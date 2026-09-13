Thị trường Giá vàng chiều 13/9/2026 tại SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, BTMC, BTMH và Mi Hồng Giá vàng chiều nay 13/9/2026 giữ ổn định, SJC bán ra 146 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng mua vào tới 144,3 triệu đồng.

Giá vàng chiều nay 13/9/2026: Nhiều thương hiệu bán ra 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 13/9/2026 chưa xuất hiện thay đổi mới khi thị trường bước vào ngày Chủ nhật. Mức bán 146 triệu đồng/lượng đang được SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu cùng duy trì, sau nhịp tăng trong phiên thứ Bảy.

Tại SJC, vàng miếng được mua vào với giá 143 triệu đồng/lượng và bán ra 146 triệu đồng/lượng. So với đầu phiên 12/9, cả hai chiều đã tăng 600.000 đồng/lượng, đưa giá bán trở lại ngưỡng 146 triệu đồng.

PNJ Hà Nội cũng giữ vàng miếng ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng. Với mức điều chỉnh 600.000 đồng/lượng ở cả mua vào lẫn bán ra trong phiên trước, chênh lệch hai chiều hiện là 3 triệu đồng/lượng.

DOJI tiếp tục niêm yết giá mua vàng miếng tại 143 triệu đồng/lượng và bán ra 146 triệu đồng/lượng. Người bán vàng cho doanh nghiệp hiện nhận được mức giá cao hơn 600.000 đồng/lượng so với trước lần tăng gần nhất.

Phú Quý giữ nguyên mặt bằng 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra. Biên độ mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng, tương đương SJC, PNJ và DOJI.

Bảo Tín Mạnh Hải đang áp dụng mức giá 143 - 146 triệu đồng/lượng cho vàng miếng. Phiên thứ Bảy, doanh nghiệp nâng cả chiều mua và bán thêm 600.000 đồng/lượng rồi giữ mức này sang chiều Chủ nhật.

Bảo Tín Minh Châu mua vàng miếng thấp hơn nhóm trên 100.000 đồng, ở mức 142,9 triệu đồng/lượng, còn giá bán vẫn là 146 triệu đồng/lượng. Mức tăng tương ứng trong phiên trước là 500.000 đồng ở chiều mua và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Mi Hồng có diễn biến khác biệt khi giá mua vàng miếng đạt 144,3 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC và nhiều thương hiệu lớn 1,3 triệu đồng. Giá bán tại đây là 145,8 triệu đồng/lượng, tạo khoảng cách mua - bán 1,5 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay

Ngày 13/9/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

143,0 146,0

+600 +600 Tập đoàn DOJI

143,0 146,0

+600 +600 Mi Hồng

144,5 146,0

+700 +700 PNJ

143,0 146,0

+600 +600 Bảo Tín Minh Châu

142,9 146,0

+500 +600 Bảo Tín Mạnh Hải 143,0 146,0

+600 +600 Phú Quý 143,0 146,0

+600 +600

1. SJC - Cập nhật: 13/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 143.000.000

▲ 600.000 146.020.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143.000.000

▲ 600.000 146.030.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 142.500.000

▲ 600.000 145.600.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 140.000.000

▲ 600.000 144.500.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 136.069.000

▲ 594.000 143.069.000

▲ 594.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 98.736.000

▲ 450.000 108.536.000

▲ 450.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 88.620.000

▲ 408.000 98.420.000

▲ 408.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 78.504.000

▲ 366.000 88.304.000

▲ 366.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 74.602.000

▲ 350.000 84.402.000

▲ 350.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 50.613.000

▲ 251.000 60.413.000

▲ 251.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000

2. BTMC - Cập nhật: 13/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 142.900.000

▲ 500.000 146.000.000

▲ 600.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 140.900.000

▲ 300.000 145.900.000

▲ 300.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 140.700.000

▲ 300.000 145.700.000

▲ 300.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 142.900.000

▲ 300.000 146.900.000

▲ 300.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 142.900.000

▲ 300.000 146.900.000

▲ 300.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 142.900.000

▲ 300.000 146.900.000

▲ 300.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 140.000.000

±0 0

±0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 137.400.000

▼ 600.000 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 13/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 TPHCM PNJ 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 TPHCM SJC 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Hà Nội PNJ 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Đà Nẵng PNJ 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Đà Nẵng SJC 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Miền Tây PNJ 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Miền Tây SJC 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Tây Nguyên PNJ 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Tây Nguyên SJC 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Đông Nam Bộ PNJ 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Đông Nam Bộ SJC 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 140.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 140.350.000

▲ 590.000 145.350.000

▲ 590.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 137.850.000

▲ 600.000 144.050.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 127.080.000

▲ 550.000 133.280.000

▲ 550.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 99.230.000

▲ 450.000 109.130.000

▲ 450.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 89.040.000

▲ 410.000 98.940.000

▲ 410.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 84.680.000

▲ 390.000 94.580.000

▲ 390.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 78.860.000

▲ 370.000 88.760.000

▲ 370.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 75.220.000

▲ 350.000 85.120.000

▲ 350.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 50.630.000

▲ 250.000 60.530.000

▲ 250.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 44.660.000

▲ 220.000 54.560.000

▲ 220.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.550.000

▲ 200.000 48.450.000

▲ 200.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 138.140.000

▲ 600.000 144.340.000

▲ 600.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 135.800.000

▲ 500.000 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 133.190.000

▲ 490.000 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 13/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 143.000.000

