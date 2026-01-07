Thị trường Giá vàng chiều nay 1/7/2026: Giá vàng miếng, nhẫn SJC 9999 tiếp tục ngày giảm thứ 3 Giá vàng chiều nay 1/7/2026 giảm phiên thứ 3, vàng miếng và nhẫn cùng lùi, SJC cao hơn thế giới gần 20 triệu/lượng.

Giá vàng chiều nay 1/7/2026 giảm phiên thứ 3 liên tiếp, bán ra phổ biến còn 146,4 triệu đồng/lượng

Cập nhật lúc 16h30 thứ Tư ngày 1/7/2026, giá vàng chiều nay 1/7/2026 tiếp tục đi xuống phiên thứ 3 liên tiếp tính từ đầu tuần. Giá bán ra tại nhiều doanh nghiệp lớn cùng lùi về quanh 146,4 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, DOJI, PNJ và BTMH, giá vàng miếng cùng được chốt ở mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với cùng thời điểm hôm qua, cả 4 thương hiệu này đều giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán theo đó duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Với BTMH, mức điều chỉnh mới cũng kéo giá bán ra rời vùng 147 triệu đồng/lượng trước đó.

BTMC có giá mua vào thấp hơn nhóm trên, hiện ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, chiều mua vào giảm 500.000 đồng/lượng, còn chiều bán ra giảm 600.000 đồng/lượng. Khoảng cách mua - bán tại thương hiệu này nới lên 3,9 triệu đồng/lượng.

Phú Quý cũng đưa giá bán ra về 146,4 triệu đồng/lượng, ngang mặt bằng nhiều đơn vị lớn. Giá mua vào tại đây chốt ở mức 143,0 triệu đồng/lượng. So với cùng kỳ hôm qua, giá mua vào giảm 500.000 đồng/lượng, giá bán ra giảm 600.000 đồng/lượng, đưa chênh lệch hai chiều về 3,4 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng giao dịch vàng miếng SJC ở mức 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 145,8 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức bán ra thấp hơn đáng kể so với vùng 146,4 triệu đồng/lượng tại nhiều thương hiệu lớn. So với hôm qua, giá mua vào tại Mi Hồng giảm 200.000 đồng/lượng, giá bán ra giảm 400.000 đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng chiều nay 1/7/2026 vẫn chịu áp lực giảm sau nhiều phiên suy yếu liên tiếp. Dù biên độ điều chỉnh không quá mạnh, việc nhiều thương hiệu cùng kéo giá bán ra về 146,4 triệu đồng/lượng cho thấy thị trường vàng miếng trong nước chưa có tín hiệu hồi phục rõ ràng.

Giá vàng hôm nay Ngày 1/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,4 146,4 -600 -600 Tập đoàn DOJI 143,4 146,4 -600 -600 Mi Hồng 144,3 145,8 -200 -400 PNJ 143,4 146,4 -600 -600 Bảo Tín Minh Châu 142,5 146,4 -500 -600 Bảo Tín Mạnh Hải 143,4 146,4 -600 -600 Phú Quý 143,0 146,4 -500 -600

