell":146300000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Vàng trang sức 999","supplier":"Phú Quý","buy":139900000,"sell":144900000,"change":500000,"changeBuy":500000},{"label":"Vàng trang sức 99","supplier":"Phú Quý","buy":138600000,"sell":143550000,"change":495000,"changeBuy":495000},{"label":"Vàng trang sức 98","supplier":"Phú Quý","buy":137200000,"sell":142100000,"change":490000,"changeBuy":490000},{"label":"Vàng 999.9 phi SJC","supplier":"Phú Quý","buy":137500000,"sell":0,"change":0,"changeBuy":500000}]},"source":{"kind":"pricerepo","typeId":1,"productIds":[58,59,60,61,63,64,65,66],"mode":"snapshot","days":0,"priceKind":"both","divisor":1,"fetchedAt":"2026-09-12T15:30:00"},"updatedAt":"2026-09-12T15:30:00","showUpdatedAt":true}

Giá vàng DOJI ngày 12/09/2026 Đơn vị: đồng/lượng Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra AVPL 143.000.000 ▲ 200.000 147.000.000 ▲ 200.000 Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 143.000.000 ▲ 200.000 147.000.000 ▲ 200.000 Nữ trang 99.99 142.500.000 ▲ 500.000 146.500.000 ▲ 500.000 Nữ trang 99.9 142.000.000 ▲ 500.000 146.000.000 ▲ 500.000 Nữ trang 99 140.300.000 ▲ 500.000 145.000.000 ▲ 500.000 {"version":3,"chartType":"pricetable","multiSeries":false,"title":"Giá vàng DOJI ngày 12/09/2026","description":"","colorScheme":"default","showValues":true,"showLegend":true,"showAnimation":true,"showGrid":false,"numberFormat":"full","priceTable":{"mode":"snapshot","unit":"đồng/lượng","divisor":1,"columns":{"brand":false,"buy":true,"sell":true,"change":true,"spread":false},"rows":[{"label":"AVPL","supplier":"DOJI","buy":143000000,"sell":147000000,"change":200000,"changeBuy":200000},{"label":"Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng","supplier":"DOJI","buy":143000000,"sell":147000000,"change":200000,"changeBuy":200000},{"label":"Nữ trang 99.99","supplier":"DOJI","buy":142500000,"sell":146500000,"change":500000,"changeBuy":500000},{"label":"Nữ trang 99.9","supplier":"DOJI","buy":142000000,"sell":146000000,"change":500000,"changeBuy":500000},{"label":"Nữ trang 99","supplier":"DOJI","buy":140300000,"sell":145000000,"change":500000,"changeBuy":500000}]},"source":{"kind":"pricerepo","typeId":1,"productIds":[73,76,79,82,85],"mode":"snapshot","days":0,"priceKind":"both","divisor":1,"fetchedAt":"2026-09-12T15:30:00"},"updatedAt":"2026-09-12T15:30:00","showUpdatedAt":true}

Giá vàng Mi Hồng ngày 12/09/2026 Đơn vị: đồng/lượng Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Vàng miếng SJC 144.500.000 ▲ 700.000 146.000.000 ▲ 700.000 Vàng 99,9% 144.500.000 ▲ 700.000 146.000.000 ▲ 700.000 Vàng 9T85 (98,5%) 133.800.000 ▲ 300.000 135.800.000 ▲ 300.000 Vàng 9T8 (98,0%) 133.000.000 ▲ 300.000 135.000.000 ▲ 300.000 Vàng 95 (95,0%) 129.000.000 ▲ 300.000 0 — Vàng V75 (75,0%) 96.500.000 — 99.500.000 — Vàng V68 (68,0%) 85.000.000 — 88.000.000 — Vàng 6T1 (61,0%) 82.000.000 — 85.000.000 — Vàng 14K (58,0%) 76.000.000 — 79.000.000 — Vàng 10K (41,0%) 50.500.000 — 53.500.000 — {"version":3,"chartType":"pricetable","multiSeries":false,"title":"Giá vàng Mi Hồng ngày 12/09/2026","description":"","colorScheme":"default","showValues":true,"showLegend":true,"showAnimation":true,"showGrid":false,"numberFormat":"full","priceTable":{"mode":"snapshot","unit":"đồng/lượng","divisor":1,"columns":{"brand":false,"buy":true,"sell":true,"change":true,"spread":false},"rows":[{"label":"Vàng miếng SJC","supplier":"Mi Hồng","buy":144500000,"sell":146000000,"change":700000,"changeBuy":700000},{"label":"Vàng 99,9%","supplier":"Mi Hồng","buy":144500000,"sell":146000000,"change":700000,"changeBuy":700000},{"label":"Vàng 9T85 (98,5%)","supplier":"Mi Hồng","buy":133800000,"sell":135800000,"change":300000,"changeBuy":300000},{"label":"Vàng 9T8 (98,0%)","supplier":"Mi Hồng","buy":133000000,"sell":135000000,"change":300000,"changeBuy":300000},{"label":"Vàng 95 (95,0%)","supplier":"Mi Hồng","buy":129000000,"sell":0,"change":0,"changeBuy":300000},{"label":"Vàng V75 (75,0%)","supplier":"Mi Hồng","buy":96500000,"sell":99500000,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"Vàng V68 (68,0%)","supplier":"Mi Hồng","buy":85000000,"sell":88000000,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"Vàng 6T1 (61,0%)","supplier":"Mi Hồng","buy":82000000,"sell":85000000,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"Vàng 14K (58,0%)","supplier":"Mi Hồng","buy":76000000,"sell":79000000,"change":0,"changeBuy":0},{"label":"Vàng 10K (41,0%)","supplier":"Mi Hồng","buy":50500000,"sell":53500000,"change":0,"changeBuy":0}]},"source":{"kind":"pricerepo","typeId":1,"productIds":[95,96,97,98,99,100,101,102,103,104],"mode":"snapshot","days":0,"priceKind":"both","divisor":1,"fetchedAt":"2026-09-12T15:30:00"},"updatedAt":"2026-09-12T15:30:00","showUpdatedAt":true}