▲ 600.000 146.400.000

▲ 600.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 143.000.000

▲ 600.000 146.400.000

▲ 600.000 Phú quý 1 lượng 99.9 142.900.000

▲ 600.000 146.300.000

▲ 600.000 Vàng trang sức 999 139.900.000

▲ 500.000 144.900.000

▲ 500.000 Vàng trang sức 99 138.600.000

▲ 495.000 143.550.000

▲ 495.000 Vàng trang sức 98 137.200.000

▲ 490.000 142.100.000

▲ 490.000 Vàng 999.9 phi SJC 137.500.000

▲ 500.000 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 13/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 143.000.000

▲ 200.000 147.000.000

▲ 200.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 143.000.000

▲ 200.000 147.000.000

▲ 200.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 142.500.000

▲ 500.000 146.500.000

▲ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 142.000.000

▲ 500.000 146.000.000

▲ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99 140.300.000

▲ 500.000 145.000.000

▲ 500.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 13/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 144.500.000

▲ 700.000 146.000.000

▲ 700.000 Vàng 99,9% 144.500.000

▲ 700.000 146.000.000

▲ 700.000 Vàng 9T85 (98,5%) 133.800.000

▲ 300.000 135.800.000

▲ 300.000 Vàng 9T8 (98,0%) 133.000.000

▲ 300.000 135.000.000

▲ 300.000 Vàng 95 (95,0%) 129.000.000

▲ 300.000 0

±0 Vàng V75 (75,0%) 96.500.000

±0 99.500.000

±0 Vàng V68 (68,0%) 85.000.000

±0 88.000.000

±0 Vàng 6T1 (61,0%) 82.000.000

±0 85.000.000

±0 Vàng 14K (58,0%) 76.000.000

±0 79.000.000

±0 Vàng 10K (41,0%) 50.500.000

±0 53.500.000

±0

7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 13/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 141.500.000

▲ 500.000 145.000.000

▲ 500.000 Nhẫn 999.9 134.500.000

▲ 500.000 138.500.000

▲ 500.000 Vàng Ta 999.9 134.500.000

▲ 500.000 138.500.000

▲ 500.000 Vàng Ta 990 132.500.000

▲ 500.000 136.500.000

▲ 500.000 Vàng 18K (750) 99.000.000

▲ 680.000 104.500.000

▲ 680.000 Vàng trắng Au750 99.000.000

▲ 680.000 104.500.000

▲ 680.000

8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 13/9/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 142.900.000

▼ 1.700.000 146.900.000

▼ 1.700.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 14.290.000

▼ 170.000 14.690.000

▼ 170.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 141.900.000

▼ 1.700.000 0

±0 Vàng trang sức 24K (999.9) 140.900.000

▼ 1.700.000 145.900.000

▼ 1.700.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 140.800.000

▼ 1.700.000 145.800.000

▼ 1.700.000 Vàng nguyên liệu 999,9 136.000.000

±0 0

±0 Vàng nguyên liệu 99.9 135.500.000

±0 0

±0

Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở 140,9 - 145,9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách hai chiều lên tới 5 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm cao trong các thương hiệu được khảo sát.

Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận giá mua vàng nhẫn 9999 ở mức 141,9 triệu đồng/lượng. Mức giá này được duy trì từ cuối phiên thứ Bảy.

DOJI niêm yết nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra. Đây cũng là thương hiệu có giá bán nhẫn cao hơn vàng miếng 1 triệu đồng/lượng.

Phú Quý đang mua nhẫn tròn 9999 với giá 143 triệu đồng/lượng và bán ra 146,4 triệu đồng/lượng. Người mua và bán vàng chịu mức chênh 3,4 triệu đồng/lượng.

PNJ giữ vàng nhẫn tại 143 triệu đồng/lượng chiều mua và 146 triệu đồng/lượng chiều bán. Khoảng cách giữa hai mức giá là 3 triệu đồng/lượng.

SJC niêm yết nhẫn 9999 ở 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá bán thấp hơn vàng miếng SJC 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chiều 13/9/2026

Trên thị trường quốc tế, vàng được ghi nhận ở mức 4.347,7 USD/ounce, tăng 32,1 USD/ounce so với mức tham chiếu trước đó.

Theo tỷ giá Vietcombank 26.110 đồng/USD, giá vàng thế giới quy đổi tương đương khoảng 136,9 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các loại phí.

Như vậy, so với giá bán vàng miếng SJC ở 146 triệu đồng/lượng, vàng trong nước đang đắt hơn khoảng 9,1 triệu đồng/lượng.

Thị trường quốc tế tiếp tục hướng sự chú ý tới triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Các tín hiệu về lạm phát và chính sách tiền tệ có thể tiếp tục chi phối hướng đi của giá vàng trong những phiên tới.