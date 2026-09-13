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Giá vàng chiều 13/9/2026 tại SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, BTMC, BTMH và Mi Hồng

Văn Khoa 13/09/2026 15:00

Giá vàng chiều nay 13/9/2026 giữ ổn định, SJC bán ra 146 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng mua vào tới 144,3 triệu đồng.

Giá vàng chiều nay 13/9/2026: Nhiều thương hiệu bán ra 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 13/9/2026 chưa xuất hiện thay đổi mới khi thị trường bước vào ngày Chủ nhật. Mức bán 146 triệu đồng/lượng đang được SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu cùng duy trì, sau nhịp tăng trong phiên thứ Bảy.

Tại SJC, vàng miếng được mua vào với giá 143 triệu đồng/lượng và bán ra 146 triệu đồng/lượng. So với đầu phiên 12/9, cả hai chiều đã tăng 600.000 đồng/lượng, đưa giá bán trở lại ngưỡng 146 triệu đồng.

PNJ Hà Nội cũng giữ vàng miếng ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng. Với mức điều chỉnh 600.000 đồng/lượng ở cả mua vào lẫn bán ra trong phiên trước, chênh lệch hai chiều hiện là 3 triệu đồng/lượng.

DOJI tiếp tục niêm yết giá mua vàng miếng tại 143 triệu đồng/lượng và bán ra 146 triệu đồng/lượng. Người bán vàng cho doanh nghiệp hiện nhận được mức giá cao hơn 600.000 đồng/lượng so với trước lần tăng gần nhất.

Phú Quý giữ nguyên mặt bằng 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra. Biên độ mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng, tương đương SJC, PNJ và DOJI.

Bảo Tín Mạnh Hải đang áp dụng mức giá 143 - 146 triệu đồng/lượng cho vàng miếng. Phiên thứ Bảy, doanh nghiệp nâng cả chiều mua và bán thêm 600.000 đồng/lượng rồi giữ mức này sang chiều Chủ nhật.

