Thị trường Giá vàng chiều nay 13/6/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn SJC BTMC và vàng thế giới Giá vàng hôm nay chiều 13/6/2026 đồng loạt tăng, vàng miếng và vàng nhẫn sát 147 triệu đồng/lượng, thế giới trên 4.200 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay chiều 13/6/2026: Vàng miếng đồng loạt tăng, nhiều nơi chốt bán 147 triệu đồng/lượng

SJC chốt giá vàng miếng cuối ngày ở mức 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra. Cả hai chiều giao dịch cùng tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Với khoảng cách mua - bán 3,0 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC tiếp tục phản ánh mặt bằng chung của thị trường chiều nay.

Tại DOJI, giá vàng miếng cũng được đẩy lên sau khi tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Cụ thể, giá mua vào cuối phiên đạt 144,0 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra chốt ở mức 147,0 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức bán ra đang xuất hiện khá phổ biến tại các doanh nghiệp lớn trong phiên chiều 13/6.

Phú Quý ghi nhận giá vàng miếng chốt phiên ở mức 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, thương hiệu này tăng thêm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Biên độ chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vẫn duy trì ở 3,0 triệu đồng/lượng.

BTMC cũng khép lại phiên chiều với mức tăng đồng đều. Giá mua vào đạt 144,0 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra chốt tại 147,0 triệu đồng/lượng. Nếu so với cùng kỳ hôm qua, giá vàng miếng tại BTMC đã nhích thêm 1,6 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều.

Tại PNJ, giá vàng miếng chiều nay tiếp tục tăng theo xu hướng chung. Sau khi cộng thêm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán, PNJ chốt giá mua vào ở mức 144,0 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 147,0 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch mua - bán hiện là 3,0 triệu đồng/lượng.

BTMH cũng đưa giá vàng miếng lên vùng 147,0 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá mua vào cuối phiên đạt 144,0 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chiều bán ra cũng tăng tương ứng 1,6 triệu đồng/lượng, lên 147,0 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Mi Hồng là thương hiệu có mức tăng mạnh hơn ở chiều mua vào. Vàng miếng SJC tại đây chốt giá ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi giá bán ra tăng 2,0 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua, giá mua vào tăng tới 2,5 triệu đồng/lượng. Điều này giúp chênh lệch mua - bán tại Mi Hồng thu hẹp còn 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 13/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,0 147,0 +1600 +1600 Tập đoàn DOJI 144,0 147,0 +1600 +1600 Mi Hồng 145,5 147,0 +2500 +2000 PNJ 144,0 147,0 +1600 +1600 Bảo Tín Minh Châu 144,0 147,0 +1600 +1600 Bảo Tín Mạnh Hải 144,0 147,0 +1600 +1600 Phú Quý 144,0 147,0 +1600 +1600

1. DOJI - Cập nhật: 13/6/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Vàng miếng SJC DOJI HCM 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Vàng 24K DOJI 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K

2. PNJ - Cập nhật: 13/6/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Nhẫn trơn PNJ 999.9 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Vàng Kim Bảo 999.9 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K

3. BTMC - Cập nhật: 13/6/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Nhẫn tròn trơn BTMC 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Bản vị vàng BTMC 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 142,000

▲1600K 146,000

▲1600K Trang sức Rồng Thăng Long 999 141,800

▲1600K 145,800

▲1600K

4. SJC - Cập nhật: 13/6/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Vàng SJC 5 chỉ 144,000

▲1600K 147,020

▲1600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144,000

▲1600K 147,030

▲1600K

Giá vàng nhẫn chiều 13/6: Nhiều thương hiệu chốt bán ra quanh 147 triệu đồng/lượng

Trong phiên chiều ngày 13/6, thị trường vàng nhẫn tròn 9999 tiếp tục đi lên sau nhịp tăng mạnh của vàng miếng. Mặt bằng giá tại các thương hiệu lớn đồng loạt cao hơn phiên trước, trong đó nhiều sản phẩm đã chốt bán ra quanh vùng 147 triệu đồng/lượng.

SJC ghi nhận giá vàng nhẫn 9999 cuối phiên ở mức 143,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146,9 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước, giúp vàng nhẫn SJC tiến sát mốc 147 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, sản phẩm nhẫn tròn ép vỉ có giá thu mua chốt ở mức 144,0 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra đạt 147,0 triệu đồng/lượng, cao hơn hôm qua 1,6 triệu đồng/lượng. Với mức điều chỉnh này, Bảo Tín Mạnh Hải thuộc nhóm thương hiệu có giá bán vàng nhẫn cao trong phiên chiều nay.