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải ngày 12/09/2026 Đơn vị: đồng/lượng Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 143.000.000 ▲ 600.000 146.000.000 ▲ 600.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 142.900.000 ▼ 1.700.000 146.900.000 ▼ 1.700.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 14.290.000 ▼ 170.000 14.690.000 ▼ 170.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 141.900.000 ▼ 1.700.000 0 — Vàng trang sức 24K (999.9) 140.900.000 ▼ 1.700.000 145.900.000 ▼ 1.700.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 140.800.000 ▼ 1.700.000 145.800.000 ▼ 1.700.000 Vàng nguyên liệu 999,9 136.500.000 ▲ 500.000 0 — Vàng nguyên liệu 99.9 135.500.000 — 0 — {"version":3,"chartType":"pricetable","multiSeries":false,"title":"Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải ngày 12/09/2026","description":"","colorScheme":"default","showValues":true,"showLegend":true,"showAnimation":true,"showGrid":false,"numberFormat":"full","priceTable":{"mode":"snapshot","unit":"đồng/lượng","divisor":1,"columns":{"brand":false,"buy":true,"sell":true,"change":true,"spread":false},"rows":[{"label":"Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)","supplier":"Bảo Tín Mạnh Hải","buy":143000000,"sell":146000000,"change":600000,"changeBuy":600000},{"label":"Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)","supplier":"Bảo Tín Mạnh Hải","buy":142900000,"sell":146900000,"change":-1700000,"changeBuy":-1700000},{"label":"Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ","supplier":"Bảo Tín Mạnh Hải","buy":14290000,"sell":14690000,"change":-170000,"changeBuy":-170000},{"label":"Nhẫn tròn 999.9 BTMH","supplier":"Bảo Tín Mạnh Hải","buy":141900000,"sell":0,"change":0,"changeBuy":-1700000},{"label":"Vàng trang sức 24K (999.9)","supplier":"Bảo Tín Mạnh Hải","buy":140900000,"sell":145900000,"change":-1700000,"changeBuy":-1700000},{"label":"Vàng trang sức 24K (99.9)","supplier":"Bảo Tín Mạnh Hải","buy":140800000,"sell":145800000,"change":-1700000,"changeBuy":-1700000},{"label":"Vàng nguyên liệu 999,9","supplier":"Bảo Tín Mạnh Hải","buy":136500000,"sell":0,"change":0,"changeBuy":500000},{"label":"Vàng nguyên liệu 99.9","supplier":"Bảo Tín Mạnh Hải","buy":135500000,"sell":0,"change":0,"changeBuy":0}]},"source":{"kind":"pricerepo","typeId":1,"productIds":[111,113,114,115,117,118,119,120],"mode":"snapshot","days":0,"priceKind":"both","divisor":1,"fetchedAt":"2026-09-12T15:30:00"},"updatedAt":"2026-09-12T15:30:00","showUpdatedAt":true}

Ở nhóm vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu chốt nhẫn Vàng Rồng Thăng Long 9999 tại 140,9 triệu đồng/lượng mua vào và 145,9 triệu đồng/lượng bán ra. Biên độ lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận giá mua vào nhẫn 9999 ở 141,9 triệu đồng/lượng. Mức này thấp hơn khá rõ so với nhóm thương hiệu đang thu mua ở quanh 143 triệu đồng.

DOJI tiếp tục đứng ở vùng giá cao với nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào 143 triệu đồng/lượng và bán ra 147 triệu đồng/lượng. Chênh lệch hai chiều đạt 4 triệu đồng.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn 9999 có giá mua 143 triệu đồng/lượng và bán 146,4 triệu đồng/lượng. Giá bán thấp hơn DOJI 600.000 đồng.

PNJ niêm yết vàng nhẫn ở 143-146 triệu đồng/lượng, tương ứng chênh lệch 3 triệu đồng giữa hai chiều.

SJC chốt nhẫn 9999 tại 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra. Trong nhóm thương hiệu có đủ hai chiều giá, đây là mức bán thuộc nhóm thấp nhất.

Giá vàng thế giới chiều 12/9/2026: Khoảng cách với SJC vẫn hơn 9 triệu đồng/lượng

Tính đến 14h00 ngày 12/9/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đạt 4.347,7 USD/ounce, cao hơn hôm qua 32,1 USD/ounce.

Với tỷ giá Vietcombank ở 26.110 VND/USD, vàng thế giới quy đổi tương đương khoảng 136,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Trong khi đó, vàng miếng SJC bán ra 146 triệu đồng/lượng, tạo khoảng cách khoảng 9,1 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý vẫn giữ được đà tăng dù phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi. Giá năng lượng cao và kỳ vọng Fed nâng lãi suất tiếp tục làm gia tăng rủi ro điều chỉnh nếu vàng không giữ được các vùng hỗ trợ quan trọng.

Những phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Jackson Hole cũng được xem là một yếu tố đáng lưu ý. Việc PCE và CPI vẫn duy trì ở mức cao khiến khả năng chính sách tiền tệ sớm trở nên mềm hơn chưa thực sự rõ ràng.

Mặt khác, vàng vẫn nhận được lực hỗ trợ từ diễn biến trên thị trường trái phiếu Mỹ. Động thái của Bộ Tài chính Mỹ với phần kỳ hạn dài đã góp phần nới lỏng điều kiện tài chính, qua đó tạo thêm động lực cho đà phục hồi của kim loại quý.