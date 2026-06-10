Thị trường Giá vàng chiều nay 10/6/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn SJC BTMC Phú Quý và vàng thế giới Giá vàng hôm nay 10/6/2026 tiếp tục giảm mạnh, vàng miếng và nhẫn tròn 9999 trong nước thấp hơn, vàng thế giới dưới 4.200 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 10/6/2026 trên thị trường trong nước tiếp tục kéo giá vàng miếng xuống thấp hơn so với phiên trước

Giá vàng hôm nay 10/6/2026 trên thị trường trong nước tiếp tục giảm mạnh, kéo giá vàng miếng xuống thấp hơn so với phiên trước. Chốt phiên, mức giá cao nhất ghi nhận là 138,3 triệu đồng/lượng.

Theo khảo sát lúc 16h30, các doanh nghiệp lớn như SJC, Phú Quý, PNJ, BTMC và BTMH đồng loạt giảm 5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Cụ thể, SJC niêm yết vàng miếng 133,8 triệu đồng/lượng mua vào và 138,8 triệu đồng/lượng bán ra, mức giá tương tự cũng được áp dụng tại Phú Quý, PNJ, BTMC và BTMH.

Mi Hồng có mức giảm thấp hơn nhưng vẫn đáng kể, với vàng miếng SJC được giao dịch ở 134,8 triệu đồng/lượng mua vào và 137 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,2 - 4 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Nhìn chung, thị trường vàng trong nước hôm nay chịu sức ép giảm giá mạnh, các doanh nghiệp lớn đồng loạt điều chỉnh, đưa mặt bằng giá xuống thấp hơn đáng kể.

Giá vàng hôm nay Ngày 10/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 133,3 138,3 -5500 -5500 Tập đoàn DOJI 133,3 138,3 -5500 -5500 Mi Hồng 135,5 138,0 -2500 -3000 PNJ 133,3 138,3 -5500 -5500 Bảo Tín Minh Châu 133,8 138,8 -5000 -5000 Bảo Tín Mạnh Hải 133,8 138,8 -5000 -5000 Phú Quý 134,4 139,4 -5000 -5000

1. DOJI - Cập nhật: 10/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 133,800

▼5000 138,300

▼5000 Vàng miếng SJC DOJI HCM 133,800

▼5000 138,300

▼5000 Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 133,800

▼5000 138,300

▼5000 Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 133,800

▼5000 138,300

▼5000 Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 133,800

▼5000 138,300

▼5000 Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 133,800

▼5000 138,300

▼5000 Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 133,800

▼5000 138,300

▼5000 Vàng 24K DOJI 133,800

▼5000 138,300

▼5000

2. PNJ - Cập nhật: 10/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 133,300

▼5500 138,300

▼5500 Nhẫn trơn PNJ 999.9 133,300

▼5500 138,300

▼5500 Vàng Kim Bảo 999.9 133,300

▼5500 138,300

▼5500 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 133,300

▼5500 138,300

▼5500 Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 133,300

▼5500 138,300

▼5500

3. BTMC - Cập nhật: 10/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 133,800

▼5000 138,300

▼5000 Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 133,800

▼5000 138,300

▼5000 Nhẫn tròn trơn BTMC 133,800

▼5000 138,300

▼5000 Bản vị vàng BTMC 133,800

▼5000 138,300

▼5000 Trang sức Rồng Thăng Long 9999 135,000

▼5000 140,000

▼5000 Trang sức Rồng Thăng Long 999 134,800

▼5000 139,800

▼5000

4. SJC - Cập nhật: 10/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133,300

▼5500 138,300

▼5500 Vàng SJC 5 chỉ 133,300

▼5500 138,320

▼5500 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 133,300

▼5500 138,330

▼5500

Giá vàng hôm nay 10/6/2026 cho thấy vàng nhẫn tròn 9999 đang ở quanh ngưỡng 138 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Khảo sát giá vàng hôm nay 10/6/2026 cho thấy vàng nhẫn tròn 9999 đang được các doanh nghiệp niêm yết phổ biến quanh ngưỡng 138 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

SJC hiện giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 133,2 triệu đồng/lượng mua vào và 138,2 triệu đồng/lượng bán ra. Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI Hà Nội có giá bán tương đương 138,3 triệu đồng/lượng, với giá mua lần lượt là 133,3 triệu đồng/lượng và 132,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý niêm yết vàng nhẫn tròn trơn 999,9 ở mức 133,8 - 138,8 triệu đồng/lượng, cao hơn một số thương hiệu khác ở chiều bán ra.

Ở nhóm giá cao nhất, Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 135 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay 10/6/2026 trên thị trường quốc tế tiếp tục lao dốc và duy trì dưới mốc 4.200 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 10/6/2026 trên thị trường quốc tế tiếp tục lao dốc và duy trì dưới mốc 4.200 USD/ounce. Ghi nhận lúc 16h30, giá vàng giao ngay ở mức 4.173,2 USD/ounce, giảm 87,2 USD/ounce so với phiên trước đó.

Sau quy đổi theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương khoảng 133 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 5,3 triệu đồng/lượng. Trong ngày, kim loại quý này đã giảm hơn 2%, xuống 4.172,44 USD/ounce - vùng giá thấp nhất trong hơn hai tháng, trong khi vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 giảm còn 4.195,60 USD/ounce.

Dù tình hình Trung Đông căng thẳng khi Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan, Kuwait và Bahrain, giá vàng vẫn chịu áp lực từ kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát.

Từ cuối tháng 2 đến nay, giá vàng thế giới đã giảm hơn 20%. Nhà đầu tư hiện tập trung theo dõi dữ liệu CPI và PPI của Mỹ, trong bối cảnh thị trường đang định giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 68%.

Cùng chiều với vàng, bạc giảm còn 63,99 USD/ounce, bạch kim xuống 1.673,97 USD/ounce và palladium lùi về 1.217 USD/ounce.