Bảo Tín Minh Châu cũng chốt giá vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ở vùng 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng. Trong đó, giá mua vào đạt 144,0 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 147,0 triệu đồng/lượng. So với phiên liền trước, mỗi chiều giao dịch đều tăng thêm 1,6 triệu đồng/lượng.

Ở DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 chiều nay giữ mức giao dịch cao, với giá mua vào 144,0 triệu đồng/lượng và bán ra 147,0 triệu đồng/lượng. Mức giá này cho thấy DOJI đang duy trì mặt bằng tương đồng với một số thương hiệu lớn khác trên thị trường vàng nhẫn.

Phú Quý chốt giá nhẫn tròn trơn 999,9 thấp hơn so với nhóm trên, nhưng vẫn ghi nhận đà tăng rõ rệt. Giá mua vào đạt 142,4 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra ở mức 145,4 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, cả hai chiều cùng tăng 1,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chiều nay 13/6/2026: Vẫn trên 4.200 USD/ounce nhưng áp lực chưa hạ nhiệt

Giá vàng thế giới chiều nay 13/6/2026 tiếp tục giữ trên mốc 4.200 USD/ounce. Cập nhật lúc 14h00 theo giờ Việt Nam, vàng giao ngay ở mức 4.218,3 USD/ounce, tăng 7,4 USD/ounce so với phiên liền trước.

Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.412 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Trong khi đó, vàng miếng SJC trong nước cùng ngày được giao dịch quanh 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,7 triệu đồng/lượng.

Dù giá vẫn đứng trên vùng 4.200 USD/ounce, xu hướng chung của vàng thế giới chưa thực sự tích cực. Kim loại quý này vẫn chịu ảnh hưởng từ kỳ vọng lãi suất Mỹ có thể tiếp tục neo cao. Khi lãi suất ở mức cao, vàng trở nên kém hấp dẫn hơn vì không tạo ra lợi suất như trái phiếu hay các tài sản tài chính khác.

Trong phiên thứ Sáu, giá vàng giao ngay có thời điểm tăng 0,3% lên 4.227,17 USD/ounce vào lúc 14h15 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Tuy nhiên, mức tăng này chưa đủ để đảo chiều xu hướng cả tuần. Tính chung tuần, giá vàng vẫn giảm 2,3% và đang hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp. Giá vàng kỳ hạn Mỹ tăng 3%, chốt ở mức 4.238,80 USD/ounce.

Ông Peter Grant từ Zaner Metals cho rằng lạm phát có thể chưa giảm nhanh như thị trường kỳ vọng. Ngay cả trong trường hợp giá dầu hạ nhiệt, áp lực giá cả vẫn có thể kéo dài. Đây là lý do khiến nhà đầu tư còn dè dặt trước triển vọng của vàng.

Giá dầu đã giảm hơn 3% sau thông tin cho rằng Mỹ và Iran có thể đạt được một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến sự tại vùng Vịnh. Dù vậy, thông tin này chưa hoàn toàn chắc chắn khi hãng tin Fars của Iran phủ nhận đồn đoán trên, dẫn nguồn tin gần với quá trình đàm phán.

Kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2, vàng rơi vào thế khó. Một mặt, bất ổn địa chính trị thường hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn. Mặt khác, giá dầu tăng lại làm gia tăng nguy cơ lạm phát, khiến thị trường lo ngại các ngân hàng trung ương sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Theo CME FedWatch, thị trường hiện đặt cược 57% khả năng Mỹ sẽ tăng lãi suất trước tháng 12. Dữ liệu kinh tế mới nhất cũng không ủng hộ kịch bản nới lỏng sớm, khi giá sản xuất tháng 5 tăng cao hơn dự báo, còn lạm phát tiêu dùng vượt mức 4%.

Tâm điểm của thị trường hiện là cuộc họp chính sách Fed diễn ra trong hai ngày 16-17/6. Đây là cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Kevin Warsh. Phần lớn nhà đầu tư dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng các tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ mới là yếu tố có thể tác động mạnh đến vàng.

Trong bối cảnh đó, UBS đã hạ triển vọng giá vàng và cảnh báo kim loại quý này có thể lùi về vùng 3.850 - 4.000 USD/ounce nếu Fed tiếp tục trì hoãn cắt giảm lãi suất.

Ngoài thị trường vàng, Rolex cũng tăng giá đồng hồ vàng trên toàn cầu trung bình 5% trong tháng này. Đây là lần tăng thứ hai hiếm hoi trong năm tại các thị trường lớn như Anh, Hong Kong và Mỹ.

Ở nhóm kim loại quý khác, bạc tăng 1,2% lên 68,14 USD/ounce, palladium tăng 0,7% lên 1.281,04 USD/ounce. Trong khi đó, bạch kim giảm 0,8% xuống 1.706,90 USD/ounce và đang hướng tới một tuần đi xuống.