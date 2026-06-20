Giá vàng chiều 20/6: DOJI tăng mạnh 1,7 triệu đồng, thế giới giảm về 4.157 USD Giá vàng miếng trong nước phục hồi quanh mốc 147,2 triệu đồng/lượng dù thị trường quốc tế lao dốc. DOJI dẫn đầu đà tăng chiều mua vào trong khi vàng thế giới giảm sâu.

Cập nhật lúc 14h30 ngày 20/6/2026, thị trường vàng miếng trong nước ghi nhận đà phục hồi tại nhiều thương hiệu lớn. Giá bán ra phổ biến được niêm yết quanh ngưỡng 147,2 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 500.000 đồng so với phiên trước đó. Đáng chú ý, biên độ điều chỉnh ở chiều mua vào có sự phân hóa mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp.

Thị trường trong nước: DOJI điều chỉnh mạnh chiều mua vào

Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng miếng ghi nhận mức biến động lớn nhất thị trường. Doanh nghiệp này tăng giá mua vào tới 1,7 triệu đồng/lượng, đưa mức giá lên 144,2 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, DOJI điều chỉnh tăng 700.000 đồng/lượng, chốt phiên chiều ở mức 147,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua - bán ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng, tăng đồng nhất 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán tại đây duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 20/6/2026 và 30 ngày gần nhất

Các thương hiệu khác như PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý giữ nguyên giá mua vào ở mức 143,7 triệu đồng/lượng nhưng vẫn tăng giá bán ra thêm 500.000 đồng, khiến khoảng cách mua - bán nới rộng lên 3,5 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Mua vào (Triệu đồng) Bán ra (Triệu đồng) Biến động mua (Nghìn đồng) Biến động bán (Nghìn đồng) SJC 144,2 147,2 +500 +500 DOJI 144,2 147,2 +1.700 +700 PNJ 144,2 147,2 +500 +500 Bảo Tín Minh Châu 143,7 147,2 0 +500 Phú Quý 143,7 147,2 0 +500

Giá vàng nhẫn và trang sức duy trì ở mức cao

Thị trường vàng nhẫn chiều nay cũng giữ xu hướng ổn định ở vùng giá cao. Tại SJC, vàng nhẫn 9999 được niêm yết ở mức 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 147,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại Bảo Tín Minh Châu, sản phẩm Vàng Rồng Thăng Long giao dịch quanh mức 143,7 - 147,0 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng trang sức, mức giá có sự dao động tùy theo hàm lượng vàng. Vàng 24K (999.9) hiện có giá bán dao động từ 14,6 đến 15,08 triệu đồng/chỉ. Các loại vàng thấp tuổi hơn như 18K và 14K lần lượt có giá bán phổ biến quanh mức 10,5 triệu đồng/chỉ và 8,8 triệu đồng/chỉ (chưa bao gồm công chế tác).

Vàng thế giới chịu áp lực từ đồng USD và chính sách của Fed

Trái ngược với đà tăng trong nước, giá vàng thế giới giao ngay tính đến 14h30 chiều nay đứng ở mức 4.157,7 USD/ounce, giảm mạnh 53,7 USD so với phiên trước đó. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.440 VND/USD), giá vàng quốc tế tương đương khoảng 132,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 14,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 20/6/2026 ghi nhận giữ quanh mức 4.157,7 USD/ounce

Sự sụt giảm của kim loại quý trên thị trường quốc tế chủ yếu do đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Theo dữ liệu từ CME FedWatch, có khoảng 70% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trước tháng 9, điều này làm giảm sức hấp dẫn của vàng vốn là tài sản không sinh lời.

Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích tại Tradu.com, nhận định vàng có thể đối mặt với áp lực giảm sâu hơn xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce nếu các điều kiện kinh tế vĩ mô không cải thiện. Trong khi đó, Goldman Sachs đã hạ dự báo giá vàng cuối năm từ 5.400 USD xuống còn 4.900 USD/ounce, phản ánh cái nhìn thận trọng trong ngắn hạn đối với mặt hàng này.