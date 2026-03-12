Giá vàng chiều nay 12/3: SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm 900 nghìn
Giá vàng chiều hôm nay 12/3/2026 SJC, DOJI, PNJ giảm 900 nghìn đồng/lượng. Giá vàng thế giới ở mức 5.178,9 USD/ounce, thấp hơn vàng SJC khoảng 22 triệu đồng/lượng
Giá vàng chiều hôm nay 12/3/2026 trong nước giảm mạnh
Cập nhật lúc 16h, giá vàng chiều hôm nay 12/3/2026 tại các doanh nghiệp lớn giảm so với hôm qua. Giá vàng miếng SJC phổ biến trong khoảng 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng.
Tại SJC, DOJI, PNJ và BTMH, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Phú Quý và BTMC niêm yết vàng miếng SJC ở mức 183,5 – 186,3 triệu đồng/lượng, cũng giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra. Riêng Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở mức 184,3 – 186,3 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán tại đây khoảng 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn 9999 chiều hôm nay 12/3/2026 giảm tới 1 triệu đồng/lượng
Không chỉ vàng miếng, giá vàng chiều hôm nay 12/3/2026 ở phân khúc vàng nhẫn 9999 cũng giảm mạnh từ 200.000 đến 1 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Giá vàng nhẫn hiện phổ biến trong khoảng 183 – 186,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ được niêm yết ở mức 183 – 186 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng so với hôm qua. Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI niêm yết ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng, cũng giảm 900.000 đồng/lượng.
Trong khi đó, vàng nhẫn trơn 9999 của PNJ niêm yết ở mức 183,2 – 186,2 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết ở mức 183,1 – 186,1 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K (999.9) và vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng.
Nhu cầu mua vàng giảm, thị trường hạ nhiệt
Theo ghi nhận tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng chiều hôm nay 12/3/2026 giảm khiến nhu cầu mua vàng hạ nhiệt rõ rệt. Nếu như khoảng 1–2 tuần trước nhiều người phải xếp hàng nhiều giờ để mua vàng, thì ngày 12/3 khách hàng có thể vào cửa hàng mua ngay mà không cần chờ đợi.
Lượng khách đến mua vàng đã giảm so với trước. Cửa hàng bán theo nhu cầu của khách và những người mua dưới 4 chỉ vàng có thể nhận sản phẩm ngay. Điều này cho thấy thị trường vàng đang bớt “nóng” sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.
Bảng giá vàng hôm nay 12/3/2026 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 12/3/2026
(Triệu đồng)
|So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|183,3
|186,3
|-900
|-900
|Tập đoàn DOJI
|183,3
|186,3
|-900
|-900
|Mi Hồng
|184,3
|186,3
|-700
|-700
|PNJ
|183,3
|186,3
|-900
|-900
|Bảo Tín Minh Châu
|183,5
|186,3
|-900
|-900
|Bảo Tín Mạnh Hải
|183,3
|186,3
|-900
|-900
|Phú Quý
|183,5
|186,3
|-900
|-900
|Giá vàng nhẫn hôm nay
|Ngày 12/3/2026
(Triệu đồng)
|So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Bán ra
|Bán ra
|Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|183,3
|186,3
|-900
|-900
|Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ
|183
|186
|-900
|-900
|Vàng nhẫn trơn BTMC
|183,3
|186,3
|-200
|-200
|Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
|183,1
|18+,1
|-900
|-900
|Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải
|183,3
|186,3
|-200
|-200
|Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
|183,2
|186,2
|-1000
|-1000
|1. DOJI - Cập nhật: 12/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|SJC -Bán Lẻ
|183,30 ▼900K
|186,30 ▼900K
|Kim TT/AVPL
|183,35 ▼900K
|186,40 ▼900K
|NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG
|183,30 ▼900K
|186,30 ▼900K
|Nguyên Liệu 99.99
|173,00 ▼3000K
|175,00 ▼3000K
|Nguyên Liệu 99.9
|172,50 ▼3000K
|174,50 ▼3000K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|180,00 ▼3100K
|184,00 ▼3100K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|179,50 ▼3100K
|183,50 ▼3100K
|Nữ trang 99 - Bán Lẻ
|178,80 ▼3100K
|183,30 ▼3100K
|2. PNJ - Cập nhật: 12/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|TPHCM - PNJ
|183,200 ▼1000K
|186,200 ▼1000K
|Hà Nội - PNJ
|183,200 ▼1000K
|186,200 ▼1000K
|Đà Nẵng - PNJ
|183,200 ▼1000K
|186,200 ▼1000K
|Miền Tây - PNJ
|183,200 ▼1000K
|186,200 ▼1000K
|Tây Nguyên - PNJ
|183,200 ▼1000K
|186,200 ▼1000K
|Đông Nam Bộ - PNJ
|183,200 ▼1000K
|186,200 ▼1000K
|3. AJC - Cập nhật: 12/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Miếng SJC Hà Nội
|183,30 ▼900K
|186,30 ▼900K
|Miếng SJC Nghệ An
|183,30 ▼900K
|186,30 ▼900K
|Miếng SJC Thái Bình
|183,30 ▼900K
|186,30 ▼900K
|N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội
|182,80 ▼1200K
|185,80 ▼1200K
|N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An
|182,80 ▼1200K
|185,80 ▼1200K
|N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình
|182,80 ▼1200K
|185,80 ▼1200K
|NL 99.90
|172,20 ▼2000K
|NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình
|172,50 ▼2000K
|Trang sức 99.9
|177,70 ▼1200K
|184,70 ▼1200K
|Trang sức 99.99
|177,80 ▼1200K
|184,80 ▼1200K
|4. SJC - Cập nhật: 12/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|183,300 ▼900K
|186,300 ▼900K
|Vàng SJC 5 chỉ
|183,300 ▼900K
|186,320 ▼900K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|183,300 ▼900K
|186,330 ▼900K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|183,000 ▼900K
|186,000 ▼900K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|183,000 ▼900K
|186,100 ▼900K
|Nữ trang 99,99%
|181,000 ▼900K
|184,500 ▼900K
|Nữ trang 99%
|176,173 ▼891K
|182,673 ▼891K
|Nữ trang 68%
|116,723 ▼612K
|125,623 ▼612K
|Nữ trang 41,7%
|68,194 ▼375
|77,094 ▼375
Giá vàng chiều hôm nay 12/3/2026: Giá vàng thế giới tăng nhẹ
Theo Kitco, giá vàng chiều hôm nay 12/3/2026 trên thị trường thế giới ghi nhận vào lúc 16h ở mức 5.178,9 USD/ounce, tăng 3,7 USD so với hôm qua.
Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank ở mức 26.314 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 164,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng chiều hôm nay 12/3/2026 của vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 22 triệu đồng/lượng.