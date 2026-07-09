Thị trường Giá vàng chiều 9/7/2026: Giá vàng miếng, nhẫn SJC 9999 chấm dứt chuỗi giảm từ đầu tuần Giá vàng hôm nay chiều 9/7/2026 phục hồi sau chuỗi giảm, trong khi vàng thế giới vượt 4.100 USD/ounce, thấp hơn SJC khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay 9/7/2026 quay đầu tăng, nhiều nơi bán ra trở lại mốc 149 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 9/7/2026 đã ngắt mạch giảm kéo dài từ đầu tuần khi nhiều thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh tăng. Cập nhật lúc 16h30, giá vàng miếng trong nước tăng phổ biến 500.000 - 800.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua, đưa giá bán ra tại nhiều đơn vị lên vùng 149,0 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, bảng giá chiều nay ghi nhận mức 146,0 - 149,0 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, giá mua vào và bán ra cùng tăng 500.000 đồng/lượng. Sau điều chỉnh, khoảng cách giữa hai chiều giao dịch tại SJC vẫn duy trì ở mức 3,0 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng đưa giá vàng miếng lên cùng vùng với SJC. Thương hiệu này hiện giao dịch ở mức 146,0 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 149,0 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Cả hai chiều đều tăng thêm 500.000 đồng/lượng so với cùng kỳ hôm qua, giúp giá bán ra lấy lại mốc 149 triệu đồng/lượng sau các phiên đi xuống.

PNJ không nằm ngoài nhịp hồi phục của thị trường. Giá vàng tại đây được cập nhật ở mức 146,0 - 149,0 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra. Biên độ mua - bán tiếp tục giữ mức 3,0 triệu đồng/lượng, tương đương nhóm doanh nghiệp lớn còn lại.

Ở BTMH, giá vàng miếng cũng được điều chỉnh tăng đồng đều. Mức mua vào hiện đạt 146,0 triệu đồng/lượng, bán ra ở 149,0 triệu đồng/lượng. Nếu so với cùng thời điểm ngày 8/7, mỗi chiều đã tăng thêm 500.000 đồng/lượng, qua đó chấm dứt trạng thái giảm liên tiếp từ đầu tuần.

BTMC là thương hiệu hiếm hoi chưa thay đổi giá trong phiên chiều nay. Giá vàng SJC tại đây vẫn giữ nguyên ở mức 144,3 - 148,5 triệu đồng/lượng. Với mặt bằng này, chênh lệch mua - bán tại BTMC lên tới 4,2 triệu đồng/lượng, rộng hơn đáng kể so với mức 3 triệu đồng/lượng tại SJC, DOJI, PNJ hay BTMH.

Phú Quý có diễn biến tăng nhưng không đồng đều giữa hai chiều. Giá mua vào tăng 300.000 đồng/lượng lên 145,3 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra tăng 500.000 đồng/lượng lên 149,0 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua - bán vì vậy được kéo rộng lên 3,7 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng SJC tăng mạnh hơn ở chiều mua vào. Doanh nghiệp này nâng giá mua thêm 800.000 đồng/lượng, lên 146,3 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra tăng 500.000 đồng/lượng, đạt 147,8 triệu đồng/lượng. Đây là mức bán ra thấp hơn nhóm thương hiệu đang ở vùng 149 triệu đồng/lượng, nhưng nhịp tăng ở chiều mua vào lại nổi bật hơn.

Nhìn chung, giá vàng chiều nay 9/7/2026 đã có phiên hồi phục rõ sau chuỗi giảm đầu tuần. Dù vậy, chênh lệch mua - bán vẫn khá rộng tại nhiều thương hiệu, đặc biệt là BTMC và Phú Quý, khiến rủi ro ngắn hạn với người mua vàng vẫn chưa giảm đáng kể.

Giá vàng hôm nay Ngày 9/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,0 149,0 +500 +500 Tập đoàn DOJI 146,0 149,0 +500 +500 Mi Hồng 146,8 148,3 +800 +500 PNJ 146,0 149,0 +500 +500 Bảo Tín Minh Châu 144,6 149,0 +300 +500 Bảo Tín Mạnh Hải 146,0 149,0 +500 +500 Phú Quý 145,3 149,0 +300 +500

1. DOJI - Cập nhật: 9/7/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 146,000

▲500K 149,000

▲500K Vàng miếng SJC DOJI HCM 146,000

▲500K 149,000

▲500K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 146,000

▲500K 149,000

▲500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 146,000

▲500K 149,000

▲500K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 146,000

▲500K 149,000

▲500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 146,000

▲500K 149,000

▲500K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 146,000

▲500K 149,000

▲500K Vàng 24K DOJI 146,000

▲500K 149,000

▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 9/7/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 146,000

