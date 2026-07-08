Thị trường Giá vàng chiều 8/7/2026: Giá vàng miếng, nhẫn SJC 9999 giảm phiên thứ 3 liên tiếp Giá vàng chiều 8/7 giảm sâu, nhiều thương hiệu lớn mất tới 1,5 triệu đồng/lượng, vàng thế giới về 4.056,8 USD/ounce.

Giá vàng chiều 8/7/2026 giảm sâu: SJC, DOJI, PNJ cùng mất 1,5 triệu đồng/lượng

Cập nhật lúc 17h30 thứ Tư ngày 8/7/2026, thị trường vàng miếng trong nước ghi nhận thêm một nhịp giảm mạnh so với buổi sáng. So với cùng thời điểm hôm qua, nhiều doanh nghiệp lớn đã hạ giá từ 1,3 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch rời xa vùng 150 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại SJC, giá vàng miếng chiều nay được chốt ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng. So với cùng kỳ hôm qua, cả chiều mua vào và bán ra đều giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Sau điều chỉnh, mức chênh lệch mua - bán tại SJC vẫn ở 3 triệu đồng/lượng, tạo áp lực lớn cho người mua nếu giao dịch trong ngắn hạn.

DOJI cũng đưa giá vàng miếng về 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này thấp hơn 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng thời điểm hôm qua. Đây là một trong những nhịp giảm mạnh của nhóm doanh nghiệp lớn trong phiên chiều 8/7.

PNJ chốt giá vàng chiều 8/7/2026 ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào giảm 1,5 triệu đồng/lượng, giá bán ra cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Biên độ mua - bán tại PNJ hiện duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng, tương đương SJC và DOJI.

Tại BTMH, giá vàng miếng chiều nay cũng lùi về 145,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Cả hai chiều cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua. Với mức điều chỉnh này, BTMH nằm trong nhóm thương hiệu giảm mạnh nhất phiên.

BTMC có mức điều chỉnh không đồng đều giữa hai chiều giao dịch. Giá mua vào hiện ở mức 144,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chiều bán ra giảm 1,5 triệu đồng/lượng, xuống còn 148,5 triệu đồng/lượng. Sau điều chỉnh, chênh lệch mua - bán tại BTMC lên tới 4,2 triệu đồng/lượng, cao hơn đáng kể so với nhiều thương hiệu lớn khác.

Phú Quý chốt phiên chiều nay ở mức 145,0 - 148,5 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với cùng kỳ hôm qua. Chiều bán ra cũng lùi về vùng 148,5 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm khoảng 1,5 triệu đồng/lượng so với mốc 150 triệu đồng/lượng trước đó. Biên độ mua - bán tại Phú Quý hiện là 3,5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng là thương hiệu có giá bán ra thấp hơn mặt bằng phổ biến. Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng chiều 8/7 được chốt ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 147,7 triệu đồng/lượng bán ra. So với cùng thời điểm hôm qua, mỗi lượng vàng tại Mi Hồng giảm 1,3 triệu đồng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán hiện ở mức 2 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhiều đơn vị khác trong phiên chiều nay.

Giá vàng chiều 8/7/2026 giảm mạnh, vàng nhẫn 9999 vẫn quanh vùng 148,5 triệu đồng/lượng

Tại SJC, giá vàng miếng chiều nay được chốt ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng. So với cùng kỳ hôm qua, cả chiều mua vào và bán ra cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Sau nhịp điều chỉnh này, chênh lệch mua - bán tại SJC vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng đưa giá vàng miếng về 145,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mỗi lượng vàng tại DOJI hiện thấp hơn 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều so với cùng thời điểm hôm qua. Đây là mức giảm mạnh trong nhóm doanh nghiệp lớn trong phiên chiều nay.

PNJ chốt giá vàng miếng chiều 8/7/2026 ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào giảm 1,5 triệu đồng/lượng, giá bán ra cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch tại PNJ hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng cũng lùi về 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với cùng thời điểm hôm qua, cả hai chiều cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Sau điều chỉnh, giá bán ra tại thương hiệu này đã về cùng vùng với SJC, DOJI và PNJ.

Bảo Tín Minh Châu có mức điều chỉnh lệch giữa hai chiều. Giá mua vào hiện còn 144,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chiều bán ra giảm 1,5 triệu đồng/lượng, xuống 148,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán tại thương hiệu này lên tới 4,2 triệu đồng/lượng.

Phú Quý chốt giá vàng miếng chiều nay ở mức 145,0 - 148,5 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với cùng kỳ hôm qua. Chiều bán ra cũng lùi về vùng 148,5 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm khoảng 1,5 triệu đồng/lượng so với mốc 150 triệu đồng/lượng trước đó. Biên độ mua - bán tại Phú Quý hiện là 3,5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng là thương hiệu có giá bán ra thấp hơn mặt bằng phổ biến. Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng chiều nay ở mức 145,7 - 147,7 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm hôm qua, cả hai chiều cùng giảm 1,3 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch mua - bán tại Mi Hồng hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chiều 8/7/2026: giảm xuống dưới 4.100 USD/ounce

Tính đến 17h30 ngày 8/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.056,8 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.466 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,3 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. So với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng, vàng SJC đang cao hơn giá quốc tế khoảng 19,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm hơn 1% trong phiên thứ Tư sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận tạm thời với Iran đã “kết thúc”. Thông tin này đẩy giá dầu tăng hơn 5%, làm gia tăng lo ngại lạm phát và khiến thị trường tính đến khả năng lãi suất Mỹ tiếp tục neo cao.

Đến 8h50 GMT, giá vàng giao ngay giảm 1,02% xuống 4.063,67 USD/ounce, có lúc chạm mức thấp nhất kể từ ngày 2/7. Giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 8 cũng giảm 1,97%, còn 4.074,80 USD/ounce.

Dù vàng thường được xem là kênh trú ẩn, đà tăng của giá năng lượng lại khiến áp lực lạm phát quay trở lại. Khi lãi suất có nguy cơ duy trì ở vùng cao, vàng chịu bất lợi vì không tạo ra lợi suất cố định.

Nhà đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp của Fed để tìm thêm tín hiệu về lộ trình lãi suất. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đặt xác suất 66% cho khả năng Mỹ tăng lãi suất vào tháng 9, cao hơn mức 62% của ngày trước đó.

Chuyên gia Giovanni Staunovo của UBS cho rằng giá vàng có thể tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn. Để giá vàng tăng trở lại, thị trường cần thêm dữ liệu cho thấy việc làm Mỹ suy yếu và lạm phát giảm nhiệt, qua đó giúp Fed bớt cứng rắn hơn với chính sách tiền tệ.

Ở nhóm kim loại quý khác, bạc giảm 2,37%, bạch kim mất gần 3%, còn palladium giảm 3,9%. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng ghi nhận mức tăng dự trữ vàng theo tháng mạnh nhất trong hơn 2 năm rưỡi vào tháng 6.

Tổng quan chiều 8/7 cho thấy giá vàng trong nước và thế giới cùng chịu áp lực giảm. Vàng miếng tại nhiều thương hiệu lớn mất tới 1,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 9999 giao dịch quanh vùng 148 triệu đồng/lượng bán ra, còn vàng thế giới lùi về 4.056,8 USD/ounce.