1. DOJI - Cập nhật: 1/7/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 143,400

▼600K 146,400

▼600K Vàng miếng SJC DOJI HCM 143,400

▼600K 146,400

▼600K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 143,400

▼600K 146,400

▼600K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 143,400

▼600K 146,400

▼600K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 143,400

▼600K 146,400

▼600K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 143,400

▼600K 146,400

▼600K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 143,400

▼600K 146,400

▼600K Vàng 24K DOJI 143,400

▼600K 146,400

▼600K

2. PNJ - Cập nhật: 1/7/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 143,400

▼600K 146,400

▼600K Nhẫn trơn PNJ 999.9 143,400

▼600K 146,400

▼600K Vàng Kim Bảo 999.9 143,400

▼600K 146,400

▼600K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 143,400

▼600K 146,400

▼600K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 143,400

▼600K 146,400

▼600K

3. BTMC - Cập nhật: 1/7/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142,500

▼500K 146,400

▼600K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142,500

▼500K 146,400

▼600K Nhẫn tròn trơn BTMC 142,500

▼500K 146,400

▼600K Bản vị vàng BTMC 142,500

▼500K 146,400

▼600K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 141,000

▼500K 145,000

▼600K Trang sức Rồng Thăng Long 999 140,800

▼500K 144,800

▼600K

4. SJC - Cập nhật: 1/7/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143,400

▼600K 146,400

▼600K Vàng SJC 5 chỉ 143,400

▼600K 146,400

▼600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143,400

▼600K 146,400

▼600K

Giá vàng chiều nay 1/7/2026: Vàng nhẫn rớt về vùng 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 1/7/2026 với nhóm vàng nhẫn 9999 tại nhiều thương hiệu lớn đang xoay quanh vùng 146,0 - 146,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 được giao dịch ở mức 143,3 triệu đồng/lượng mua vào và 146,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI Hà Nội cùng nằm trong nhóm có giá bán ra cao hơn. Nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải chốt ở mức 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI Hà Nội cũng có cùng mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long có giá mua vào thấp hơn nhóm trên, hiện ở mức 142,5 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra của sản phẩm này chốt tại 146,0 triệu đồng/lượng.

Phú Quý cũng đưa nhẫn tròn trơn 999,9 về vùng 146 triệu đồng/lượng. Giá mua vào tại đây ở mức 143,0 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 146,0 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng chiều nay 1/7/2026 ở nhóm vàng nhẫn đã lùi về quanh mốc 146 triệu đồng/lượng, với mức cao nhất trong bảng khảo sát là 146,4 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI.

Giá vàng chiều nay 1/7/2026: Thế giới giảm về 3.971,3 USD/ounce, SJC cao hơn gần 20 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 1/7/2026 trên thị trường thế giới vẫn chịu áp lực giảm. Tính đến 16h30 ngày 30/6/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở mức 3.971,3 USD/ounce, giảm 35,3 USD/ounce so với phiên trước.

Quy đổi theo tỷ giá USD Vietcombank 26.466 VND/USD, vàng thế giới tương đương khoảng 126,7 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. So với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày ở mức 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng, vàng SJC đang cao hơn giá quốc tế khoảng 19,7 triệu đồng/lượng.

Trong phiên thứ Tư, giá vàng thế giới giảm khoảng 1% và tiếp tục dao động gần vùng thấp nhất 7 tháng vừa ghi nhận trước đó. Đến 06h12 GMT, giá vàng giao ngay giảm 1,1% xuống 3.964,97 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý từng rơi về 3.942,99 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 8 cũng giảm 1,5%, còn 3.977,70 USD/ounce. Diễn biến này nối dài đà suy yếu của vàng sau quý giảm mạnh nhất kể từ năm 2013. Riêng tháng 6, giá vàng đã có tháng giảm thứ 4 liên tiếp.

Áp lực lớn nhất với vàng đến từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Khi lợi suất đi lên, vàng trở nên kém hấp dẫn hơn do không mang lại dòng tiền định kỳ. Đồng USD nhích lên cũng khiến vàng đắt hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Căng thẳng Trung Đông chưa hạ nhiệt tiếp tục tác động đến tâm lý thị trường. Triển vọng về một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Mỹ và Iran mờ dần, làm gia tăng lo ngại lạm phát duy trì ở mức cao. Khi lạm phát còn áp lực, kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất cũng lớn hơn.

Ông Ilya Spivak, trưởng bộ phận vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, cho rằng vàng đang chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng, cộng thêm đồng USD mạnh hơn. Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack cũng cho biết bà vẫn có thể ủng hộ tăng lãi suất nếu lạm phát không hạ nhiệt.

Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch đang đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở khoảng 67%. Nhà đầu tư hiện chờ dữ liệu việc làm ADP tháng 6 của Mỹ và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp công bố vào thứ Năm để có thêm tín hiệu về hướng đi lãi suất.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng sau khi Iran tuyên bố không gặp các đặc phái viên cấp cao của Mỹ tới khu vực sau khi xung đột bùng phát, làm giảm kỳ vọng về đột phá ngoại giao trong ngắn hạn.

Các kim loại quý khác cũng giảm theo vàng. Giá bạc giao ngay mất 2,1%, còn 57,34 USD/ounce. Bạch kim giảm 1,1% xuống 1.534,32 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Palladium giảm 1,2%, còn 1.189,69 USD/ounce.