▲500K 149,000

▲500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 146,000

▲500K 149,000

▲500K Vàng Kim Bảo 999.9 146,000

▲500K 149,000

▲500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 146,000

▲500K 149,000

▲500K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 146,000

▲500K 149,000

▲500K

3. BTMC - Cập nhật: 9/7/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144,600

▲300K 149,000

▲500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144,600

▲300K 149,000

▲500K Nhẫn tròn trơn BTMC 144,600

▲300K 149,000

▲500K Bản vị vàng BTMC 144,600

▲300K 149,000

▲500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 142,600

▲300K 147,600

▲500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 142,400

▲300K 147,400

▲500K

4. SJC - Cập nhật: 9/7/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146,000

▲500K 149,000

▲500K Vàng SJC 5 chỉ 146,000

▲500K 149,020

▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146,000

▲500K 149,030

▲500K

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 9/7/2026: Mi Hồng mua vào cao, SJC và BTMH dẫn đầu chiều bán ra

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 9/7/2026 lúc 16h30 tiếp tục neo ở vùng cao tại nhiều hệ thống kinh doanh lớn. Mặt bằng chung dao động từ 144,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào đến 149,0 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại SJC, giá vàng nhẫn 9999 đang đứng ở mức 146,0 - 149,0 triệu đồng/lượng. Đây là một trong những mức bán ra cao nhất được ghi nhận trong phiên chiều nay, với chênh lệch mua - bán ở mức 3,0 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng giữ giá nhẫn tròn ép vỉ ở vùng cao tương tự. Thương hiệu này hiện mua vào 146,0 triệu đồng/lượng và bán ra 149,0 triệu đồng/lượng, ngang bằng SJC ở cả hai chiều giao dịch.

Ở Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long có giá thấp hơn nhóm dẫn đầu. Mức mua vào hiện là 144,3 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đạt 148,3 triệu đồng/lượng. Đây cũng là thương hiệu có giá mua vào thấp nhất trong nhóm được cập nhật.

DOJI Hà Nội đưa vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 lên mức 144,8 triệu đồng/lượng mua vào và 148,8 triệu đồng/lượng bán ra. Giá bán ra tại DOJI đang tiệm cận mốc 149 triệu đồng/lượng, chỉ thấp hơn SJC và Bảo Tín Mạnh Hải 200.000 đồng/lượng.

PNJ đang giao dịch vàng nhẫn tại mức 145,0 - 148,5 triệu đồng/lượng. Với mặt bằng này, giá bán ra của PNJ thấp hơn DOJI 300.000 đồng/lượng và thấp hơn nhóm cao nhất 500.000 đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng tạo điểm khác biệt khi giá mua vào đạt 146,3 triệu đồng/lượng, nhỉnh hơn SJC và Bảo Tín Mạnh Hải 300.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, thương hiệu này chốt ở mức 147,8 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong các thương hiệu được thống kê chiều nay.

HSBC hạ dự báo giá vàng bình quân cho năm 2026 và 2027 trong báo cáo công bố hôm thứ Năm, sau khi kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ chuyển sang hướng cứng rắn hơn và đồng USD mạnh lên.

Theo điều chỉnh mới, ngân hàng này giảm dự báo giá vàng bình quân năm 2026 từ 4.864 USD/ounce xuống 4.560 USD/ounce. Với năm 2027, mức dự báo cũng được hạ từ 5.000 USD/ounce còn 4.925 USD/ounce. HSBC cho rằng trong phần còn lại của năm 2026, giá vàng có thể dao động trong vùng 3.800 - 4.700 USD/ounce và kết thúc năm ở mức 4.750 USD/ounce. Dự báo cuối năm 2027 được đưa ra ở mức 5.025 USD/ounce.

Trên thị trường giao ngay, giá vàng quanh mức 4.100 USD/ounce lúc 07h30 GMT, thấp hơn hơn 20% so với đỉnh kỷ lục 5.594,82 USD/ounce thiết lập ngày 29/1. Trước đó, xung đột tại Trung Đông từng làm dấy lên lo ngại lạm phát, đồng thời kéo kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ theo hướng thắt chặt hơn.

HSBC cho biết sự thay đổi trong cách thị trường nhìn nhận chính sách tiền tệ Mỹ, cùng tác động kéo theo đối với đồng USD, là một trong những nguyên nhân chính khiến vàng tiếp tục bị bán ra và giá giảm. Ngân hàng này cũng đánh giá lực mua từ các ngân hàng trung ương đã chậm lại sau giai đoạn góp phần thúc đẩy đà tăng mạnh của vàng trong vài năm gần đây.

Dù vậy, xu hướng đa dạng hóa dự trữ trong dài hạn vẫn có thể hỗ trợ giá vàng. HSBC cũng cho rằng dòng vốn rút mạnh khỏi các quỹ ETF vàng trong nửa đầu năm có khả năng đảo chiều một phần trong nửa cuối năm.

Dù hạ dự báo, HSBC cho rằng rủi ro giảm sâu của vàng có thể không quá lớn, bởi phần lớn thị trường đã điều chỉnh theo môi trường lãi suất cao và đồng USD mạnh. Ngân hàng này đánh giá những yếu tố từng hỗ trợ vàng trước khi xung đột Trung Đông bùng phát, như lo ngại thâm hụt ngân sách, bất ổn kinh tế và gánh nặng nợ công, vẫn chưa biến mất.

Về yếu tố Iran, HSBC cho rằng xung đột vẫn có khả năng kéo giá vàng đi xuống, nhưng các nhịp giảm liên quan riêng đến Iran khó kéo dài nếu không có thêm yếu tố mới.