Bảo Tín Minh Châu mua vàng miếng thấp hơn nhóm trên 100.000 đồng, ở mức 142,9 triệu đồng/lượng, còn giá bán vẫn là 146 triệu đồng/lượng. Mức tăng tương ứng trong phiên trước là 500.000 đồng ở chiều mua và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Mi Hồng có diễn biến khác biệt khi giá mua vàng miếng đạt 144,3 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC và nhiều thương hiệu lớn 1,3 triệu đồng. Giá bán tại đây là 145,8 triệu đồng/lượng, tạo khoảng cách mua - bán 1,5 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay
Ngày 13/9/2026
(Triệu đồng)
Diễn biến hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
143,0146,0
+600+600
Tập đoàn DOJI
143,0146,0
+600+600
Mi Hồng
144,5146,0
+700+700
PNJ
143,0146,0
+600+600
Bảo Tín Minh Châu
142,9146,0
+500+600
Bảo Tín Mạnh Hải143,0146,0
+600+600
Phú Quý143,0146,0
+600+600
1. SJC - Cập nhật: 13/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ142.500.000
▲ 600.000		145.500.000
▲ 600.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ143.000.000
▲ 600.000		146.020.000
▲ 600.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ143.000.000
▲ 600.000		146.030.000
▲ 600.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ142.500.000
▲ 600.000		145.600.000
▲ 600.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%140.000.000
▲ 600.000		144.500.000
▲ 600.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%136.069.000
▲ 594.000		143.069.000
▲ 594.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%98.736.000
▲ 450.000		108.536.000
▲ 450.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%88.620.000
▲ 408.000		98.420.000
▲ 408.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%78.504.000
▲ 366.000		88.304.000
▲ 366.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%74.602.000
▲ 350.000		84.402.000
▲ 350.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%50.613.000
▲ 251.000		60.413.000
▲ 251.000
Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
2. BTMC - Cập nhật: 13/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC142.900.000
▲ 500.000		146.000.000
▲ 600.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9140.900.000
▲ 300.000		145.900.000
▲ 300.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9140.700.000
▲ 300.000		145.700.000
▲ 300.000
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU142.900.000
▲ 300.000		146.900.000
▲ 300.000
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU142.900.000
▲ 300.000		146.900.000
▲ 300.000
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU142.900.000
▲ 300.000		146.900.000
▲ 300.000
Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)140.000.000
±0		0
±0
Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)137.400.000
▼ 600.000		0
±0
3. PNJ - Cập nhật: 13/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội SJC143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
TPHCM PNJ143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
TPHCM SJC143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
Hà Nội PNJ143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
Đà Nẵng PNJ143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
Đà Nẵng SJC143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
Miền Tây PNJ143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
Miền Tây SJC143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
Tây Nguyên PNJ143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
Tây Nguyên SJC143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
Đông Nam Bộ PNJ143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
Đông Nam Bộ SJC143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9140.500.000
▲ 600.000		145.500.000
▲ 600.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999140.350.000
▲ 590.000		145.350.000
▲ 590.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99137.850.000
▲ 600.000		144.050.000
▲ 600.000
Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)127.080.000
▲ 550.000		133.280.000
▲ 550.000
Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)99.230.000
▲ 450.000		109.130.000
▲ 450.000
Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)89.040.000
▲ 410.000		98.940.000
▲ 410.000
Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)84.680.000
▲ 390.000		94.580.000
▲ 390.000
Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)78.860.000
▲ 370.000		88.760.000
▲ 370.000
Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)75.220.000
▲ 350.000		85.120.000
▲ 350.000
Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)50.630.000
▲ 250.000		60.530.000
▲ 250.000
Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)44.660.000
▲ 220.000		54.560.000
▲ 220.000
Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)38.550.000
▲ 200.000		48.450.000
▲ 200.000
Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920138.140.000
▲ 600.000		144.340.000
▲ 600.000
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99135.800.000
▲ 500.000		0
±0
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99133.190.000
▲ 490.000		0
±0
4. Phú Quý - Cập nhật: 13/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9143.000.000
▲ 600.000		146.400.000
▲ 600.000
Phú Quý 1 Lượng 999.9143.000.000
▲ 600.000		146.400.000
▲ 600.000
Phú quý 1 lượng 99.9142.900.000
▲ 600.000		146.300.000
▲ 600.000
Vàng trang sức 999139.900.000
▲ 500.000		144.900.000
▲ 500.000
Vàng trang sức 99138.600.000
▲ 495.000		143.550.000
▲ 495.000
Vàng trang sức 98137.200.000
▲ 490.000		142.100.000
▲ 490.000
Vàng 999.9 phi SJC137.500.000
▲ 500.000		0
±0
5. DOJI - Cập nhật: 13/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội AVPL143.000.000
▲ 200.000		147.000.000
▲ 200.000
Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng143.000.000
▲ 200.000		147.000.000
▲ 200.000
Hà Nội Nữ trang 99.99142.500.000
▲ 500.000		146.500.000
▲ 500.000
Hà Nội Nữ trang 99.9142.000.000
▲ 500.000		146.000.000
▲ 500.000
Hà Nội Nữ trang 99140.300.000
▲ 500.000		145.000.000
▲ 500.000
6. Mi Hồng - Cập nhật: 13/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC144.500.000
▲ 700.000		146.000.000
▲ 700.000
Vàng 99,9%144.500.000
▲ 700.000		146.000.000
▲ 700.000
Vàng 9T85 (98,5%)133.800.000
▲ 300.000		135.800.000
▲ 300.000
Vàng 9T8 (98,0%)133.000.000
▲ 300.000		135.000.000
▲ 300.000
Vàng 95 (95,0%)129.000.000
▲ 300.000		0
±0
Vàng V75 (75,0%)96.500.000
±0		99.500.000
±0
Vàng V68 (68,0%)85.000.000
±0		88.000.000
±0
Vàng 6T1 (61,0%)82.000.000
±0		85.000.000
±0
Vàng 14K (58,0%)76.000.000
±0		79.000.000
±0
Vàng 10K (41,0%)50.500.000
±0		53.500.000
±0
7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 13/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC141.500.000
▲ 500.000		145.000.000
▲ 500.000
Nhẫn 999.9134.500.000
▲ 500.000		138.500.000
▲ 500.000
Vàng Ta 999.9134.500.000
▲ 500.000		138.500.000
▲ 500.000
Vàng Ta 990132.500.000
▲ 500.000		136.500.000
▲ 500.000
Vàng 18K (750)99.000.000
▲ 680.000		104.500.000
▲ 680.000
Vàng trắng Au75099.000.000
▲ 680.000		104.500.000
▲ 680.000
8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 13/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)143.000.000
▲ 600.000		146.000.000
▲ 600.000
Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)142.900.000
▼ 1.700.000		146.900.000
▼ 1.700.000
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ14.290.000
▼ 170.000		14.690.000
▼ 170.000
Nhẫn tròn 999.9 BTMH141.900.000
▼ 1.700.000		0
±0
Vàng trang sức 24K (999.9)140.900.000
▼ 1.700.000		145.900.000
▼ 1.700.000
Vàng trang sức 24K (99.9)140.800.000
▼ 1.700.000		145.800.000
▼ 1.700.000
Vàng nguyên liệu 999,9136.000.000
±0		0
±0
Vàng nguyên liệu 99.9135.500.000
±0		0
±0

Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở 140,9 - 145,9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách hai chiều lên tới 5 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm cao trong các thương hiệu được khảo sát.

Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận giá mua vàng nhẫn 9999 ở mức 141,9 triệu đồng/lượng. Mức giá này được duy trì từ cuối phiên thứ Bảy.

DOJI niêm yết nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra. Đây cũng là thương hiệu có giá bán nhẫn cao hơn vàng miếng 1 triệu đồng/lượng.

Phú Quý đang mua nhẫn tròn 9999 với giá 143 triệu đồng/lượng và bán ra 146,4 triệu đồng/lượng. Người mua và bán vàng chịu mức chênh 3,4 triệu đồng/lượng.

PNJ giữ vàng nhẫn tại 143 triệu đồng/lượng chiều mua và 146 triệu đồng/lượng chiều bán. Khoảng cách giữa hai mức giá là 3 triệu đồng/lượng.

SJC niêm yết nhẫn 9999 ở 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá bán thấp hơn vàng miếng SJC 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chiều 13/9/2026

Trên thị trường quốc tế, vàng được ghi nhận ở mức 4.347,7 USD/ounce, tăng 32,1 USD/ounce so với mức tham chiếu trước đó.

Theo tỷ giá Vietcombank 26.110 đồng/USD, giá vàng thế giới quy đổi tương đương khoảng 136,9 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các loại phí.

Như vậy, so với giá bán vàng miếng SJC ở 146 triệu đồng/lượng, vàng trong nước đang đắt hơn khoảng 9,1 triệu đồng/lượng.

Thị trường quốc tế tiếp tục hướng sự chú ý tới triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Các tín hiệu về lạm phát và chính sách tiền tệ có thể tiếp tục chi phối hướng đi của giá vàng trong những phiên tới.

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          Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

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