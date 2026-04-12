Thị trường Giá vàng chiều nay 12/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt tuần 6/4-12/4 Giá vàng chiều nay 12/4/2026: SJC niêm yết 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng, giảm 2,1 triệu so với tuần trước. Vàng nhẫn 9999 ở mức 168,9–172,4 triệu. Giá vàng thế giới tăng 71,2 USD so với tuần trước

Giá vàng thế giới giảm xuống 4747,2 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 13h30 ngày 12/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4747,2 USD/ounce, tăng 71,2 USD so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.360 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 150,87 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 21,56 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm nhanh hơn tốc độ biến động của thế giới. Thị trường trong nước chịu áp lực bán ra sau giai đoạn tăng nóng hồi cuối tháng 3.

Tuần qua, vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 tại DOJI, PNJ, Phú Quý đều giảm khoảng 1,8 – 2,1 triệu đồng/lượng. Mức giảm tập trung chủ yếu trong các phiên giữa tuần: ngày 6/4 giảm 1,4 triệu, ngày 7/4 giảm thêm 600.000, ngày 9/4 lao dốc tới 3,5 triệu đồng, trước khi phục hồi nhẹ 1,2 triệu vào ngày 10/4.

Trong cùng giai đoạn, giá vàng thế giới lại tăng 71,2 USD/ounce (tương đương mức tăng 1,5%), khiến khoảng cách giữa vàng SJC và thế giới thu hẹp còn 21,5 triệu đồng – mức thấp nhất trong nhiều tuần.

Giá vàng miếng SJC chiều 12/4/2026: Ở vùng 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 12/4/2026 tại hầu hết các thương hiệu lớn đều ghi nhận mức giảm đáng kể so với cuối tuần trước. Cụ thể, giá vàng SJC chiều nay được niêm yết phổ biến ở mức 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng chiều nay tại SJC và các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, Phú Quý đều thấp hơn khoảng 2,1 triệu đồng/lượng so với tuần trước.

Tập đoàn DOJI niêm yết 169,5 – 172,5 triệu đồng/lượng. Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 169,4 triệu và bán ra 172,4 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng ở mức 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng có giá mua vào 170,4 triệu đồng/lượng – cao nhất thị trường, trong khi giá bán ra là 172,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán tại Mi Hồng chỉ 2 triệu đồng/lượng, thấp nhất thị trường.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 12/4/2026: Dao động 168,9–172,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay đối với vàng nhẫn 9999 cũng giảm rõ rệt. Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng niêm yết 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 2,1 triệu đồng so với cuối tuần trước.

Vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng. So với cuối tuần trước (169,5 – 172,5 triệu đồng), mức giảm theo tuần của BTMC chỉ khoảng 100.000 đồng/lượng. Đây là thương hiệu có biến động nhẹ nhất trong nhóm vàng nhẫn.

Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)



Giá vàng hôm nay Ngày 12/4/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch với tuần trước

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 169,4 172,4 -2100 -2100 Tập đoàn DOJI 169,5 172,5 -1600 -2100 PNJ 169,4 172,4 -1600 -2100 Phú Quý 169,4 172,4 -1600 -2100 Bảo Tín Mạnh Hải 169,4 172,4 -1600 -2100 Bảo Tín Minh Châu 169,4 172,4 -1600 -2100 Mi Hồng 170,4 172,4 -2100 -2100

1. DOJI - Cập nhật: 12/4/2026 13:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 169.400 172.400 Vàng miếng SJC DOJI HCM 169.400 172.400 Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 169.400 172.400 Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 169.500 172.500 Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 169.400 172.400 Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 169.400 172.400 Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 169.400 172.400 Vàng 24K DOJI 166.000 170.000

2. PNJ - Cập nhật: 12/4/2026 13:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 169.400 172.400 Nhẫn trơn PNJ 999.9 169.200 172.200 Vàng Kim Bảo 999.9 169.200 172.200 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 169.200 172.200 Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng 169.200 172.200 Vàng nữ trang 999.9 PNJ 166.800 170.800 Vàng nữ trang 999 PNJ 166.630 170.630 Vàng nữ trang 9920 PNJ 163.230 169.430 Vàng nữ trang 99 PNJ 162.890 169.090 Vàng 916 (22K) 150.250 156.450 Vàng 750 (18K) 119.200 128.100 Vàng 680 (16.3K) 107.240 116.140 Vàng 650 (15.6K) 102.120 111.020 Vàng 610 (14.6K) 95.290 104.190 Vàng 585 (14K) 91.020 99.920 Vàng 416 (10K) 62.150 71.050 Vàng 375 (9K) 55.150 64.050 Vàng 333 (8K) 47.980 56.880

3. BTMC - Cập nhật: 12/4/2026 13:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 169.400 172.400 Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 169.400 172.400 Nhẫn tròn trơn BTMC 169.400 172.400 Bản vị vàng BTMC 169.400 172.400 Trang sức Rồng Thăng Long 9999 167.400 171.400 Trang sức Rồng Thăng Long 999 167.200 171.200