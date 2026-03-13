Giá vàng chiều nay 13/3: SJC DOJI PNJ giảm về dưới 150 triệu
Cập nhật lúc 16h chiều nay 13/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 181,8–184,8 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, giảm từ 1,5 triệu đến 1,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua tại hầu hết các thương hiệu.
Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ và BTMH niêm yết ở ngưỡng 181,8–184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý và BTMC niêm yết ở ngưỡng 181,8-184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào – giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 182,8-184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 2 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn 9999: Giảm từ 1,4 triệu đến 1,6 triệu đồng/lượng tùy cửa hàng
Phân khúc vàng nhẫn 9999 giảm từ 1,4 triệu đến 1,6 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 181,5-184,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn cập nhật 16h chiều hôm nay 13/3/2026, giá vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) niêm yết ở ngưỡng 181,5–184,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) niêm yết ở ngưỡng 181,8-184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết ở ngưỡng 181,8-184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết ở ngưỡng 181,5-184,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) và vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 181,8-184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.
Bảng giá vàng hôm nay 13/3/2026 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 13/3/2026
(Triệu đồng)
|So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|181,8
|184,8
|-1500
|-1500
|Tập đoàn DOJI
|181,8
|184,8
|-1500
|-1500
|Mi Hồng
|182,8
|184,8
|-1500
|-1500
|PNJ
|181,8
|184,8
|-1500
|-1500
|Bảo Tín Minh Châu
|181,8
|184,8
|-1700
|-1500
|Bảo Tín Mạnh Hải
|181,8
|184,8
|-1500
|-1500
|Phú Quý
|181,8
|184,8
|-1700
|-1500
|Giá vàng nhẫn hôm nay
|Ngày 13/3/2026
(Triệu đồng)
|So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Bán ra
|Bán ra
|Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|181,8
|184,8
|-1500
|-1500
|Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ
|181,5
|184,5
|-1500
|-1500
|Vàng nhẫn trơn BTMC
|181,8
|184,8
|-1500
|-1500
|Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
|181,5
|184,5
|-1600
|-1600
|Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải
|181,8
|184,8
|-1500
|-1500
|Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
|181,8
|184,8
|-1400
|-1400
|1. DOJI - Cập nhật: 13/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|SJC -Bán Lẻ
|181,80 ▼1500K
|184,80 ▼1500K
|Kim TT/AVPL
|181,85 ▼1500K
|184,90 ▼1500K
|NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG
|181,80 ▼1500K
|184,80 ▼1500K
|Nguyên Liệu 99.99
|173,00
|175,00
|Nguyên Liệu 99.9
|172,50
|174,50
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|180,20 ▲200K
|184,20 ▲200K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|179,70 ▲200K
|183,70 ▲200K
|Nữ trang 99 - Bán Lẻ
|179,00 ▲200K
|183,50 ▲200K
|2. PNJ - Cập nhật: 13/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|TPHCM - PNJ
|181,800 ▼1400K
|184,800 ▼1400K
|Hà Nội - PNJ
|181,800 ▼1400K
|184,800 ▼1400K
|Đà Nẵng - PNJ
|181,800 ▼1400K
|184,800 ▼1400K
|Miền Tây - PNJ
|181,800 ▼1400K
|184,800 ▼1400K
|Tây Nguyên - PNJ
|181,800 ▼1400K
|184,800 ▼1400K
|Đông Nam Bộ - PNJ
|181,800 ▼1400K
|184,800 ▼1400K
|3. AJC - Cập nhật: 13/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Miếng SJC Hà Nội
|181,80 ▼1500K
|184,80 ▼1500K
|Miếng SJC Nghệ An
|181,80 ▼1500K
|184,80 ▼1500K
|Miếng SJC Thái Bình
|181,80 ▼1500K
|184,80 ▼1500K
|N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội
|181,80 ▼1300K
|184,80 ▼1300K
|N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An
|181,80 ▼1300K
|184,80 ▼1300K
|N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình
|181,80 ▼1300K
|184,80 ▼1300K
|NL 99.90
|171,20 ▼1000K
|NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình
|171,50 ▼1000K
|Trang sức 99.9
|176,70 ▼1300K
|183,70 ▼1300K
|Trang sức 99.99
|176,80 ▼1300K
|183,80 ▼1300K
|4. SJC - Cập nhật: 13/3/2026 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|181,800 ▼1500K
|184,800 ▼1500K
|Vàng SJC 5 chỉ
|181,800 ▼1500K
|184,820 ▼1500K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|181,800 ▼1500K
|184,830 ▼1500K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|181,500 ▼1500K
|184,500 ▼1500K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|181,500 ▼1500K
|184,600 ▼1500K
|Nữ trang 99,99%
|179,500 ▼1500K
|183,000 ▼1500K
|Nữ trang 99%
|174,688 ▼1485K
|181,188 ▼1485K
|Nữ trang 68%
|115,702 ▼1021K
|124,602 ▼1021K
|Nữ trang 41,7%
|67,569 ▼625K
|76,469 ▼625K
Bảng giá vàng thế giới hôm nay 13/3/2026 và cập nhật biến động giá vàng 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 16h chiều ngày 13/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 5071,09 USD/ounce, giảm 106,48 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.318 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 160,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 23,9 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC đang ghi nhận hai phiên giảm liên tiếp, nhưng vẫn chưa phải mức thấp nhất trong tuần. Trong phiên sáng 9/3, giá từng giảm xuống khoảng 182,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn mức giao dịch hiện tại. So với đầu tuần, giá vàng vẫn cao hơn khoảng 2,3 triệu đồng/lượng.
Tuy nhiên, nếu so với đỉnh gần đây khi vàng miếng từng áp sát 191 triệu đồng/lượng, giá bán hiện tại đã giảm khoảng 6 triệu đồng/lượng. Cộng thêm chênh lệch giá mua – bán lớn, nhiều người mua ở vùng đỉnh có thể đang lỗ khoảng 9 triệu đồng/lượng sau hơn chục ngày nắm giữ.
Dù giá giảm, nhu cầu mua vàng vẫn tăng mạnh. Tại phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội) ngày 13/3, nhiều người dân xếp hàng dài để mua vàng. Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cho biết vẫn bán vàng nhẫn không giới hạn, nhưng khách mua từ 4 chỉ trở lên sẽ nhận giấy hẹn đến 25/3 để lấy vàng.