Thị trường Giá vàng chiều nay 12/3: SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm 900 nghìn Giá vàng chiều hôm nay 12/3/2026 SJC, DOJI, PNJ giảm 900 nghìn đồng/lượng. Giá vàng thế giới ở mức 5.178,9 USD/ounce, thấp hơn vàng SJC khoảng 22 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều hôm nay 12/3/2026 trong nước giảm mạnh

Cập nhật lúc 16h, giá vàng chiều hôm nay 12/3/2026 tại các doanh nghiệp lớn giảm so với hôm qua. Giá vàng miếng SJC phổ biến trong khoảng 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, DOJI, PNJ và BTMH, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý và BTMC niêm yết vàng miếng SJC ở mức 183,5 – 186,3 triệu đồng/lượng, cũng giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra. Riêng Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở mức 184,3 – 186,3 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán tại đây khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều hôm nay 12/3/2026 giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Không chỉ vàng miếng, giá vàng chiều hôm nay 12/3/2026 ở phân khúc vàng nhẫn 9999 cũng giảm mạnh từ 200.000 đến 1 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Giá vàng nhẫn hiện phổ biến trong khoảng 183 – 186,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ được niêm yết ở mức 183 – 186 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng so với hôm qua. Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI niêm yết ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng, cũng giảm 900.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn trơn 9999 của PNJ niêm yết ở mức 183,2 – 186,2 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết ở mức 183,1 – 186,1 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K (999.9) và vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng.

Nhu cầu mua vàng giảm, thị trường hạ nhiệt

Theo ghi nhận tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng chiều hôm nay 12/3/2026 giảm khiến nhu cầu mua vàng hạ nhiệt rõ rệt. Nếu như khoảng 1–2 tuần trước nhiều người phải xếp hàng nhiều giờ để mua vàng, thì ngày 12/3 khách hàng có thể vào cửa hàng mua ngay mà không cần chờ đợi.

Lượng khách đến mua vàng đã giảm so với trước. Cửa hàng bán theo nhu cầu của khách và những người mua dưới 4 chỉ vàng có thể nhận sản phẩm ngay. Điều này cho thấy thị trường vàng đang bớt “nóng” sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Bảng giá vàng hôm nay 12/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 12/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

183,3 186,3

-900 -900 Tập đoàn DOJI

183,3

186,3

-900 -900 Mi Hồng

184,3 186,3

-700 -700 PNJ

183,3

186,3

-900 -900 Bảo Tín Minh Châu

183,5

186,3

-900 -900

Bảo Tín Mạnh Hải 183,3 186,3 -900 -900 Phú Quý 183,5 186,3

-900 -900

Giá vàng nhẫn hôm nay

Ngày 12/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Bán ra Bán ra

Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

183,3 186,3 -900 -900 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 183 186 -900 -900 Vàng nhẫn trơn BTMC

183,3

186,3 -200 -200 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999

183,1 18+,1 -900 -900 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải

183,3

186,3 -200 -200 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ

183,2

186,2 -1000 -1000

1. DOJI - Cập nhật: 12/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán SJC -Bán Lẻ 183,30 ▼900K 186,30 ▼900K Kim TT/AVPL 183,35 ▼900K 186,40 ▼900K NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 183,30 ▼900K 186,30 ▼900K Nguyên Liệu 99.99 173,00 ▼3000K 175,00 ▼3000K Nguyên Liệu 99.9 172,50 ▼3000K 174,50 ▼3000K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 180,00 ▼3100K 184,00 ▼3100K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 179,50 ▼3100K 183,50 ▼3100K Nữ trang 99 - Bán Lẻ 178,80 ▼3100K 183,30 ▼3100K

2. PNJ - Cập nhật: 12/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TPHCM - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K Hà Nội - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K Đà Nẵng - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K Miền Tây - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K Tây Nguyên - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K Đông Nam Bộ - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K

3. AJC - Cập nhật: 12/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 183,30 ▼900K 186,30 ▼900K Miếng SJC Nghệ An 183,30 ▼900K 186,30 ▼900K Miếng SJC Thái Bình 183,30 ▼900K 186,30 ▼900K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 182,80 ▼1200K 185,80 ▼1200K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 182,80 ▼1200K 185,80 ▼1200K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 182,80 ▼1200K 185,80 ▼1200K NL 99.90 172,20 ▼2000K NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 172,50 ▼2000K Trang sức 99.9 177,70 ▼1200K 184,70 ▼1200K Trang sức 99.99 177,80 ▼1200K 184,80 ▼1200K

4. SJC - Cập nhật: 12/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 183,300 ▼900K 186,300 ▼900K Vàng SJC 5 chỉ 183,300 ▼900K 186,320 ▼900K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 183,300 ▼900K 186,330 ▼900K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 183,000 ▼900K 186,000 ▼900K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 183,000 ▼900K 186,100 ▼900K Nữ trang 99,99% 181,000 ▼900K 184,500 ▼900K Nữ trang 99% 176,173 ▼891K 182,673 ▼891K Nữ trang 68% 116,723 ▼612K 125,623 ▼612K Nữ trang 41,7% 68,194 ▼375 77,094 ▼375

Giá vàng chiều hôm nay 12/3/2026: Giá vàng thế giới tăng nhẹ

Theo Kitco, giá vàng chiều hôm nay 12/3/2026 trên thị trường thế giới ghi nhận vào lúc 16h ở mức 5.178,9 USD/ounce, tăng 3,7 USD so với hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank ở mức 26.314 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 164,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng chiều hôm nay 12/3/2026 của vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 22 triệu đồng/lượng.