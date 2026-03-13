Thị trường Giá vàng chiều nay 13/3: SJC DOJI PNJ giảm về dưới 150 triệu Giá vàng chiều nay 13/3/2026 giảm đồng loạt. Vàng SJC DOJI PNJ xuống còn 181,8–184,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 24k 9999 cũng giảm xuống 181,5-184,8 triệu

Cập nhật giá vàng hôm nay 13/3/2026: Giá vàng SJC, 9999, giá vàng nhẫn

Cập nhật lúc 16h chiều nay 13/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 181,8–184,8 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, giảm từ 1,5 triệu đến 1,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua tại hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ và BTMH niêm yết ở ngưỡng 181,8–184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý và BTMC niêm yết ở ngưỡng 181,8-184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào – giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 182,8-184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 9999: Giảm từ 1,4 triệu đến 1,6 triệu đồng/lượng tùy cửa hàng

Phân khúc vàng nhẫn 9999 giảm từ 1,4 triệu đến 1,6 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 181,5-184,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cập nhật 16h chiều hôm nay 13/3/2026, giá vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) niêm yết ở ngưỡng 181,5–184,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) niêm yết ở ngưỡng 181,8-184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết ở ngưỡng 181,8-184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết ở ngưỡng 181,5-184,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) và vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 181,8-184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Bảng giá vàng hôm nay 13/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 13/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

181,8 184,8

-1500 -1500 Tập đoàn DOJI

181,8

184,8

-1500 -1500 Mi Hồng

182,8 184,8

-1500 -1500 PNJ

181,8

184,8

-1500 -1500 Bảo Tín Minh Châu

181,8

184,8

-1700 -1500

Bảo Tín Mạnh Hải 181,8 184,8 -1500 -1500 Phú Quý 181,8 184,8

-1700 -1500

Giá vàng nhẫn hôm nay

Ngày 13/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Bán ra Bán ra

Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

181,8 184,8 -1500 -1500 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 181,5 184,5 -1500 -1500 Vàng nhẫn trơn BTMC

181,8

184,8 -1500 -1500 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999

181,5 184,5 -1600 -1600 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải

181,8

184,8 -1500 -1500 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ

181,8

184,8 -1400 -1400

1. DOJI - Cập nhật: 13/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán SJC -Bán Lẻ 181,80 ▼1500K 184,80 ▼1500K Kim TT/AVPL 181,85 ▼1500K 184,90 ▼1500K NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 181,80 ▼1500K 184,80 ▼1500K Nguyên Liệu 99.99 173,00 175,00 Nguyên Liệu 99.9 172,50 174,50 NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 180,20 ▲200K 184,20 ▲200K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 179,70 ▲200K 183,70 ▲200K Nữ trang 99 - Bán Lẻ 179,00 ▲200K 183,50 ▲200K

2. PNJ - Cập nhật: 13/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TPHCM - PNJ 181,800 ▼1400K 184,800 ▼1400K Hà Nội - PNJ 181,800 ▼1400K 184,800 ▼1400K Đà Nẵng - PNJ 181,800 ▼1400K 184,800 ▼1400K Miền Tây - PNJ 181,800 ▼1400K 184,800 ▼1400K Tây Nguyên - PNJ 181,800 ▼1400K 184,800 ▼1400K Đông Nam Bộ - PNJ 181,800 ▼1400K 184,800 ▼1400K

3. AJC - Cập nhật: 13/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 181,80 ▼1500K 184,80 ▼1500K Miếng SJC Nghệ An 181,80 ▼1500K 184,80 ▼1500K Miếng SJC Thái Bình 181,80 ▼1500K 184,80 ▼1500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 181,80 ▼1300K 184,80 ▼1300K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 181,80 ▼1300K 184,80 ▼1300K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 181,80 ▼1300K 184,80 ▼1300K NL 99.90 171,20 ▼1000K NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 171,50 ▼1000K Trang sức 99.9 176,70 ▼1300K 183,70 ▼1300K Trang sức 99.99 176,80 ▼1300K 183,80 ▼1300K

4. SJC - Cập nhật: 13/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 181,800 ▼1500K 184,800 ▼1500K Vàng SJC 5 chỉ 181,800 ▼1500K 184,820 ▼1500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 181,800 ▼1500K 184,830 ▼1500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 181,500 ▼1500K 184,500 ▼1500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 181,500 ▼1500K 184,600 ▼1500K Nữ trang 99,99% 179,500 ▼1500K 183,000 ▼1500K Nữ trang 99% 174,688 ▼1485K 181,188 ▼1485K Nữ trang 68% 115,702 ▼1021K 124,602 ▼1021K Nữ trang 41,7% 67,569 ▼625K 76,469 ▼625K

Bảng giá vàng thế giới hôm nay 13/3/2026 và cập nhật biến động giá vàng 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 16h chiều ngày 13/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 5071,09 USD/ounce, giảm 106,48 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.318 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 160,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 23,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đang ghi nhận hai phiên giảm liên tiếp, nhưng vẫn chưa phải mức thấp nhất trong tuần. Trong phiên sáng 9/3, giá từng giảm xuống khoảng 182,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn mức giao dịch hiện tại. So với đầu tuần, giá vàng vẫn cao hơn khoảng 2,3 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, nếu so với đỉnh gần đây khi vàng miếng từng áp sát 191 triệu đồng/lượng, giá bán hiện tại đã giảm khoảng 6 triệu đồng/lượng. Cộng thêm chênh lệch giá mua – bán lớn, nhiều người mua ở vùng đỉnh có thể đang lỗ khoảng 9 triệu đồng/lượng sau hơn chục ngày nắm giữ.

Dù giá giảm, nhu cầu mua vàng vẫn tăng mạnh. Tại phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội) ngày 13/3, nhiều người dân xếp hàng dài để mua vàng. Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cho biết vẫn bán vàng nhẫn không giới hạn, nhưng khách mua từ 4 chỉ trở lên sẽ nhận giấy hẹn đến 25/3 để lấy vàng.