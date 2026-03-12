Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá vàng chiều nay 12/3: SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm 900 nghìn

Quốc Duẩn 12/03/2026 16:16

Giá vàng chiều hôm nay 12/3/2026 SJC, DOJI, PNJ giảm 900 nghìn đồng/lượng. Giá vàng thế giới ở mức 5.178,9 USD/ounce, thấp hơn vàng SJC khoảng 22 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều hôm nay 12/3/2026 trong nước giảm mạnh

Cập nhật lúc 16h, giá vàng chiều hôm nay 12/3/2026 tại các doanh nghiệp lớn giảm so với hôm qua. Giá vàng miếng SJC phổ biến trong khoảng 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, DOJI, PNJ và BTMH, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý và BTMC niêm yết vàng miếng SJC ở mức 183,5 – 186,3 triệu đồng/lượng, cũng giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra. Riêng Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở mức 184,3 – 186,3 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán tại đây khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay 12/3: SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm 900 nghìn

Giá vàng nhẫn 9999 chiều hôm nay 12/3/2026 giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Không chỉ vàng miếng, giá vàng chiều hôm nay 12/3/2026 ở phân khúc vàng nhẫn 9999 cũng giảm mạnh từ 200.000 đến 1 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Giá vàng nhẫn hiện phổ biến trong khoảng 183 – 186,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ được niêm yết ở mức 183 – 186 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng so với hôm qua. Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI niêm yết ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng, cũng giảm 900.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn trơn 9999 của PNJ niêm yết ở mức 183,2 – 186,2 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết ở mức 183,1 – 186,1 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K (999.9) và vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng.

Nhu cầu mua vàng giảm, thị trường hạ nhiệt

Theo ghi nhận tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng chiều hôm nay 12/3/2026 giảm khiến nhu cầu mua vàng hạ nhiệt rõ rệt. Nếu như khoảng 1–2 tuần trước nhiều người phải xếp hàng nhiều giờ để mua vàng, thì ngày 12/3 khách hàng có thể vào cửa hàng mua ngay mà không cần chờ đợi.

Lượng khách đến mua vàng đã giảm so với trước. Cửa hàng bán theo nhu cầu của khách và những người mua dưới 4 chỉ vàng có thể nhận sản phẩm ngay. Điều này cho thấy thị trường vàng đang bớt “nóng” sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Bảng giá vàng hôm nay 12/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 12/3/2026
(Triệu đồng)
So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
183,3186,3
-900-900
Tập đoàn DOJI
183,3
186,3
-900-900
Mi Hồng
184,3186,3
-700-700
PNJ
183,3
186,3
-900-900
Bảo Tín Minh Châu
183,5
186,3
-900-900
Bảo Tín Mạnh Hải183,3186,3-900-900
Phú Quý183,5186,3
-900-900
Giá vàng nhẫn hôm nay
Ngày 12/3/2026
(Triệu đồng)
So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Bán raBán ra
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
183,3186,3-900-900
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ183186-900-900
Vàng nhẫn trơn BTMC
183,3
186,3-200-200
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
183,118+,1-900-900
Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải
183,3
186,3-200-200
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
183,2
186,2-1000-1000
1. DOJI - Cập nhật: 12/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
SJC -Bán Lẻ183,30 ▼900K186,30 ▼900K
Kim TT/AVPL183,35 ▼900K186,40 ▼900K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG183,30 ▼900K186,30 ▼900K
Nguyên Liệu 99.99173,00 ▼3000K175,00 ▼3000K
Nguyên Liệu 99.9172,50 ▼3000K174,50 ▼3000K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ180,00 ▼3100K184,00 ▼3100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ179,50 ▼3100K183,50 ▼3100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ178,80 ▼3100K183,30 ▼3100K
2. PNJ - Cập nhật: 12/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TPHCM - PNJ183,200 ▼1000K186,200 ▼1000K
Hà Nội - PNJ183,200 ▼1000K186,200 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ183,200 ▼1000K186,200 ▼1000K
Miền Tây - PNJ183,200 ▼1000K186,200 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ183,200 ▼1000K186,200 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ183,200 ▼1000K186,200 ▼1000K
3. AJC - Cập nhật: 12/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội183,30 ▼900K186,30 ▼900K
Miếng SJC Nghệ An183,30 ▼900K186,30 ▼900K
Miếng SJC Thái Bình183,30 ▼900K186,30 ▼900K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội182,80 ▼1200K185,80 ▼1200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An182,80 ▼1200K185,80 ▼1200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình182,80 ▼1200K185,80 ▼1200K
NL 99.90172,20 ▼2000K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình172,50 ▼2000K
Trang sức 99.9177,70 ▼1200K184,70 ▼1200K
Trang sức 99.99177,80 ▼1200K184,80 ▼1200K
4. SJC - Cập nhật: 12/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG183,300 ▼900K186,300 ▼900K
Vàng SJC 5 chỉ183,300 ▼900K186,320 ▼900K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ183,300 ▼900K186,330 ▼900K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ183,000 ▼900K186,000 ▼900K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ183,000 ▼900K186,100 ▼900K
Nữ trang 99,99%181,000 ▼900K184,500 ▼900K
Nữ trang 99%176,173 ▼891K182,673 ▼891K
Nữ trang 68%116,723 ▼612K125,623 ▼612K
Nữ trang 41,7%68,194 ▼37577,094 ▼375

Giá vàng chiều hôm nay 12/3/2026: Giá vàng thế giới tăng nhẹ

Theo Kitco, giá vàng chiều hôm nay 12/3/2026 trên thị trường thế giới ghi nhận vào lúc 16h ở mức 5.178,9 USD/ounce, tăng 3,7 USD so với hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank ở mức 26.314 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 164,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng chiều hôm nay 12/3/2026 của vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 22 triệu đồng/lượng.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Giá vàng chiều nay 12/3: SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm 900 nghìn
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO