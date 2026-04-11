Thị trường Giá vàng chiều nay 11/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay Giá vàng chiều nay 11/4/2026: Giảm 300.000 đồng/lượng, vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt đi xuống, chênh lệch với thế giới còn hơn 21 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới giảm xuống 4747,2 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 16h30 ngày 11/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4747,2 USD/ounce, giảm 18,3 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.360 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 150,87 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 21,56 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng sáng 11/4 tại các tuyến phố như Mai Hắc Đế và Trần Nhân Tông cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt. Lượng khách giảm so với những ngày trước, không còn cảnh xếp hàng dài chờ giao dịch. Hoạt động mua bán vẫn duy trì nhưng chủ yếu là các giao dịch nhỏ lẻ, tập trung vào vàng nhẫn tròn trơn.

Các đơn hàng lớn hiện phải đặt trước và chờ nhận sau, cho thấy nguồn cung chưa hoàn toàn linh hoạt. Tâm lý người mua đang thận trọng hơn sau giai đoạn giá vàng biến động mạnh.

Giá vàng miếng SJC chiều 11/4/2026: Ở vùng 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 11/4/2026 ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt trên thị trường trong nước. Mức giảm phổ biến là 300.000 đồng/lượng ở cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999, cho thấy thị trường đang bước vào nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh.

Ở phân khúc vàng miếng, mặt bằng giá tại thời điểm 14h00 được niêm yết quanh 169,4 triệu đồng/lượng mua vào và 172,4 triệu đồng/lượng bán ra tại nhiều hệ thống lớn. DOJI đứng đầu về giá bán khi chạm mốc 172,5 triệu đồng/lượng, duy trì khoảng cách mua – bán khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Một điểm đáng chú ý là Mi Hồng tiếp tục giữ vị trí có giá mua cao nhất thị trường, lên tới 170,7 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán không chênh lệch nhiều so với các đơn vị khác. Biên độ mua – bán tại đây chỉ 1,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung.

Các thương hiệu lớn như PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giao dịch ở vùng 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều vẫn duy trì quanh 3 triệu đồng/lượng, phản ánh mức độ thận trọng của doanh nghiệp trong bối cảnh giá còn biến động.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 11/4/2026: Tăng từ 1,2 đến 2,5 triệu đồng/lượng

Ở nhóm vàng nhẫn 9999, xu hướng đi xuống cũng diễn ra tương tự. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 300.000 đồng/lượng, đưa giá về mức 169,4 triệu đồng/lượng mua vào và 172,4 triệu đồng/lượng bán ra. Đây vẫn là vùng giá cao trong nhiều tuần gần đây.

Riêng PNJ giữ nguyên mức giao dịch so với phiên trước, với 169,2 triệu đồng/lượng mua vào và 172,2 triệu đồng/lượng bán ra. Sự ổn định này cho thấy mỗi doanh nghiệp có chiến lược điều chỉnh riêng, tùy theo nguồn cung và nhu cầu khách hàng.

Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)



Giá vàng hôm nay Ngày 11/4/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 169,4 172,4 -300 -300 Tập đoàn DOJI 169,5 172,5 -300 -300 PNJ 169,4 172,4 -300 -300 Phú Quý 169,4 172,4 -300 -300 Bảo Tín Mạnh Hải 169,4 172,4 -300 -300 Bảo Tín Minh Châu 169,4 172,4 -300 -300 Mi Hồng 170,4 172,4 -300 -300

1. DOJI - Cập nhật: 11/4/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 169.400 ▼300K 172.400 ▼300K Vàng miếng SJC DOJI HCM 169.400 ▼300K 172.400 ▼300K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 169.400 ▼300K 172.400 ▼300K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 169.500 ▼300K 172.500 ▼300K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 169.400 ▼300K 172.400 ▼300K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 169.400 ▼300K 172.400 ▼300K Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 169.400 ▼300K 172.400 ▼300K Vàng 24K DOJI 166.000 ▼500K 170.000 ▼500K

2. PNJ - Cập nhật: 11/4/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 169.400 ▼300K 172.400 ▼300K Nhẫn trơn PNJ 999.9 169.200 172.200 Vàng Kim Bảo 999.9 169.200 172.200 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 169.200 172.200 Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng 169.200 172.200 Vàng nữ trang 999.9 PNJ 166.800 170.800 Vàng nữ trang 999 PNJ 166.630 170.630 Vàng nữ trang 9920 PNJ 163.230 169.430 Vàng nữ trang 99 PNJ 162.890 169.090 Vàng 916 (22K) 150.250 156.450 Vàng 750 (18K) 119.200 128.100 Vàng 680 (16.3K) 107.240 116.140 Vàng 650 (15.6K) 102.120 111.020 Vàng 610 (14.6K) 95.290 104.190 Vàng 585 (14K) 91.020 99.920 Vàng 416 (10K) 62.150 71.050 Vàng 375 (9K) 55.150 64.050 Vàng 333 (8K) 47.980 56.880

3. BTMC - Cập nhật: 11/4/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 169.400 ▼300K 172.400 ▼300K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 169.400 ▼300K 172.400 ▼300K Nhẫn tròn trơn BTMC 169.400 ▼300K 172.400 ▼300K Bản vị vàng BTMC 169.400 ▼300K 172.400 ▼300K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 167.400 ▼300K 171.400 ▼300K Trang sức Rồng Thăng Long 999 167.200 ▼300K 171.200 ▼300K