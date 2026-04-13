Thị trường Giá vàng chiều nay 13/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay Giá vàng chiều nay 13/4/2026: Giảm 900.000 đồng/lượng, vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt đi xuống, chênh lệch với thế giới còn 21,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới giảm xuống 4719,5 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 17h00 ngày 13/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.719,5 USD/ounce, giảm 27,70 USD (tương đương 0,58%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.361 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 150 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 21,53 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Union Bancaire Privée (UBP) cho biết họ đã quay trở lại mua vàng sau giai đoạn giảm tỷ trọng trước đó. Cụ thể, ngân hàng này từng hạ tỷ lệ nắm giữ vàng trong danh mục từ khoảng 10% xuống còn 3% khi giá giảm mạnh, nhưng hiện đã nâng trở lại khoảng 6% và đang có kế hoạch tiếp tục gia tăng.

UBP cho biết việc tăng tỷ trọng vàng chủ yếu được thực hiện thông qua các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng vật chất, giúp nhà đầu tư tiếp cận kim loại quý một cách linh hoạt hơn. Động thái này cho thấy các tổ chức lớn đang tranh thủ giai đoạn giá điều chỉnh để tích lũy trở lại.

Đáng chú ý, ông Gupta từ UBP vẫn giữ dự báo khá lạc quan khi cho rằng giá vàng có thể đạt mốc 6.000 USD/ounce vào cuối năm. Dự báo này dựa trên các yếu tố dài hạn như nhu cầu mua vào ổn định từ ngân hàng trung ương, lo ngại về thâm hụt ngân sách tại nhiều nền kinh tế lớn và căng thẳng địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Những yếu tố này được xem là nền tảng quan trọng giúp vàng duy trì xu hướng tăng trong dài hạn, dù có thể còn biến động mạnh trong ngắn hạn.

Giá vàng miếng SJC chiều 13/4/2026: Ở vùng 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay tại các thương hiệu lớn đồng loạt giảm từ 900.000 đến 1.200.000 đồng/lượng.

Vàng SJC ghi nhận giá mua vào 168,5 triệu đồng/lượng và bán ra 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng so với hôm qua.

Vàng DOJI niêm yết mua vào 168,6 triệu và bán ra 171,6 triệu đồng/lượng, cũng giảm 900.000 đồng, chênh lệch mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.

Vàng Phú Quý, PNJ và Bảo Tín Minh Châu cùng ghi nhận giá mua 168,5 triệu và bán ra 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng mỗi chiều.

Vàng Bảo Tín Mạnh Hải giảm cao nhất với mức giảm 1.200.000 đồng/lượng, trong khi Vàng Mi Hồng có biên độ mua – bán hẹp nhất, chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 13/4/2026: Giảm từ 700.000 đến 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng giảm mạnh. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý giảm nhẹ nhất, mất 700.000 đồng/lượng, niêm yết mua vào 168,5 triệu và bán ra 171,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn DOJI và SJC giảm 900.000 đồng/lượng, trong khi PNJ giảm 1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục giảm mạnh nhất với mức giảm 1.200.000 đồng/lượng.

Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)



Giá vàng hôm nay Ngày 13/4/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 168,5 171,5 -900 -900 Tập đoàn DOJI 168,6 171,6 -900 -900 PNJ 168,5 171,5 -900 -900 Phú Quý 168,5 171,5 -900 -900 Bảo Tín Mạnh Hải 168,5 171,5 -1200 -1200 Bảo Tín Minh Châu 168,5 171,5 -900 -900 Mi Hồng 170 171,5 -300 -300

1. DOJI - Cập nhật: 13/4/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 168,500 ▼900K 171,500 ▼900K Vàng miếng SJC DOJI HCM 168,500 ▼900K 171,500 ▼900K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 168,500 ▼900K 171,500 ▼900K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 168,600 ▼900K 171,600 ▼900K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 168,500 ▼900K 171,500 ▼900K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 168,500 ▼900K 171,500 ▼900K Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 168,500 ▼900K 171,500 ▼900K Vàng 24K DOJI 165,100 ▼900K 169,100 ▼900K

2. PNJ - Cập nhật: 13/4/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 168,500 ▼900K 171,500 ▼900K Nhẫn trơn PNJ 999.9 168,200 ▼1.000K 171,200 ▼1.000K Vàng Kim Bảo 999.9 168,200 ▼1.000K 171,200 ▼1.000K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 168,200 ▼1.000K 171,200 ▼1.000K Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng 168,200 ▼1.000K 171,200 ▼1.000K Vàng nữ trang 999.9 PNJ 165,800 ▼1.000K 169,800 ▼1.000K Vàng nữ trang 999 PNJ 165,630 ▼1.000K 169,630 ▼1.000K Vàng nữ trang 9920 PNJ 162,240 ▼990K 168,440 ▼990K Vàng nữ trang 99 PNJ 161,900 ▼990K 168,100 ▼990K Vàng 916 (22K) PNJ 149,340 ▼910K 155,540 ▼910K Vàng 750 (18K) PNJ 118,450 ▼750K 127,350 ▼750K Vàng 680 (16.3K) PNJ 106,560 ▼680K 115,460 ▼680K Vàng 650 (15.6K) PNJ 101,470 ▼650K 110,370 ▼650K Vàng 610 (14.6K) PNJ 94,680 ▼610K 103,580 ▼610K Vàng 585 (14K) PNJ 90,430 ▼590K 99,330 ▼590K Vàng 416 (10K) PNJ 61,740 ▼410K 70,640 ▼410K Vàng 375 (9K) PNJ 54,780 ▼370K 63,680 ▼370K Vàng 333 (8K) PNJ 47,640 ▼340K 56,540 ▼340K

3. BTMC - Cập nhật: 13/4/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 168,500 ▼900K 171,500 ▼900K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 168,500 ▼700K 171,500 ▼700K Nhẫn tròn trơn BTMC 168,500 ▼700K 171,500 ▼700K Bản vị vàng BTMC 168,500 ▼700K 171,500 ▼700K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 166,500 ▼700K 170,500 ▼700K Trang sức Rồng Thăng Long 999 166,300 ▼700K 170,300 ▼700K